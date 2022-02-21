Mete Bey Senegal'deki bu açılışı görseydi

O gece annesine sarılırken, fısıldıyordu: “Anne, ben yarın güneş doğmadan gidiyorum...”

Annesinin gözünde yaşlar. Ama çaresiz.

Çünkü biliyordu ki kızı bir akşam eve dönmeyecekti. Ya tecavüze uğrayacak ya da öldürülecekti.

AZA 16 yaşındaydı ve önünde 4 bin kilometreye yakın bir yol vardı...

Türkiye’ye bir varsa... Gerisi kolaydı. Ama o da biliyordu ki:

Diğer arkadaşları gibi bir mucizeyi deniyorlardı...

Afganistan’dan çıkmak bir mesele. Ve İran’a çıkan dağ yolları.

Ve sonra hayali Avrupa...

Ablası Yunanistan’daydı.