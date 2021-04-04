Mavi yolculuk rehberi

İlk olarak rapordan bir cümle aktarıyorum:
“Kaunos kaya mezarları, kayaçlarındaki bozulma nedeniyle gün geçtikçe yapısal bütünlüğünü kaybetmekte, hatta yok olma tehlikesi ile de karşı karşıyadır.”
Bu çarpıcı tespitten sonra şimdi detaylara girebilirim.
Düşünün ki...
Pers işgallerinden, Bizans ordularından, Roma baskınlarından kurtulmuş bir tarih.
Şimdi “ilgisizliğin sinsi işgali”nden kurtulamıyor.
Genç kadını karnındaki bebeğiyle birlikte delik deşik edip öldürdü....
Yine haberler. STK tepkileri.... Gazete manşetleri.... Kınamalar.... Bela okumalar....
Ama sonuçta gencecik bir kadın kalbindeki ve karnındaki hayalleriyle birlikte gömüldü gitti....
Daha öncekilerde olduğu gibi yine 3-5 gün geçecek.... Yine unutulacak....
Ama buna rağmen önceki gün Antalya’dan umut dolu bir haber geldi...
DHA’dan Aslı Duran geçmiş:
“Antalyalı iş insanlarından Melek İpek’e:
Tahliye olduğunda işin, aşın hazır...”
Annesine soruyor, annesi de dili döndüğünce anlatıyordu.
Ayşe Bursa’nın Orhaneli Gümüşpınar köyündeydi. Ama aklı dünyada...
Ayşe okumak istiyordu. Ama köyünde olanak yeterli değildi.
Ayşe
Öylesine etkilenmiştim ki.
Bir DHA muhabirinin gündelik haber takibiydi bu...
Şırnak... Beytüşşebap...
2800 metre yukarıda... Sarp dağlarda...
Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin hassasiyetini bildiğim için de umutla sonuç bekliyorum.
Dalyan’dan... Dalaman’dan... Göcek Göbün Koyu’ndan Urla’ya kadar ihbar ediyorum.
Orman Bakanlığı lütfen araştırsın...
Ekolojik tarım destekleniyor ya...
Özel çevre korumasındaki koylarda bir bakıyorsunuz, bir gecede bazı ağaçlar kesilmiş.
Sonra ilana bir bakıyorsunuz...
Videolu bir ilan:
“Deniz manzaralı ekolojik arsa...”
Suç kimde?
Aslında birçok dalda Türkiye olimpiyatlarda kalıcı bir başarı elde edemiyor.
Futbol dahil...
Dopingler... Kaybolan madalyalar... Çöken hayaller... Neden?
İşte bu soruların cevapları için bu pazar sizi bir zaman yolculuğuna davet ediyorum.
Şimdi 67 model kıyafetlerimizi giyip gelecekten geldiğimizi gizleyerek izleyelim.
Evet yıl 1967... Ve aylardan haziran...
Ankara 19 Mayıs Atletizm Federasyonu Binası’nda efsane başkan
“17 milyonluk Hollanda şampiyon oluyor da...”
“Yunanistan madalya alabiliyor da...”
“80 milyonluk Türkiye neden bir tek madalya bile alamıyor?”
Sorular net ve keskin...
Spor Bakanı’ndan beklenen cevaplar...
Atletizm Federasyonu’na eleştiriler...
Önceki gün Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ı aradım.
“Başkan, ne diyorsun bu sorulara?”
Başkan Gürün, özellikle Bodrum’daki ve Muğla genelindeki nüfus artışına dikkat çekmişti.
Ben de bunu “Bu yaz kıyılara tsunami gibi göç dalgası vuracak” diye özetlemiştim.
Maddeler halinde devam edersek...
Marmaris-Kaş hattı: Bodrum’un aksine Marmaris’te o düzeyde bir nüfus artışı yok. Çünkü Marmaris’te Bodrum ve Fethiye gibi bir “yerleşim grafiği” yok.
Marmaris’in ve Dalaman-Kaş hattının gözü kulağı, 12 Nisan’da Londra’dan gelecek haberde...
İngiltere ya kapıları açacak... Ya da açmayacak...
Güney Ege Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu çok net konuşuyor:
“Eğer İngiltere 12 Nisan’da bu kararı vermezse, yani mayıs ortası Türkiye için güvenli hava koridorunu açmazsa büyük sıkıntı olur.”
"Stajyer sistemi” yıllardır bürokrasinin çukurunda amaçsız, ufuksuz bir hal almıştı.
Bilirsiniz... Yaz ayları yaklaşırken bir “stajyer” gündemi başlar.
Falanca kurumun başkanına, patronuna ya da genel müdürüne açılan telefonlar:
“Bizim kızın bir staj işi vardı da... Senin marka bizim kız için çok önemli...”
“Yahu sen staja al, gerisi önemli değil...”
Evet tam da böyledir öğrencinin staj arayışı.
Salgınla birlikte “kaçış noktası” haline gelen Muğla kıyılarına tsunami gibi vuran o müthiş “yerli göç dalgası”...
Normalde 1 milyon olan nüfus, kışın yaklaşık 2 milyona ulaşmış...
Yaz aylarıyla birlikte bu rakam 4 milyonu aşacak.
Bodrum... Fethiye... Marmaris...
Gökova, Hisarönü, Göcek, Fethiye körfezleri... Uzunluğu 1480 kilometreye varan sahil şeridi...
Bodrum’dan Kaş’a kadar uzanan, Türkiye turizminin en önemli körfezleri...
Baktım, birçok kanaldan bu iddialar, mesajlar, köşe yazıları...
Okudukça o günlere gittim.
Tansu Çiller’in başbakanlığı dönemine...
Türk siyasetinde Behice Boran’dan sonra ikinci kez bu “erkek egemen arena”ya çıkmış...
Cesaret göstermiş... Demirel’in icazeti olmadan...
Demirel’in en yakınındaki merkez sağın tanınmış isimlerine karşı...
Onca baskıya, “Kızım, senden olmaz” uyarılarına rağmen...
Genel başkanlığa adaylığını koymuş bir kadın siyasetçi...
Aşağı doğru yürüdü. Birkaç adım daha attı.
“Aman Allah’ım...”
Suda ölü balıklar yüzüyordu.
“Onlar öyle bir kahramanlığı yaşıyorlar ki... Aylardır aynı yerdeler. Ev yok, izin yok, eş yok, çocuk görmek yok. Dağlarda destan yazan bu çocuklar her gün yeni bir operasyona hazırlanıyorlar ve çıkıyorlar.”
İşte o evlatlarımızdan 11’ini kaybettik.
Nice çatışmaların, pusuların deviremediği aslan yürekli evlatlarımızı bir helikopter kazasında kaybettik.
Mekânları cennet olsun. Ruhları şâd olsun...
O söze dönersem...
Merak etmiştim...
“Aylardır aynı yerde kalıyorlar” ne demekti?
Şöyle:
Üsküdar’da, Burhan Felek Köşkü’nde yaklaşık 2 saat süren keyifli bir sohbet...
Bu arada Üsküdar Belediyesi harika bir şey yapmış. Bakımsız haldeki köşkü onarmış, gençlere 24 saat çalışabilmeleri için açmış.
YÜZDE 70 DEĞİŞİM
Sohbetimize gelince...
Maddeler halinde anlatırsam, soru-cevapları şöyle özetleyebilirim:
Numan Bey, kongreleri tamamladınız. Şimdi büyük kongre geliyor. Önce şunu sorayım: Teşkilatta nasıl bir değişim oldu?
“Burada iki önemli şey var. Birincisi, kadrolarımızda yüzde 70 gibi yüksek bir oranda yenilenme ve gençleşme oldu. Yönetimde kadınların oranı arttı. İkincisi, kongrelerimizde geçmişte görev yapmış il ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz de bulundular. Böylece tam bir kucaklaşmayla, bayram havasıyla gerçekleşti kongreler. Bu çok önemli bir moral ve enerjidir.”
Büyük kongre ne zaman? Ve kongre sonrası AK Parti için nasıl bir gündem oluşturuluyor? Yani hedefleriniz nedir?
Konu PKK/YPG terör örgütüne verilen destek...
Özellikle ABD’nin PKK/YPG’ye başta silah ve mühimmat olmak üzere verdiği destek zaten biliniyor. TIR’larla gönderilen silahlar, eğitim ve petrol bölgesine yerleşme konusunda ABD’nin desteği defalarca belgelenmişti.
Burası tamam.
Peki bu konuda ne yapılacak?
Uçakta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de var. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanları da Akar’a eşlik ediyor.
Amaç, Türk ordusunun lojistik gücüne çağ atlatacak olan Airbus (400 M) nakliye uçaklarının montajını denetlemek.
40 dakika süren sohbetimizde Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine gelen Amerikan askeri varlığından Suriye-Irak sınırındaki Ayn Divar bölgesine yapıldığı iddia edilen Amerikan askeri tahkimatına, Yunanistan’ın yeni silahlanma stratejisinin yaratacağı etkiden Gara harekâtına ve oradan FETÖ’cü paşa Serdar Atasoy’ın tayinine ve “gizli el iddialarına” kadar uzun bir sohbet yapıyoruz.
Akar her zamanki gibi tek tek bütün detaylarıyla olayları anlatıyor.
Kayseri gezimizin nedeni ise 12. Hava Üs Komutanlığı’nda inşa edilen çok özel hangarlar ve bu hangardaki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik yeteneğini ciddi şekilde arttıracak olan dev Airbus (400M) uçakları ve özel inşa hangarları.
Ziyaretin bir başka nedeni ise çok anlamlıydı.
Kayseri’deki şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına MSB Hulusi Akar birer tablet hediye etti.
Duygusal anlar yaşadık.
14 maddelik iklim değişikliği eylem planı...
Nedense “iklim değişikliği” konusu pek ilgi çekmez.
Çünkü bugüne ait değildir. Şimdinin meselesi, bugünün sorunu değil gibi algılanır.
“Dur bakalım” dedirten... “Bizden sonraki kuşaklar” diyerek meseleyi bugünden uzaklaştıran bir tembelliktir aslında bu... Aymazlıktır...
O nedenle Çevre Bakanı Kurum’un yaptığı konuşma medyada pek yer bulmadı.
Sanıyorum bir tek Milliyet’ten Verda Özer yazdı.
Oysa içinde müthiş mesajlar olan bir konuşmaydı.
En önemlisi,
Kuşaklar boyu sürecek bu yolculuğun merkezinde çocuklar var.
Düşünsenize, NASA’nın Mars yolcuğu için internet üzerinden verdiği “boarding pass”lar en çok Türkiye’den alınmış.
Tam 2.5 milyon isim Türkiye’den Mars için “sanal bilet” almış.
Mars’a gidecek araçtaki çipe 2.5 milyon Türk’ün adı yüklenmiş.
O yüzden ben Türkiye’nin uzay projesini yürekten destekliyorum.
Bu arada birçok okurum sordu:
“Ben Türkiye’nin 1 numara olduğu listeyi bulamıyorum?”
Cevap veriyorum:
Ben de içimdeki çocuğa güvenip Mars biletimi aldım.
Boarding Pass’ıma miller bile işlenmişti.
Ama bundan çok daha önemlisi var.
NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif aracından bilet alanların sayısı 10 milyon olarak açıklanıyor.
Mavi yolculuk rehberi
Yazılması 3 yıl sürdü. Gökova’dan Kekova’ya körfezler, kıyılar, adalar binlerce mil seyir yapıldı...
PANDEMİ... Virüs... Karantina... Yasaklar... Korku... Ölümler... Artan vaka sayıları... Kapanan işyerleri... Derken...
Geçen yaz, korku dolu bir yazdı... İşte yine yaz geliyor.
Ve ben içine düştüğümüz bu karantinalı günlere inat...
Bu yaz başındaki karamsarlığımızı, “masmavi bir umutla” delmek istedim.
Yılların denizci/yazarı dostum Ali Boratav’ın çıkardığı “mavi yolculuk rehberi”ni koyuyorum önümüze...
İçinden martı çığlıkları geçen ve lacivert sulardan gelen bir rehber...
Muhteşem fotoğraflarla süslenmiş harika bir çalışma...
Bir eser...
HARİKA KÖRFEZLER KÜÇÜK KOYLAR
MAVİ Yolculuk Rehberi’nde o kadar titiz bir çalışma var ki...
Gökova’dan Kekova’ya mavi yolculuğun kıyı şeridi... Ve 12 Adalar...
Özellikle mavi yolculuk için tekne kiralayacak olan amatör denizciler için bir rehber...
Boratav kitabı Gökova’dan başlatıyor.
- Mavi yolculuk rotaları...
- Hangi koylara nasıl demir atılır.
- Haritalara göre derinlik ölçüleri.
- Koylardaki iyi lokantalar. Alışveriş için köy pazarları.
- Hâkim rüzgârlar...
- Tarihi yerler ve bilgileri...
- Mola noktaları...
Aynı şekilde Hisarönü Körfezi’nden Kaş’a kadar tüm körfez ve koylarda haritalar üzerinden işaretlenmiş yat mola noktaları, demir yerleri... Kasabalarda gezilecek yerler...
BU KİTABI NEDEN ÖNEMSİYORUM
Aslında bu kitap yalnızca denizciler için değildir...
Bu kitap ruhu özgürlüğe ayarlanmış kim varsa...
Okudukça hayallerine masmavi koylar ve keşifler yerleştirebilen.
Hayal ettikçe gideceği yerden çok, gitmeyi seven kim varsa...
Yalnızca bir haritaya bakarak muazzam maceraların rotalarını keşfedebilen kim varsa...
Bu kitap onlar için.
Neden önemsedim, çünkü...
İskender’in buralara kadar gelmesinden...
Brütüs’ün, Kleopatra’nın Pers krallarının ayak izlerinden,
Girit ve Rodos açıklarına doğru fetih için levent gönderen Fatih’ten, Kanuni’den, Barbaros’un kadırgalarına oradan kuşatılan Xanthos şehrinin tüm ahalisinin topluca intiharına kadar uzanan bir yolculuktur bu...
Kitabın sayfalarında haritalar, koylar, kıyılar halinde gezerken, bir yandan da tarihin esrarengiz labirentlerine dolaşıyorsunuz...
Dünyanın neresinde düşmana teslim olmamak için son çare topluca kendisini yakan bir şehir ve halkı görülmüştür. Hem de 500 yıl arayla iki kez.
Önce Perslere, sonra Brütüs’e karşı intihar eden bir şehir.
Bu kitabı aynı zamanda şundan önemsedim...
Bunca yıldır kıyılarımızda böylesine muazzam bir tarihin üzerinde oturuyoruz.
Yıllarca süren kazılar var.
Datça Knidos’tan, Dalyan Kaunos’tan Kekova’ya, Kemer’e kadar kazılar, müzeler varken...
Bugüne kadar kıyılarımızı ve tarihi içine alan kapsamlı bir “mavi yolculuk rehberi” çıkmamış..
O yüzden önemsiyorum..
Eğer turizm, otellerin “her şey dahil” ucuzluğu değilse...
Eğer turizm, Antalya’da Bodrum’da “ucuz yatak”, güneş kum ve “köpüklü disko” değilse...
Tarih ve deniz mutlaka öne çıkmalıdır.
İşte bu yüzden önemsedim bu kitabı...
Çünkü Boratav’ın hatırlattığı gibi...
Cemal Süreya “Mavi bir renkten daha fazlasıdır” der...
“Mavi yolculuk” daha da fazlası olabilir...
5 BİN YILLIK TARİHİN ROTALARI
ALİ Boratav 30 yılı aşkın denizciliği... Yacht Türkiye dergisindeki yazarlığının üzerine...
Tam 3 yıl boyunca bu kitap için çalıştı...
600 sayfalık bu kitap yalnızca bir kitap değildir elbette.
Pergelin bir ucunu Marmaris’e koyarsanız... Yaklaşık 150 mil yarıçapında bir daire düşünün...
5 bin yıllık tarihin uzanıp gittiği bir kıyı coğrafyası...
İrili ufaklı adalar ve kıyılar, koylar... Binlerce millik mavi yolculuk rotaları.
Didim’den Kaş’a kadar... 12 Adalar’la birlikte sorarsak...
- Dünya denizlerinde kıyıları böylesine dantel gibi uzanan bir başka deniz var mı?
- Çok az...
- Dünya coğrafyasında kıyıları ve deniz dibi 5 bin yıllık uygarlıklara sahne olmuş böyle bir coğrafya var mı? Altında binlerce yıllık lahitlerin, duvarların seyredildiği başka bir deniz var mıdır?
- Neredeyse yok...
O yüzden bu rehber kitap, aynı zamanda turizm, tarih ve denizcilik açısından değerlidir.
TARİH VE DENİZ
BORATAV mavi yolculuk ve tarihi şöyle özetliyor:
“Göcek Bedri Rahmi Koyu’nda ya da Kaş’ta (Limanağzı) Bayındır Koyu’nda Likya kaya mezarlarının altında demirlediğinizde... Datça Knidos’ta amfiteatr’a karşı uyuduğunuzda... Gökova’yı gezip Sedir Adası limanına demir attığınızda... Rodos Boğazı’nın ürpertici rüzgârı ve dalgaları arasından Bozukkale’nin güven veren sularına girdiğinizde... Gemiler Adası’nın ya da Kekova’nın batık şehirlerini dolaşıp...
Denizin ortasında koca bir lahdin az ötesinde demirlediğinizde kendinizi farklı bir dünyada hissedersiniz.. Elektronik oyuncaklara, akıllı tablet ve telefonlara inat insan farklı bir boyuta geçiyor. Bu kıyılarda yüzlerce, binlerce yıl önce yaşayan ve yaşananları, limanları, tapınakları kentleri düşünerek bir hayal dünyasına savruluyor...”
İLK UÇAN TÜRK KİMDİR HEZÂRFEN Mİ?.. YOKSA?
ÖNCEKİ gün bir sohbette öğrendim.
Türk Hava Kuvvetleri’nin komutanlarından Halis Burhan Paşa kendisinden sonra o koltuğa oturacak genç bir pilota sormuş:
- Söyle bakalım, tarihte ilk uçan Türk kimdir?
Genç pilot bir an şaşırmış sonra bilinen cevabı vermiş:
- Hezârfen Ahmet Çelebi komutanım...
- Olmadı... O değil. Kimdir biliyor musun?
- Emredin komutanım...
- Tarihte ilk uçan Türk, Oflu Hoca’dır.
Genç pilotta şok... Şaşkınlık. Soru...
Ve ben bu diyaloğu duyunca...
Hayallerimdeki Galata Kulesi birden Pizza Kulesi gibi sendeledi.
Sendeledi çünkü bizim “rivayet tarihi”nden bildiğimiz...
İlk uçuş denemesini Galata Kulesi’nden Hezârfen Çelebi yapmıştır.
Ve bu yüzden çok merak ettim. Araştırdım. Peşine düştüm. Israr ettim.
Öğrendim ki Hava Kuvvetleri’nde bu sorunun cevabını veren bir kitap varmış.
Adı: “Havacılık Tarihinde Türkler...”
Yazarları: Yılmaz Öztuna...Yavuz Kansu ve Sermet Şenöz.
Ve sonunda bu kitaba ulaştım.
Evet arkadaşlar...
Bu kitaba göre tarihte ilk uçma denemesini yapan kişi Oflu Veli Hoca’ymış...
Yılmaz Öztuna ve arkadaşlarının yazdığı kitapta bu olay şöyle anlatılıyor:
“19’uncu yüzyılın başlarında Karadeniz’de Of kasabasında yaşayan bir medrese talebesinin planör gibi bir aletle deneme yaptığı rivayet edilir. Ahmet ve Veli Hoca yaylada kuşlar gibi uçmak için denemeler yapmaktadır. Bu arada vurdukları bir kartalın kanadını, vücudunu, kuyruk ölçüsünü, ağırlığını iyice tetkik ettiler. Sonunda kösele, tahta ve yaylardan müteşekkil bir nevi kanat yaptılar. Veli Hoca kanadı sırtına geçirdi ve 400 metre aşağıda, 2 kilometre mesafedeki Ahburnu’na doğru uçtu. Ve fakat hedefini tutturamamakla beraber 200 metre aşağıda bir yere indi...”
Merak eden araştırsın:
“Tarihte uçan ilk Türk kimdi?”