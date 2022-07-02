Madrid neden bir başarıdır madde madde anlatıyorum...

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Kesin ve tavizsiz konuşmalar...

Açık ve net uyarılar...

Türkiye açısından teröre karşı uluslararası bir kazançla sonuçlanmıştır.

Uzun yıllar, Hürriyet ve Sabah gibi iki büyük gazetenin Ankara temsilciliğini yaptığım için bizzat yaşamıştım.

Her başbakanın gezisinde...

Her cumhurbaşkanı gezisinde.

Yabancı devlet başkanlarıyla yapılan görüşmelerde...

Masaya dosyalar konur ve PKK terörüne verilen destek anlatılırdı.

Belgeler, fotoğraflar, terörist ifadeleri...

Ele geçirilen silahların seri numaralarına kadar hangi ülkeden geldiği belgelenirdi.

Mesela...

Rahmetli Özal’la gittiğimiz Washington gezisinde kaldığımız otelin önü teröristlerin gösteri alanıydı...

O günlerde korumalar çürük yumurtalara karşı ellerinde şemsiye taşırdı.

Ve...

Masaya her defasında “teröre yapılan destek” belgeleri konurdu.

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Sözler verilir, eller sıkılır...

Ama sonuç değişmezdi...

Aynı tas aynı hamam...

El altından, el üstünden, teröristlere maddi manevi destek sürerdi...

Türkiye her geziden “vaatlerle” döner, sonradan eli boş kalırdı.

PKK’ya ve teröre destek yine sürerdi.

Bugüne gelirsek...

Ve bütün bu geçmişi hatırlarsak...

Madrid’de imzalanan mutabakat Türkiye açısından çok ciddi bir başarıdır.

Dahası...

NATO gibi kuvvetli bir organizasyonda Türkiye’nin hassasiyeti en üst düzeyde dünya kamuoyuna yansımıştır.

Hem de İsveç ve Finlandiya’nın yazılı mutabakatıyla...

Açıktan kayıtlara geçmiştir.

PKK/YPG terörist olarak NATO düzeyinde uluslararası bir belge haline gelmiştir.

VAZGEÇİLMEZLİK ÖLÇÜSÜ

Bu noktada bir önemli detay daha var...

Madrid Zirvesi öncesi Türkiye’nin koyduğu şartlar. Yaşanan gerilim. Ve sonuçta zirvede Türkiye’nin beklentilerinin kabul edilerek mutabakata dönüşmesi bir kez daha göstermiştir ki...

Türkiye, coğrafi ve stratejik konumu açısından Batı için çok ciddi bir önem taşımaktadır.

Vazgeçilmesi çok zor bir konumdur bu...

Bu durum da Madrid Zirvesi’yle bir kez daha tescil olmuştur...

KAZANANLAR KULUBÜ

Olayın taraflarına bakarsak:

1)TÜRKİYE AÇISINDAN: PKK/YPG ve FETÖ, terörist örgüt olarak ilk kez bu ölçüde uluslararası kayıtlara geçmiştir. Türkiye’nin ABD’den talep ettiği F-16’lar ile modernizasyon konusunun önü açılmıştır... Türkiye kazançlıdır.

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2)İSVEÇ VE FİNLANDİYA: Rusya tehdidine karşı NATO’ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya üyelik yolunu açmıştır. Eğer sözlerinde dururlarsa, kendilerini Rusya’ya karşı güvence altına alacak bir yol açılmıştır. İki ülke için de ciddi bir kazançtır...

3)ABD: ABD başından beri bu krizi çok iyi yönetmiş, agresif çıkışlar yerine makulde buluşulması için çaba göstermiştir. Başkan Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi ve krizin çözülmesiyle ABD, NATO ittifakındaki liderliğini perçinlemiştir. Dahası Washington, Moskova’ya karşı çok ciddi bir kazanç elde etmiştir... ABD kazançlı çıkmıştır...

4)NATO: Ve elbette Türkiye’nin veto ihtimaliyle çok ciddi bir sarsıntıya giren NATO, krizin çözümüyle yeniden bir güç olarak ivme kazanmıştır. Önümüzdeki dönemde NATO’yu çok daha aktif görebiliriz...

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Sonuçta Rusya dışında herkes kazanmıştır.

DİŞ GICIRDATMA OLABİLİR Mİ?

Peki Türkiye’nin bu keskin veto tavrına karşı bazı ülkeler içten içe “diş gıcırdatabilir” mi?

İsveç ve Finlandiya başta olmak üzere böyle bir ihtimal vardır.

Sonuçta İsveç’teki PKK varlığı ile ciddi bir mücadele olacaktır.

İşte bu noktada Türkiye yazılı mutabakata uyulmasını bekleyecektir.

Türkiye’nin onayı TBMM’den geçmediği sürece mutabakatın da bir önemi olmaz.

Uyulup uyulmadığını hep birlikte göreceğiz...

Yani...

“Türkiye bitti demeden bitmeyecektir...”