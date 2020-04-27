Nihayet güzel haberler: Mayıs ortasından sonra iç hatlar, Haziran başı gibi yat turizmi için kapılar

Dün birisi köşe yazarı, diğeri Sağlık Bakanı olan iki doktor konuşunca...
Güzel gelişmeleri daha iyi anladık.
Dr. Fahrettin Koca’ya da Dr. Osman Müftüoğlu’na da çok teşekkürler.
Bu güzel sohbetten sonra ben de biraz araştırma yaptım.
Uzun süredir girmediğim Ankara kulislerine bir baktım. Ve çok güvendiğim bazı isimlerle konuştum. Eğer ani bir değişiklik, bir “virüs kazası” yaşamazsak...
Yani büyük bir beklenti yaratmadan...
Ve elbette Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda... Çıkardığım 4 tahmini sonuç şöyle:
1- Mayıs ortasından sonra kademeli olarak kara ve havayolları iç hatlar açılabilir.
2- Haziran başı gibi özellikle deniz ve yat turizmi için yine kontrollü olmak kaydıyla gümrük kapıları açılabilir. Hatta Yunanistan’la karşılıklı ve kontrollü olarak başlatılabilir.
3- Ancak... Bu güzel haberler nedeniyle aman gevşemeyelim...
4- Normal hayata dönüş için mutlaka aşının bulunması şart...
Arkadaşlar, Türkiye COVID-19 virüsüne karşı muazzam bir mücadele verdi, veriyor...
Önce gecikmeden kararları alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti kutlamak...
Ve sağlık çalışanlarımızın da tek tek alnından öpmek lazım...
Tabii büyük oranda yasaklara uyan milletimizi de alkışlamak gerekiyor.
Elbette önümüzdeki dönemle ilgili kontrollü açılımlara Bilim Kurulu karar verecek.
O nedenle benim bu yazdıklarımı bile kesin bir kararmış gibi görmeyin.
Bu yalnızca benim güvenilir kulis ve isimlerden süzdüğüm birer tahmin.
Mayıs ortasından sonra ilk işaretleri alabiliriz. Tekrar söylüyorum...
Resmen açıklanmadan, aman gevşemeyelim. Evde kalalım...
TENİS CAMİASINA MÜJDE
Benim bir şapkam da Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği...
Yıllarca tenis oynadım. Mesela şimdiki TFF Başkanı Nihat Özdemir’i çok yendim! Şampiyonluk kupasını de sevgili başkan Aziz Yıldırım’ın elinden aldım.
Şaka bir yana...Tenis camiasından çok sayıda mesaj alıyorum... Diyorlar ki...
“Tenis, sporcuların birbirine hiç temas etmediği, sosyal mesafesi kat kat fazla olan bir spordur. En azından milli sporcularımız, belli klasmandaki oyuncularımız ve il spor müdürlüklerine bağlı kulüplerimizde kontrollü açılmalar olabilir mi? Tabii ki yine valilik oluruyla, her ile göre belirlenebilir.”
Tam yazıyı “Ne dersiniz Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu...” diye bitirdim ki...
Bakan beyle bir telefon fırsatımız oldu.
Bakan Kasapoğlu çok pratik bir isim.
Önce, “Bu duyarlılığınız için teşekkür ediyorum” dedi ve ardından ekledi:
“Elbette olimpiyat kadroları ve milli takım oyuncuları, teniste klasman oyuncuları var. Biz bazı dallar için kontrollü olarak sahaları ya da salonları açıyoruz. Tenis için de açarız. Siz bize isim ve kortları bildirin, biz de gerekli düzenlemeleri yapalım.”
Daha ne olsun...
Biliyoruz ki bazı ülkeler, kontrollü olarak sporcu antremanlarına başladılar. Bu kararla onlardan geri kalmayacağız...
Teşekkürler Sayın Bakan...
BAKAN ÇAVUŞOĞLU TUNCELİ İÇİN SÖZ VERDİ
Dün Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Tunceli’de yaptığı muazzam işleri, yatırımları yazmıştım... Birisi de golf sahasıydı... Sahanın açılışı için “Çok iyi golf oynadığını bildiğim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu sahanın açılışını yapsa” diye yazmıştım.
Dün Bakan Çavuşoğlu aradı ve aynen şöyle dedi: “Evet, Vali Bey orada çok güzel şeyler yapıyor. Hava kararınca sokağa çıkılamayan Tunceli’de şimdi halk gece yarılarına kadar özgürce sokakta. Terör bitince, yatırım gelince vatandaşın yüzü güldü. Zaten orada Sayın Sonel’e ‘Vali Baba’ diyorlar. Golf sahasına gelince, temel atma töreninde oradaydım. Korona sonrası inşallah açılışını da birlikte yaparız.”
KORONA SONRASI STRATEJİLERİ
Kısa telefon konuşmasında bir de önemli mesaj var... Çavuşoğlu aynen şöyle dedi: “Şimdi artık korona sonrası Türkiye için yepyeni stratejiler hazırlıyoruz. Önümüzde güzel günler var.”
Evet, korona sonrasında dünya platformunda çok önemli stratejik hamleler olacak...
İzleyeceğiz...
Nihayet güzel haberler: Mayıs ortasından sonra iç hatlar, Haziran başı gibi yat turizmi için kapılar
Dün birisi köşe yazarı, diğeri Sağlık Bakanı olan iki doktor konuşunca...
Güzel gelişmeleri daha iyi anladık.
Dr. Fahrettin Koca’ya da Dr. Osman Müftüoğlu’na da çok teşekkürler.
Bu güzel sohbetten sonra ben de biraz araştırma yaptım.
Uzun süredir girmediğim Ankara kulislerine bir baktım. Ve çok güvendiğim bazı isimlerle konuştum. Eğer ani bir değişiklik, bir “virüs kazası” yaşamazsak...
Yani büyük bir beklenti yaratmadan...
Ve elbette Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda... Çıkardığım 4 tahmini sonuç şöyle:
1- Mayıs ortasından sonra kademeli olarak kara ve havayolları iç hatlar açılabilir.
2- Haziran başı gibi özellikle deniz ve yat turizmi için yine kontrollü olmak kaydıyla gümrük kapıları açılabilir. Hatta Yunanistan’la karşılıklı ve kontrollü olarak başlatılabilir.
3- Ancak... Bu güzel haberler nedeniyle aman gevşemeyelim...
4- Normal hayata dönüş için mutlaka aşının bulunması şart...
Arkadaşlar, Türkiye COVID-19 virüsüne karşı muazzam bir mücadele verdi, veriyor...
Önce gecikmeden kararları alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti kutlamak...
Ve sağlık çalışanlarımızın da tek tek alnından öpmek lazım...
Tabii büyük oranda yasaklara uyan milletimizi de alkışlamak gerekiyor.
Elbette önümüzdeki dönemle ilgili kontrollü açılımlara Bilim Kurulu karar verecek.
O nedenle benim bu yazdıklarımı bile kesin bir kararmış gibi görmeyin.
Bu yalnızca benim güvenilir kulis ve isimlerden süzdüğüm birer tahmin.
Mayıs ortasından sonra ilk işaretleri alabiliriz. Tekrar söylüyorum...
Resmen açıklanmadan, aman gevşemeyelim. Evde kalalım...
TENİS CAMİASINA MÜJDE
Benim bir şapkam da Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği...
Yıllarca tenis oynadım. Mesela şimdiki TFF Başkanı Nihat Özdemir’i çok yendim! Şampiyonluk kupasını de sevgili başkan Aziz Yıldırım’ın elinden aldım.
Şaka bir yana...Tenis camiasından çok sayıda mesaj alıyorum... Diyorlar ki...
“Tenis, sporcuların birbirine hiç temas etmediği, sosyal mesafesi kat kat fazla olan bir spordur. En azından milli sporcularımız, belli klasmandaki oyuncularımız ve il spor müdürlüklerine bağlı kulüplerimizde kontrollü açılmalar olabilir mi? Tabii ki yine valilik oluruyla, her ile göre belirlenebilir.”
Tam yazıyı “Ne dersiniz Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu...” diye bitirdim ki...
Bakan beyle bir telefon fırsatımız oldu.
Bakan Kasapoğlu çok pratik bir isim.
Önce, “Bu duyarlılığınız için teşekkür ediyorum” dedi ve ardından ekledi:
“Elbette olimpiyat kadroları ve milli takım oyuncuları, teniste klasman oyuncuları var. Biz bazı dallar için kontrollü olarak sahaları ya da salonları açıyoruz. Tenis için de açarız. Siz bize isim ve kortları bildirin, biz de gerekli düzenlemeleri yapalım.”
Daha ne olsun...
Biliyoruz ki bazı ülkeler, kontrollü olarak sporcu antremanlarına başladılar. Bu kararla onlardan geri kalmayacağız...
Teşekkürler Sayın Bakan...
BAKAN ÇAVUŞOĞLU TUNCELİ İÇİN SÖZ VERDİ
Dün Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Tunceli’de yaptığı muazzam işleri, yatırımları yazmıştım... Birisi de golf sahasıydı... Sahanın açılışı için “Çok iyi golf oynadığını bildiğim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu sahanın açılışını yapsa” diye yazmıştım.
Dün Bakan Çavuşoğlu aradı ve aynen şöyle dedi: “Evet, Vali Bey orada çok güzel şeyler yapıyor. Hava kararınca sokağa çıkılamayan Tunceli’de şimdi halk gece yarılarına kadar özgürce sokakta. Terör bitince, yatırım gelince vatandaşın yüzü güldü. Zaten orada Sayın Sonel’e ‘Vali Baba’ diyorlar. Golf sahasına gelince, temel atma töreninde oradaydım. Korona sonrası inşallah açılışını da birlikte yaparız.”
KORONA SONRASI STRATEJİLERİ
Kısa telefon konuşmasında bir de önemli mesaj var... Çavuşoğlu aynen şöyle dedi: “Şimdi artık korona sonrası Türkiye için yepyeni stratejiler hazırlıyoruz. Önümüzde güzel günler var.”
Evet, korona sonrasında dünya platformunda çok önemli stratejik hamleler olacak...
İzleyeceğiz...