Marmaris’ten Antalya’ya bitmeyen çevre savaşları

Haberin Devamı

Antalya’dan DHA muhabiri Semih Ersözler şu haberi geçiyor:

“Şehir Plancıları Odası Konyaaltı sahilinde kaçak yapılaşma ve işgal olduğunu tespit etti. Rapor halinde belediyeye gönderildi. Suç duyurusunda bulunuldu.”

KONYAALTI



Konyaaltı sahili Akdeniz’de eşi az bulunan doğal plajlardandır.

Ama rapora bakıyoruz.

6 metrekare izni olan büfeler 100 metrekareye yayılmışlar.

Sahile betonlar dökülmüş. Şezlonglarla, masalarla kapatılmış. Yürünemeyecek hale gelmiş. Büfeler restorana dönüşmüş.

Rapor aynen şöyle diyor:

“Proje içerisinde bulunan yaya yolu ve yeşil alanlar üzerine işletmeler tarafından aykırı bir şekilde masa ve sandalye konulduğu, çim olması gereken alanlarda farklı zemin malzemeleri döşenip, sabit ve üstü kapalı mekanlar oluşturulduğu, sahilde kumsal üzerinde aykırı bir şekilde servis büfeleri ve kabinlerin yapılmış olduğu belirlenmiştir.”

Yani...

Haberin Devamı

Konyaaltı doğal sahilliğinden “gecekondu sahili”ne dönüştürülmüş.

Hatırlayın.

Antalya Kumköy sahilinde “yılan hikâyesine” dönen kaçak yapılaşma da ancak yıllar sonra yıkılabilmişti.

Ve şimdi de yıkıntıların pisliği sahili kirletiyor.

BELEDİYE RUHSATLARI İPTAL EDİYOR SİNPAŞ SATIŞ İLANINA DEVAM EDİYOR

Ve Marmaris’te yıllardır kanayan o “çevre yarası”.

Marmaris Körfezi’nin girişinde yükselen devasa otel, AVM ve devre mülk inşaatıyla ilgili yeni bir karar alınıyor.

Kararı Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü şöyle açıklıyor:

“Marmaris’in çevresi doğası ve geleceği için bugün çok önemli bir karara imza attık

SİNPAŞ Kızılbük Resort Otel ve devremülk inşaatının birinci ve ikinci etaplarından sonra; henüz inşaatın başlamadığı üçüncü etabındaki 25 adet yapı ruhsatını daha iptal ettik. Bu sayı ile birlikte belediyemiz SİNPAŞ’ın toplam 58 adet yapı ruhsatını iptal ederek hukuki sürecin devamı ile ilgili önemli bir adım attı.”

Başkan Ünlü bundan sonraki muhtemel gelişmeleri de şöyle özetliyor:

“Türkiye’ye örnek teşkil edecek bu kararlı duruşu sergilemeye devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

Biliyorsunuz, bu devasa inşaat için mahkeme ruhsatları iptal etmişti.

SİNPAŞ yetkilileri ile konuştuğumda kendilerini şöyle savunmuşlardı:

“Biz bu otel binasını aldık. İnşaata başladık. Ve bu sırada ruhsatlarımızı da aldık.”

Tabii burada birçok soru var.

-Bu ruhsatlar nasıl verildi?

-Bu devasa inşaat sürerken belediye neden müdahale etmedi?

Muhtemelen bu sorular nedeniyle bir önceki belediye başkanı Mehmet Oktay hem aday yapılmadı hem de partiden ihraç istemiyle disipline verildi.

ÖZGÜR ÖZEL DEVREDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu olayla yakından ilgileniyor..

Ve yeni Belediye Başkanı Acar Ünlü takipte.

Ama bu noktada bir karışıklık var.

Belediye ruhsatları iptal ederken SİNPAŞ satış ilanlarına devam ediyor.

Anlıyoruz ki,

Haberin Devamı

Burada müthiş bir inatlaşma yaşanacak.

Evet arkadaşlar.

Yalnızca bir gün içinde gelen bu haberlere dikkat çekmek istedim.

Çevreciler, denizciler, vatanseverler, mavi vatan severler olarak gelişmeleri merakla izliyoruz.

Buradayız.

Gelecek kuşaklara bırakacağımız bu doğa mirasını, gözü dönmüş rant canavarına karşı koruyan bütün belediyeleri alkışlıyorum.