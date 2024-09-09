Narin itirafla mı bulundu

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Defalarca aranan nehirin yeniden aranması;

Bende ‘bir itiraf oldu’ izlenimi yarattı.

Yoksa o kadar aranan yer içinde tekrar o nehire girilmesini başka nasıl açıklayacağız?

İhbar mı itiraf mı?

İhbar olabilmesi için ihbar edenin o noktayı biliyor olması gerekiyor.

Ya katili onu oraya koyarken gördü,

Ya da sonradan buldu.

Eğer gördüyse 18 gün niye bekledi?

Eğer sonradan bulduysa, nasıl?

Yüzlerce görevlinin arama yaptığı nehirde o nasıl bulabildi?

Katilden başka kim bilebilir orayı?

Sorular çok...

Ama eminim devlet hepsinin cevabına ulaşacak.

Ah benim canım kızım Narin...

Alçak katil onu öldürdükten sonra bir çuvala koymuş. Dereye yerleştirmiş. Üzerine dallar ve taşlar koymuş.

Doğal bir görüntü vermiş.

Tıpkı bir seri katil gibi...

O yüzden soruyorum:

* Bölgedeki bütün kayıp çocuk olayları mercek altına alındı mı?

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* Acaba çevrede benzeri kayıp ihbarları var mı?

* Narin’in küçük bedeni dereye bu şekilde gizlendiğine göre; bu soğukkanlı katilin Narin’i bir tesadüfle öldürmüş olma ihtimali çok zayıf değil mi?

Kazayla öldürse bu kadar soğukkanlı olabilir mi?

* Acaba bir taciz var mı?

* Eğer varsa, Narin kendisine yapılan tacizleri anlatacağını mı söyledi?

Bütün bu sorular elbette sonunda cevap bulacak.

Ve elbette adli tabip en sağlam raporunu verecek.

Ve elbette bu alçak katil mutlak yakalanacak. (Belki de yakalandı.)

Keşke Narin’i canlı bulsaydık.

Ama olmadı işte.

Canım kızım. Sevgili meleğimiz Narin.

Mekânın cennet olsun.

İÇİMDEN BAŞKA BİR ŞEY YAZMAK GELMİYOR

Arkadaşlar...

Bugün gençlerimizle ilgili çok güzel müjdeleri aktaracaktım.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurmuştu.

8’inci Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı’nda altın ve gümüş madalya alan Yunus Emre Artal... Mustafa Selim Özekinci.

Brezilya’dan Mısır’a kadar bilim olimpiyatlarında madalyalar alan onlarca çocuğumuz.

Paralimpik olimpiyatlarda madalya rekoru kıran gençlerimiz. Yüzücülerimiz...

Hepsini isim isim yazacaktım.

Anlatacaktım.

Ama onların yüzüne bakarken gözümün önüne hep Narin geldi.

O afacan gülüşü ve bakışıyla kızımız Narin.

Bugün başka bir şey yazmaya elim gitmedi.

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Kedimi alıp bir köşeye çekildim.

Yapanı, göz yumanı, bilip de susanı, ihmali olanı görmeden rahat etmeyeceğiz.

NOT: Ben bu yazıyı yayına verdikten sonraki gelişmelere göre hurriyet.com.tr’de yazımda değişiklikler yapacağım.