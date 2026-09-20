Minnetin fotoğrafı

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Ülke genelinde anmalar, törenler oldu.

Onlarca tören fotoğrafı gördüm.

Ama ben her defasında gelip bu fotoğrafın önünde duruyorum.

Ve ne zaman o fotoğrafa baksam...

İçimden dünya dışı duygular yükseliyor.

Tanımadığım, tarifsiz duygular.

Saygı, vefa, ölçüsüz sevgi, minnet kavramlarının karşılayamadığı duygular.

İşte 100 yaşına merdiven dayamış bir gazimizin o anı...

Gazi İhsan Damdam, o gün yine çarşıya yürüyüşe çıkmıştı.

Kahveye doğru yöneldi.

Karşıdan karşıya geçti. Tam kaldırıma çıkıyordu ki...

Aniden önünde bir grup belirdi. Kızlar öne geçti. Erkekler ikiye açıldı.

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Ve Gazi’nin önünde yere kapandılar. Bir saygı ve minnet...

Bu fotoğraf yaklaşık 1.5 yıl önce çekilmiş bir örnek.

73 yıldır kaç kez gösterilmişti bu minnet ve şükran.

Kore’den gelen heyetler;

Hayatta kalan son Kore Gazisi İhsan Damdam’ı ziyaret ediyorlar.

Ve minnetlerini böyle gösteriyorlar.

Ve ben, bu fotoğraflara her baktığımda bir şehitliğimize gitmek istiyorum. Gözyaşlarıma birkaç dua ekliyorum.

Bugün artık 100 yaşına yaklaşan Gazi İhsan Damdam anlatıyor:

“Aradan 73 sene geçti. Güney Koreliler her 2-3 senede bir gelir. Yemek yeriz, fotoğraf çektiririz, sohbet ederiz. ‘Bizim atamız, babamızsınız’ derler. Bizi oraya devletimiz gönderdi. Bununla gurur duyarız. Devletimiz nereye gönderirse oraya gideriz. Bayrağımızın altında savaşırız. Canımızı da feda ederiz. Milletimizin, bayrağımızın namına gittik biz. Ölseydik helali hoş olsun ama ölmedik geri geldik. Bir tane sohbet edecek Kore gazisi arkadaşım olsa çok mutlu olacağım ama yok.”

Nasıl şehitlerimiz ebedi muhafızlarıysa bu devletin;

Milletin varoluş mühürleridir gazilerimiz.

Şehitliklerimiz birer manevi bağımsızlık anıtıdır.

Bu 19 Eylül Gaziler Günü’nde;

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Vatan için canını ortaya koymuş;

Bu millet için organlarını kaybetmiş kahramanlarımızı düşünüyorum.

İhsan Damdam

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KARDEŞLİK TÖRENİ

Biliyorsunuz;

40 yıllık terör belasından kurtulmak için bir “kardeşlik projesi” oluşturuldu.

Silahlar bırakıldı. Yasalar çıkartıldı.

Şiddetle değil, diyalogla demokrasiyi yeşertecek bir kardeşlik yoludur bu.

Ve bu yolda en kritik konulardan birisi “şeytanca provokasyon”lardır.

Şehit ve gazilerimiz üzerinden siyasi istismara kalkışanlar olabilir.

İşte bu nedenle;

Niğde’den gelen “Gaziler Günü” tören fotoğrafındaki “kardeşlik pankartı” çok anlamlıdır.

Tahrikle değil akılla, mantıkla bu günü hissetmeliyiz.

Gazilerimizi kırmadan, şehit yakınlarımızın gönlünü kırmadan demokrasi ve kardeşliğin yolunu yürümeliyiz.

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Terörsüz Türkiye ve “Terörsüz Bölge” işte bu “Demokratik Devrim”in yoludur.

Türkiye’nin ve bölgenin kardeşlik temelinde yeniden yükselişinin ve kalkınmasının yoludur.

Beni etkileyen o tarihi fotoğrafa dönersem;

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kore heyetini davet ediyor. Ve Kore Gazisi İhsan Damdam’a bir sürpriz hazırlıyorlar.

Bu yıl Konyaspor’a transfer olan Güney Koreli basketbolcu Jin Ho Jo da Gazi Damdam’ı ziyaret etti.

Bu fotoğraf, işte o minnet ve saygı dolu sürprizin fotoğrafıdır.

Minnetin ne demek olduğunu hatırlamak için her defasında bu fotoğrafa bakarım.

Bu defa da sizlerle paylaşmak istedim.

Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizin önünde ben de minnetle eğiliyorum.

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Ve bu kardeşlik zemininde; ‘Terörsüz Türkiye’ ile ‘Terörsüz Bölge’nin başarısını diliyorum.