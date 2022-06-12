Milyar dolarlık kovalamaca Bodrum'da kriz yarattı

Haberin Devamı

1- Bu pazar hikâyemiz, uluslararası sularda başlayan ve Bodrum’a kadar süren “milyarlarca dolarlık bir avı” anlatıyor..

Biliyorsunuz;

Rusya’ya uygulanan ambargo, kelimenin tam anlamıyla bir “kovalamaca borsası”na dönüştü...

Rus zenginleri yatlarını, jetlerini, mülklerini kurtarmak için avukatlık bürolarına inanılmaz rakamlar ödüyorlar.

Çünkü...

ABD ve İngiltere başta olmak üzere AB üyesi ülkelerin güvenlik ve istihbarat ekipleri limanlardaki süper yatların peşinde... Hava alanlarındaki özel jetler takipte...

Akdeniz’in en güzel sahillerindeki yüzlerce milyon dolarlık mülkleri de gözaltında.

Buna karşılık, paravan şirketler, avukatlık büroları, gemi acentaları yardım için astronomik rakamlar teklif ediyor.

Haberin Devamı

Sizin anlayacağınız, Adriyatik’ten Akdeniz’den Ege’ye hatta Karayipler'e kadar milyarlarca dolarlık bir “kovalamaca ticareti” yaşanıyor...

2- DÜNYA DEVİ TURİZM ŞİRKETİ OTELLERE “RUS YASAĞI” KOYUYOR

Aslında bu “av” ve “takip” yalnızca oligarklara karşı değil..

Rus vatandaşlarına da geliyor..

İşte dünya devi turizm acentesi TUİ...

Bütün otellere yazdığı yazının özeti şu:

“Rus acenteleriyle olan anlaşmalarınızı iptal edin...”

Yani...

Rus turistleri almayın...

Ve otelciden tepki:

-Peki kardeşim ben yıllardır Rus turistleri ağırlıyorum. Benim kaybımı kim karşılayacak?

Bir başkası RUİ...

O da diyor ki; “Rus turistleri almayın...”

Şimdi gelelim Bodrum’a...

3- İNGİLİZ BASINI HABER YAPINCA

Abramoviç’in iki dev yatı var...

Birisi 140 metre boyundaki My Solaris... 500 milyon dolar civarında...

Diğeri dünyanın en büyük mega yatlarından Eclipse... 1.2 milyar dolar...

Hatırlayın...

İşte bu dev yatlar uzun bir kovalamacadan sonra uluslararası sulardan ve Rodos açıklarından geçip Türkiye’ye gelmişti.

Eclipse, Marmaris gemi yanaşma rıhtımına bağlanmış...

My Solaris ise Bodrum’daki Cruise Port’a yanaşmıştı...

Böylece yaklaşık 1 buçuk milyar dolarlık iki dev yat takipten kurtulmuştu...

Haberin Devamı

Abramoviç mutlu, yanaştığı limanların patronları alacakları paralarla mutlu...

4- AMBARGO UYGULAYAN ÜLKENİN ŞİRKETİ TÜRKİYE’DE İSE NE OLACAK

Ve aradan bir süre geçer...

Yani Abramoviç’in tam “Ohhh” dediği günlerde...

Bodrum Cruise Port’la ilgili bir soru gündeme gelir: “Cruise Port’un bağlı olduğu Global Ports Holding, Londra Borsası’na kote bir şirkettir... Bu durumda bu şirketin ve limanın Rus Abramoviç’in yatını bağlaması, İngiltere’nin uyguladığı ambargonun delinmesi anlamına gelmez mi?”

Şok... Şok... Şok...

Türkiye bu ambargoya katılmıyor ancak Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketler ne olacak?

İngiltere’deki avukatlarından bir yorum gelir...

Haberin Devamı

Ardından İngiliz medyasında peş peşe haberler patlar...

FINANCIAL TIMES: Gazete uzun bir analiz yaptıktan sonra, avukat Michael Biltoo’dan alıntı: “Birleşik Krallık’ta kayıtlı bir şirketin yaptırım altındaki bir bireye ait olduğu sanılan yatlara ev sahipliği yapmak için ücret kabul etmesi, büyük bir riski göze aldığı anlamına gelecektir.”

Bodrum’daki liman yetkilileri her ne kadar “Henüz bir ücret almadık” deseler de olay İngiliz medyasında büyür.

5- GÜNLÜĞÜ 200 BİN LİRA

Avukat Biltoo’nun iddiasına göre Abramoviç, My Solaris için günde 10 bin Sterlin, yani 200 bin lira ödemektedir. Ardından Euronews haber yapar.

E zaten 140 metrelik dev yatı orada bedava misafir etmeyeceklerine göre Abramoviç’in yatı Bodrum Cruise’dan ayrılır.

Haberin Devamı

Ve bu defa Yalıkavak Marina’ya rota tutar. Ancak çok açık bir soru vardır:

- Yalıkavak Marina o büyüklükte bir yatı alabilir mi?

Elbette hayır...

Sadece, yaz ayları için, dışarıdaki iskelenin uzağına demir atıp “kıçtan kara” bağlanabilir... Ama sonbaharla birlikte sert havalar başlayacağı için oradan da ayrılmak zorunda kalacaktır... Yani 3 ay vakti vardır...

My Solaris açıkta beklemeye başlar...

6- MARMARİS VE THE ECLIPSE

Abramoviç’in ambargodan kaçırdığı ikinci dev yatı Eclipse ise Marmaris’te gemi yanaşma iskelesinde beklerken, o da ani bir kararla ayrılıp Göcek’in yolunu tutar...

Peki nereye bağlanacak?

Şimdilik STFA’nın iskelesi uygun. Zaten bir önceki defa Bezos’un dev yatı oraya bağlanmıştı...

Haberin Devamı

7- GELİN HEP BİRLİKTE BİR SORU SORALIM

Aslında Bodrum’u yalnızca bir örnek olarak verdim.

Şu anda dünya denizlerinde gerçekten müthiş bir av var... Mülkleri, uçakları zaten saydım...

Dev mega yatları, özel jetleri satan devletler, şimdi alanların peşinde...

Tabii aynı zamanda da bir tartışma doğuyor...

Tartışmanın özeti şu...

BİRİNCİ GÖRÜŞ:

Geriye doğru bakarsanız...

Örneğin Abramoviç İngiltere’de futbol takımı bile almış. Mülkler, malikâneler... Özel jetler... İngiliz bankalarında yüzlerce milyon dolarlık hesaplar.

O gün ses çıkmamış...

Yalnızca Abramoviç mi?

İşte Usmanov’un 500 feet’lik mega yatı Dilbar... Değeri 735 milyon dolar... Azılı bir takipte...

Monaco’daki, Cannes’daki mülkleri ortada...

Şu haberleri hatırlıyorum:

“Rus oligark Andrey Molchanoz’e ait olan 74 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı ‘Aurora’ ve Vladimir Strzhalkovsky’nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki ‘The Ragnar’ adlı süper yatlar, ilgi odağı oldu...”

Garip olan şu...

Bu mega yatlar Alman ve İngiliz tersanelerinde yapıldı...

Bu kişiler o zaman da oligarktılar. Ama yatları yapan şirketler milyarlarca doları aldılar. O paralar üzerinden vergiler ödendi...

Milyarlarca dolar İngiliz, Alman, Amerikalı patronların cebine aktı... Ve hiç ses çıkmadı...

İşte birinci görüş bunu sorguluyor.

KARŞI GÖRÜŞ:

“O oligarklar Putin’in desteğiyle zenginleştiler. Şimdi Putin’e destek veriyorlar...”

Sonuçta milyarlarca dolarlık bir “av” yaşanıyor...

Yatları, jetleri, mülkleri satanlar, şimdi alanları kovalıyor...

Kim suçlu, kim masum?

Ne dersiniz?