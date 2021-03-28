New York’taki Nobel'in ışığı Bursa'daki kır çiçeklerine vurunca...

Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin hassasiyetini bildiğim için de umutla sonuç bekliyorum.
Dalyan’dan... Dalaman’dan... Göcek Göbün Koyu’ndan Urla’ya kadar ihbar ediyorum.
Orman Bakanlığı lütfen araştırsın...
Ekolojik tarım destekleniyor ya...
Özel çevre korumasındaki koylarda bir bakıyorsunuz, bir gecede bazı ağaçlar kesilmiş.
Sonra ilana bir bakıyorsunuz...
Videolu bir ilan:
“Deniz manzaralı ekolojik arsa...”
Suç kimde?
Aslında birçok dalda Türkiye olimpiyatlarda kalıcı bir başarı elde edemiyor.
Futbol dahil...
Dopingler... Kaybolan madalyalar... Çöken hayaller... Neden?
İşte bu soruların cevapları için bu pazar sizi bir zaman yolculuğuna davet ediyorum.
Şimdi 67 model kıyafetlerimizi giyip gelecekten geldiğimizi gizleyerek izleyelim.
Evet yıl 1967... Ve aylardan haziran...
Ankara 19 Mayıs Atletizm Federasyonu Binası’nda efsane başkan
Başkan Gürün, özellikle Bodrum’daki ve Muğla genelindeki nüfus artışına dikkat çekmişti.
Ben de bunu “Bu yaz kıyılara tsunami gibi göç dalgası vuracak” diye özetlemiştim.
Maddeler halinde devam edersek...
Marmaris-Kaş hattı: Bodrum’un aksine Marmaris’te o düzeyde bir nüfus artışı yok. Çünkü Marmaris’te Bodrum ve Fethiye gibi bir “yerleşim grafiği” yok.
Marmaris’in ve Dalaman-Kaş hattının gözü kulağı, 12 Nisan’da Londra’dan gelecek haberde...
İngiltere ya kapıları açacak... Ya da açmayacak...
Güney Ege Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu çok net konuşuyor:
“Eğer İngiltere 12 Nisan’da bu kararı vermezse, yani mayıs ortası Türkiye için güvenli hava koridorunu açmazsa büyük sıkıntı olur.”
"Stajyer sistemi” yıllardır bürokrasinin çukurunda amaçsız, ufuksuz bir hal almıştı.
Bilirsiniz... Yaz ayları yaklaşırken bir “stajyer” gündemi başlar.
Falanca kurumun başkanına, patronuna ya da genel müdürüne açılan telefonlar:
“Bizim kızın bir staj işi vardı da... Senin marka bizim kız için çok önemli...”
“Yahu sen staja al, gerisi önemli değil...”
Evet tam da böyledir öğrencinin staj arayışı.
Salgınla birlikte “kaçış noktası” haline gelen Muğla kıyılarına tsunami gibi vuran o müthiş “yerli göç dalgası”...
Normalde 1 milyon olan nüfus, kışın yaklaşık 2 milyona ulaşmış...
Yaz aylarıyla birlikte bu rakam 4 milyonu aşacak.
Bodrum... Fethiye... Marmaris...
Gökova, Hisarönü, Göcek, Fethiye körfezleri... Uzunluğu 1480 kilometreye varan sahil şeridi...
Bodrum’dan Kaş’a kadar uzanan, Türkiye turizminin en önemli körfezleri...
Baktım, birçok kanaldan bu iddialar, mesajlar, köşe yazıları...
Okudukça o günlere gittim.
Tansu Çiller’in başbakanlığı dönemine...
Türk siyasetinde Behice Boran’dan sonra ikinci kez bu “erkek egemen arena”ya çıkmış...
Cesaret göstermiş... Demirel’in icazeti olmadan...
Demirel’in en yakınındaki merkez sağın tanınmış isimlerine karşı...
Onca baskıya, “Kızım, senden olmaz” uyarılarına rağmen...
Genel başkanlığa adaylığını koymuş bir kadın siyasetçi...
Aşağı doğru yürüdü. Birkaç adım daha attı.
“Aman Allah’ım...”
Suda ölü balıklar yüzüyordu.
“Onlar öyle bir kahramanlığı yaşıyorlar ki... Aylardır aynı yerdeler. Ev yok, izin yok, eş yok, çocuk görmek yok. Dağlarda destan yazan bu çocuklar her gün yeni bir operasyona hazırlanıyorlar ve çıkıyorlar.”
İşte o evlatlarımızdan 11’ini kaybettik.
Nice çatışmaların, pusuların deviremediği aslan yürekli evlatlarımızı bir helikopter kazasında kaybettik.
Mekânları cennet olsun. Ruhları şâd olsun...
O söze dönersem...
Merak etmiştim...
“Aylardır aynı yerde kalıyorlar” ne demekti?
Şöyle:
Üsküdar’da, Burhan Felek Köşkü’nde yaklaşık 2 saat süren keyifli bir sohbet...
Bu arada Üsküdar Belediyesi harika bir şey yapmış. Bakımsız haldeki köşkü onarmış, gençlere 24 saat çalışabilmeleri için açmış.
YÜZDE 70 DEĞİŞİM
Sohbetimize gelince...
Maddeler halinde anlatırsam, soru-cevapları şöyle özetleyebilirim:
Numan Bey, kongreleri tamamladınız. Şimdi büyük kongre geliyor. Önce şunu sorayım: Teşkilatta nasıl bir değişim oldu?
“Burada iki önemli şey var. Birincisi, kadrolarımızda yüzde 70 gibi yüksek bir oranda yenilenme ve gençleşme oldu. Yönetimde kadınların oranı arttı. İkincisi, kongrelerimizde geçmişte görev yapmış il ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz de bulundular. Böylece tam bir kucaklaşmayla, bayram havasıyla gerçekleşti kongreler. Bu çok önemli bir moral ve enerjidir.”
Büyük kongre ne zaman? Ve kongre sonrası AK Parti için nasıl bir gündem oluşturuluyor? Yani hedefleriniz nedir?
Konu PKK/YPG terör örgütüne verilen destek...
Özellikle ABD’nin PKK/YPG’ye başta silah ve mühimmat olmak üzere verdiği destek zaten biliniyor. TIR’larla gönderilen silahlar, eğitim ve petrol bölgesine yerleşme konusunda ABD’nin desteği defalarca belgelenmişti.
Burası tamam.
Peki bu konuda ne yapılacak?
Uçakta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de var. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanları da Akar’a eşlik ediyor.
Amaç, Türk ordusunun lojistik gücüne çağ atlatacak olan Airbus (400 M) nakliye uçaklarının montajını denetlemek.
40 dakika süren sohbetimizde Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine gelen Amerikan askeri varlığından Suriye-Irak sınırındaki Ayn Divar bölgesine yapıldığı iddia edilen Amerikan askeri tahkimatına, Yunanistan’ın yeni silahlanma stratejisinin yaratacağı etkiden Gara harekâtına ve oradan FETÖ’cü paşa Serdar Atasoy’ın tayinine ve “gizli el iddialarına” kadar uzun bir sohbet yapıyoruz.
Akar her zamanki gibi tek tek bütün detaylarıyla olayları anlatıyor.
Kayseri gezimizin nedeni ise 12. Hava Üs Komutanlığı’nda inşa edilen çok özel hangarlar ve bu hangardaki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik yeteneğini ciddi şekilde arttıracak olan dev Airbus (400M) uçakları ve özel inşa hangarları.
Ziyaretin bir başka nedeni ise çok anlamlıydı.
Kayseri’deki şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına MSB Hulusi Akar birer tablet hediye etti.
Duygusal anlar yaşadık.
14 maddelik iklim değişikliği eylem planı...
Nedense “iklim değişikliği” konusu pek ilgi çekmez.
Çünkü bugüne ait değildir. Şimdinin meselesi, bugünün sorunu değil gibi algılanır.
“Dur bakalım” dedirten... “Bizden sonraki kuşaklar” diyerek meseleyi bugünden uzaklaştıran bir tembelliktir aslında bu... Aymazlıktır...
O nedenle Çevre Bakanı Kurum’un yaptığı konuşma medyada pek yer bulmadı.
Sanıyorum bir tek Milliyet’ten Verda Özer yazdı.
Oysa içinde müthiş mesajlar olan bir konuşmaydı.
En önemlisi,
Kuşaklar boyu sürecek bu yolculuğun merkezinde çocuklar var.
Düşünsenize, NASA’nın Mars yolcuğu için internet üzerinden verdiği “boarding pass”lar en çok Türkiye’den alınmış.
Tam 2.5 milyon isim Türkiye’den Mars için “sanal bilet” almış.
Mars’a gidecek araçtaki çipe 2.5 milyon Türk’ün adı yüklenmiş.
O yüzden ben Türkiye’nin uzay projesini yürekten destekliyorum.
Bu arada birçok okurum sordu:
“Ben Türkiye’nin 1 numara olduğu listeyi bulamıyorum?”
Cevap veriyorum:
Ben de içimdeki çocuğa güvenip Mars biletimi aldım.
Boarding Pass’ıma miller bile işlenmişti.
Ama bundan çok daha önemlisi var.
NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif aracından bilet alanların sayısı 10 milyon olarak açıklanıyor.
İki saatlik tarihi bir yürüyüştü bu...
İşte o görüntüleri izlerken bir şey dikkatimi çekti.
Katılanlar arasında birtakım gençler vardı. Heyecanlıydılar. Sürekli olarak köprünün kolonlarını gösteriyor, köprünün ayaklarına uzun uzun bakıyor, fotoğraflar çekiyorlardı.
Ve Bakan Karaismailoğlu’nu soru yağmuruna tutuyorlardı.
Gazeteci değillerdi. Orada çalışanlardan değillerdi.
Peki kimdi bu gençler...
Bakan
43 nükleer genç mühendis daha mezun oluyor...
Aslında her birinin hikâyesi ayrı bir mucize.
İşte bir örnek.
Burası Çorum merkeze 24 kilometre uzaktaki Çaltıcak köyü.
Kış olunca sarp dağların geçit vermez yollarında buz kesen bir soğuk ve kar...
Bir o kadar muhteşem bir doğa...
Bakan Pekcan aynen şöyle diyor:
“Sebze ve meyvede fahiş fiyatla kalıcı mücadele için vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum.”
Peki bu nasıl olacak?
Son dönemde, sebze ve meyve fiyatlarında aşırı artışlar görülmüştü.
Hâlâ da şikâyetler geliyor.
Bakan Pekcan’a sordum:
“Ruhsar Hanım, böylesine geniş kapsamlı bir organizasyonda siz bakanlık olarak tüm illerde denetim yapıyorsunuz ama biz vatandaş olarak bu fahiş fiyatla nasıl mücadele edeceğiz?”
İşte madde madde cevap:
New York’taki Nobel'in ışığı Bursa'daki kır çiçeklerine vurunca...
Ayse, 13 yaşına gelince dünyanın kendi köyünden ibaret olmadığını çoktan anlamıştı.
Annesine soruyor, annesi de dili döndüğünce anlatıyordu.
Ayşe Bursa’nın Orhaneli Gümüşpınar köyündeydi. Ama aklı dünyada...
Ayşe okumak istiyordu. Ama köyünde olanak yeterli değildi.
Ayşe dünyayı öğrenmek istiyordu.
Ama ev, okul ve tarla arasında bir hayatı vardı.
*
Ceylan 14 yaşındaydı.
5 kardeş iki oda bir evde anne baba yaşıyorlardı.
Baba namusuyla, alın teriyle evin geçimini sağlıyordu.
Ceylan her sabah 05.00’te kalkıyor...
Otobüs, minibüs ve yarım saatlik bir yürüyüşten sonra okula ulaşabiliyordu.
Ceylan da okumak, dünyaya açılmak istiyordu.
Ama olanaklar... Yokluklar...
Ablası okuyamamıştı. Ama Ceylan direniyordu.
Annesi de Ceylan’ın okumasını istiyordu.. Bir anlamda:
“Kızım sen de bizim kaderimiz gibi tarlayla ev arasına sıkışma” diyordu.
ÖĞRETMEN EROL BEY
Ceylan’ın okulunda öğrencilerin üzerine titreyen bir Erol öğretmen vardı. Ceylan’ın zorluklarını biliyordu. Sabah erken kalktığı için öğleye doğru gözleri kapanan Ceylan için o da bir yol arıyordu..
Bir teneffüs sırasında Erol öğretmen Ceylan’ı çağırdı:
- Ceylan zorluğunu biliyorum. Ama eğer istersen senin durumunda olanlar için bir yurt ve okul var. Annen babanla konuş. Sizin oralardan İlknur var. O da bu eğitime geçti...
AYŞE VE CEYLAN’IN KADER BULUŞMASI
Hikâyemizin bu sahnesindeki perde...
Bursa’da eğitime gönül vermiş çağdaş bir kooperatifin okulunda açılıyor... Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK)...
Ceylan annesiyle konuşuyor:
- Anne İlknur ablayla konuştum. ÇEK diye bir okul ve yurt, çok iyi öğretmenler varmış...
- Kızım bu yaşta orada tek başına büyük şehirde nasıl olacak.
- Ama anne bu şekilde hiç olmayacak..
- Anne ben okuyacağım. Oraya gideceğim..
Ve ertesi hafta anne-kız okula gidiyorlar.
Onları okul müdürü Sema Üçok karşılıyor. Anne çok endişeli... İki saate yakın konuşuyorlar.
Anne sonunda kabul ediyor.
Ve Ceylan’ın önünde yepyeni bir hayat açılıyor...
‘KIZIM YETER Kİ OKUSUN’
Ayşe ve annesi Bursa’daki Çağdaş Eğitim Kooperatifi’ni duymuşlardı.
Ayşe 13 yaşında. Nasıl olacak?
Nasıl güveneceklerdi?
Bursa büyük şehir. Orada yurtta kalacak. Etraftan ne diyecekler. El kadar çocuk oralarda ne yapacak?
“Olsun” dedi annesi Yasemin Hanım...
“Kızım yeter ki okusun...”
LİSE YURDUNDA İKİ CAN YOLDAŞI
Ayşe ürkerek, çekinerek de olsa bütün cesaretini toplayıp okula ve yurda gelmişti.
Kolay değil... 13 yaşında bir kız çocuğu... Anadolu’nun bazı yerlerinde “çocuk gelin yaşında” Ayşe... Ve Ayşe’nin yurttaki odasına bir komşu gelir...
Ceylan Eraslan...
İki küçük cesur kız kısa sürede anlaşırlar. Korkularını, hayallerini paylaşırlar... Ve yıllarca sürecek bir dostluk başlar...
Ceylan teknik lisede muhasebe okur.
Ayşe’nin hayali aile ve çocuk gelişimi okumaktır...
VE ŞİMDİ İKİ YETİŞKİN AYŞE VE CEYLAN
Geldik bugüne...
Evet arkadaşlar, uzak yerlerden, köylerden gelen hayatlar... Onlara açılan çağdaş bilim kapıları. Bursa’da Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nden iki öğrenci seçtim.
Ayşe ve Ceylan...
Ayşe hayatını şöyle özetledi:
“13 yaşındaydım. Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin yurtlarında ve bursuyla liseyi bitirdim. Sonra çocuk gelişimi bölümünü seçtim. Üniversiteyi okurken bana iş buldular... Ve 3 Mart Beşevler Anaokulu’na giriş yaptım. Beşinci yılımı tamamladım. Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin bana kattığı olanakları, katkıyı, ben de şimdi başka çocuklara katmaya çalışıyorum. Öğrencisi olduğum kurumda öğretmen olmak da başka bir duygu.”
CEYLAN’IN HAYALİ
Ceylan çocuk yaşta geldiği ÇEK okul ve yurtlarından geçip mayıs ayında Uludağ Üniversitesi Maliye Muhasebe Bölümü’nü bitiriyor..
“Okul bitince ne yapacaksın. Hayallerin nedir Ceylan” diye sordum...
İşte cevabı:
“Bir iş bulacağım. Amerika’da eğitimimi arttıracağım. İşinsanı olacağım. Yükseleceğim. Yükseleceğim...”
Bir de esprileri var. Yıllar sonra Sema Hoca, Ceylan’la hâlâ görüşüyor. Ve arada bir Sema öğretmen soruyor:
“Ceylan ilk geldiğinde annenin yüzündeki o korkuyu, endişeyi hatırlıyor musun?” Gülüyorlar...
NOBEL IŞIĞINDAN GELEN MEKTUP
Şimdi hikâyemizin başlığına gelebiliriz. Arkadaşlar, ben Bursa’da çocuk yaştaki kızlarımıza cesaret verip onları bilimin ve hayatın ufuklarına hazırlayan böyle bir organizasyonu bir mektupla öğrendim.
Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nde “Kır Çiçekleri” denilen bu kızlarımıza Nobel ödülü sahibi değerli bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın gönderdiği bir mektuptu bu... Dedi ki:
“Sevgili Kır Çiçekleri...
Atatürk’ün bize miras bıraktığı yol gösterici ilkesi, bilimdir. İyi yetişmiş, ülkesine, ailesine, çevresine yararlı; gerektiğinde dünya çapında yaratıcı, büyük çalışmalara imza atmış gençlerin yetiştirilmesidir. Çalışmalarımın Nobel Ödülü ile değerlendirilmesinden çok, bu ödüle giden yolda yaptığım çalışmalar bana heyecan vermiştir. İnsanlığa yaptığım hizmetin, aynı zamanda ülkemin ve Türklüğün adıyla anılacak olması, bana mutluluğun en büyüğünü tattırmıştır. Bilim için, insanlık için, ülkem için hâlâ laboratuvarımda günde 12 saat çalışıyorum ve arkadaşlarımla birlikte insanlığın en büyük illetlerinden biri olan kansere çare bulma uğraşı içindeyiz.”
Mardin’in Savur ilçesindeki 9 çocuklu bir aileden gelip Nobel ödülü alan Aziz Sancar’ın Bursa’daki “Kır Çiçekleri”ne gönderdiği bu mektup bir ışıktır elbette.
HELAL OLSUN
Özellikle Güneydoğu’da “çocuk gelin” yaşlarında olup hayatı karartılan kızlarımızı hatırladım...
Bu kızlarımızın cesaretlerini kutluyorum.
Onlara destek olan annelerine babalarına saygılarımı sunuyorum.
Ve bu çağdaş eğitim olanağını sağlayan ÇEK yönetimi ve çalışanlarına yürekten selamlarımı gönderiyorum...
Helal olsun...