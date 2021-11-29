Marmaris başkanlarına kaçak yapı soruşturması

11:00 konseri için bilet kuyruğu... Soğuktu. O zamanlar sigara da içerdik...
Ben Handel çılgınıydım. Bülent, “Brahms 1” derdi. Sonra Edip Cansever’i konuşmak için Merih’e giderdik.
Isınmak için biraz çay ve biraz daha sigara.
Gidip içeride dinlediğimiz her notadan biraz aşk, biraz şiir, biraz hayal çıkarırdık...
Meriç Sümen’le ilk röportajımı yapmıştım...
Geçmişten niye böyle uzun ve derin bir alıntı yaptım?
Çünkü... Aradan 45 yıl geçtikten sonra yine CSO’nun kapısındayım... Şimdi onu anlatacağım ama...
Böyle bir kültür merkezi tek yazıda anlatılamaz.
Biraz direndi. Doktorlar, ilaçlar. Ama giderek zorlanıyordu.
Bir coğrafya öğretmeni olarak...
Her sabah dağları, denizleri, ufukları, keşifleri, doğayı yani insan olmayı anlattığı çocuklarına hayatı anlatmakta zorlanıyordu.
Derslerin tadı kalmamıştı. Giderek üzerine çöken o yorgunluğu çocuklar da anlıyordu.
Daha fazla dayanamadı. Gitti okul müdürüne...
İzne çıktı...
En büyük ilaç moraldi...
Ve 8 ay sonra tekrar okula döndü... Çocuklarına kavuşmuştu...
NATO’nun muharip görev gücü için yapılan On Guard-2021 tatbikatı: “Tetikte 2021”
Ve Akar tatbikatı izledikten sonra bir açıklama yapıyor.
Aslında teknik bir açıklama...
Ama mesaj ve gideceği adres açısından şifreleri ve satır araları iyi okununca, Ege ve Akdeniz’deki gelişmelere göre çok kritik, çok önemli bir açıklamadır bu.
İçinden dostluk geçen, ders gibi bir açıklama...
Gelin birlikte şifrelerini çözelim.
Bakan
Tüpteki hava miktarı nasıl anlaşılır... Regülatör, pusula... Su altında hangi işaretlerle anlaşılır... Acil durumda ne yapılır?
Tek yıldız eğitimi bitti...
Ve o sabah Datça’ya geldiler. Kızlan’da bir Osmanlı batığına dalacaklar...
Dalış kıyafetini giydi. Hocası ekipmanlarını tek tek kontrol etti. Kurşunlar bağlandı... Ve sırtüstü bıraktı kendini denize. Bastı butona. Yavaş yavaş suyun altına iniyordu. Aşağı indikçe o boğuk ve kabarcıklı ses... Dünya dışı o ses...
Ancak dalanlar bilir. Başka bir evrendeydi artık...
Ve belki de dünyada ilk kez... Denizaltında binlerce yıllık tarihin izini arayan ilk kültür bakanıydı...
Mehmet Ersoy
Çünkü yıllardır denizlerde perişan halde görmeyi kanıksadığımız çaresiz mülteciler arasında...
O kadar küçüktüler ki...
Fark etmiyoruz bile. Öylesine körleştik ki...
‘Schindler’in Listesi’ filmini hatırlattı bana...
Kanlar içinde odasına sığınıyor. Kapıyı kilitliyor.
Tir tir titriyor.
Çünkü salonda gözü dönmüş bir vahşi var.
Küfürler, hakaretler savuruyor....
Dövecek, öldürecek.
Ne yapsın kadın... Tek çare, kendi evinden firar etmeye çalışıyor.
Yatağındaki çarşafı alıyor.
Balkona gelip bağlıyor. Ve oradan kaçmaya çalışıyor...
Havaalanından şehre gelirken gördüğüm manzara karşısında şaşırıyorum...
Geniş bulvarlarda iki taraflı binalar.
Sanki Paris’teyim...
Saint-Germain’den Odeon’a, oradan Saint Michel, Notre Damme’a yürüyorum...
1600’ların sonundayım.
Rokoko tarzından geçip Neoklasik sütunlu ve balkonlu apartmanlara geliyorum...
“Aylardır Irak ve Suriye’nin kuzeyinde izlediğimiz dizi filmden yine bir sahne.”
Kimimiz “Homeland” olarak izledik...
Kimimiz, “savaş tanrıları” olarak.
Ama başrolde hep birtakım “esrarengiz siviller” vardı...
Siyah gözlüklü... Deri mont ve blucin giymiş siviller.
Ama ne gariptir ki üniformalı birileri onlardan emir alıyorlardı...
İşte bu fotoğraf o dizi filmin son sezon afişlerinden biridir...
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar bu sözleri Yunanistan’ın “silahlanma sevdası” için söylüyor ve ekliyor:
“Yunanistan’da bir silahlanma sevdası başladı. Dahası Yunanistan’da bazı siyasiler kişisel hırsları nedeniyle Türkiye düşmanlığı üzerinden silahlanmayı körüklüyor. Ama bu yine Yunan halkına zarar veriyor. Çünkü matematik ve tarih ortada. Oysa diyalogla her şey çözülür. İşte gelin, nerede olursa olsun görüşelim diyoruz. Hatta gelin bütün sorunları böyle ayaküstü değil, uzmanlarla tek tek konuşalım diyoruz. Nerede isterseniz oturalım diyoruz... Çözüm zorlama ittifaklarla ve tehditlerle değil, komşular arasında gerçekleşir diyoruz. Sorunlarımızı iki komşu olarak çözelim diyoruz. Dahası gelin, savunma bakanları değil, turizm bakanları da konuşsun, iki ülkenin halkı kazansın diyoruz. Daha ne diyelim...”
EN ÖNEMLİ TEMENNİMİZ
Milli Savunma Bakanı bütün bu bilgileri verdikten sonra şöyle diyor:
“Uluslararası hukuk, iyi komşuluk, barışçıl yöntemlerle ve diyalog çerçevesinde sorunların çözümünü sağlamayı hedefliyoruz. En samimi temennimiz, Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşamasıdır. Bütün iyi niyetli yaklaşımımıza rağmen komşumuzun provokasyona, hukuk dışı ve saldırgan söylemlerine devam ettiğini görüyoruz.”
TARİH DERSİ:
1- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar’la, Van Başkale Hudut Birliği’nden Bakü’ye... Oradan Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü kutlamaya Şuşa’ya geçiyoruz...
Bakü...
Yıllar önce geldiğim bu şehir öylesine gelişmiş ki. Müthiş bir mimari devrim. Gözlerime inanamadım.
Bakü’ye onca yıl içinde bir mimarın sihirli eli değmiş...
Bir dünya başkenti olmuş...
Sonra Şuşa...
İlham Aliyev’in kahramanlık destanını yazdığı topraklar... Savaştan sonra bu kadar kısa sürede bunlar nasıl yapıldı...
Azerbaycan askerleriyle Şuşa’da yaptığımız gezintiler. O dağlardaki kahramanlıklar...
Zorlu bir yol...
Van’a doğru uçarken sohbet ediyoruz:
İLK SORU TEZKERE: Sayın Bakanım, son dönemde kamuoyunda bir tezkere tartışması oldu. Bazı iddialar ortaya atıldı.
Bakan Akar özellikle bir polemiğe yol açmamak için kelimeleri özenle seçiyor:
“TSK Cumhuriyet dönemindeki en yoğun tatbikat ve operasyonları yapıyor. Milletimizin her zamanki desteğini arkamızda hissediyoruz. Bu fedakâr ve kahraman askerimizin moralini yüksek tutmamız gerekiyor. Mehmetçiğin bu morale ihtiyacı var... Yanlış bilgiler, iddialar moral ve motivasyonu olumsuz etkiler. O nedenle siyasetten medyaya toplumun her kesiminin bu konuda (tezkere tartışmaları) dikkatli ve özenli olması gerekiyor. Bu tür yanlış bilgilerle Mehmetçiğin moralini bozmayalım...”
- Ama karşı çıkışlar oldu. Yani bir önceki tezkereyle aynı değil dendi.
- “Hayır, birebir aynı tezkere...”
- 2 yıl olması meselesi var. O sorgulandı. Bir de yabancı asker getirilmesi konusu var...
Salacak’ta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’le bisiklete biniyoruz...
Harika bir hava.
Geçen kış pandemi nedeniyle uzun süre kaldığım Fethiye’de onlarca kilometre bisiklete binmiştim...
Dağlarda, deniz kıyılarında bisiklet turları yapmıştık...
İşte o duyguyla soruyorum:
“Acaba dünyada bundan daha güzel bir bisiklet yolu olabilir mi?”
Elbette vardır...
Birisi Diyarbakır’dan... Diğeri İstanbul Sultangazi’den...
O fotoğrafları görünce, “İşte” dedim...
“Törensiz, emirsiz, sahici ve en kalpten haliyle bayrak sevgisi...”
Diyarbakır’dan gelen fotoğraf için şöyle yazmıştım: “Burası Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi... Mahalle bakkalı “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” için kapısına bir Türk Bayrağı asmış. Ve sabah saatlerinde içeri 9-10 yaşlarında bir çocuk giriyor. Çocuk tam kapıyı kapatacak, tekrar bayrağa dönüyor ve işte o an ne hissediyorsa, dönüp bayrağı öpüp alnına koyuyor... İşte budur diyorum...
Geçen 29 Ekim’de çöplükte buldukları Türk Bayrağı’nı öpüp başlarına koyan çocukların fotoğraflarını paylaşmıştım...
Yüzlerce mesaj gelmişti.
Bayrak sevgisinin sokaktaki bu tertemiz hali karşısında nasıl da duygulanmıştık...
O yazım üzerine o kadar çok vatandaş çocuklara yardım için aramıştı ki...
Hatta şehrin valisi çocukların eğitim masraflarını karşılamıştı.
Bu 29 Ekim’de yine haberleri taradım.
Çünkü İzmir ve Antalya başta olmak üzere hiçbir kıyı belediyesi onun yaptığını yapmıyor...
Tam 15 yıldır gökyüzünden İzmit Körfezi’ni denetliyor...
Şu ana kadar denizi kirleten gemilere 50 milyar TL ceza kesti...
Son 1.5 ayda 13 milyon TL ceza uyguladı.
Bir o kadar caydırıcı görev yaptı. 200’den fazla diğer belediyelerin alanındaki kirlilik için uyarıda bulundu... Defalarca yangın uyarısı yaptı ve felaketleri önledi.
Yılların pilotu Hakan Osanmaz, İzmit Körfezi’nde her sabah uçuyor...
Amaç ceza kesmek değil elbette. Uyarmak...
O nedenle bazen o kadar alçaktan uçuyor ki...
Tomahawk füzeleri Bağdat’a doğru uçarken CNN füzenin özelliklerini canlı olarak sayıyordu...
Patriotların gücü anlatılıyordu...
Dünyanın ilk televizyonlardan canlı yayınlanan kanlı silah fuarıydı bu...
Evet...
Dünyayı bir “silah pazarı” haline getirdiler...
İşte bu fotoğraf da..
Bu “kanlı pazar”ın gökyüzündeki en son afişidir...
Hele Ankara’daki...
Neredeyse Ankara sosyetesinin, üst düzey bürokratların, siyasetçilerin gittiği bir merkez.
Ankara’dan hep “siyaset kulisi” yazılmaz ki...
Böylesine olaylar da yaşanıyor.
Olayımız, İstanbul’da başlıyor.
Ve ilginç bir takiple Ankara’da bitiyor...
Anlatayım...
Varlıklı bir genç iş insanı A.C..
Her hafta böyle bir gün var. Dışarıda 165 kişi bekliyor.
Vali, elinde kâğıt kalem... Gelenlerin taleplerini not alıyor...
Ve bir ara...
Kapı açılıyor, içeri genç bir kız giriyor...
Sonraki sahne şöyle:
Vali not almak için kalemi eline alıyor...
“İş derdi mi? Yurt derdi mi? Acaba hangisi?”
Binalar kurşunlanırdı...
Şöyle haberler gelirdi:
“Suriye’de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn’dan teröristlerin attığı 2 havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.”
Sonra Türkiye kararlı bir adım attı. Ve peşpeşe sınır ötesi harekâtlar yapıldı.
Mehmetçik o bölgeyi kontrol altına aldı. Saldırılar durdu.
Şu sıralar İdlib başta olmak üzere bölge yine ısıtılıyor.
İşte Resulayn...
Ve oradan gelen şu fotoğraf...
Marmaris başkanlarına kaçak yapı soruşturması
Önümde İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait bir karar metni var...
Karar no: Kontr.Bşk- 2021/117
Altında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yıkımı yapmayan belediye başkanları için verdiği soruşturma izni.
Bu karar, umarım Akdeniz ve Ege’nin en güzel koylarını işgal eden kaçak yapıların yıkımı için bir emsal olur.
Dahası bu ahlaksız işgalci zihniyeti biraz olsun önler... Çevrecilere moral olur.
Şimdi hikâyeyi anlatabilirim...
Adam Hisarönü Körfezi’nin en güzel koyuna kaçak binayı yapıyordu.
Sonra diğerleri başladı...
Denize sıfır. Bir de iskele...
Gören şaşırıyordu. Onlarca şikâyet geliyordu...
Defalarca yazılar yazmıştım:
“Yahu yasak kardeşim. Sit alanı. Koruma bölgesi. Kıyı kanunu... Yapma.”
Çevreciler ayaklandı.
Ama nafile. Aylar geçiyor, inşaat sürüyordu. Onu görenler baktı bir şey olmuyor, onlar da yapmaya başladı. Sonra diğerleri...
Ve aradan 3 yıl geçti...
ÇEVRECİ AVUKAT
O kıyıları seven, çevreci ve idealist bir avukat öylesine bir mücadele başlattı ki...
Avukat Mehmet Dedeoğlu. Yılmadı, her davayı takip etti.
Yüzlerce yazışmadan, mahkemeden, rapordan sonra davayı açan avukata geçen hafta karakoldan bir tebligat geldi...
İzmir’deki İdare Mahkemesi avukatı haklı bulmuş ve kesin yıkım kararını almıştı.
Kararı okuyunca:
“İşte adalet” dedim...
“3 yıl geçti ama nihayet adalet yerini buldu...”
Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mahkeme kararına rağmen ruhsatsız yapıyı yıkmayan eski Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve şimdiki Belediye Başkanı Mehmet Oktay’la ilgili soruşturma izni verdi...
Soruşturma şu an hangi aşamada bilemiyorum.
Keşke başkanlar bu kaçak yapıları yıksalardı da bu soruşturma açılmasaydı... Ama olmadı. Arkadaşlar;
Sözünü ettiğim Kocabahçe Koyu Marmaris’in ve Hisarönü Körfezi’nin en güzel koylarından biridir...
1’inci derece sit alanı ve koruma bölgesindedir...
Yani yapılaşma kesinlikle yasaktır... Kaçak yapı deyince de öyle küçük bir şey zannetmeyin. O cennette paha biçilmez bir yerdir...
İşte bu durdurulamayan inşaatı görünce: Çevreciler, denizciler “Yapanın yanına kalıyor. Kim kolluyor bunları?” diye sormaya başlamıştı...
Tabii bunun bir de hikâyesi var...
ÜÇ YASAĞI DA DELMİŞLER
Bu kaçak yapıları yapanlar üç yasağı birden delmişlerdi:
1) Birinci derece sit alanı. 2) Doğal çevre koruma alanı.
3) Kıyıdan 100 metre mesafe içinde. Yani denize sıfır.
Şimdi gelelim asıl soruya:
“Bunca yasağa rağmen bu kaçak yapı nasıl bitirildi? Hatta kaçağı yapan kişiler nasıl içinde oturmaya başladı?”
İMAR AFFI OYUNU: 2018 yılında Bodrum’dan Kaş’a kadar kıyılarda bir hareket başlamıştı... Çimentolar, demirler, temeller atıldı. Amaç 31/12/2017’den önce binanın yapıldığını göstermek. Çünkü o tarihten sonraki yapılara imar affı gelmişti. Zaten hikâye de burada başlıyor.
İşte İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün son kararı... Sırasıyla ve başlıklar halinde özetliyorum:
UYDU TESPİTİ: İmar affı oyununa girenlerin unuttukları bir şey vardı. O da uydu fotoğraflarıydı: Kararda şöyle denildi: “21/09/2018 tarihinde yapılan uydu görüntüsü tespitinde ruhsatsız yapının bu tarihten sonra inşa edilmeye başlandığı belirlenmiştir. İmar affı söz konusu değildir.”
ESKİ BAŞKAN ALİ ACAR HAKKINDA: 11.03.2019 tarihli CİMER başvurusu üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Belediyesi’ne bir yazı gönderiyor: “Kaçak yapıyla ilgili yasal işlem yapın...” Kararın sonraki bölümü şöyle: “Marmaris İlçesi Bozburun mevkii (Kocabahçe) 366 Ada’daki kaçak yapıyla ilgili yasal işlem yapılmadığı anlaşıldığından, eski Marmaris Belediye başkanı Muhammet Ali Acar hakkında soruşturma izini verilmesine...”
KAÇAK YAPI SAHİBİ DİRENİYOR: Yıkım kararı geldikçe, kaçak yapının sahibi idare mahkemesine gidiyor. İdare mahkemesi önce yıkımı durduruyor. Ama itiraz üzerine tekrar yıkım kararı alıyor...
(Mahkeme aynı kaçak yer için 1 ay arayla, nasıl iki farklı karar alıyor? Bunu da ayrıca sormak gerekiyor...)
YARGIYI KULLANAN İNŞAATA DEVAM EDİYOR: İdare mahkemelerinde iptal ve itiraz davaları sürerken aylar geçiyor, kaçak yapı sahibi inşaata devam ediyor. Neredeyse bina bitiyor. Dünyanın en güzel koylarından birinde, yasaları delerek denize sıfır bir ev sahibi olarak oturmaya başlıyor. Yetmiyor bir de denize iskele çıkıyor. Sonra etrafını çeviriyor...
İZMİR’DEN KESİN KARAR: Son sözü 3 yıl sonra İzmir’deki İdare Mahkemesi 4’üncü Dava Dairesi söylüyor. Ve yıkım kararını onaylayacak kararı alıyor. Üstelik kaçak yapı sahibi Danıştay’a ya da istinaf mahkemelerine gidemesin diye de bu yolları kapatıyor...
VE BAŞKAN OKTAY’A SORUŞTURMA: İzmir’deki mahkemenin kesin kararı üzerine 2019 tarihinde alınan yıkım kararı kesinleşiyor. Kesinleşen karar 17/03/2021 tarihinde Marmaris Belediyesi’ne tebliğ ediliyor. Belediye Başkanlığı da 20/04/2021 tarihinde yıkım işleminin uygulanmadığı cevabını veriyor. İşte bu cevap üzerine Eski Başkan Acar’a olduğu gibi şimdiki Başkan Oktay için de soruşturma izni veriliyor.
NEDEN YIKMADILAR: Peki bunca yazışmaya, yasağa ve mahkeme kararına rağmen belediye başkanları bu kaçak yapıyı neden yıkmadılar? Neden bu işgale direnmediler? Kamuoyunu harekete geçirmediler?
Geçen defa sorduğumda bu şekilde 3 bine yakın dava dosyası olduğunu söylemişlerdi. Yani bu durumdan şunu mu anlayacağız:
“Siz kaçak binayı yapın, belediye mühürlesin. Davayı açın, devam edin. Çünkü belediye dosya çok diye peşini bırakıyor.”
Bu bir çaresizlik midir? Böyle olunca birileri beğendiği yere evi yapıp mahkemeye gidince adalet çaresiz mi kalacak?
BELEDİYE AVUKATLARI NEREDE?
İşte bir avukat tek başına takip etti ve yıkım kararını çıkarttı. Belediyenin bunca avukatı bunu neden yapamadı?
Bölge idare mahkemelerindeki bu 3 bin dosya da bana göre incelemeye alınmalı...
Devlet, kabaran dosya sayısı nedeniyle çaresiz kalmamalı.
Bunca mahkemeye, bunca yazışmaya, bunca soruşturmaya ne gerek var...
Her durumda yasak bir yapı.
Biliyor musunuz arkadaşlar...
Bütün kıyılarda aynı hikâye...
Önüne gelen sevdiği kıyıya bir ev yaparsa ne olur?
Ama neyse ki bu defa:
“Nihayet adalet” diyebildik.
Buradan bu soruşturma iznini vererek kıyılardaki yağmaya karşı tam bir emsal oluşturan İçişleri Bakanı Soylu’ya teşekkür ederim...
Aynı şekilde olayın peşini bırakmayan çevreci ve idealist avukatla İzmir’deki İdare Mahkemesi 4’üncü Dava Dairesi hâkimlerine de teşekkür ederim...
Şu an artık olay yargıda.
Merakla bu soruşturmanın sonucunu bekliyoruz.
Umarım, artık o kaçak yapılar yıkılır ve emsal olur...