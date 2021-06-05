'Oldubittiye izin vermeyiz'

1) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çantasında pozitif bir dosyayla gitti. Sıcak görüşmeler oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Çavuşoğlu’nu Girit’teki evine davet etmesi Ankara’daki gerilimi tümüyle bitirdi. Çavuşoğlu da Yunanistan’dan gelen bir heyeti Antalya’ya davet etmişti.
2) Aşıların karşılıklı olarak tanınıyor olması Ege’deki turizm kapılarını açacak gibi görünüyor.
3) Önümüzdeki dönemde daha yakın ve sıcak görüşmeler bekleniyor...
KAHVALTIDA DÜNYA TURU
Çavuşoğlu, Başbakan Miçotakis’le görüşmeden önce Türkiye’den gelen gazetecilerle sohbet etti...
Mısır’la gelişen ilişkilerden Afganistan’a, Polonya’ya sattığımız insansız hava araçlarından Filistin’e, Rusya’dan gelecek turistlerden Suriye’ye ve tabii ABD ile ilişkilere kadar tam bir dünya turu oldu.
Çavuşoğlu’nun verdiği cevaplar kadar, tarzına, sorulara olan hâkimiyetine ve özgüvenine dikkat ettim.
Mesela Yunan Dışişleri Bakanı
Yunanistan’a doğru havalanırken önüme Yunan medyasından bazı haberler geliyor...
Sert manşetler...
“Türk Bakan bir medya ordusuyla geliyor...”
Sanki sefere çıkmışız gibi bir karşılama havası var.
Oysa uçakta bambaşka bir hava. Daha ilk dakika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gülerek yanımıza geliyor.
Espriler... Sıfır gerginlik...
“Yunan medyası çok sert bir hava estiriyor”
1- TELAFİ EĞİTİMİ BU HAFTA NETLEŞECEK
Sordum:
- “Sayın Bakan herkes merak ediyor. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?”
Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil.
- Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı ne düşünüyor?
Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.
2- OKULLARI EYLÜLDE AÇMAYI PLANLIYORUZ
Bakan Selçuk bu konuda kesin konuştu:
“Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Mahallesi’nde devriye gezerken, çaya düşen karacayı fark etti. Ekipler, çaya girip, karacayı yakalayarak, sudan çıkardı. Yaralandığı anlaşılan karaca tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan karaca, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Cide Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı...”
“Ohh” dedim...
İşte benim jandarmam. Dikkat ettim. Bir de jandarmanın “çevre doğa ve hayvanları koruma timi” varmış.
Daha da mutlu oldum, derken...
Üzerime bir devlet ilanı yıkıldı... Gözlerime inanamadım...
Haber şöyle:
“Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 ilde toplamda 115 adet yabankeçisi, dağkeçisi, kızıl geyik ve karacanın avlanması için ihale açtı.”
Allah Allaaaah...
Eski başkanlardan bir isimle konuşuyorum.
“Mustafa Cengiz aday olmayacak” diyor. “Fatih Terim bıraksın” diyor.
Bir dönem başkan yardımcılığı yapan, GS’nin mali yapısı ve stat için müthiş çalışmaları olan Işın Çelebi ile konuşuyorum.
Açıktan şöyle diyor:
- Ben bu ülkede 5 yıl ekonomi bakanlığı yaptım. Galatasaray’da başkan yardımcılığı yaptım.
Kulübün mali yapısı için çok şeyler yaptık. Ama şimdi bakıyorum. Bir kavga, bir çatışma, bir parçalanma görüntüsü.
Soruyorum:
- Peki ne yapılmalı?
SERPİL’in içindeki kuşku giderek büyüyordu.. “Acaba çocuğumda bir şey mi var?” Melih 2 yaşına geldiğinde Serpil önce eşine sordu:
“Sence bizim oğlumuzda bir değişiklik mi var?”
- Nasıl yani?
- Ne bileyim yaşıtlarına göre biraz yavaş büyüyor gibi.
Baba kestirip attı:
- Nereden çıkarıyorsun bunu. Yok öyle bir şey...
O öyle demişti ama
Özal’lı yıllara...
Özal ilk özel uçağı alınca ne çok eleştirilmişti. Denmedik laf bırakılmamıştı.
Özal ANA uçağını birkaç kez Ebulfez Elçibey için Azerbaycan’a göndermişti.
O zaman gururlandığımı yazmıştım.
Şimdi de bu fotoğrafla gururlandım...
Helal olsun. Sergen’i alkışlıyorum. Yine helal olsun...
Bize gelince...
Soruyorum:
“Fatih Terim yalnızca takımı mı yönetti?”
- Hayır... Fatih Terim, takımı yönetirken aynı zamanda sahanın dışında bir türlü bitmek bilmeyen bir iç krizi de yönetmek zorunda kaldı...
Bu kadar çok kriz. Bu kadar çok düşmanlık. Ve birilerindeki “Terim kompleksi”.
Bütün bunlara rağmen Galatasaray yine kıl payı şampiyonluğu kaçırdı...
Ve bütün bunlara rağmen
Sonunda asistan olarak sınavı geçmiş ve kabul edilmişti.
Uzaktı ama olsun. Zordu ama olsun. Terörün merkeziydi ama olsun...
Antalya’dan Erzurum’a... Oradan otobüsle Van’a gidiyordu.
Muradiye’den geçerken otobüsün camından gördüğü şeye inanamadı...
Bendimahi Deresi’nin döküldüğü Van Gölü kıyısında Karadeniz’in koca “gırgır teknesi” ağ çekiyor... Kıyıya doğru sıralanmış kamyonların kasasına ağlardan tonlarca balık boşalıyordu.
Gülen yüzü, çocuklarıyla mutlu hali. Görüntülü bir bayramlaşma yaptık.
İçim ısındı... Umudum arttı.
Çocuklarıyla birlikte avukatı Ahmet Onaran’ın evine bayram yemeğine gelmişlerdi.
Bu konuşma, BM tarihinde bir genel kurul başkanının BM Güvenlik Konseyi’ne hitap ettiği 8’inci toplantı oluyor...
Bu nedenle de ayrıca önemli.
Zoom üzerinden yapılan toplantıya daimi üyeler olarak ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları ile geçici üyeler katılıyor.
Ve açılışta ilk konuşmayı genel kurul başkanı Volkan Bozkır yapıyor...
Bozkır, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı ile AB bakanlığı da yapmıştı.
Ama nedense, bunca yıllık dostluğumuz içinde o benim için hep bir “diplomat” olarak kaldı.
En sıkıntılı anlarda bile soğukkanlılığını kaybetmeyen, en zorlu sorunlara kuyumcu işi çözümler bulan bir diplomat...
GÜLŞAH GÜRKANIsparta’nın en önemli gül üreticisi bir ailenin üçüncü kuşağı.
Gelin hayatından bir kareye bakalım.
İşte 6 yaşında Gülşah. Dedesi Mustafa Gürkan ona “Uğurum” diyor.
Adını da öyle koymuş.
Ve işte bir mayıs ayı... Ve her mayıs ayındaki gibi bir “gül hasadı”.
İşte küçük Gülşah... Dedesi onu gül havuzunda yuvarlıyor.
Böyle başlamış Gülşah.
Mühendislik okumuş. Yurtdışında master...
“Kredileri krediyle kapatmaya çalışan bir sektör. Kârdan vazgeçtik. Batmayalım, namusumuzla ayakta kalalım...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce turizmin sektör temsilcilerini Külliye’ye davet ediyor...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, TAV’dan Sani Şener, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ve isimlerini alamadığım diğer sektör temsilcileri.
Cumhurbaşkanı herkesi tek tek dinliyor ve not alıyor.
Genel mesaj şu:
“Sayın Cumhurbaşkanım, bu şekilde giderse çok sıkıntı olacak. Vaka sayılarının mutlaka düşmesi gerekir. Turizmci, geçen yıl aldığı krediyi yeni krediyle kapatmaya çalışıyor...”
Ve Cumhurbaşkanı o toplantıda hemen kısa çalışma ödeneğini uzatıyor...
Sanıyorum, kapanma kararı ve arkasından gelen bazı ülkelere COVID-19 testinin kaldırılması kararının arkasında bu toplantı var.
Biraz araştırınca gördüm ki...
Perde arkasında bu sorunun çok keskin bir cevabı var.
Anlatayım.
Cenevre’de kritik bir görüşme...
Kıbrıs için sayısız kere kurulan masalardan birisi daha...
Toplantıyı BM Genel Sekreteri António Guterres yönetiyor.
Rum yönetimi lideri
Söylediklerinden mutlu oldum...
Çünkü daha ilk cümlede şöyle dedi:
“Fatih Bey bu herhangi bir siyasi partinin değil, insanlarımızın yasası olacak.”
Sonra devam etti:
“Mesele iktidar muhalefet polemiği değil. Bu ülkede yaşayanların hakları meselesidir...”
Sorulara devam ettim:
“Ama sayın bakanım tartışmalar var.”
Gülerek cevap verdi:
11 aylık aylıkken neredeyse antibiyotik bombardımanı altındaydı.
Hemen her ay ateşleniyor... Annesi Aslı Hanım çaresizlik ve üzüntüden perişan oluyordu... Üstelik Aslı Hanım’ın annesi bir pediatri profesörüydü. Ama bir türlü bu ateşin nedeni anlaşılamıyordu.
Babası ne yapacağını şaşırmıştı.
Çocuk ateşleniyor, yoğun ve kuvvetli bir antibiyotikle ateş ancak düşüyordu.
Ama birkaç hafta sonra yeniden ateş...
Aslı Hanım çalmadık doktor kapısı bırakmadı. Saymıştı. O ana kadar tam 18 doktor gezmişti.
ÇOCUKTA MORLUKLAR ANNE PANİK İÇİNDE
Aradan 5 yıl geçmişti. Ama değişen bir şey yoktu. Çocuk günden güne eriyordu.
146 sayfalık belgeyi satır satır okudum...
Ve ben bu eylem planının ana omurgasını oluşturan:
- 11 temel ilkenin;
- 9 amaç zincirinin;
- 50 hedef tablosunun;
- Ve 393 faaliyetin altına imza atarım...
Okurken heyecanlandım çünkü:
Her birimizin içine
Bir tarafta jandarma sıralanmış...
Önünde birtakım sandıklar...
Nedir bu?
Sanıyorum çevre eylemleri tarihinde bir ilktir bu sandıklar...
Rize’nin İkizdere Vadisi köylüleri yapmış...
Dünyaca ünlü deli balın üretildiği vadiye “taş ocağı” açmak için getirilen iş makinelerinin önüne arı kovanlarını koymuşlar.
Arılardan barikat yani...
Bu fotoğrafı görünce bütün ruhumla gittim o anlara... Bu pazar işte orada, insanlığın tam ortasındayız...
Suriye’de şifa dağıtan Türk doktorları, sağlık çalışanlarının o meşakkatli ve fedakâr günlerine... İşte...
Sınırın hemen ötesinde bir sahra çadırı...
Ve oradan bir anı...
'Oldubittiye izin vermeyiz'
Geçen hafta bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Atina’da “dostluk rüzgârları”na tanık olmuştum. Çavuşoğlu Atina’daki sohbetimizde “pozitif mesajlar” vermişti. Pozitif bir sonuçla da dönmüştük. Bu defa Rodos açıklarında Denizkurdu Tatbikatı’nı yapan Türk donanmasının sancak gemisindeyim. Ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Salihreis Fırkateyni’nden dostça bir uyarı yapıyor: “Elbette biz bu sularda sorunların karşılıklı görüşerek, konuşarak, birbirini dinleyerek çözülmesini istiyoruz. Ama oldubittiye de hiçbir zaman izin vermeyiz... Geri adım atmayız...”
Sabah 09.00’da Türk donanmasının en önemli üslerinden biri olan Marmaris Aksaz’dan demir alıyoruz.
Atışlı ve çok önemli bir tatbikat bu.
Sualtı komandoları... Denizaltı avı... Hedeflerin vurulması... Havadan atış. SİHA vuruşu.
Bir ara 4 hücumbotun hedef halindeki bir enkaz gemiyi ateş altına almaları vardı ki...
Yer gök inledi.
Salihreis Fırkateyni Oruçreis’le birlikte Doğu Akdeniz’de doğalgaz araması yapan gemimize 80 gün koruma yapmıştı.
Hatta bu gemilerimiz tacize yeltenen bir Yunan gemisini de püskürtmüştü...
Sancak gemisi Salihreis’in pruvasından Rodos’a doğru bakarken Bakan Akar şöyle diyor:
“Biz yalnızca hakkı ve hukuku savunuyoruz. Uluslararası hukuka bakıyoruz. Lozan ne diyor? Adalar silahlandırılamaz. Ama bakıyorsunuz silahlanıyor. Dünyanın neresinde 6 mil karasuları sınırı olup da aynı yerde 10 mil hava suları olur. Bir ada düşünün. Diyorlar ki bu adada 6 mil karasularımız var. Ama aynı adanın hava sularını da 10 mil ilan etmeye çalışıyorlar. Bunun neresinde hukuk var. Adalet var. İşte bu oldubittiye izin vermeyiz. Biz hakkımızın dışında bir şeyi savunmuyoruz...”
TÜRKLERİN 282’NCİ KAPTANIDERYASI
Sancak gemisi deniz filolarında en yüksek rütbeli komutanın bulunduğu gemidir.
Yani tatbikat ya da harekâtın yönetildiği gemidir.
İşte Salihreis Fırkateyni’nden hem tatbikatı izliyoruz, hem de bir harekâtın nasıl yönetildiğine tanık oluyoruz.
Bizi gemide Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu karşılıyor.
Türk donanma tarihiyle ilgili o kadar ilginç bilgiler veriyor ki...
Örneğin şöyle diyor:
“Ben donanmada görev alan 282’nci kaptanıderyayım.
Çaka Bey’le başlamış 1000 yıllık bir tarihtir bu.”
MORALLER YÜKSEK
Tatbikat sırasında en üst komutandan subaylara kadar sohbet etme imkânım oldu.
Edindiğim izlenim şu:
1. Müthiş bir disiplin.
2. Güler yüz ve nezaket
3. Bilgi, azim ve kararlılık
Sanıyorum Türk ordusunun en önemli özellikleri bunlar.
Vatan sevgisiyle görev yapıyorlar.
Ordunun içine sokulmuş bunca nifak ve ihanete rağmen.
Pırıl pırıl, çakı gibi leventleri gördüm. Gurur duydum.
ASIL MESAJ
Tatbikat sırasında dikkat ettim.
Hedeflerini başarıyla vuran donanmamızda en ufak bir böbürlenme, gereksiz güç gösterisi görmedim.
Tam tersine gücünü uluslararası hukuktan alan bir azim ve kararlılık gördüm.
Özetle:
Atina’ya yaptığımız “pozitif diplomatik ziyaret”, Ege’deki askeri tatbikatta da kendisini gösterdi.
Umarım Türkiye’nin verdiği bu diplomatik ve askeri “pozitif mesaj” başta Atina olmak üzere bütün merkezler tarafından alınır.
TURGUT REİS’İN MEZARI
Bakan Akar sohbetimiz sırasında Libya’daki ziyaretinde öğrendiği çok önemli bir bilgiyi paylaşıyor.
Turgut Reis’in Trablus’taki mezarı...
Bakan Akar bakıyor ki, mezar harap bir halde...
Türk denizciliğinin bu efsane kahramanına böyle bir mezar elbette yakışmaz.
Konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a açıyor...
Ve Erdoğan talimatı veriyor:
“Hemen orada şanına yakışır bir anıtmezar yapalım.”
Şimdi Turgut Reis’in anıtmezarı hazırlanıyor...
AH BE ALBAY ZERVAS KEŞKE SEN DE GELSEYDİN
ABD, Finlandiya, İngiltere’den Kore’ye kadar dünyanın her yerinden 26 askeri ataşe Deniz Kurdu tatbikatına gelmişti. Merak ettim. Bakan Hulusi Akar‘ın sürekli olarak Yunanistan’a dostluk mesajı verdiği bu tatbikata acaba Yunan askeri ataşesi de bir davet edilmiş miydi?
Bakan anında cevap verdi:
“Elbette davet ettik. Gelsinler istedik. Bizim düşmanca bir niyetimiz yok ki. Ama gelmediler...”
Bunu duyunca Rodos açıklarına doğru bakıp aynen şöyle dedim:
“Ah be Albay Zervas.. Keşke sen de gelseydin.. Bak ben bu tatbikatta şunu gördüm. Biz korkulacak bir düşman değiliz. Yalnızca güçlü bir dostuz..”
RODOS’UN 15 MİL AÇIKLARI
Ve sabah gün doğarken bembeyaz kıyafetleriyle çakı gibi leventler emir bekliyor...
Hedefler tam isabetle vuruluyor. Tatbikatın hızı öğleye doğru artıyor. Rodos’a 15 mil kala denizde ikmal ve denizaltı avı gerçekleşiyor.
Burada önemli olan, denizaltının saklanmaya çalışması, fırkateynin de onu bulmak için imkân ve kabiliyetini sınayan manevralar yapması.
133 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA-SİHA ile yapılan Ege ve Akdeniz’in en büyük tatbikatlarından Denizkurdu görsel açıdan da müthişti.
Sonuç:“Tam isabet...”