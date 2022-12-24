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HABERLERYazarlar Fatih ÇEKİRGE Kurtuluşun adı: 'Sıfır atık'
Fatih Çekirge
Fatih Çekirge
Fatih ÇekirgeYazarın Tüm Yazıları

Kurtuluşun adı: 'Sıfır atık'

#Sıfır Atık Zirvesi#Haliç Kongre Merkezi#Nureddin Nebati

"Sıfır Atık Zirvesi”nin yapıldığı Haliç Kongre Merkezi’nden içeri girer girmez “Ohh...” dedim.

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 Büyük bir pervasızlıkla kirletip tükettiğimiz bu gezegeni koruyan birileri var.

Bu gezegeni kurtarma yolunda atılan adımlar var...

Özveri ve inanç var.

Bizden sonraki nesillere daha temiz bir dünya için çalışan çevreciler var.

İşte...

Kurtuluşun adı: Sıfır atık

Kutuplarda molekül halinde bulunan plastiği biliyoruz.

Yediğimiz balıklardaki plastik katkıyı artık çok net biliyoruz.

Bu gezegeni büyük bir hızla tüketip öldüren kirlenmeyi önlemezsek...

Gelecek kuşakların plastik ve kirli hava arasında boğulacağını biliyoruz.

Dünyayı bu azgın cinayetten kurtarmak için 5 yıldır bir mücadele veriliyor.

Başından beri büyük bir keyifle desteklediğim “Sıfır Atık Projesi”.

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Emine Erdoğan Hanım’ın büyük desteğiyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum muazzam bir işi başarıyor.

Sıfır Atık Projesi artık bir dünya markası oldu.

Bu proje kapsamında onlarca istatistik verilebilir. Ama rakamlardan da öte bir şeyler var.

Kurtarılan ağaçlar. Kurtarılan hayvanlar. Denizler, göller, nehirler...

Sıfır Atık Projesi’nin birçok aşamasına tanık oldum.

Hangi ormanda bir kıvılcım parlasa...

Hangi kıyılarda azgın bir işgal olsa...

Bu acılı hikâyelerin peşine düştüm.

Pazar günü o hikâyelerin kahramanlarıyla buluşmak üzere...

ARKADAŞIM ARADI: ‘FATİH YANDIK... BÖYLE BİR SİGORTA ARTIŞI OLABİLİR Mİ?’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemlerle onun da boynunu aşağı doğru kırmış durumdayız” dediği saatlerde...

Telefonum çaldı...

Çok eski bir dostum:

“Fatih, kimse zorunlu harcamalardaki inanılmaz artışları konuşmuyor. Bak şimdi, benim aracın kasko sigortası için aradılar. Rakamı duyunca inanamadım. Geçen yıl 7 bin lira ödediğim kasko için bu sene 34 bin lira istiyorlar...”

- Neeeee... Nasıl yani...

- Evet. Geçen yıl 7 bin lira ödedim. Bu sene kasko için tam 34 bin lira istiyorlar.

- Kaç misli bu yahu...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan motorlu taşıtlar vergi artışını yüzde 60 olarak belirledi. Peki bu yapılan sigorta artışı ne olacak? Yüzde yüz yapsa 14 bin lira eder. Yüzde 200 yapsa yine 34 bin lira etmez... Hayatımıza uzanan bu fahiş saldırılara da devletin müdahale etmesi gerekmez mi?

KİRA VE İLAÇ

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Gerçekten de inanılmaz bir artış bu.

Devlet kira artışlarına bir sınır getiriyor. İlaç sektöründe durum vahim ama yine devletin bir sınırlaması var. Peki kasko ve sağlık sigortasında durum ne olacak?

Tamam, enflasyon yönünü aşağı çevirdi. Bu güzel...

Ve umarım Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bu “çığlıkları” da duyar ve bir önlem alınır...

Çünkü marketteki enflasyonun dışında da kalemler var.

Hem de hayati kalemler...

#Sıfır Atık Zirvesi#Haliç Kongre Merkezi#Nureddin Nebati
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