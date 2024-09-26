Moskova’nın kalbinde ayakta alkışlanan Filistin mesajı

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Tatlı bir sonbahar havasıyla geldiğimiz Moskova’da yoğun görüşmeler var.

Ve önceki gün Numan Bey, Rusya Federasyon Konseyi’nde bir konuşma yapıyor.

Rusya Federasyonu Konseyi, Duma’nın üzerinde bir karar organı.

Ve bir TBMM Başkanı, Rusya Konseyi’nde ilk kez konuşuyor.

Senato Başkanı Valentina Matviyenko, Kurtulmuş’u dostça övgülerle kürsüye davet ediyor.

Kurtulmuş konuşurken ben izleyici locasından Rus senatörleri izliyorum.

Heyecanlılar. Dikkatliler.

İlk kez bir Türk politikacı bu yüksek Konsey’de konuşuyor.

Özellikle Numan Bey “ABD’nin, Batı’nın küresel sistemi yönetemediğini” vurguladığı an, senatörler onaylarcasına kafalarını sallıyor.

Kurtulmuş, çok kutuplu dünyada yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu, “küresel ekonomik sistemin” sorunlara çözüm olmadığını söylediğinde hareket daha da artıyor.

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Ve son olarak “Biz Rusya’ya uygulanan bu yaptırımlara karşıyız” cümlesi geliyor.

Numan Bey, konuşmasını bitirdiğinde Rus senatörler ayakta alkışlıyor.

FİLİSTİN VE UKRAYNA KRİZİ

Numan Kurtulmuş, 15 dakika süren konuşmasının bir bölümünü Filistin ve Gazze’ye ayırıyor.

Ve öyle bir vurgu yapıyor ki;

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizi için gösterdiği barışçı çabaları, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlara karşı sürdürdüğü çabalarla birleştirince senatodaki etkisi daha da artıyor.

Dünyanın diğer kutbunun kalbinde, etkili bir siyasetçi olarak Kurtulmuş’un İsrail’in yaptığı soykırımı bu derece yüksek sesle dile getirmesi elbette çok anlamlı oluyor.

Sonuç olarak Türkiye;

Aynı anda dünyanın iki önemli merkezinde;

Dünyanın iki kutbunun kalbinde;

Aynı günlerde;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Gazze’deki soykırımı haykırıyor.

BM’nin artık küresel sistemde çözüm yeteneğini kaybettiğini dünya merkezlerinde en yüksek sesle dile getiriyorlar.

Türk diplomasi tarihinde belki de ilk kez böyle bir şey yaşanıyor.

Türkiye idare ve yasama olarak New York ve Moskova’da aynı sesi, aynı fikri, aynı duyguyu yansıtıyor.

-Küresel çözüm gücünü kaybetmiş bir BM...

-Ve yeni bir düzen ihtiyacı...

‘NATO’DAN NE ZAMAN ÇIKACAKSINIZ’

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Moskova’daki önemli duraklardan birisi de Rusya Diplomasi Enstitüsü.

Bu enstitü, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov dahil birçok önemli ismi çıkartmış.

Öğrenciler peş peşe sorular soruyor.

Türkiye’nin BRICS üyelik başvurusundan küresel düzendeki yerine kadar sorular.

Bir profesörün şu sorusu elbette dikkat çekiyor:

“BRICS üyeliğine başvurdunuz. NATO’dan ne zaman çıkacaksınız?”

Anlaşılan Rusya’daki belirli merkezlerde böyle bir beklenti de var.

Ancak Numan Bey o kadar güzel bir cevap veriyor ki...

“Türkiye üyesi olduğu NATO’ya çok büyük katkılar yapmıştır. Ancak yeterince destek alamamıştır. Ayrıca BRICS ekonomik bir yapıdır. NATO’nun karşılığı değildir.”

Hiç beklenmedik anda gelen bu soruya Numan Kurtulmuş yılların tecrübesiyle çok pratik bir cevap veriyor.

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Moskova-St Petersburg gezimiz devam ediyor.

Biz nehir kenarındaki Türk lokantası Şef’te beklerken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Devlet Başkanı Putin’le görüşmek üzere Kremlin’e gidiyor.

İlginç bir anektodu buraya eklemeliyim.

Numan Bey’i, Putin davet ediyor. Yani bizim taraftan bir talep yok.

Bu bile Türkiye’ye ve Numan Bey’e verilen önemi gösteriyor.

Putin görüşmesine ait detayları uçakta alacağız.

Harika bir Moskova havasından sevgiler...