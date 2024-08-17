Ölümün kıyısından hayata dönüş

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Emre Bey’in bu sözleri içime işledi.

11 Ağustos 2021’de Kastamonu Bozkurt’u öyle bir sel vurmuştu ki.

Ezine çayı taşmış 65 canı almıştı.

Güzelim ilçe perişandı. Evler yıkılmış. Yollar çökmüştü.

Tam bir felaketti.

Bozkurt ilçesi felç. Ertesi gün millet malını mülkünü bırakmış giden canlarına ağlıyordu.

O gün bir çocuk diyor ki;

“Allah’ım nasıl. Nasıl...”

Ve restoranı sular altında yok olurken Emre Fıçı’nın;

“Allah’ım kurtar bizi” sözü.

Ve geldik bugüne.

BAKAN KURUM’UN SÖZÜ

Aradan 3 yıl geçmişti.

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Ve yine bir ağustos günü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bozkurt’a gitti

Aynen şöyle dedi:

“Burada söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk. Bozkurt’u ayağa kaldırdık. Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik. Allah milletimize bu felaketleri bir daha yaşatmasın.”

O perişan haldeki Bozkurt’tan sonra bugünkü Bozkurt’a bakıyorum.

Pırıl pırıl evler, sokaklar, parklar yapılmış.

İnsanlar evlerine, dükkanlarına kavuşmuş.

Bozkurt ölümün kıyısından hayata dönmüş.

Bir bakan için, bir siyasetçi için bundan daha güzel ne olabilir.

O felâket gününden bugüne kadar Bozkurt için çalışan, ter akıtan kim varsa onları alkışlıyorum.

Edirne’den Diyarbakır’a kadar Bozkurt’a yardım gönderen bu milletin önünde saygıyla eğiliyorum.

Devlet böyle olmalı arkadaş.

KORNACILARA CEZA KEŞKE YAYILSA

Adana emniyetine bravo.

İşlek cadde ve meydanlarda gereksiz korna kullandığı belirlenen 46 dolmuş ve otobüs şoförüne 690’ar lira para cezası kestiler.

Arkadan çalınan o kornalar. İnsana kalp krizi geçirten o korkunç ses. Trafikte her saniye sinir uçlarımıza saldıran o kornalar.

Bu uygulama keşke İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illere de yayılsa.

ORASI ARTIK BİR ANTİK ÇAĞ KOYUDUR

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un dün yaptığı açıklama, Gökova’nın en güzel koylarından Kissebükü için tarihi bir değerdedir.

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Geç antik çağdan kalan kilise, vaftiz odası ve mezarlar ile diğer yapılar tescil olmuştur.

Kamulaştırma da gerçekleşince, kazılar hız kazanacaktır. Bakan Ersoy dün umut veren bir konuşmayla kazıların hız kazanacağını söylerken ben çifte sevinç yaşadım.

1-Geleceğin mirasına sahip çıkılmıştır.

2-Kissebükü gibi bir cennet biraz olsun azgın beton canavarından kurtulmuştur.