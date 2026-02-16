Murat Kurum’dan üç önemli açıklama... Aşırı yağışların nedeni: Dünya sıfır noktasında, Gençlere yeni ev projeleri, Kıyılarda yeni rejim nasıl işleyecek

Haberin Devamı

Antalya’ya gelirken öylesine bir yağmur var ki...

Silecekler tam gaz çalışıyor ama yine de önümüzü göremiyoruz.

İzmir’den Antalya’ya kadar bazı şehirler, köyler, turizm merkezleri su altında.

Murat Bey’le uzun süredir görüşmemiştik. Aramızda kalpten bir dostluk olduğu için bir hasret giderir, “havadan sudan” sohbet ederiz diye düşünmüştüm ki...

Tabiat benimle eğlenircesine havayı da suyu da gösterdi.

Böyle olunca da ilk “Merhaba”nın ardından gelen soru da şu oldu:

- Sayın Bakanım bu nasıl bir havadır? Her yer su altında. Bir yandan da kuraklıktan söz ediyoruz. Son günlerde yaşadığımız aşırı yağışlar ve sellerin iklim değişikliği ile bir ilgisi var mı?

Murat Bey çok net bir cevap veriyor:

“Elbette var. Tarihimize baktığımızda en sıcak günleri, ayları, yılları yaşıyoruz. Bugün geldiğimiz süreçte şehirlerimiz susuzluk mücadelesi veriyor. Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de ve birçok ilimizde su sorunları yaşanıyor. Orman yangınları giderek artıyor.”

Haberin Devamı

- Bir yanda su sorunu var. Öte yanda aşırı yağışlar seller...

“Evet tam da öyle. Bir yandan kuraklıkla mücadele ediyoruz, diğer yandan aşırı yağış ve sellerle mücadele ediyoruz. Niye? Çünkü ısınan hava nedeniyle belki bir ayda yağacak yağmur 1 günde, hatta 1 saatte yağıyor. Tabii toprak da doyunca o aşırı yağış önüne ne katarsa alıp götürüyor. Bakın Antalya’da şu anda bunu yaşıyoruz. Diğer bölgelerde bunu yaşıyoruz.”

DÜNYA SIFIR NOKTASINA GELDİ

- Bakan Kurum bu noktada konuyu önümüzdeki kasım ayında Antalya’da düzenlenecek Dünya İklim Zirvesi’ne getiriyor:

“Önceki gün BM’den gelen bir heyetle toplandık. COP- 29 ve COP- 30 başkanlarını da davet ettik. Bir değerlendirme toplantısı yaptık. Orada açıkça söyledik. Dünya artık iklim değişikliğinde sıfır noktasına gelmiştir. Artık tolerans göstereceğimiz bir durum kalmadı. Bir alan, bir yer kalmadı. Bunun artık farkına varmalıyız. İşte bugün burada canlı örneğini yaşıyoruz. Seller ve kuraklık...”

Fatih Çekirge - Murat Kurum

Haberin Devamı

2- GENÇLERE YENİ EV MÜJDELERİ

- İklim zirvesiyle ilgili sohbete devam edeceğim. Kurum’un çok önemli mesajları var. Antalya’daki zirve, uygulama açısından tarihi bir değer taşıyor. Bunları aktarmadan önce bana sürekli özellikle gençlerden gelen bir soruya geçiyorum:

- Gençler bütçelerine uygun nasıl ev sahibi olacaklar?

Belli ki önümüzde yeni projeler var. İşte o cevap:

“Biliyorsunuz biz Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştirdik ve devam ediyoruz. Şuna inanın. Cumhurbaşkanımız evi olmayan vatandaşımız kalmasın diye büyük bir kararlılık gösteriyor. Şu ana kadar 1 milyon 757 bin konuta ulaşmışız. Dünyada bunun örneği yok. Üstelik şimdi bu rakama 500 bin konut daha ekleniyor. Böylece 2 milyon 257 bin vatandaşımızı ev sahibi yapmışız. 2028 yılına kadar bu projeler bitmiş olacak. Dünyada hiçbir iktidar bu kadar kısa sürede vatandaşına 2 milyon 257 bin konutu kazındırmamıştır.”

Haberin Devamı

5 MİLYON BAŞVURU

- Son projeye 5 milyon insanımız başvurmuş. Ben özellikle gençlerimizin durumunu soruyorum.

Bu da onun cevabı:

“Şimdi bu projemize 5 milyon başvuru oldu. Elbette amacımız gençlerimizi ev sahibi yapmak ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak. Bunun için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Bu projede 5 milyon kişiden 500 bin kişi hak sahibi oldu. Aradaki farkı elbette görüyoruz. Bu projeyi bitirir bitirmez yeni projeler gündeme geliyor. Yani gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz. Planımız böyle. Ama önce tabii ki bu projeyi yoluna koymamız lazım.”

MUHALEFETİN YALANLARINA ALIN TERİMİZLE CEVAP VERDİK

Haberin Devamı

- Bakan Murat Kurum, 2 yıl gibi bir sürede 455 bin konutu teslim etmiş bir Bakan olarak bu gerçeği anlatırken muhalefetin yaptığı haksızlıklara da cevap veriyor:

“İki yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıyı ortaya koyduk. Muhalefetin her türlü yalanına biz alın terimizle cevap verdik. Onlar, ‘Bu işi yapamaz’ dediler, türlü türlü yalanlar söylediler. Biz de cevap olarak 455.000 konutu bitirdik. Vatandaşlarımıza teslim ettik. İşin sonunda enkazın altında Cumhuriyet Halk Partisi kaldı. Sayın Özgür Özel kaldı. Şimdi de ‘Faizle satıyorlar, senet imzalatıyorlar’ dediler. Yine boşa düştüler. Faizsiz, 18 yıl sabit ödemeli (8 bin 750 TL) taksitle 3 artı 1 daire veriyoruz.”

Haberin Devamı

3- ANTALYA UYGULAMA ZİRVESİ OLACAK

Öğleden sonra Antalya’da güneş açıyor. Biz de biraz hava alıyoruz. Bir düne bakıyorsunuz, bir bugüne... İklim değişikliğinin tam göbeğinde değil miyiz? Murat Bey’le bu defa yürürken sohbet ediyoruz:

- İklim zirvesine dönersek Antalya’da neyi hedefliyoruz?

“Burada asıl sorun geçmişteki konferanslarda alınan kararların icraya dönüşüp dönüşmediğidir. Geçmişteki COP toplantılarında alınan kararların uygulamaya geçirilmesinde belli sıkıntılar yaşanmış ve yaşanıyor. Verilen taahhütler tam anlamıyla gerçekleşmiyor. O nedenle biz, Antalya’daki COP- 31 toplantısında niyet beyanından çok uygulamayı öne çıkartmak istiyoruz. Bu yüzden bu toplantıya ‘uygulama konferansı’ diyoruz. Bu yüzden geleceğin iklim zirvesi olsun diyoruz.”

192 ÜLKE 80 LİDER 100 BİN ZİYARETÇİ

- 9 Kasım’da başlayacak ve 15 gün sürecek zirve, 1 milyon metrekarelik Expo alanında kuruluyor. 125 bin metrekare kapalı alan. Yaklaşık 200 ülkenin dahil olduğu dünyanın en büyük uluslararası organizasyonlarından biri bu. 100 bin civarında ziyaretçi bekleniyor.

SIFIR ATIK MAVİ

- Murat Kurum, zirvede verilecek mesajları anlatırken konu, Türkiye’nin dünyaya bir çevre duyarlılığı markası olarak hediye ettiği “sıfır atık projesi”ne geliyor:

“Bu noktada tabii ev sahibi olarak önemli bir avantajımız var. Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi bizim için çok değerli. Emine Hanım gibi bu konu için büyük bir mücadele veren bir lider eşine sahibiz. Sıfır atık prensibini bu konferansta öne çıkartıp, ‘Sıfır Atık Mavi’ ile okyanuslarımızı, göllerimizi, akarsularımızı gündemde tutacağız. Çünkü bir dönem sonra su petrolden daha değerli olacak. Bu nedenle ‘Sıfır Atık Projesi’ni Antalya’da çok güçlü bir şekilde vurgulamak istiyoruz.”

4- KIYILARDAKİ YENİ REJİMDE AMACIMIZ PARA KAZANMAK DEĞİL

Çevre ve Şehircilik Bakanı ile sohbet ederken bir denizci olarak kıyılarımızı ve amatör denizcilerin durumunu sormadan geçemezdim.

- Murat Bey, pilot bölge olarak Göcek’in seçildiği bir yeni “tekne bağlama rejimi” geliyor. Uygulamayla ilgili çok soru var. Örneğin nasıl işleyecek? Bağlama fiyatları nasıl olacak?

“Öncelikle şunu söylemeliyim ki burada bizim amacımız para kazanmak değil, tabiatı korumaktır. İhtiyaç olan şey denizlerimizin ve deniz diplerimizin, floramızın sağlığıdır. O nedenle demir atmak yerine mapa/şamandıra ve yeni bağlama alanları uygulaması getiriyoruz. Pilot uygulama olarak Göcek seçildi. Ve şu ana kadar 800 mapa/şamandıra konuldu.”

KOOPERATİFLERE YETKİ

- Diğer mesele bu koylardaki yerel işletmecilerin durumuydu.

İşte Bakan Kurum’un cevabı:

“Göcek’teki uygulamanın bir kısmını oradaki yerel kooperatiflere ve buradan ekmek yiyen istihdam sağlayan işletmelerle birlikte yürüteceğiz. Bir kısmını da halka uygun şartlarla vereceğiz. Açıkçası piyasadaki aşırı fiyatlar nedeniyle vatandaşlarımız istediği yere teknelerini bağlamak ya da çapa atmak durumunda kalıyor. Biz şimdi hem bu hizmeti sunacağız hem de makul şartlar getireceğiz. Bir sistem kuracağız, teknelerin atığından barınmasına kadar uzanan bir sistem olacak bu. Dijital ortamda denetlemenin olacağı bir sistem. Zaman içerisinde mapa/şamandıra ve tekne bağlama alanı sayısını artıracağız. Tekrar söylüyorum burada amaç para kazanmak değil.”

Evet, sohbet uzayınca...

Bakıyorum, Bakan Bey’in toplantıları için kuyruklar da uzuyor.

Devam edeceğim...