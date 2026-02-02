Müthiş bir perde arkası: Barışın bozulduğu an

Haberin Devamı

ABD-İsrail-İran çatışmaları olsun.

Olayları genellikle “Batılı ajanslardan ve yetkililerden” dinliyoruz.

Bu defa Türkiye Gazetesi harika bir iş yaptı.

Sevil Nuriyeva, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la kapsamlı bir söyleşi yaptı.

Dünya dengelerini ve bölgemizi takip eden herkese okumasını öneriyorum.

Nuriyeva’yı da ayrıca kutluyorum.

ANLAŞMA SAĞLANMAŞTI

Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabalarıyla Rusya-

Ukrayna savaşı durma noktasındaydı. Ateşkes olmuştu. Karşılıklı esir takasları gerçekleşiyordu.

İşte tam o günler için bakın Rus Dışişleri Bakanı ne anlatıyor:

“Nisan 2022’de İstanbul’da dürüstçe şekillendirilen güvenlik garantilerinden bahsediyoruz. O zamana kadar yapılan üç tur müzakere sonucunda, Türk dostlarımızın mükemmel organizasyonuyla ortaya çıkan garantiler. Önce Belarus’ta başladık, ardından İstanbul’a geçtik. Birkaç turun ardından, Ukrayna’nın inisiyatifiyle çözüm ilkeleri üzerinde mutabakata varıldı. Ve orada da güvenlik garantileri vardı. O garantiler hem Rusya’yı hem Ukrayna’yı hem de tüm bölgeyi kapsıyordu. Bu garantileri yalnızca ABD, Fransa, İngiltere değil; Çin ve Rusya dahil BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi sağlayacaktı. Ayrıca, Almanya ve Türkiye’nin de bu garantör ülkeler arasına katılması önerilmişti. Ve bu bizim formatımız değildi, onaylanan formatı Ukraynalılar önermişti. O metinde güvenlik garantilerinin ne anlama geldiği açıkça yazılıydı: Ukrayna topraklarında yabancı askeri üsler olmayacak, tüm garantör ülkelerin onayı olmadan yabancı katılımlı tatbikatlar yapılmayacaktı. Çok detaylı ve somut olarak belirlenmişti. Eğer bir taraf bu garantileri ihlal ederse garantör ülkeler bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmek zorundaydı. Alınacak önlemler ise Kuzey Atlantik Antlaşması’nın (Washington Antlaşması) 5. Maddesi’nin ruhuna uygun olarak tanımlanmıştı.”

BORİS KİEV’E NEDEN GELDİ

Peki, Ukrayna’nın önerip Rusya’nın kabul ettiği böylesine sağlam bir anlaşma nasıl oldu da bozulmuştu?

Bakan Lavrov’un cevabı: “Biz bunu kabul ettik ve Sayın Başkanlar Putin ile Erdoğan bu konuyu defalarca görüştü. Ancak ardından dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev’e geldi ve Ukraynalılara parafe edilmiş bu belgeyi imzalamalarını yasakladı. Oysa bu belge ayrıntılı bir barış anlaşmasının temeli olacaktı. O dönem Ukrayna heyetinin başkanı olan ve bugün de parlamentodaki başkanlık partisi grubunun lideri David Arakhamia, bunu defalarca röportajlarında açıkça dile getirdi: ‘Her şey hazırdı ama Boris Johnson, ‘Hayır, olmaz’ dedi.’ Bu durum, Ukrayna rejiminin ne derece bağımsız olduğunu ve eski sömürgeci güçlerin yöneticilerinin ‘herkese liderlik etme’ alışkanlığını ne kadar sürdürdüğünü de gösteriyor.”

İNGİLİZ MÜDAHALESİ

İşte yine geldik o meşhur “oyun teorisi”ne.

Aslında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan birkaç kez “Anlaşma sağlanmıştı ama bir Batılı ülke bozdu” demiş, ancak İngiltere’nin adını vermemişti.

İşte şimdi birinci ağızdan bir gerçek.

Aslında buna bir “İngiliz müdahalesi” demek de yeterli olmaz.

Belli ki İngiliz Başbakan, Batı’yı temsilen bu hareketi yapıyordu.

GRÖNLAND’DAN İRAN’A

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Grönland krizinden İran-İsrail krizlerine, 12 Gün Savaşları’na kadar o kadar önemli bilgiler veriyor ki...

Örneğin Grönland ve Arktik denizler...

Rus Dışişleri Bakanı, açıktan söylüyor: “Kuzey Deniz Rotası’ndaki güvenli geçiş Rusya Federasyonu tarafından sağlanıyor. Rusya’nın aksine -ki Rusya hiçbir zaman savaş gemilerini Grönland yakınlarına göndermedi- örneğin Fransa, kendini büyük bir Arktik gücü olarak görüyor. Fransız donanması, Rusya’nın güvenli denizcilik için koyduğu kurallara uymadan savaş gemilerini bu rotadan defalarca geçirmeye çalıştı. Bu tür provokatif girişimler oldu. Ancak bu durum bile hiçbir zaman bizi... Fransa’yı, Rusya’nın kuzey Arktik bölgesini fethetmeye çalışmakla suçlamaya yöneltmedi. Bizim Grönland sorunumuz yok.”

Yalnız bu sözler bile Trump’ın “Rusya ve Çin, Grönland ve Kuzey Arktik bölgede ABD çıkarlarını tehdit ediyor” sözlerini yalanlamıyor mu?

Burada Rusya ya da ABD haklı yarışması yapmıyorum.

Yalnızca şunu söylüyorum:

Batı’nın egemen güçleri, meşru olmayan bazı şeyleri belirli bir hukuka oturmak için “Rusya öcüsü”nü kullanıyor. Eskimeyen bir politika.

Belki de aynı görüş Ukrayna ve Kırım örneğinde olduğu gibi Rusya için de geçerlidir.

Sonuç olarak dünyanın iki kutbundan tek ses yerine diğer sesleri de duymak önemlidir.

Bu nedenle Lavrov söyleşini çok önemli buluyorum.

TÜNEL KAZACAĞINIZA NEDEN EV YAPMADINIZ

SDG/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde yaptığı kilometrelerce tünelleri görüyor musunuz?

Şehirlerin altından giriyor, sınırları geçiyor. Tonlarca beton, demir, iş makineleri çalışıyor.

Elektrik, havalandırma, inşaat teknolojisi.

SDG/YPG, yıllarca bu bölgeye hâkim değil miydi?

Petrol gelirleri elindeydi.

Milyonlarca dolarlık ABD yardımları kasalarındaydı.

Bölgelerinin, şehirlerinin tek hâkimleriydiler.

Peki bu paralarla halkına ev yapmak, hastane kurmak yerine neden tünel açtılar?

Sormadan edemiyorum: “Milyonlarca doları yeraltındaki tünellere harcayacağınıza neden halkınıza harcamadınız?”

Sanıyorum en yakın cevap şu: “Örgüt kafasıyla devlet yönetilmez. Örgüt kafasından kurtulamamışlar.”

Belki de, “Kandil’in etkisinden kurtulamadılar.”