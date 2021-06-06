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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>'Ordubozanlar'
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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

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'Ordubozanlar'

6 Haziran 2021

Milli Savunma Bakanı Akar bir konuda çok hassastı. O da Atatürkçülük üzerine yapılan eleştiriler:

Denizkurdu Tatbikatı’nda o kadar çok şey yaşadık gördük ki... Tatbikatın o muazzam etkisi. Bir de son dönemde yapılan bazı eleştirilere karşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevabı...

Özellikle de Atatürkçülükle ilgili saldırılar...

Aksaz Deniz Üssü’nde bir akşam Bakan Akar’la uzun bir sohbet yaptık.

Ordubozanlar

Bunları pazartesi günü aktaracağım...

Konuşmasının bir bölümünde aynen şöyle dedi:

Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordubozanlar var. Fitne ve fesat peşinde koşan bu ordubozanlar, TSK’nın tatbikatlardaki ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla üç kıtada icra etmekte olduğu operasyonlardaki başarılarını engelleyemeyecekler, gölgeleyemeyecekler...”

Bu “ordubozanlar” vurgusunun altını çizmek istiyorum.

Çünkü aynı sözü ordunun en üst kademesinin bulunduğu toplantıda da söyledi.

Bakan Akar’la yaptığım sohbetlerde çok açık gördüm...

Şöyle özetleyebilirim:

- Bu eleştiri ve saldırıların kendisine vereceği zararı değil, ordunun içinde yaratacağı moralsizlik ihtimalini önemsiyor.

- O nedenle üzülüyor... Kızıyor. 

İşte o nedenle de “ordubozan” gibi sert bir ifadeyi kullanıyor.

Yani...

Beni eleştirebilirsiniz. Ama ordunun birliğine, moral gücüne dokunmayın” diyor.

İşte o sözlerin devamı:

Türk Silahlı Kuvvetleri yurtiçinde, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde, Kıbrıs’ta, Azerbaycan’da, Libya’da, Doğu Akdeniz’de ve daha birçok coğrafyada, hem ülkemizin hem de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir fedakârlık ve kahramanlıkla mücadelesine devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

SAYIN MİÇOTAKİS BU NE YAMAN ÇELİŞKİDİR

Denizkurdu Tatbikatı’nın en ilginç sorularından birisi de şuydu:

- Sayın Bakan buradan Yunanistan’a dostluk mesajları gönderiyorsunuz. Dünyanın değişik ülkelerinden tatbikatı izlemek üzere askeri ataşeler var. Neden Yunanistan’dan yok. Davet ettiniz mi?

Bakan Akar “Elbette davet ettik ama gelmediler” cevabını verince soru devam etti:

- Bir önceki tatbikata geldi mi?

Evet daha önceki tatbikatta geldiler.

İşte o zaman aklıma geldi. 

Daha 1 hafta önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Atina’da birlikteydik. Tam bir barış havası vardı.

Hatta Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Çavuşoğlu’nu Girit’teki evine davet edip orada ağırlamak istemişti. Bu davet diplomasi dilinde kelimenin tam anlamıyla bir “dostluk ve barış” jestiydi.

Ama ne ilginçtir ki...

Bir ülkenin başbakanı böyle bir jest yaparken, o ülkenin askeri ataşesi jest yapılan ülkenin en önemli davetini geri çeviriyor.

Doğrusu sormadan edemedim:

- Başbakanla dışişleri bakanı Dendias arasında bir sıkıntı mı var? Çünkü dışişleri bakanı Dendias son Ankara ziyaretinde sıkıntı yaratacak hırçınlıklar yapmıştı.

BABAMIN ADININ OLDUĞU SANCAK GEMİSİNİN DÜMENİNDE

Belki de meslek hayatımın en ilginç anlarından birisini Salihreis gemisinde yaşadım. 

Türk donanmasının 132 gemisinin “sancak gemisi” Salihreis’in köprüsüne gittim.

Ordubozanlar

Dümende gencecik leventler. Başlarında komutanları. Yürekleri heyecanla çarpıyor. Bunu gözlerinden görüyorum. 

“Hadi” deseler... Bırakın gemiyi... Atlayıp kulaç atacaklar.

Tereddütsüz bir vatan sevgisi...

Ve ne garip bir tesadüftür ki...

Babamın adı Salih’tir. Ve ben Salihreis gemisinin dümenindeydim...

BAKAN TATLIYI ELLERİYLE YEDİRDİ

Tatbikatın  sonunda iki tören oldu. 

Birincisi başarılı personele bakanın hediyeleri ve pasta kesimi...

Salihreis’in yemekhanesine bir girdik ki... Komutanlar ayakta. Ve masanın önünde çakı gibi dizilmiş çocuklar. 

Ortada bir pasta... Pastanın üzerinde bir gemi resmi. İnanın gerçek gibi.

Ordubozanlar

Meğerse 1.000 yıldır gelenekmiş.

Komutan başarılı personele hediye verirmiş. Bakan Akar geldi:

- Evet kim... En yeni personel, kıdemsiz gelsin.

- Benim komutanım. Tonya...(Kendisini o kadar yüksek sesle tanıttı ki ben o kadarını anlayabildim.)

— Aslan Tonyalı...

Bakan Akar pastadan kesilen bir parçayı çatalla Tonyalıya yedirdi...

Bunu da öğrenmiş olduk... Meğerse denizde “acemilere” böyle jestler var. Ve onları ustalarla yan yana koyuyorlar...

Bir kez daha anladım ki... Denizcilik gelenek demektir...

GEL DE AĞLAMA KARDEŞİM

Ve son sahne...

Önümüzden Türk mühendislerin yaptığı gemiler geçiyor.

Ordubozanlar


Ve Salihreis’in sancağından geçen her bir gemi. Güvertelerinde bembeyaz giyinmiş pırıl pırıl leventler...

Komutanın bulunduğu sancak gemisine doğru, şapkalarını göğüslerinden yukarı doğru kaldırarak “çimariva” denilen denizci selamıyla bağırıyorlar.

O çocukları görünce gel de ağlama kardeşim...

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'Oldubittiye izin vermeyiz'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

5 Haziran 2021
Geçen hafta bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Atina’da “dostluk rüzgârları”na tanık olmuştum. Çavuşoğlu Atina’daki sohbetimizde “pozitif mesajlar” vermişti. Pozitif bir sonuçla da dönmüştük. Bu defa Rodos açıklarında Denizkurdu Tatbikatı’nı yapan Türk donanmasının sancak gemisindeyim. Ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Salihreis Fırkateyni’nden dostça bir uyarı yapıyor: “Elbette biz bu sularda sorunların karşılıklı görüşerek, konuşarak, birbirini dinleyerek çözülmesini istiyoruz. Ama oldubittiye de hiçbir zaman izin vermeyiz... Geri adım atmayız...”

Sabah 09.00’da Türk donanmasının en önemli üslerinden biri olan Marmaris Aksaz’dan demir alıyoruz.

Atışlı ve çok önemli bir tatbikat bu.

Sualtı komandoları... Denizaltı avı... Hedeflerin vurulması... Havadan atış. SİHA vuruşu.

Bir ara 4 hücumbotun hedef halindeki bir enkaz gemiyi ateş altına almaları vardı ki...

Yer gök inledi.

Salihreis Fırkateyni Oruçreis’le birlikte Doğu Akdeniz’de doğalgaz araması yapan gemimize 80 gün koruma yapmıştı.

Hatta bu gemilerimiz tacize yeltenen bir Yunan gemisini de püskürtmüştü...

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Biden’ın önünde bekleyen Türkiye teklifi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

1 Haziran 2021
İki günlük Yunanistan ziyaretinden geriye kalan özet şu:

1) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çantasında pozitif bir dosyayla gitti. Sıcak görüşmeler oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Çavuşoğlu’nu Girit’teki evine davet etmesi Ankara’daki gerilimi tümüyle bitirdi. Çavuşoğlu da Yunanistan’dan gelen bir heyeti Antalya’ya davet etmişti. 

2) Aşıların karşılıklı olarak tanınıyor olması Ege’deki turizm kapılarını açacak gibi görünüyor.

3) Önümüzdeki dönemde daha yakın ve sıcak görüşmeler bekleniyor...

KAHVALTIDA DÜNYA TURU

Çavuşoğlu, Başbakan Miçotakis’le görüşmeden önce Türkiye’den gelen gazetecilerle sohbet etti...

Mısır’la gelişen ilişkilerden Afganistan’a, Polonya’ya sattığımız insansız hava araçlarından Filistin’e, Rusya’dan gelecek turistlerden Suriye’ye ve tabii ABD ile ilişkilere kadar tam bir dünya turu oldu. 

Çavuşoğlu’nun verdiği cevaplar kadar, tarzına, sorulara olan hâkimiyetine ve özgüvenine dikkat ettim.

Mesela Yunan Dışişleri Bakanı

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Yunanistan'dan sürpriz teklif: ‘Aşıları karşılıklı tanıyalım’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

31 Mayıs 2021
Sabah 09.00.

Yunanistan’a doğru havalanırken önüme Yunan medyasından bazı haberler geliyor...

Sert manşetler...

“Türk Bakan bir medya ordusuyla geliyor...”

Sanki sefere çıkmışız gibi bir karşılama havası var.

Oysa uçakta bambaşka bir hava. Daha ilk dakika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gülerek yanımıza geliyor.

Espriler... Sıfır gerginlik...

“Yunan medyası çok sert bir hava estiriyor”

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Hayvan hakları adına durdurun bu ilanı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

29 Mayıs 2021
Dün şu haberi okuyordum:

Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Mahallesi’nde devriye gezerken, çaya düşen karacayı fark etti. Ekipler, çaya girip, karacayı yakalayarak, sudan çıkardı. Yaralandığı anlaşılan karaca tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan karaca, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Cide Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı...”

“Ohh” dedim...

İşte benim jandarmam. Dikkat ettim. Bir de jandarmanın “çevre doğa ve hayvanları koruma timi” varmış.

Daha da mutlu oldum, derken...

Üzerime bir devlet ilanı yıkıldı... Gözlerime inanamadım...

Haber şöyle:

Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 ilde toplamda 115 adet yabankeçisi, dağkeçisi, kızıl geyik ve karacanın avlanması için ihale açtı.”

Allah Allaaaah...

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Çelebi: ‘Fatih Terim aday olsun’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

24 Mayıs 2021
Galatasaray için kritik bir haftaya giriyoruz.

Eski başkanlardan bir isimle konuşuyorum.

Mustafa Cengiz aday olmayacak” diyor. “Fatih Terim bıraksın” diyor.

Bir dönem başkan yardımcılığı yapan, GS’nin mali yapısı ve stat için müthiş çalışmaları olan Işın Çelebi ile konuşuyorum.

Açıktan şöyle diyor:

- Ben bu ülkede 5 yıl ekonomi bakanlığı yaptım. Galatasaray’da başkan yardımcılığı yaptım. 

Kulübün mali yapısı için çok şeyler yaptık. Ama şimdi bakıyorum. Bir kavga, bir çatışma, bir parçalanma görüntüsü. 

Soruyorum:

- Peki ne yapılmalı?

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Bir annenin oğlu için inanılmaz mücadelesi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

23 Mayıs 2021
Bu pazar size, bir annenin ‘özel öğrenci’ durumundaki oğlu için verdiği inanılmaz mücadeleyi anlatıyorum. Ve kim bilir şimdi kaç anneye gözyaşı halinde bir mesaj gönderiyorum. İşte o hikâye...

SERPİL’in içindeki kuşku giderek büyüyordu.. “Acaba çocuğumda bir şey mi var?” Melih 2 yaşına geldiğinde Serpil önce eşine sordu:

Sence bizim oğlumuzda bir değişiklik mi var?”

- Nasıl yani?

- Ne bileyim yaşıtlarına göre biraz yavaş büyüyor gibi.

Baba kestirip attı:

- Nereden çıkarıyorsun bunu. Yok öyle bir şey...

O öyle demişti ama

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Gökyüzünde kravatsız diplomasi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Mayıs 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Paris’ten paylaştığı bu fotoğrafı görünce çok gerilere gittim.

Özal’lı yıllara...

Özal ilk özel uçağı alınca ne çok eleştirilmişti. Denmedik laf bırakılmamıştı.

Özal ANA uçağını birkaç kez Ebulfez Elçibey için Azerbaycan’a göndermişti.

O zaman gururlandığımı yazmıştım.

Şimdi de bu fotoğrafla gururlandım...


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Neden Fatih Terim çünkü...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

17 Mayıs 2021
Önce Beşiktaş’ı kutluyorum. Hak ettiniz...

Helal olsun. Sergen’i alkışlıyorum. Yine helal olsun...

Bize gelince...

Soruyorum:

Fatih Terim yalnızca takımı mı yönetti?”

- Hayır... Fatih Terim, takımı yönetirken aynı zamanda sahanın dışında bir türlü bitmek bilmeyen bir iç krizi de yönetmek zorunda kaldı...

Bu kadar çok kriz. Bu kadar çok düşmanlık. Ve birilerindeki “Terim kompleksi”.

Bütün bunlara rağmen Galatasaray yine kıl payı şampiyonluğu kaçırdı... 

Ve bütün bunlara rağmen

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Sevgili gençler! İşte size ‘asla vazgeçmeyin’ diyen bir hikâye

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

16 Mayıs 2021
1- 1990’lı yıllar...

Sonunda asistan olarak sınavı geçmiş ve kabul edilmişti. 

Uzaktı ama olsun. Zordu ama olsun. Terörün merkeziydi ama olsun...

Antalya’dan Erzurum’a... Oradan otobüsle Van’a gidiyordu. 

Muradiye’den geçerken otobüsün camından gördüğü şeye inanamadı...

Bendimahi Deresi’nin döküldüğü Van Gölü kıyısında Karadeniz’in koca “gırgır teknesi” ağ çekiyor... Kıyıya doğru sıralanmış kamyonların kasasına ağlardan tonlarca balık boşalıyordu.


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'Keşke ilk gün babama anlatsaydım... Korkmayın başınıza geleni anlatın'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Mayıs 2021
Melek'le o kadar güzel bayramlaştık ki...

Gülen yüzü, çocuklarıyla mutlu hali. Görüntülü bir bayramlaşma yaptık.

İçim ısındı... Umudum arttı.



Çocuklarıyla birlikte avukatı Ahmet Onaran’ın evine bayram yemeğine gelmişlerdi.

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BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın dünya sahnesindeki tarihi mesajı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

10 Mayıs 2021
BM’nin 75’inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, önceki gün Güvenlik Konseyi toplantısında çok önemli bir konuşma yapıyor.

Bu konuşma, BM tarihinde bir genel kurul başkanının BM Güvenlik Konseyi’ne hitap ettiği 8’inci toplantı oluyor...

Bu nedenle de ayrıca önemli.

Zoom üzerinden yapılan toplantıya daimi üyeler olarak ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları ile geçici üyeler katılıyor.

Ve açılışta ilk konuşmayı genel kurul başkanı Volkan Bozkır yapıyor...

Bozkır, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı ile AB bakanlığı da yapmıştı.

Ama nedense, bunca yıllık dostluğumuz içinde o benim için hep bir “diplomat” olarak kaldı.

En sıkıntılı anlarda bile soğukkanlılığını kaybetmeyen, en zorlu sorunlara kuyumcu işi çözümler bulan bir diplomat...

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Birisi gül veriyor diğeri yüz güldürüyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

9 Mayıs 2021
Bu pazar “gül” diyorum. Ama “gül”ün her anlamında diyorum. O yüzden sayfamızda iki kadın konuğumuz var. Gülşah ve Oya. Birisi hayatımıza “gül” veriyor. Diğeri hayatlarımızın sonuna doğru yüzümüzü “gül”dürüyor. Anlatayım.

GÜLŞAH GÜRKANIsparta’nın en önemli gül üreticisi bir ailenin üçüncü kuşağı.

Gelin hayatından bir kareye bakalım.

İşte 6 yaşında Gülşah. Dedesi Mustafa Gürkan ona “Uğurum” diyor.

Adını da öyle koymuş.

Ve işte bir mayıs ayı... Ve her mayıs ayındaki gibi bir “gül hasadı”.

İşte küçük Gülşah... Dedesi onu gül havuzunda yuvarlıyor.

Böyle başlamış Gülşah.

Mühendislik okumuş. Yurtdışında master... 

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Turizmde 'kâr' yılı değil, 'ar' yılı olsun

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Mayıs 2021
Başlıktaki bu sözün anlamını Bülent Bülbüloğlu şöyle açıklıyor:

Kredileri krediyle kapatmaya çalışan bir sektör. Kârdan vazgeçtik. Batmayalım, namusumuzla ayakta kalalım...”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce turizmin sektör temsilcilerini Külliye’ye davet ediyor...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, TAV’dan Sani Şener, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ve isimlerini alamadığım diğer sektör temsilcileri.

Cumhurbaşkanı herkesi tek tek dinliyor ve not alıyor.

Genel mesaj şu:

Sayın Cumhurbaşkanım, bu şekilde giderse çok sıkıntı olacak. Vaka sayılarının mutlaka düşmesi gerekir. Turizmci, geçen yıl aldığı krediyi yeni krediyle kapatmaya çalışıyor...

Ve Cumhurbaşkanı o toplantıda hemen kısa çalışma ödeneğini uzatıyor...

Sanıyorum, kapanma kararı ve arkasından gelen bazı ülkelere COVID-19 testinin kaldırılması kararının arkasında bu toplantı var.

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Cenevre’de masayı donduran belge

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Mayıs 2021
Herkes soruyor: - Ne oldu da, Rum lider Anastasiadis birden bire Türkiye’ye hakaret yağdırmaya başladı?

Biraz araştırınca gördüm ki...

Perde arkasında bu sorunun çok keskin bir cevabı var.

Anlatayım.

Cenevre’de kritik bir görüşme...

Kıbrıs için sayısız kere kurulan masalardan birisi daha...

Toplantıyı BM Genel Sekreteri António Guterres yönetiyor.

Rum yönetimi lideri

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Adalet Bakanı Gül: "Mesele siyasi parti meselesi değil insan hakları meselesidir"

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

3 Mayıs 2021
İnsan Hakları Eylem Planı’yla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’le konuştum...

Söylediklerinden mutlu oldum...

Çünkü daha ilk cümlede şöyle dedi:

“Fatih Bey bu herhangi bir siyasi partinin değil, insanlarımızın yasası olacak.”

Sonra devam etti:

“Mesele iktidar muhalefet polemiği değil. Bu ülkede yaşayanların hakları meselesidir...”

Sorulara devam ettim:

“Ama sayın bakanım tartışmalar var.”

Gülerek cevap verdi:

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Oğlunu kurtarmak için arı kovanından mucize yarattı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

2 Mayıs 2021
Oğlu Kıvanç dünyaya geldikten hemen sonra ateşlenmeye başlamıştı.

11 aylık aylıkken neredeyse antibiyotik bombardımanı altındaydı.

Hemen her ay ateşleniyor... Annesi Aslı Hanım çaresizlik ve üzüntüden perişan oluyordu... Üstelik Aslı Hanım’ın annesi bir pediatri profesörüydü. Ama bir türlü bu ateşin nedeni anlaşılamıyordu.

Babası ne yapacağını şaşırmıştı.

Çocuk ateşleniyor, yoğun ve kuvvetli bir antibiyotikle ateş ancak düşüyordu. 

Ama birkaç hafta sonra yeniden ateş...

Aslı Hanım çalmadık doktor kapısı bırakmadı. Saymıştı. O ana kadar tam 18 doktor gezmişti.

ÇOCUKTA MORLUKLAR ANNE PANİK İÇİNDE

Aradan 5 yıl geçmişti. Ama değişen bir şey yoktu. Çocuk günden güne eriyordu.

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Ben bu insan hakkı belgesinin altına imzamı atarım

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

1 Mayıs 2021
Adalet Bakanlığı dün İnsan Hakları Eylem Planı belgesini yayınladı...

146 sayfalık belgeyi satır satır okudum...

Ve ben bu eylem planının ana omurgasını oluşturan:

- 11 temel ilkenin;

- 9 amaç zincirinin;

- 50 hedef tablosunun;

- Ve 393 faaliyetin altına imza atarım...

Okurken heyecanlandım çünkü:

Her birimizin içine

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