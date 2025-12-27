O fotoğrafın anlamı şimdi ortaya çıkıyor

Haberin Devamı

“Askeri güçlerin genel çıkarlar doğrultusunda birleştirilmesi (entegrasyonu) konusunda Şam ile ortak bir anlayışa ulaştık.”

Ve hemen ardından ekliyor:

“Suriye’deki çözümün adem-i merkeziyetçi (merkezi olmayan) bir yapıda olması gerektiğine inanıyoruz. Kuzey ve Doğu Suriye halkının kendi bölgelerini anayasal bir çerçeve içinde yönetmesini istiyoruz.”

Sonra;

Anayasal konuların tüm Suriye’yi kapsayacak kapsamlı bir çözüme ulaşması için zamana ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor.

Beklentileri yansıtan bir anayasa için daha derin diyaloglar istiyor.

Ne kadar açık değil mi?

Türkiye diyor ki:

“Suriye’de iki ordu olmaz. İki yönetim olmaz.”

Abdi diyor ki;

“Askeri güçleri birleştireceğiz. Özerk yönetim olacak...”

Dahası Suriye’yi “Kuzey ve Doğu Suriye” diye de yönetim planı olarak ayırıyor.

Yani...

SDG dağılıp Suriye ordusunda bireyler olarak yer almayacak. Birleşme olacak.

Yani;

YPG Suriye ordusunun askeri hiyerarşisi içinde kendi hiyerarşisiyle yer alacak.

Böyle bir yapılanma Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” projesini dinamitler.

Ankara bu nedenle “Kesinlikle izin vermeyiz” diyor.

Dahası orduda iki ayrı hiyerarşi olması potansiyel bir iç savaş tehlikesidir.

Böyle bir durum Suriye ile sınırları en uzun ülke olan Türkiye için yeni terör belaları ve göç dalgaları anlamına gelir.

Şimdi sorabiliriz:

“SDG/YPG Türkiye’nin açık uyarılarına rağmen bu cesareti nereden alıyor?”

Cevaba gelelim.

CEVAP FOTOĞRAFTA

Bir süre önce Suriye’nin kuzeyinde yapılan bir toplantıyı yazmış ve bir fotoğraf yayınlamıştım.

Fotoğrafta ABD askeri ve sivil yetkilileri ile SDG/PYD mensupları birlikte oturuyordu.

Yani fotoğrafta ABD’nin üniformalı askerleri vardı.

Bir de siviller vardı.

Ve sormuştum:

“Fotoğraftaki ABD’li sivil kadın ve adamlar kimdir? Görevleri nedir?”

Belli ki onlar Suriye’de yeni bir dönemi dizayn etmeye çalışan ABD istihbaratının elemanlarıydı.

Yani CIA...

Hemen yanlarında SDG’den Mazlum Abdi.

Tam arkada ise PYD’den Salih Müslim.

Türkiye’nin o tarihlerde “kırmızı bültenle” aradığı isimler.

CASUSLAR SAVAŞI

Sonradan öğreniyoruz ki toplantılara MOSSAD da katılmış.

Tabii biz yeni öğreniyoruz. Eminim ki MİT zaten o toplantıları izliyor ve raporluyordu.

Evet ABD bunu göstere göstere yapıyordu. İsrail ise gizliden gizliye...

“DEAŞ’a karşı mücadele için” diye de bir açıklama getirmişlerdi bu faaliyetlere.

Tam bir “casuslar savaşı” yaşanıyordu.

Muhtemelen dünyada şu an yaşanan en keskin istihbarat savaşı; İran, Irak, Suriye ve Türkiye hattında yaşanıyor. Hâlâ da devam ediyor.

İşte bu fotoğraf yaşanan bu istihbarat savaşının da belgesidir.

Bugüne gelirsek;

Türkiye “Terörsüz Türkiye” girişimiyle PKK ve yan kuruluşlarının fesih projesini sürdürüyor...

Bu proje elbette yalnızca Türkiye’yi kapsamıyor.

Daha da ötesinde Suriye ve Irak’ı da içeriyor.

Amaç bölgenin terörden arındırılmasıdır. Çünkü Suriye’deki istikrarsızlık ve o fotoğrafta gördüğümüz ilişkiler zinciri, Türkiye’deki terörü tetikleyecek boyutlardadır.

İşte bugün ABD’ye defalarca iletilen;

Ama ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack’ın Türkiye’nin bu açık talebine karşı;

Lafı sürekli dolandırdığı sıkıntının adı bu fotoğraftır.

Cevap için yine o fotoğrafa geliyoruz.

Yani;

CIA ve MOSSAD’ın CENTCOM (Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı) şemsiyesi altında İran’a karşı geliştirdiği SDG/YPG organizasyonu.

Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Şara’ya da zaten bu amaca hizmet edeceği için yol açıldığını biliyoruz.

İşte bu noktada Türkiye’nin istihbarat gücü ve teknolojisi devreye giriyor.

Elbette stratejik bilimsel (gözetleme/takip) sistemleri.

Bütün bu teknolojiyle elde edilen bilgiler, geçen hafta Suriye’ye giden Türk heyeti tarafından muhtemelen dile getirilmiştir.

GERİLİM YÜKSELİRSE NE OLACAK?

Şimdi aynı soruyu bir kez daha soralım:

Önceki gün “özerklik açıklaması”nı yapan Mazlum Abdi bu gücü nereden alıyor?

SDG ve PYD’nin uzun yıllar CIA ve MOSSAD’la organize olduğunu, ciddi bir güç devşirdiğini, “özerklik sözleri” aldığını hatırlarsak;

İşte bu fotoğraf verilen o sözlerin belgesidir.

ERDOĞAN-TRUMP FAKTÖRÜ

Gerilim yükselirse Türkiye’nin ne yapacağı bellidir.

Dahası ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğini ve kişiliğini her fırsatta övmektedir. Bu övgünün ardında belki biraz da “yumuşatma” gayretleri vardır ama;

Erdoğan’daki kararlılık nettir.

O nedenle Trump şu anda bir “orta yol” aramaktadır.

Yani...

SDG’yi tümüyle yok etmeden;

İsrail’in “İran endişesi”ni de dikkate alarak;

Ama PKK’yı bir şekilde ayrıştıracak ve Türkiye’nin güvenlik kaygılarını azami ölçüde ortadan kaldıracak bir çözüm...

Olabilir mi?

İşte bu noktada Türk istihbaratına çok büyük bir görev düşüyor.

Ayrışmanın nasıl olacağı, isimlerin tespiti, ayrışmanın gözlemi gibi ince detaylar devreye giriyor.

Yani çok zor bir süreç.

Tabii bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam eden bir süreç var.

Bakalım bu fotoğrafın etkisi hangi noktaya kadar devam edecek?