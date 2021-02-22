Oh! Nihayet iklim kanunu geliyor

Kuşaklar boyu sürecek bu yolculuğun merkezinde çocuklar var.
Düşünsenize, NASA’nın Mars yolcuğu için internet üzerinden verdiği “boarding pass”lar en çok Türkiye’den alınmış.
Tam 2.5 milyon isim Türkiye’den Mars için “sanal bilet” almış.
Mars’a gidecek araçtaki çipe 2.5 milyon Türk’ün adı yüklenmiş.
O yüzden ben Türkiye’nin uzay projesini yürekten destekliyorum.
Bu arada birçok okurum sordu:
“Ben Türkiye’nin 1 numara olduğu listeyi bulamıyorum?”
Cevap veriyorum:
Ben de içimdeki çocuğa güvenip Mars biletimi aldım.
Boarding Pass’ıma miller bile işlenmişti.
Ama bundan çok daha önemlisi var.
NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif aracından bilet alanların sayısı 10 milyon olarak açıklanıyor.
İki saatlik tarihi bir yürüyüştü bu...
İşte o görüntüleri izlerken bir şey dikkatimi çekti.
Katılanlar arasında birtakım gençler vardı. Heyecanlıydılar. Sürekli olarak köprünün kolonlarını gösteriyor, köprünün ayaklarına uzun uzun bakıyor, fotoğraflar çekiyorlardı.
Ve Bakan Karaismailoğlu’nu soru yağmuruna tutuyorlardı.
Gazeteci değillerdi. Orada çalışanlardan değillerdi.
Peki kimdi bu gençler...
Bakan
43 nükleer genç mühendis daha mezun oluyor...
Aslında her birinin hikâyesi ayrı bir mucize.
İşte bir örnek.
Burası Çorum merkeze 24 kilometre uzaktaki Çaltıcak köyü.
Kış olunca sarp dağların geçit vermez yollarında buz kesen bir soğuk ve kar...
Bir o kadar muhteşem bir doğa...
Bakan Pekcan aynen şöyle diyor:
“Sebze ve meyvede fahiş fiyatla kalıcı mücadele için vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum.”
Peki bu nasıl olacak?
Son dönemde, sebze ve meyve fiyatlarında aşırı artışlar görülmüştü.
Hâlâ da şikâyetler geliyor.
Bakan Pekcan’a sordum:
“Ruhsar Hanım, böylesine geniş kapsamlı bir organizasyonda siz bakanlık olarak tüm illerde denetim yapıyorsunuz ama biz vatandaş olarak bu fahiş fiyatla nasıl mücadele edeceğiz?”
İşte madde madde cevap:
Çünkü Çisemgül kucakladığı bu köpeğe “Şahane” adını verdi.
Ve şimdi bakar mısınız şu fotoğrafa...
Nasıl bir heyecan...
İçimize işleyen bir an...
Tıkandım. Dilim kurudu.
Gözyaşlarımın ucunda bir daha okudum.
Bir daha...
Ah benim canım evladım...
Okuyun ve ne durumdayız anlayın...
İşte Adana:
“Genç doktor Mehmet Ertane, yakalandığı koronavirüsle 40 gün mücadele etti ama kurtarılamadı.”
Dr. Ertane, koronalı hastaları tedavi ederken yakalanmıştı hastalığa.
Allah rahmet eylesin kardeşim...
Ve işte Kocaeli:
“Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı.”
Kadın cinayetleri, kadın hakları üzerine internetteki geçmiş yayınları karıştırırken karşılaştım bu cümleyle...
Türkiye’nin FIFA kokartlı ilk kadın hakemi Lale Orta, Evrensel’e verdiği bir röportajında söylemiş bu sözleri: “1991 yılında ilk kez Çin’de düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’na davet aldığım halde göndermediler. Benimle maça gitmek istemeyen hakemlerimiz de oldu ne yazık ki. İşin acı tarafı o hakemin isteği kabul edilerek benim görevim iptal edilmişti.” Okuyunca içim acıdı... Hayatta canavar ruhlu erkeklerden çektikleri yetmiyormuş gibi, kadınlara yeşil sahalarda da böyle bir ayrım olmasını yadırgadım. Önceki gün TFF Başkanı Nihat Özdemir’le sohbet ediyoruz... Tabii aklımda bu soru var...
ÖZDEMİR'E, LALE ORTA'NIN SÖZÜNÜ HATIRLATTIM
Ve konuyu Lale Orta’nın bu sözüne getirip sordum: “Başkan, neden liglerde kadın hakem yok?”
Özdemir önce bir durdu... Sonra heyecanla cevap verdi: “Kadın hakemlerimiz yetiştiriliyor. Yani bu konuda projemiz var.”
- Süper Lig için de kadın hakem olabilir mi?
- Evet, Süper Lig’e kadın hakem geliyor diyebiliriz. Çalışmalarımız var.
1)İsrail insanlık ve barış adına Filistin’e aşı gönderse ne olur?
2)Birleşmiş Milletler imkânı olmayan halklar için bir aşı fonu oluştursa ne olur?
İki soruma da harika iki cevap geldi.
Önce New York’taki BM binasından gelen cevap...
Yazımı okuyan Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, New York’tan insanlık adına sımsıcak bir mesaj gönderdi:
“Değerli kardeşim,
Yazınızı okudum. Burada aşının özellikle zor durumda olan az gelirli ülkeleri kapsayacak şekilde adil dağıtımı için “vaccines4all” isimli bir kampanya başlattım. Güzel yankı yarattı ve destek buldu. Filistin için de ayrıca bir mesajım olacak.”
Biliyorsunuz...
Burası Tayland krallığı.
Kral Maha’nın yanında oturan kadın iki ay önce evlendiği Kraliçe Suthida...
Kralın önünde ayaklarının dibine doğru uzanan ve iki eliyle saygı ve bağlılık işareti veren ise...
“Resmi metres” ilan ettiği Sineenat...
Suthida’nın yerdeki Sineenat’a olan bakışını görüyor musunuz?
“Sağlık çalışanlarımız ve bazı meslek gruplarımız için acilen 10 bin doz aşıya ihtiyacımız var.”
Ülkeler aşı için milyarlarca dolar harcayıp kuyruğa girerken...
Aşılamalar başlamışken...
O acılı ve kanlı coğrafyanın Filistinli çocukları yine ortada kalmış durumda...
İşte o nedenle yazıyorum bunları...
Ve bu yazı...
Felaketler tarihinde...
İnsanlığa yazılmış bir mektup olsun istiyorum...
Andok Dağı’ndan Makam Dağı’na, oradan Hasuni Mağaraları’na kadar gelincikler, papatyalar, yaban otları...
Kefrum Kalesi’nden buram buram kekik kokuları... Diyarbakır, Kulp, Ergani, Silvan baharla beraber uyanıyordu. Batman Çayı gürül gürül...
Güzel bir mayıs sabahıydı. Ve en güzeli de 1000 yıldır susuzlukla kırbaçlanan o topraklara, bir büyük hayalin müjdesi veriliyordu. Hasretle beklenen suyun temeli atılacaktı.
Sabah erken kalktı. Ankara’dan gelecek bakan arkadaşlarını beklemek üzere Batman Havalimanı’na geçti.
Az sonra uçak indi... Ama gecikmişlerdi...
Asırlardır su bekleyen topraklar için Silvan’da yapılacak temel atma törenini millet bekliyordu.
Karayolu 45 kilometre...
Zorlu dağ yolları çok vakit alacaktı.
Irak ve Suriye kuzeyinde bir “Kürt ticari otonom bölgesi” planlayan...
PKK/YPG elebaşlarıyla toplantılar yapıp, Suriye yönetimini buna hazırlayan...
Ve o coğrafyada kimi kalemlerin “Lawrence” dediği Brett McGurk, bu defa yeni başkan Biden’ın “süvarisi” olarak Ortadoğu’ya dönüyor.
Hem de tam yetkili.
Konu elbette “gıda fiyatlarındaki aşırı artış”...
Sordum:
- Sayın Bakanım, siz de izliyorsunuz. Gıda fiyatlarındaki aşırı artış... Enflasyon haberleri... Nasıl yorumlayacağız?
Pakdemirli çok net bir cevap veriyor:
“Pandemi nedeniyle global stok başladı.”
- Yani?
“Yani nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
1) Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkeler çok ciddi şekilde gıda siparişi verip stoklamaya başladı.
2021 için umutlanıyoruz.
İşte Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği “samimi” mektup...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “yeni dönemde barış” için gösterdiği olağanüstü çaba ve görüşme trafiği...
Son olarak Yunanistan’la 25 Ocak’ta yapılacak “istikşafi görüşmeler”den gelen umut...
Tabii ben bunu Ankara’dan aldığım mesaj ve kulislerle yazıyorum...
Ve gönlümden de böyle geçtiği için umuda doğru “pozitif” bir alfabe kuruyorum...
MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
Ama bir de madalyonun öteki yüzü var.
İşte:
Onca ağır sözlerden sonra Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta el yazısıyla yazdığı “Değerli Tayyip...” vurgusu... Biliyorsunuz böyle resmi mektuplarda el yazısı olmaz. İsimle hitap edilmez. Macron’un el yazısı, bir yeni dönemin işaretidir...
İşte:
Karşılıklı olarak büyükelçilikleri geri çektiğimiz Mısır. Sert açıklamalar. Keskin sözler. Ve iki ay önce başlayan “Bir adım sen, bir adım ben” anlamına gelecek yakınlaşmalar.
Türkiye, Mısır’ın NATO’da askeri ataşe bulundurmasına engel oluyordu. Bir jest olarak bu engeli kaldırdı.
Buna karşılık Mısır, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda Türkiye’nin Kıbrıs ve Batı Trakya ile ilgili önerilerine karşı koyduğu vetoyu (engellemeyi) kaldırdı.
Böylece iki ülke arasında “makul ilişki” zemini açılmış oldu.
Ve daha bunun gibi çok sayıda gelişme. Yunanistan, İsrail, Ermenistan, Suriye gibi gerilim yüklü ilişkilerde tansiyonu düşürecek adımlar atılıyor.
Tek bir söz, muazzam gerilimleri, savaşın eşiğine gelen dengeleri değiştirir.
İşte örneği...
Yunanistan’ın üst üste Türkiye’yi kızdıran NAVTEX ilanları...
Ocak ayı başlarında Girit’teki Suda Hava Üssü’nde tatbikata hazırlanan savaş uçakları...
Derken...
- Sabah saatleri: 11 Ocak Pazartesi...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ağırlıyor.
Ve elbette konu Kıbrıs, Yunanistan ve Ege...
İngiltere’den Avustralya’ya kadar bir soru büyüyor:
Uluslararası seyahatlerde hangi aşı geçerli kabul edilecek? İngiltere, ABD, Avrupa, Pfizer/BioNTech aşısını oluyorsa... Türkiye, Afrika ve Asya’nın büyük bölümü Çin aşısı oluyorsa... Nasıl bir eleme yapılacak? Aşılar arasında bir ayrım mı olacak? Yoksa yalnızca antikora mı bakılacak?
Cevap: “Elbette antikor testlerine bakılacak.”
Yani her 6 ayda bir antikor testi mi olacak?
Daha iki gün önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris şöyle dedi:
“DSÖ, aşı için bir onay makamı değildir. Aşılara her ülkenin aşı düzenlemeleriyle ilgili makamları karar verecek.”
Bu açıklama, önümüzdeki dönemde ülkeler arasındaki seyahatlerde bir “aşı izin krizi”nin habercisi olabilir mi?
Avustralya’nın en büyük havayolu şirketi Qantas, uçağa binecek yolculardan
Oh! Nihayet iklim kanunu geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün sessiz sedasız gelen bir “çevre devrimi”nin ilk sinyallerini verdi.
14 maddelik iklim değişikliği eylem planı...
Nedense “iklim değişikliği” konusu pek ilgi çekmez.
Çünkü bugüne ait değildir. Şimdinin meselesi, bugünün sorunu değil gibi algılanır.
“Dur bakalım” dedirten... “Bizden sonraki kuşaklar” diyerek meseleyi bugünden uzaklaştıran bir tembelliktir aslında bu... Aymazlıktır...
O nedenle Çevre Bakanı Kurum’un yaptığı konuşma medyada pek yer bulmadı.
Sanıyorum bir tek Milliyet’ten Verda Özer yazdı.
Oysa içinde müthiş mesajlar olan bir konuşmaydı.
En önemlisi, Kurum’un yaptığı tespitlerin ve “iklim kanunu” açıklamasının en önemli destekçisi de o an aynı salondaydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan...
Emine Hanım muazzam bir destek veriyor bu konuya...
O nedenle iklim kanununun normalden daha büyük bir hızla hayata geçeceğine inanıyorum.
DOĞA GERÇEĞİ GÖZÜMÜZE SOKUYOR
Bakan Kurum, içinde yaşadığımız, ama körlükle unutkanlık arasına sıkışan acı gerçeği bütün çıplaklığıyla anlattı. Mesela dedi ki:
“Dünyamız ısınıyor. Dünya ısındıkça, ekosistemlerin ve insanların ayak uyduramayacağı kadar hızlı değişimler meydana geliyor. Ülkemizde de aşırı hava olayları nedeniyle, sel, heyelan, hortum gibi şiddeti sürekli artan afetler yaşıyoruz. Bu afetlerde canlarımızı kaybediyoruz. Çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın emekleri heba oluyor. Gıda deposu olan bölgelerimiz kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Nehirlerimizdeki su seviyeleri düşüyor. Kuraklık tüm bölgelerimizde önemli bir boyuta ulaşmış durumda.”
Daha ne desin bir bakan...
Geçen ay, büyük kütleden kopan bir buzdağının Hindistan’da bir baraja çarparak barajı parçaladığını...
Çeşme’de, Alaçatı’da yaşanan hortumları...
Geçen yıl Marmaris’te koca koca tekneleri havaya kaldırıp fırlatan hortumları...
Ülkemizde hiç görmediğimiz rüzgârları, fırtınaları, aşırı sıcaklık hareketlerini...
Bütün bunları zaten yaşamıyor muyuz...
Salda Gölü’nün Mars’taki Jezero Krateri’ne olan benzerliği daha ne anlatsın bize...
O nedenle 14 maddelik eylem planındaki şu çarpıcı maddeyi önemsiyorum:
“Ülkemizin tamamında, sel, heyelan, erozyon, taşkın tehdidi altında bulunan bölgelerde yeniden inşa faaliyetine izin verilmeyecektir.”
ÖNCELİK TURİZM BELDELERİ OLSA
İşte bu maddeye göre diyorum ki...
Batıya anormal bir göç var.
İki gün süren bir yağmurda Bodrum sokaklarını kanalizasyon basar. İzmir felç olur.
Marmaris, Fethiye, Alanya, Bozburun, Selimiye, Kaş, Datça daha ne kadar dayanabilir?
Urla, Çeşme bu göç ve imar çılgınlığına daha ne kadar dayanır? Karşıyaka’nın altyapısı yetebilir mi?
Datça’dan okurlarım her gün mesaj gönderiyorlar.
Sokaktaki kanalizasyon rezaletini anlatıyorlar.
İşte o nedenle diyorum ki...
Pilot bölgeler belirlense...
Mesela Bodrum gibi turizm bölgelerindeki bu “imar çılgınlığı” durdurulsa...
Tamamıyla rant maksatlı yapılar... Yağmur gibi verilen imar izinleri, o beldelerin altyapılarını çökertiyor.
Dayanamıyor. Yetmiyor. Ne suyu, ne elektriği, ne yolu, ne kanalizasyonu...
O nedenle diyorum ki...
Pilot olarak belirlenecek bu beldelerde ciddi bir şehircilik altyapı projesi yapılsa...
Ve bu süre içinde, imar izinleri dondurulsa...
Altyapı yeterliğine göre imar izni verilse...
Şehirlerin iklim değişikliği şartlarına uyumu dediğim işte budur.
TBMM’YE SUNULACAK
Bakan Kurum’un konuşmasından öğreniyoruz ki...
Hazırlanan eylem planı TBMM’ye sunulacak.
Umarım bu güzel çalışma “bunca güncel mesele varken” diyen o tembelliğe kurban gitmez...
Ne yazık ki, ülkemizde çevre teşkilatları denilince akla yalnızca yasaklar ve yıkımlar gelir.
Çevre Bakanlığı çoğu zaman “yıkım haberleri” ile hatırlanır.
Sahillere kaçak yapı dikenlerin “Bir yolunu bulur muyum” diye kapısını aşındırdığı bir bakanlık değildir Çevre Bakanlığı...
Çok şükür ki başta Bakan Murat Kurum olmak üzere bakanlık bürokrasisi buna izin vermiyor.
DERS OLARAK OKUTULSA
Madem ki iklim değişikliği önümüzdeki kuşakları daha çok etkileyecek.
Öyleyse Çevre Bakanlığı’nın eylem planı doğrultusunda okullara ders olarak konulamaz mı?
Bari çocuklarımız bu duyarlılığı kazansın..
Eminim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu konuda yardımcı olur.
Evet...
Önceki gün Çevre Bakanı Murat Kurum “sessiz bir devrimin” eylem planını açıkladı.
Sessiz diyorum çünkü...
Sansasyonel olmadığı için doğal olarak medyanın pek ilgisini çekmedi.
Oysa Bodrum’daki lüks kaçak yapı yıkımlarından çok daha önemliydi.
Evet arkadaşlar, köşemin yettiği kadar bu konuyu yazdım.
14 maddelik eylem planının tamamını köşemin hurriyet.com.tr’deki versiyonunda bulabilirsiniz...