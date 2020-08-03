Muharrem İnce’nin o bakışı her şeyi anlatıyor

CHP kurultayındaki o fotoğrafı görünce ilk aklıma gelen cümle şu oldu:
Sosyal (demokrat) mesafe...
Kurultayda en arka sıralarda öylece oturan bir Muharrem İnce...
Genel merkez nasıl bir ‘mesafe’ koyduysa araya...
Çok ‘sosyal’ olmuş...
Ama hiç ‘sosyal demokrat’ değil...
Peki Muharrem Bey, kurultayda en arka sırada oturup Kılıçdaroğlu’nu dinlerken acaba ne düşünüyordu?
İşte tam bu soruyu sorduğum sırada, fotoğraftaki bir detay dikkatimi çekti.
İnce’nin fotoğrafı çeken muhabire öyle bir bakışı vardı ki...
“Çek kardeşim, çek de görsünler” der gibi bir bakış...
Peki şöyle bir açıklama kabul görür mü:
“İnce, Yalova delegesi ve Yalova son sıralara denk geldiği için arka sıraya oturtuldu.”
Kabul görmez elbette...
Çünkü...
Siz Muharrem İnce’yi Türkiye Cumhuriyeti’ne cumhurbaşkanı adayı yapacaksınız...
O Muharrem İnce yüzde 30 oy alacak...
Sonra kurultayda “delege” diye en arka sıraya oturtacaksınız...
Delege arkadaşlarım lütfen alınmasın. Mesele delegelikle ilgili değil çünkü...
Ben bu fotoğrafa bakınca şunu dedim:
“Demek ki aslında siz Muharrem İnce’yi gerçekten bir cumhurbaşkanı olarak hayal etmediniz. Gerçek anlamda bir cumhurbaşkanı adayı olarak düşünmediniz. İnanmadınız. Güvenmediniz. Eğer öyle olsaydı milletin yüzde 30 oyunu almış bir adayınızı, delege, vekil, il başkanı, belediye başkanı, PM üyesi falan gibi statülerin içine atmazdınız...”
Dahası var...
Muharrem İnce “devşirme bir aday” da değildi.
CHP’nin her kademesinde görev yapmış bir kardeşinizdi.
Yani şimdi en önde oturanların tüm görevlerini çok önceden yapmıştı.
ÖNCEKİ KUMPAS
Açık olan şudur ki İnce’ye büyük haksızlık yapılmıştır.
Ama artık “haksızlık” sözü de yetmiyor.
Çünkü bu kaç etti...
Muharrem İnce, “merkeze yaranan” değil, “inandığı doğruları söyleyen” bir siyasetçi olduğu için hep dışlanmaya çalışıldı.
Doğruları söylemek için genel başkanlığa aday oldu. Söyledi de...
Sonra bir tezgâh çıktı ortaya:
“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la gizlice görüştü...”
İşte şimdi iddia ediyorum ki...
“Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü” kumpasını medyaya pompalayanlar, şimdi İnce’nin kurultayda böyle en arka sıraya atılması olayı karşısında zevkten dört köşe oturuyorlardır.
Aklıma Deniz Baykal’a yapılan kaset komplosu geliyor da...
Daha fazla paranoyaklaşmak istemiyorum...
PEKİ İNCE NE YAPAR?
Gelelim şimdi herkesin ağzındaki ve aklındaki soruya...
Muharrem İnce ne yapar?
Yahu arkadaşlar.... Muharrem Bey, tecrübeli bir siyasetçi.
Hemen ortalığa düşüp bir şey yapacağını beklemeyin.
“Küskün siyasetçi” damgasını da yemek istemeyebilir.
O ne yapacağını bilir de...
Benim asıl sorum...
Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, bu durum karşısında ne yapacak?
Dahası...
CHP geleneğinde rahmetli Bülent Ecevit’in seçim kaybetmiş rahmetli İsmet İnönü’ye kurultayda gösterdiği nezaketi hatırlayın.
Sonuçta iki ihtimal var...
1) Kemal Kılıçdaroğlu kurultay düzenini organize edenlerden hesap sorabilir.
2) Ya da hiç sesi çıkmadığına göre, İnce’ye yapılan bu muameleyi onaylamıştır.
Göreceğiz...
Muharrem İnce’nin o bakışı her şeyi anlatıyor
CHP kurultayındaki o fotoğrafı görünce ilk aklıma gelen cümle şu oldu:
Sosyal (demokrat) mesafe...
Kurultayda en arka sıralarda öylece oturan bir Muharrem İnce...
Genel merkez nasıl bir ‘mesafe’ koyduysa araya...
Çok ‘sosyal’ olmuş...
Ama hiç ‘sosyal demokrat’ değil...
Peki Muharrem Bey, kurultayda en arka sırada oturup Kılıçdaroğlu’nu dinlerken acaba ne düşünüyordu?
İşte tam bu soruyu sorduğum sırada, fotoğraftaki bir detay dikkatimi çekti.
İnce’nin fotoğrafı çeken muhabire öyle bir bakışı vardı ki...
“Çek kardeşim, çek de görsünler” der gibi bir bakış...
Peki şöyle bir açıklama kabul görür mü:
“İnce, Yalova delegesi ve Yalova son sıralara denk geldiği için arka sıraya oturtuldu.”
Kabul görmez elbette...
Çünkü...
Siz Muharrem İnce’yi Türkiye Cumhuriyeti’ne cumhurbaşkanı adayı yapacaksınız...
O Muharrem İnce yüzde 30 oy alacak...
Sonra kurultayda “delege” diye en arka sıraya oturtacaksınız...
Delege arkadaşlarım lütfen alınmasın. Mesele delegelikle ilgili değil çünkü...
Ben bu fotoğrafa bakınca şunu dedim:
“Demek ki aslında siz Muharrem İnce’yi gerçekten bir cumhurbaşkanı olarak hayal etmediniz. Gerçek anlamda bir cumhurbaşkanı adayı olarak düşünmediniz. İnanmadınız. Güvenmediniz. Eğer öyle olsaydı milletin yüzde 30 oyunu almış bir adayınızı, delege, vekil, il başkanı, belediye başkanı, PM üyesi falan gibi statülerin içine atmazdınız...”
Dahası var...
Muharrem İnce “devşirme bir aday” da değildi.
CHP’nin her kademesinde görev yapmış bir kardeşinizdi.
Yani şimdi en önde oturanların tüm görevlerini çok önceden yapmıştı.
ÖNCEKİ KUMPAS
Açık olan şudur ki İnce’ye büyük haksızlık yapılmıştır.
Ama artık “haksızlık” sözü de yetmiyor.
Çünkü bu kaç etti...
Muharrem İnce, “merkeze yaranan” değil, “inandığı doğruları söyleyen” bir siyasetçi olduğu için hep dışlanmaya çalışıldı.
Doğruları söylemek için genel başkanlığa aday oldu. Söyledi de...
Sonra bir tezgâh çıktı ortaya:
“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la gizlice görüştü...”
İşte şimdi iddia ediyorum ki...
“Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü” kumpasını medyaya pompalayanlar, şimdi İnce’nin kurultayda böyle en arka sıraya atılması olayı karşısında zevkten dört köşe oturuyorlardır.
Aklıma Deniz Baykal’a yapılan kaset komplosu geliyor da...
Daha fazla paranoyaklaşmak istemiyorum...
PEKİ İNCE NE YAPAR?
Gelelim şimdi herkesin ağzındaki ve aklındaki soruya...
Muharrem İnce ne yapar?
Yahu arkadaşlar.... Muharrem Bey, tecrübeli bir siyasetçi.
Hemen ortalığa düşüp bir şey yapacağını beklemeyin.
“Küskün siyasetçi” damgasını da yemek istemeyebilir.
O ne yapacağını bilir de...
Benim asıl sorum...
Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, bu durum karşısında ne yapacak?
Dahası...
CHP geleneğinde rahmetli Bülent Ecevit’in seçim kaybetmiş rahmetli İsmet İnönü’ye kurultayda gösterdiği nezaketi hatırlayın.
Sonuçta iki ihtimal var...
1) Kemal Kılıçdaroğlu kurultay düzenini organize edenlerden hesap sorabilir.
2) Ya da hiç sesi çıkmadığına göre, İnce’ye yapılan bu muameleyi onaylamıştır.
Göreceğiz...