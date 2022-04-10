Nihayet arsızlara karşı yıkım başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek başta olmak üzere birçok koyda geniş çaplı yıkımlar başlattı.
İlk yıkım Göcek’te Sıralıbük’te gerçekleşiyor.
Şu anda onlarca yıkım ekibi kaçak yapıları temizliyor.
İşte Göcek’in cennet koyları:
“Martı, Kurşunlu, Sıralıbük, Akbük, Batık Hamam, Benlik, Boynuzbükü, Yavansu, Ayten, Yassıcılar, Taşyaka, Şeytan Adası ile Tersane Adaları...”
300’e yakın kaçak yapı yıkımı bekleniyor.
1) İMAR AFFI DOLANDIRICILARI
Başta Göcek olmak üzere Hisarönü Körfezi gibi Akdeniz’in en güzel koyları için uzun süredir bir inceleme yürütülüyordu.
Koruma bölgesi olan bu koylardaki kaçak yapılaşmalar, uydu fotoğraflarıyla tek tek belgeleniyordu.
Bu araştırmalar sırasında...
Birçok kaçak yapı sahibinin sahte uydu fotoğraflarıyla “imar affı dolandırıcılığı” yaptığı da ortaya çıktı.
2) MURAT KURUM’DAN YAKIN TAKİP
Çevre Bakanı Murat Kurum, bütün bu gelişmeleri yakından takibe aldı.
Muğla’da koylarda incelemeler yaptı.
Bütün belgeler ve işlemler tamamlandıktan sonra yıkımın en büyük engeli olan “yürütmeyi durdurma” kararları da devre dışı kalınca, düğmeye basıldı.
Göcek özellikle yat turizmi için dünyanın sayılı körfezlerindendir.
Bakın bütün Akdeniz’e... İtalya’dan sonra kıyılar dümdüzdür. Bir tek girinti bulamazsınız.
Oysa Ege’nin iki yakası, Akdeniz’in en güzel koylarıyla dantel gibi işlenmiştir.
Bizlere Allah’ın lütfu olan bu koyları, körfezleri işgal eden arsızlarla mücadele bir insanlık görevidir.
3) SIRADA HİSARÖNÜ VAR
Defalarca yazdığımız Hisarönü Körfezi de benzeri bir tehditle karşı karşıyadır.
Marmaris’ten başlayın. Çiftlik, Bozukkale, Bozburun...
Hisarönü’nde Orhaniye, Selimiye ve Kocabahçe.
Buralardaki kaçak yapılar için de çalışma başlatıldı. Ancak idare mahkemelerine dava açan kaçak yapı sahipleri bu yolla devleti oyalamaya çalışıyor...
Neyse ki dürüst hâkimler, bu oyunu da bozuyor.
DEFALARCA YAZDIM
25 Temmuz 2021
5 Aralık 2021
29 Kasım 2021
4) GÖCEK’TE İHALE MUAMMASI
Gelelim son günlerin en büyük tartışmasına...
Yaz geliyor. Yine koylar yatlarla dolacak. Bu amaçla koylara giriş yapacak tekneler için tonaj, kapasite ve süre kısıtlaması içeren bir sistem geliştirildi. Amaç, giderek deniz çayırları tükenen, deniz dibi çölleşen ve kirlenen Göcek’i kurtarmaktı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bunu çok istediğini biliyorum. Ne kadar duyarlı olduğunu her sohbetimizde gördüm...
Göcek’teki deniz çayırlarının, sualtı yaşamının kurtuluşu için...
Göcek Körfezi’nin aşırı tekne kalabalığı ve ayları bulan uzun süreli molalar nedeniyle kirlendiğini bütün ölçümlerde tespit etmişti...
Gerçekten de dünyada bu güzellikte bir içdenizin bu kadar başıboş bırakıldığı çok az yer vardır... Bu amaçla koylarda demirleme kapasitesi ve süresine sınırlama getiren bir mapa ve şamandıra sistemi oluşturuldu. Sistemin temeli şuydu:
21 metreden büyük tekneler bu koylara giremeyecek.
21 metrenin altındaki tekneler de bir şamandırada en fazla 3 gün kalabilecek.
Göcek Körfezi’nde ise fasılasız en fazla 11 gün kalınabilecek bir sistem...
İhaleye çıkıldı. Ve tartışmalar başladı...
Uygulama nasıl olacaktı?
Şamandırada kalacak teknelerin ödeyecekleri ücret nasıl hesaplanacaktı?
STK’lar ve denizcilerden gelen görüş şuydu:
Göcek Körfezi’nin temiz kalmasını, deniz çayırlarının korunmasını, belirli bir süre ve kapasite sınırlaması getirilmesini biz de istiyoruz...
Ancak, yüksek rakamlarla verilen bu ihale nasıl uygulanacak? Tekneler için astronomik kiralama ücretleri istenirse ne olacak? İhaleleri alanlar burada yapılaşmaya, marinalaşmaya giderse ne olacak?
Geçmişte yaşanan olaylara bakınca...
Bugün yıkılan kaçak yapıları düşününce... Göcek gibi bir içdenize toplam 3-5 bin tekne kapasiteli 7-8 marina yapılmasına nasıl izin verildiği sorulunca...
Denizcilerden gelen bu endişe de haksız değildi...
5) AK PARTİ İL BAŞKANI DEVREDE
Bütün bu tartışmalar sürerken gazeteci Arif Çataroğlu AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete’nin açıklamasını yayınladı:
“Bakan Murat Kurum Bey’le görüştüm. İhaleler iptal...”
Bu açıklama üzerine Çevre Bakanlığı’nı aradım. Gelen cevap şu oldu: “Henüz net bir karar yok. Sayın İl Başkanı alternatiflerden birisini açıklamış...”
Yani...
Soru işaretleri sürüyor.
İçinde iptaller de olan bazı alternatifler var...
6) DÜNYADAN ÖRNEKLER
Çevre Bakanlığı bu çalışmayı yaparken dünyadan örnekler de veriyor: Avustralya’dan İspanya’ya, ABD’den Adriyatik’e kadar birçok koruma örneği...
İşte bir denizci dostumuzun gönderdiği başka bir örnek...
Akdeniz’in en güzel yerlerinden Mayorka... Şöyle yazmış:
“Mayorka’nın batı tarafında milli park olan Cabrera adasında belli sayıda şamandıra var. Gitmeden önce herhangi bir marinadan rezervasyon yapmanız gerekli. Ücret ödenmiyor, en fazla 2 veya 3 akşam kalmaya müsaade var. Adaya vardığımda bir bot ile iki genç görevli karşılamak için geldi ve bağlanacağım şamandırayı gösterdi. Gayet basit ve düzgün işleyen bir sistem...”
Evet, yaz geliyor...
İki yıldır hayatımızı kapatan pandemiden sonra turizm patlayacaktır.
Özellikle Akdeniz’deki yat turizminin merkezi olan Ege’de tekneler filolar halinde koyları dolduracaktır.
İşte böyle bir ortamda, turizmin zarar görmemesi için...
Üzücü tartışmalar yaşanmaması için...
Soruların cevap bulması gerekiyor...
Nihayet arsızlara karşı yıkım başladı
Yıllardır yazdığımız “Cennet koyları kaçak yapılar işgal ediyor... Arsızların gözü doymuyor” çığlığı nihayet sonuç veriyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek başta olmak üzere birçok koyda geniş çaplı yıkımlar başlattı.
İlk yıkım Göcek’te Sıralıbük’te gerçekleşiyor.
Şu anda onlarca yıkım ekibi kaçak yapıları temizliyor.
İşte Göcek’in cennet koyları:
“Martı, Kurşunlu, Sıralıbük, Akbük, Batık Hamam, Benlik, Boynuzbükü, Yavansu, Ayten, Yassıcılar, Taşyaka, Şeytan Adası ile Tersane Adaları...”
300’e yakın kaçak yapı yıkımı bekleniyor.
1) İMAR AFFI DOLANDIRICILARI
Başta Göcek olmak üzere Hisarönü Körfezi gibi Akdeniz’in en güzel koyları için uzun süredir bir inceleme yürütülüyordu.
Koruma bölgesi olan bu koylardaki kaçak yapılaşmalar, uydu fotoğraflarıyla tek tek belgeleniyordu.
Bu araştırmalar sırasında...
Birçok kaçak yapı sahibinin sahte uydu fotoğraflarıyla “imar affı dolandırıcılığı” yaptığı da ortaya çıktı.
2) MURAT KURUM’DAN YAKIN TAKİP
Çevre Bakanı Murat Kurum, bütün bu gelişmeleri yakından takibe aldı.
Muğla’da koylarda incelemeler yaptı.
Bütün belgeler ve işlemler tamamlandıktan sonra yıkımın en büyük engeli olan “yürütmeyi durdurma” kararları da devre dışı kalınca, düğmeye basıldı.
Göcek özellikle yat turizmi için dünyanın sayılı körfezlerindendir.
Bakın bütün Akdeniz’e... İtalya’dan sonra kıyılar dümdüzdür. Bir tek girinti bulamazsınız.
Oysa Ege’nin iki yakası, Akdeniz’in en güzel koylarıyla dantel gibi işlenmiştir.
Bizlere Allah’ın lütfu olan bu koyları, körfezleri işgal eden arsızlarla mücadele bir insanlık görevidir.
3) SIRADA HİSARÖNÜ VAR
Defalarca yazdığımız Hisarönü Körfezi de benzeri bir tehditle karşı karşıyadır.
Marmaris’ten başlayın. Çiftlik, Bozukkale, Bozburun...
Hisarönü’nde Orhaniye, Selimiye ve Kocabahçe.
Buralardaki kaçak yapılar için de çalışma başlatıldı. Ancak idare mahkemelerine dava açan kaçak yapı sahipleri bu yolla devleti oyalamaya çalışıyor...
Neyse ki dürüst hâkimler, bu oyunu da bozuyor.
DEFALARCA YAZDIM
25 Temmuz 2021
5 Aralık 2021
29 Kasım 2021
4) GÖCEK’TE İHALE MUAMMASI
Gelelim son günlerin en büyük tartışmasına...
Yaz geliyor. Yine koylar yatlarla dolacak. Bu amaçla koylara giriş yapacak tekneler için tonaj, kapasite ve süre kısıtlaması içeren bir sistem geliştirildi. Amaç, giderek deniz çayırları tükenen, deniz dibi çölleşen ve kirlenen Göcek’i kurtarmaktı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bunu çok istediğini biliyorum. Ne kadar duyarlı olduğunu her sohbetimizde gördüm...
Göcek’teki deniz çayırlarının, sualtı yaşamının kurtuluşu için...
Göcek Körfezi’nin aşırı tekne kalabalığı ve ayları bulan uzun süreli molalar nedeniyle kirlendiğini bütün ölçümlerde tespit etmişti...
Gerçekten de dünyada bu güzellikte bir içdenizin bu kadar başıboş bırakıldığı çok az yer vardır... Bu amaçla koylarda demirleme kapasitesi ve süresine sınırlama getiren bir mapa ve şamandıra sistemi oluşturuldu. Sistemin temeli şuydu:
21 metreden büyük tekneler bu koylara giremeyecek.
21 metrenin altındaki tekneler de bir şamandırada en fazla 3 gün kalabilecek.
Göcek Körfezi’nde ise fasılasız en fazla 11 gün kalınabilecek bir sistem...
İhaleye çıkıldı. Ve tartışmalar başladı...
Uygulama nasıl olacaktı?
Şamandırada kalacak teknelerin ödeyecekleri ücret nasıl hesaplanacaktı?
STK’lar ve denizcilerden gelen görüş şuydu:
Göcek Körfezi’nin temiz kalmasını, deniz çayırlarının korunmasını, belirli bir süre ve kapasite sınırlaması getirilmesini biz de istiyoruz...
Ancak, yüksek rakamlarla verilen bu ihale nasıl uygulanacak? Tekneler için astronomik kiralama ücretleri istenirse ne olacak? İhaleleri alanlar burada yapılaşmaya, marinalaşmaya giderse ne olacak?
Geçmişte yaşanan olaylara bakınca...
Bugün yıkılan kaçak yapıları düşününce... Göcek gibi bir içdenize toplam 3-5 bin tekne kapasiteli 7-8 marina yapılmasına nasıl izin verildiği sorulunca...
Denizcilerden gelen bu endişe de haksız değildi...
5) AK PARTİ İL BAŞKANI DEVREDE
Bütün bu tartışmalar sürerken gazeteci Arif Çataroğlu AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete’nin açıklamasını yayınladı:
“Bakan Murat Kurum Bey’le görüştüm. İhaleler iptal...”
Bu açıklama üzerine Çevre Bakanlığı’nı aradım. Gelen cevap şu oldu: “Henüz net bir karar yok. Sayın İl Başkanı alternatiflerden birisini açıklamış...”
Yani...
Soru işaretleri sürüyor.
İçinde iptaller de olan bazı alternatifler var...
6) DÜNYADAN ÖRNEKLER
Çevre Bakanlığı bu çalışmayı yaparken dünyadan örnekler de veriyor: Avustralya’dan İspanya’ya, ABD’den Adriyatik’e kadar birçok koruma örneği...
İşte bir denizci dostumuzun gönderdiği başka bir örnek...
Akdeniz’in en güzel yerlerinden Mayorka... Şöyle yazmış:
“Mayorka’nın batı tarafında milli park olan Cabrera adasında belli sayıda şamandıra var. Gitmeden önce herhangi bir marinadan rezervasyon yapmanız gerekli. Ücret ödenmiyor, en fazla 2 veya 3 akşam kalmaya müsaade var. Adaya vardığımda bir bot ile iki genç görevli karşılamak için geldi ve bağlanacağım şamandırayı gösterdi. Gayet basit ve düzgün işleyen bir sistem...”
Evet, yaz geliyor...
İki yıldır hayatımızı kapatan pandemiden sonra turizm patlayacaktır.
Özellikle Akdeniz’deki yat turizminin merkezi olan Ege’de tekneler filolar halinde koyları dolduracaktır.
İşte böyle bir ortamda, turizmin zarar görmemesi için...
Üzücü tartışmalar yaşanmaması için...
Soruların cevap bulması gerekiyor...