Mucize çocuklar

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Tahtadan araba,

Ağaç dalından sapan,

Tebeşirle seksek,

Kibrit kutularına ip bağlayıp telefon yaptığımız günleri hatırladım.

Sokak çocukluğu günlerini...

Ve şimdi bakıyorum:

Üzerlerinde bembeyaz önlükleriyle,









Laboratuvarda deneyler ve buluşlar yapıyorlar. Teknolojiyi geliştiriyorlar.

İşte Isparta’dan gelen o haber:

“Eğirdir ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.”

Eğirdir, Türkiye’nin en güzel ve en büyük göllerinden birisidir. Su ve balık kaynağıdır.

Muhteşem manzaraları, çevresindeki yeşillik, Kovada Gölü’nün zirvedeki güzelliği eksilmez. Ancak sürekli olarak kuruma tehdidi altındadır.

Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda;

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Bu gölün mucize çocukları, gölün kurtuluşu için deneyler yaptılar. Projeler geliştirdiler.

Teknolojinin yerel kullanımı için bundan güzel bir örnek olabilir mi?

Teknik lise öğrencileri kendi gölleri, kendi toprakları için projeler yapıyor.

19 projede 18 öğretmen ile 39 öğrenci görev almış.

Mucize dediğim de işte budur.









Türkiye’de bilimin yerelleşmesi, millileşmesi ve okullara yayılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın ne kadar çalıştığını biliyorum.

Bu deneylerin yapılması ve projelerin gerçekleşmesinin önünü açan lise öğretmenlerini, Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Mustafa Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol’u tebrik ediyorum.

KÜÇÜCÜK ÇOCUKLAR ROBOTLARINI YAPTILAR

İşte Anadolu’nun bir başka köşesinden bir haber,

Bolu’dan geliyor.

Yine bir meslek lisesi. İzzet Baysal Teknik Anadolu Lisesi Teknoloji Festivali düzenliyor.

Dikkat edin;

İlkokullardan 15 takım katılıyor.

İlkokul öğrencilerini düşünebiliyor musunuz? Tasarlıyorlar, yaratıyorlar. Minik robotlarıyla yarışıyorlar.

Ben bunları görünce “tahtadan arabalarımızı” nasıl hatırlamam...

Nasıl gözlerim dolmaz...

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Lise ve ortaokullardan 53 takım katılıyor.

Çizgi izleyen robotlar yarışıyor. Gelişen teknoloji çağımızda bu haber belki “basit” gelebilir.

Ama benim için burada önemli olan küçücük öğrencilerimizin Anadolu’nun bir bölgesinde kendi robotlarını tasarlayıp, yapacak hale gelmesidir.

Daha da önemlisi:

Tasarlama ve yaratma hayalidir.

O hayali kurabilmektir.









Lise Müdürü Emine Karaoğlan bakın ne diyor: “Şimdi teknoloji hayatımızın tam ortasında. Biz çocuklarımızın zararlı yani bağımlılık tarafından uzak tutmak için dersten ve diğer zamanlarından ayırdıkları zamanlarda bu işlerle uğraşmalarını istiyoruz.”

Daha önce Samsun’dan uzaya gönderilen “cep uydusu”nu yazmıştım.

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İzmir’den dünya çapında ödül alan “mucize çocuklarımız” yazmıştım.

TEKNOFEST’lerin gençlerimiz üzerinde yarattığı o muhteşem etkiyi hep alkışlamıştım.

Çünkü çok iyi biliyorum ki,

Hayallerinin peşinde koşabilen, özgür düşünceli çocuklar bu toplumun önünü açacaktır.

Bugün solunum cihazını artık kendimiz üretebiliyorsak; Savunma, bilişim ve sağlık sektöründe gençlerimizin yarattığı milli başarılar, buluşlar, yerli üretimler işte bu kökten geliyor.

O yüzden Isparta ve Bolu’dan gelen bu haberleri alkışlıyorum..