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“Başlık biraz sert oldu.”

Ama şu son 1 haftada o kadar çok şikâyet aldım ki...

Servis minibüsleri tarafından taciz edilen o kadar çok sürücü şikâyet etti ki...

Ve Türkiye’nin değişik illerinden öyle fotoğraflar geldi ki...

Servis araçlarının feci kazaları.

Okul servisleri. İşçi servisleri...

O yüzden gerçeği anlatan “sert bir başlık” seçtim...

KONYA:

İşte bu fotoğraf Konya’dan.

Servis araçlarının durumunu anlatan en çarpıcı örnek...

Şu hale bakar mısınız?

Bir servis aracı diğer okul servisinin üzerine çıkmış.

İnsan “Yuh artık” diyor.

Bu nasıl bir yarıştır?

ANKARA:

Daha önceki gün, Ankara’da bir servis minibüsü ani fren yapıyor. Arkadan gelen servis minibüsü ona çarpıyor...

Belli ki peş peşeler...

Belli ki yarışıyorlar...

Sonuç:

25 yaralı...

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Yaralı deyip geçmeyin. Kalıcı sakatlıklar var.

İSTANBUL:

Sancaktepe’de birbiriyle adeta yarışan iki servis aracı çarpıştı. 14 yaralı.

Düşünebiliyor musunuz?

İki servis aracı aynı anda ve hızla aynı kavşağa giriyorlar...

Evet aynı kavşağa girip çarpışıyorlar...

Yine yarış...

Yine yaralılar. Yine gözyaşı...

DİYARBAKIR:

Servis aracı kamyona çarptı. 12 yaralı...

Bunun gibi onlarca örnek var.

Türkiye’nin her yerinden servis araçlarıyla ilgili kaza haberleri geliyor.

Yüzlerce yaralı. Onlarca ölü...

O yüzden bu cumartesi “ölüm servisi” başlığını kullandım.

Çarpıcı olsun. Dikkat çeksin istedim.

Çünkü...

Ortada seri halde bir suç var.

Belki bir çözüm bulunur.

ONLARCA SORU

Köklü firmaları ayırırsak...

Özellikle her yıl okullar açıldığında servis kazaları artıyor.

Biraz araştırdım. Onlarca soru çıkıyor ortaya...

- Servis araç şoförleri neye göre seçiliyor?

- Yaş ortalamaları nedir?

- Servis şoförlerinin maaşları nedir? Eğitimleri nedir?

- Servis ücretleri düşük olduğu için bakımsız araçlar mı kullanılıyor?

- Servisi zamanında yapmak için aşırı hız mı yapılıyor?

- Servis kaza yaptığında sorumluluk okula ya da işverene mi ait oluyor?

- Aynı servis aracıyla birden fazla servis yapılıyor mu?

TRAFİK KAOSU

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Sabah saatlerinde işe gidenler çok iyi biliyor.

Özellikle servis araçları yollarda diledikleri gibi gidiyorlar.

Şerit, sinyal yok...

Bir yarış halindeler.

Aniden önünüze geçen bir servis aracı...

Sinyalsiz şeridinize dalan bir servis aracı...

Manzara bu...

NASIL BİR ÇÖZÜM

Eleştirmesi kolay da peki çözüm ne?

- Bu konuda nasıl bir düzenleme yapılmalıdır?

Acaba Trafik Daire Başkanlığı bu konuda özel bir çalışma mı yapsa?

Özellikle mesai saatlerinde servis minibüslerine özel denetimler artırılsa...

Şoförler, araçlar kontrol edilse...

Biraz olsun kazalar azalır mı?