Mangal yakanları nasıl orada bıraktınız

Göcek’in en güzel koylarından biri...

Çam ağaçlarının denize doğru eğildiği Killebükü...

Bu coğrafyanın en güzel koyları.

Ege’nin volkanik adalarına karşı, yemyeşil dağlar.

İşte böyle bir koya Alman plakalı bir araç geliyor.

İçinden bir aile iniyor. İki çocuk ve anne baba. Çadır kuruluyor. Sandalyeler, masalar. Ve büyük bir mangal. Kömürler ve odunlar.

Adam hazırlanıyor. Güneş batarken mangalı yakacak.

O sırada Killebükü’nün tam karşısındaki Tersane Adası tarafından dumanlar yükseliyor.

Muğla Valiliği açıklama yapıyor:

“Yangınlara 5 uçak, 3 helikopter ile havadan; 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 170 personel ile karadan müdahale ediliyor.”

Killebükü’ndeki adam sanki uzaydan gelmişçesine habersiz mangalı hazırlıyor.

Bu sırada Köyceğiz yanıyor. O harika ağaçlar cayır cayır. Kuşlar, hayvanlar çığlık çığlığa... Yanıyoruz.

Ve bir acı haber daha:

“Milas’taki yangın Aydın’a sıçrıyor.”

Rüzgâr öylesine bastırıyor ki...

Koyun ilerisinde olan Dalaman Belediyesi tesislerinden anons:

“Mangal yakmak yasaktır. Lütfen dikkatli olalım.”

Ve Killebükü’ndeki pervasız adam ateşi yakıyor. O sırada çevreden geçenler ateşi görüyor. Şaşkınlık içinde izliyorlar.

O koya demirlemiş bir denizci okurum 112’yi arıyor: “Size konum bildiriyorum. Burada ateş yakılıyor.”

Az sonra Muğla Orman Müdürlüğü’ne bağlı bir araç geliyor..

Hemen ateşi söndürüyorlar. Bir şeyler konuşuluyor.

Ve Orman Müdürlüğü’nün aracı gidiyor.

“ŞİKÂYET ETTİNİZ DE NE OLDU? SABAHA KADAR BURADAYIM”

Muğla Orman Müdürlüğü’nün aracı gidince, adam koydaki teknelere doğru bağırıyor: “Biliyorum, siz şikâyet ettiniz. Ettiniz de ne oldu, ben sabaha kadar buradayım.”

Şu sözlere bakar mısınız?

Adam resmen tehdit ediyor: “Ormancılar gitti. Ben buradayım. Yine yakacağım mangalı” demeye getiriyor.

ORMANLARA GİRİŞ YASAK DEĞİL Mİ?

Merak ediyorum:

-Muğla Orman Müdürlüğü’nden gelen ekipler mangal yakan bu insanları orada nasıl bıraktı?

-Ormanlık alanda mangal yakmak yasaklanmadı mı?

-Buraya araçla girilmesine nasıl izin veriliyor?

Ben bu soruları sorarken Göcek Tersane Adası’ndan dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Köyceğiz yanıyor. Milas alevler içinde, evler boşaltılıyor. Bu pervasız ve küstah adamın yaktığı mangalı unutamıyorum.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı defalarca açıkladı: “Yangınların büyük bölümü insan hatası ve dikkatsizliği ile çıkıyor.”

Valilikler açıklamalar yapıyor: “Ormanlara giriş yasak. Mangal yasak.”

Neye yarar?

Adam Almanya’dan gelmiş, burada vatanın bir cennet köşesinde mangal yakıyor.

Sana o mangalı Almanya’da yaktırırlar mı kardeşim?

Dahası: “Ormanda mangal yakan bir insan Almanya’da cezasız kalır mı? Bizde Orman ekipleri buna nasıl izin veriyor?”

Biliyorum Muğla Orman Müdürlüğü canla başla yangınla mücadele ediyor. Ama soru da açık: “O insanları orada nasıl bıraktınız?”

Biraz daha ciddiyet beyler...

HADİ BEHİYE ANNE İÇİN BU SÜSLERDEN ALALIM

Vali bazen “Veli” olmaktır. Veli ne demek?

“Dost”, “koruyucu”, “yardımcı olan” demektir.

Muğla Valisi İdris Akyürek’i Milas’ta 88 yaşındaki Behiye Anne’nin elini öperken görünce yazıyorum bunları.

Behiye Burnak tam 30 yıldır yüzde 90 engelli kızı Fatma’ya bakıyor.

İdris Akyürek

İki büklüm yürüyor. Ama yine de kızına yemeğini veriyor. Onu yıkıyor.

Vali Akyürek işte o evin yardımını yapıyor.

Behiye Anne’nin kızı Fatma el işi süsler yapıyor. Vali Akbıyık o süsleri satın alıyor.

Fotoğraftaki o süsleri görünce ben de bir çağrı yapıyorum: “Hadi arkadaşlar biz de alalım o süslerden...”

Dedim ya; Vali devletin o ildeki temsilcisidir. Cumhurbaşkanı’nı temsil eder. Ama vali yalnızca güvenlikle uğraşmaz ki...

İdris Bey’in yaptığı gibi aynı zamanda “Veli”dir. Yardım eder. Koruyucudur. Dosttur...

Muğla Valisi İdris Akyürek; Sizi görünce 88 yaşındaki Behiye Anne’nin gözleri parlıyor. İki büklüm haliyle ayağa kalkıyor.

Kutluyorum sizi Sayın Vali. Alkışlıyorum sizi Sayın Veli.