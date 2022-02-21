Mete Bey Senegal'deki bu açılışı görseydi

Annesinin gözünde yaşlar. Ama çaresiz.
Çünkü biliyordu ki kızı bir akşam eve dönmeyecekti. Ya tecavüze uğrayacak ya da öldürülecekti.
AZA 16 yaşındaydı ve önünde 4 bin kilometreye yakın bir yol vardı...
Türkiye’ye bir varsa... Gerisi kolaydı. Ama o da biliyordu ki:
Diğer arkadaşları gibi bir mucizeyi deniyorlardı...
Afganistan’dan çıkmak bir mesele. Ve İran’a çıkan dağ yolları.
Ve sonra hayali Avrupa...
Ablası Yunanistan’daydı.
Canım kedim “Deniz” ve diğer canlar için yazıyorum...
Gıdada KDV yüzde 1’e indi.
Sağ olsunlar...
Ama ya bizim canlarımız...
Onların da gıdaları var.
Üstelik onların seçme hakkı da yok. Yani onlar için pazara gidip en ucuz sebzeyi de alamıyoruz.
Belirlenmiş kuru gıdaları yemek zorundalar.
Taraftar öylesine dolu ve öylesine üzgün ki... Morale acıkmış, galibiyete susamış. O nedenle çok tepkili.
Daha ilk golde tribünden, “Yönetim istifa” sesleriyle birlikte kafalar protokole doğru dönmeye başladı.
Gözler Ali Koç’u arıyordu. Ama Koç orada değildi (Umarım bir sağlık problemi yoktur). Bir ara protokoldeki bir kişiyi Ali Koç’a benzettiler. Oraya doğru bakışlar arttı. Sinirler gerildi. Psikoloji şuydu:
iKiNCi GOL COŞTURDU AMA...
Fener ilk golü yedikten sonra; Derin bir sessizlik... Hücümda ‘alkışlar...’
Hemen ardından top kaybında ‘ıslıklar.’ Fener bir pozisyona girdiğinde “Haydi Fener” tezahüratı...
İki saniye sonra bir top kaybı ve aynı taraftardan gelen “Yuuuuuhhhh” sesleri. İki dakika önce alkışlayan taraftar...
İki dakika sonra, “Yönetim istifa” diye ayaklanan tribünler..
Dün bir sohbet sırasında çok güvendiğim bir diplomat söyledi bu sözü...
Gerçekten de öyle...
Şu hale bakar mısınız?
ABD “16 Şubat’ta Rusya saldıracak” diye açıklama yapıyor. Birçok ülke diplomatlarını Ukrayna’dan çekiyor... Rusya bir susuyor, bir yalanlıyor. Ama asker yığmaya devam ediyor.
Beyaz Saray Sözcüsü, “Rusya her an vurabilir...” diyor...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Rusya hazırlıkları tamamladı, an maselesi” diyor...
CIA “üç senaryolu işgal planı”nı açıklıyor.
Uydulardan gelen görüntüler havalarda uçuşuyor.
Mahallenin bir aile gibi yaşadığı, sevginin, zorluğun ve umudun sahnelerine.
Ve gözyaşlarımızdaki mutlu sona...
Manav Sami Hazinses, pastaneci Necdet Tosun, babacan komiser Hulusi Kentmen, çiçekçi ve kuaför Neriman abla. Namuslu ama bıçkın taksici Yılmaz Köksal, terzi Nubar Terziyan, düğün salonu sahibi Feridun Çölgeçen ve mahallenin görme engelli kızı Filiz Akın...
Onu ameliyat ettirmek için seferber olan mahalle...
İşte dün DHA’nın geçtiği haberde Yeşilçam’daki o mahalleyi gördüm ben...
Görme engelli Hilal’in mahallesini...
Ve bu yüzden de haberi bir senaryo gibi anlatmak geldi içimden...
Buyurun izleyelim...
Turizmin kapandığı günlerde...
Dünyanın tıkandığı sırada...
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Türkiye’nin önündeki turizm geliri için bir rakam vermişti:
“24 milyar dolar...”
Ne yalan söyleyeyim, inanmamıştım. Dünyanın durduğu böyle bir dönemde bu nasıl olacaktı...
Ama oldu...
Turizm gelirleri Ersoy’un öngördüğü rakamı da aştı. 24.5 milyar dolar oldu...
EMİTT fuarını açtıktan sonra Turizm Bakanı’yla biraz sohbet ettik...
Ve bir de “kelepçe sözleşme”...
Onlarca mesaj geldi.
Özellikle orta yaş ve üzeri okurlar özel sağlık sigortalarında yüzde 50’yi aşan zamlar karşısında “Çaresiz kaldık” diyorlardı.
Yani:
Zammı kabul etmeyip sigortadan çıksalar; onlarca yıl ödedikleri primler uçup gidecek ve bir daha da bir başka özel sağlık sigorta şirketi tarafından kabul edilmeyeceklerdi.
İşte bunun adı “kelepçe sözleşme”ydi...
Kalsan fahiş zamla bir acı, çıksan geçmiş yıllara veda eden daha beter bir acı.
Oysaki gençlik dönemlerinde hiç hasta olmadan tıkır tıkır primlerini ödemişlerdi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos orada...
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis orada...
Rum cemaati orada...
Patriğin doğum yeri Gökçeada’nın zirvesindeki Aziz Trifonos Kilisesi törenle ibarete açılıyor.
Muhteşem bir manzara...
Herkes mutlu...
Fotoğraflarda öyle bir hava var ki...
Bu “medikal enflasyon” lafına takıldım...
Sonra biraz araştırdım...
Baktım ki, durum gerçekten kötü. Özellikle 60 yaş üstü özel sağlık sigortası olanlar resmen sıkışmış durumda.
Gelen yüzde 50 zamlara karşı ne yapacaklarını şaşırmışlar.
Bir de örtülü tehdit var:
- Eğer zammı beğenmeyip sigortadan çıkarsan bir daha giremiyorsun. Başka bir sigorta şirketine de geçemiyorsun. Tekel var yani. Birinden çıkarsan diğerleri kapalı. Çünkü 60 yaş üstü için rekabet yok...
Peki ne oluyor?
Yıllarca ödediğin primler boşa gidiyor.
Şimdi size bir Galatasaray fotoğrafı anlatmak istiyorum...
Evet...
Galatasaray Futbol Takımı geçtiğimiz salı günü kamp için Antalya Havalimanı’na iniyor..
Şu fotoğraflara bakar mısınız...
Futbolcuların yüzlerine, gözlerine, mimiklerine bakın...
Sanki cenazeye gelmişler...
Taraftarlar orada. Ama onlarda da bir heyecan eksiği. Bir taraftar forma imzalatmak istiyor...
Arda Turan mecburen bir selfie veriyor. Yüzünde bir gülümseme bile yok.
36 yaşındaki efsane Nadal...
26 yaşındaki genç yetenek, dünya 2 numarası Medvedev...
Eğer vaktiniz varsa bu maçı yeniden izleyin...
Çünkü orada her şey vardı...
Savaş vardı... Centilmenlik vardı... Kural vardı...
Hırs, ihtiras, güç, ego, tecrübe, gençlik, strateji, akıl, çılgınlık...
Hepsi o tenis kortunda kan ter içinde yaşandı...
Ama beni en çok etkileyen şey neydi biliyor musunuz?
Onca tuhaf bakış altında...
Bir o kadar “Boşuna uğraşıyor” fısıltıları arasındaydı...
Ama o bunları hiç umursamıyordu...
Sınıfta değil, bütün üniversitede tek başınaydı.
Yıl 1933...
Atatürk’ün kadınlara açtığı özgürlük kapısından o da geçiyordu...
Ama kolay değildi...
Çünkü...
Geçtiğimiz hafta genç bir insan hem savcılığa suç duyurusunda bulunmuş hem de isyan etmişti:
“Bir filmde bir rol aldım... İş arkadaşlarım hayatımı kararttı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum...”
Şimdi merak ediyorum...
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı acaba bu konuyla ilgili ne yaptı?
Önce olayı aktarayım...
SADECE BİR ROLDÜ
Vedat Gümüşgöz’ün isyanı:
“Bana ‘Sinema filminde oynayacaksın’ dediler. Figüran olarak terörist rolü aldım. Bu film icabı, sadece bir roldü. Kafama bir mekanizma bağladılar. Asker ateş edince vuruldum, öldüm, çıktım. Burada benim rolüm bitti.”
“Ay görevi ve Milli Roket”
Önceki gün Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’la sohbet ediyoruz...
Uzay deyince, konular da heyecanlı...
Tabii en dikkat çeken başlık “Ay görevi” ve “İlk Türk astronot...”
Başkan Yıldırım büyük bir heyecanla anlatıyor:
“Öncelikle şunu söylemeliyim. Türkiye’nin uzay projesi, gelecek kuşakların projesidir ve tamamıyla siyaset üstü bir projedir... Çünkü Türkiye’nin geleceği uzaydadır. O nedenle bütün gücümüzle çalışıyoruz...”
Peki ne yapılıyor?
Kimse yanılmasın, olayı saptırmasın. Fatih Terim’in başkanlık diye bir derdi yok. İsteseydi olurdu... Ama istemedi... Çünkü onun bir tek derdi var... O da Galatasaray’ın durumu. Aslan’ın yükselişi. Hayatını buna adamış bir insan için ‘başkanlık yarışı’ gibi oyunlar, tuzaklar, arkadan dolanmalar çok ucuz kalır...
· Ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor.
Uğradığı haksızlığı yazdıktan sonra bana da mesaj yağmaya başladı.
Terim’e gelen mesajları biliyorum.
“Durma arkandayız” diyenler...
“Başkan ol” diyenler..
“Galatasaray’ı bırakma” diyenler...
ADAŞ...
İşitme engelli dünya şampiyonu kadın voleybolcularımız o gece sahnede...
İstiklal Marşımızın “şafaklarda yüzen alsancak” sözünü iki ellerini gökyüzüne açarak öylesine güzel resmedip söylediler ki...
Gözyaşı mesafesinde izledik...
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yıldızları Tebrik Gecesi”nde...
Göğsünde ay yıldız olan...
Ruhunda spor olan kim varsa oradaydı.
Geceyi düzenleyen Bakan
Yine Irak’ın kuzeyi...
Yine Barzani ziyareti...
Ve yine bir harita...
O meczup ve habis hayalin, Türkiye’yi böldüğü harita...
İşte o harita önceki gün yine hortladı...
ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Maenza ve bir heyet, Barzani’yi ziyaret ediyor...
Fotoğrafa bakar mısınız?
Bu söz Fatih Terim’den...
Kendisine destek olmak isteyenlere verdiği bir cevaptır bu...
Peki ne anlama geliyor?
Ama asıl soru şu:
- Terim ne yapacak?
Bir efsane olarak uğradığı haksızlığı köşeye çekilip kabullenecek mi?
Cevapları daha iyi bulabilmek için önce şu gerçekler:
1)
Kime? Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na...
Niye? Çünkü o gece kendisine verilen son bilgiye göre Çavuşoğlu Çin’deydi...
Peki nasıl oluyor bu?
İşte dünyada belki de en baş döndürücü diplomasi trafiğinin yaşandığı coğrafyamızın sorusu budur...
Saat saat anlatayım...
ANKARA... SALI: 15.30
Masada Irak-Türkmen Cephesi Başkanı
Mete Bey Senegal'deki bu açılışı görseydi
Bu yazıyı 23 Nisan 2017’de yazmıştım:
“Kimse bilmez...
Ankara’da sessiz bir insan vardır.
Ne zaman Ankara’ya gitsem sormuşumdur:
(Bu kadar başarılı ve zengin bir insan, neden her öğle yemeğini Ankara’da bir tenis kulübünde yer?)
İstese Moskova’da ya da dünyanın en güzel şehirlerinde oturabilirdi.
Sonra anladım ki... Yaşadığı şehri seviyor.
Ankara’yı...
Zamanında Atakule projesini yapmıştı.
Sonra...
O proje yüzünden zor duruma düşmüştü.
Sonraki hikâyesine gelince...
Sıkıldı, bunaldı. Yediremedi kendisine.
Bir kâşif, bir fetihçi gibi dünyaya açıldı.
Geceli-gündüzlü çalıştı.
Oğullarının adına Selim ve Fatih dedi.
Sonunda dünyanın sayılı markalarından birisini yarattı:
Reklamcılar o markaya şimdi SUMMA diyor.
Ama ben yalnızca ‘azim ve sevgi’ diyorum.
SELİM VE FATİH
Çok sevdiğim bir dost. Bir gizli öğretmen.
Yani, “Başarıyı, hırslara teslim olmadan da yakalayabilirsin” fikrinin öğretmeniydi Mete Bora...
Ölmeden önce bir ev kurdu, biliyor musunuz?
Çok sevdiği şehir Ankara’ya...
‘Bu dünyadan gitmek üzere olan yaşlıların veda istasyonu gibi.’
Kıdemli vatandaşlar yurdu. Şimdi kendisi gitti.
Bütün büyük iş sahibi olmak isteyenlere...
Büyük paralar kazanmak isteyenlere örnek olsun diye yazıyorum.
Ne yaparsanız, ne kazanırsanız kazanın...
Önünüzden değil...
Arkanızdan güzel şeyler kazanın.”
Evet arkadaşlar...
Mete Bora’nın oğulları Selim ve Fatih Bora babalarından aldıkları bayrağı bütün dünyada dev eserlere dönüştürdüler.
Ve işte o Selim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Senegal’de açacağı dev stadyum ve konferans merkezini inşa eden Mete Bora’nın oğlu Selim’dir..
Senegal’deki bu “Türk gururu” gibi, Fatih’le birlikte Afrika’nın, Güney Amerika’nın Asya’nın bir çok ülkesinde büyük eserler yaratıyorlar.
Mete Bey hayatta olsaydı;
Açılış öncesinde o tenis kulübünde, yine en sakin haliyle; ama oğullarından gurur duyan bir baba olarak, kim bilir bana neler anlatırdı?
LAZERLİ... DÜRBÜNLÜ SUİKAST TÜFEĞİ VE İSTANBUL’DA GERÇEK BİR JAMES BOND OPERASYONU
DHA’dan gelen haberin en kritik cümlesi şuydu:
“Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda lazerli, susturucu tertibatlı ve mesafe ölçer özellikleri olan dürbünlü silahlar ele geçirildi.”
Düşünün.
James Bond filmlerindeki gibi...
Ya da Görevimiz Tehlike...
Lazerli... Dürbünlü... Susturuculu. Mesafe ölçerli, suikast tüfeği...
Kim nasıl bulur.. Nasıl getirir bu silahları.
MİT bir operasyonla İstanbul’da yakalıyor.
Haberin devamı:
“Çeçen muhaliflere yönelik eylem hazırlığında oldukları iddia edilen, MİT’in takibi sonrası yakalanarak tutuklanan 8 şüpheli hakkında “casusluk” suçlamasıyla iddianame düzenlendi.”
Tabii böyle sıradan bir haber üslubuyla verilince etkisi olmuyor..
Çeçenistan Meclisi’yle bağlantılı bir ekip.
Kendilerini işadamı olarak tanıtmışlar. Ve burada muhalif avına çıkmışlar.
Hedefler verilmiş. Keşifler yapılmış...
Ama işte o noktada MİT’in takibindelermiş...
Peşpeşe baskınlarla yakalanmışlar.
Sonuç...
Burnumuzun dibinde, biz sokaklarda yürürken, AVM’lerde gezerken neler oluyor...
Tabii kolay olmuyor. Aylarca takipler... Sabır, dikkat, ısrar...
Keşke detayları bilebilsek..
Onlarca senaryo çıkartırdık...
Belki isimlerini hiç bilemeyeceğiz ama;
Bu operasyonu yapan vatan evlatlarını kutlarım.