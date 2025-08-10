Ortadoğu cephesinde yetenekli bay Powell 007

Haberin Devamı





1. Danışmanlara bakın yeter. Özel temsilcileri araştırın. Görürsünüz ki Birinci Dünya Savaşı’ndan bugüne Ortadoğu cephesinde değişen bir şey yoktur. Geçtiğimiz pazartesi dünyanın en zengin diplomatı ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ı yazdım.

Sıra İngiliz danışman Powell’da.

Hatırlayalım: ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesinden aktarmıştım.

Ortadoğu ve Asya’da iş yapan 80 milyar dolarlık “dijital köprü” şirketinin kurucusu ve icra kurulu başkanı Barrack. Dün sözünü ettiğim “dijital köprü”nün sahibi danışman budur.

Başka...

-Her kıtada ve çok sayıda sektörde 200 milyar doları aşan sermaye yatırımı.

Başka...

-Katar Yatırım’la ortaklık kurarak film yapım şirketi Miramax’ı 660 milyon dolara satın alıyor. Sonra Miramax’ı Katarlı beIN Media Group’a dört kat kârla satıyor.





Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, başkent Şam’da ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve SDG’nin komutanı Mazlum Abdi ile görüşme gerçekleştirmişti.

Başka...

-Paris Saint Germen F.C’yi Katar’a satıyor.

İşte dünyanın en zengin büyükelçisi, şimdi Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’ya barış ve istikrar getirmek üzere çalışıyor.

(Azerbaycan-Ermenistan barışını elbette destekliyorum. Zengezur Koridoru’nu da bir ABD’li şirketin işleteceği projeyi de hatırlatıyorum.)

Başkan Trump’ın ortağı ve özel temsilcisinin Ortadoğu’da yatırım ve “kâr” peşinde olduğunu biliyoruz. Ve bunun artık doğal olduğu düşünülüyor.

Birinci Dünya Savaşı’nda ABD yoktu. Ama şimdi var. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere, Ortadoğu’da başrol oyuncusuydu.

Fransa buradaydı.

Sınırları nasıl çizdiklerini biliyoruz.

Bir masada cetvelle. O yüzden Körfez haritasına bakın sınırlar dümdüz çizgidir.

Çünkü cetvelle çizilmiştir.





İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ve Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani.

Bir tek bizim sınırlarımız düz çizgi halinde değildir. Çünkü cetvelle değil, kanla çizilmiştir.

Günümüze dönersek;



2. YETENEKLİ BAY POWELL

Bugün de İngiltere’nin Suriye Özel Temsilcisi’ne bakıyorum. İngiltere Başbakanı’nın ulusal güvenlik danışmanı Jonathan Powell.

Yetenekli Bay Powell. Ama öylesine yetenekli ki... Teşbihte hata olmazsa eğer sanki İngiliz istihbaratından 007... Bir nevi Bond.

Bay Powell’ın bir de kurduğu şirket var.

Inter Mediate Danışmanlık Şirketi.

İddia odur ki bu şirket, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın kravatından kararlarına kadar Batı’ya “uyumunu” sağlamıştır. Hatta Şam’daki Saray’da bir de ofis açmıştır.

Powell’ın daha önce Kuzey İrlanda’nın yanı sıra Bask bölgesinde ETA ile müzakereler yürüttüğü, Kolombiya’da FARC ile müzakerelerde yer aldığı ve Mozambik’teki barış müzakerelerinde görev aldığı biliniyor.

2024’te Birleşik Krallık’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanmıştır.

Dahası var. Yetenekli Bay Powell’ın İngiliz istihbaratı MI6 ve özel harekâtı SAS ile yakın çalışmalarının ötesinde Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley’de çalıştığı da kayıtlarda. İşte bu da çok ilginç. Amerikan Yatırım Bankası’nda bir 007...

Gördünüz mü yeteneği... Bilmem anlatabiliyor muyum? Amerikan yatırım bankasında çalışmış bir İngiliz, Suriye ve Ortadoğu özel danışmanı. Yani o da Barrack gibi yatırımcı, istihbaratçı danışman. Sonuçta doğal olarak kendi devletine çalışıyor.



3. FRANSA VE YİNE BİR MASA



Birinci Dünya Savaşı sonrasında Ortadoğu ve Körfez haritalarını çizen İngiltere ve Fransa’yı tekrar hatırlatarak devam edelim. 25 Temmuz 2025 günü Paris’te çok özel bir toplantı planlanıyor...

Masada ABD, Fransa, İngiltere ve Suriye olacak.

Anlattığım bu danışmanlar olacak. Ve tabii eş-Şara ve SDG’den Mazlum Abdi oturacak.

Son anda ertelenen toplantı elbette yapılacak. Kararlar öyle.

Aynı zamanda Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani Paris’te,

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot’la görüşüyor. Konular elbette belli.

Ve ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack...

İlginç değil mi?

1916 yılında Britanya Savaş Bakanı Kitchener’in danışmanı Sir Mark Sykes ile Fransa’nın Beyrut Büyükelçiliği Danışmanı Georges-Picot Londra’da bir araya gelip sınırları çizmişlerdi.

Ve 109 yıl sonra...

Yine danışmanlar...

ABD destekli danışmanlar toplantısında Suriye için kararlar alınıyor.

Tıpkı 109 yıl önceki gibi.

Tek farkla; o zaman açıktan bir “işgal haritası” çiziliyordu.

Şimdi ise “istikrar haritası” adı altında bir “yatırım ve kâr” haritası çiziliyor. Rusya ve İran’ın geriletildiği bir harita. İşte Suriye’nin en büyük limanları. Tartus Limanı’nın işletmesini Birleşik Arap Emirlikleri merkezli küresel lojistik devi DP World devralıyor.





Fransız şirketin limanı devralma töreni

Tabii ki ABD desteğiyle... Ve Lazkiye Limanı... Onu da Fransız şirket devralıyor.

Enerji anlaşmaları yapılıyor. Suriye’nin kuzeyindeki petrol bölgesi ABD kontrolünde. YPG/SDG özerklik arayışında.

Güneyde İsrail yükleniyor. Gazze’deki işgali takip ediyorsunuz.

Rusya ve İran gidiyor, onlar geliyor.

İşte yeni harita budur.

109 yıl sonra Ortadoğu cephesinde oynanan oyunlar değişmiyor.







YARIN: HER ŞEYİ ANLATAN O FOTOĞRAF