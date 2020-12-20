Korkutan harita

Masmavi gökyüzü ve güneş vardı ve Mülayim Bey o an büyük bir keyifle çocuklarını bekliyordu.
Güneşli bir günde çocuklarıyla sohbet edecek...
Ama nasıl olduysa oldu, Mülayim Bey, aniden masaya yığıldı kaldı.
Kısa bir şaşkınlık.
Vay be...
Nasıl yani?
Şöyle diyor haber:
“Rodos ile Meis Adası arasında sefer yapan bir feribotta görevli olan bir kişi, seferler sırasında çektiği Yunan askeri gemilerine ait fotoğrafları, Rodos’taki Türk başkonsolosluğundan bir görevliye veriyordu.”
Böylece iki kişi gözaltına alınmış.
Casusluk iddiası bu...
Ama insan bunu okuyunca...
Biraz da Meis-Rodos-Türkiye arasındaki mesafeleri bilirse...
Oysa o salonda çalışıyor, o salonda uyuyordu.
Eviydi yani...
Ama artık yatıp kalktığı, çalıştığı o salon da kapanmıştı.
Ahmet’in hayalleri vardı.
Taraftar taşkınlıkları yüzünden cezalar gelirdi.. Ama bu defaki liste çok farklı. İnanılmaz bir şekilde listenin neredeyse tamamı kulüp yöneticilerinden oluştu.
Kimisi taşkınlıktan, hakaretten, kimisi pandemi kurallarına uymamaktan.. Peki niye? Aslında bu soru Futbol Federasyonu içinde de sorulmuş..
Kulislere düşen cevap da şöyle: “Maçlar seyircisiz oynanıyor. Tribünler boş. Amigolar yok. Küfür yok, ıslık yok. Tezahürat yok. Tribünler doluyken kulüp yöneticilerinin sözleri, tavırları arada kaynıyordu. Şimdi yöneticiler taraftar gibi tepki veriyor. Kurallara aykırı hareketleri dikkat çekiyor.”
Arkadaşlar bu yorumun Türkçe açıklaması şudur: “Taraftar olmayınca, kulüp yöneticileri amigolaştı.” TFF “maske takın” diyor takmıyorlar. Kurala göre takımlardan en fazla 20’şer kişi sahada olacak. Ama buna da uyulmuyor.
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25 İDARECİ LİSTEDE
Doğrusu bu yorumlar üzerine biraz araştırma yapınca gerçek ortaya çıktı: “Disiplin Kurulu’na sevk edilen 25 isim var. Ve neredeyse tamamı idareci...”
· Ankaragücü 1 yönetici,
Amatör denizciler, Yunan orijinli Poseidon hava tahmin sitesine bakıyordu.
Bir bölümü Windy, PredictWind gibi profesyonel ve gelişmiş tahmin sitelerine para karşılığında abone oluyordu.
Akdeniz'de seyreden tekneler, Türk meteorolojisi yerine başta Yunan hava tahmin sitesi olmak üzere bu profesyonel tahmin sitelerine bakıyordu.
Ve her bakışta soruyorlardı:
“Bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğü nerede? Niye biz bunu yapamıyoruz? Neden Türk meteorolojisi denizciler için bu kadar detaylı tahmin haritaları yapmıyor?”
Yazının başlığını ‘Türkiye’nin hak ettiği harita’ diye koymamın nedenine gelince...
Denizciler rota belirlerken hava tahmin haritalarına bakarlar.
Hava tahmin siteleri hangi ülkeye aitse, sanki o ülkenin haritası hissedilir.
2)Orduya getirilen din işleri subaylığı uygulaması “gericilik” midir?
3)Tank Palet Fabrikası olayı nedir? Önceki gün bütün bu soruları MSB kaynaklarına sordum ve cevaplarını aldım. Ama önce şunu söylemeliyim: Arkadaşlar, Türk ordusu siyasete bulaştırılmaktan çok çekti. Geçmişteki tecrübelerden alınan derslerle söylüyorum. Siyasetin eli askerin içine uzandıkça, asker siyasi tartışmalara malzeme edildikçe hep beraber kaybediyoruz. Millet olarak zararlı çıkıyoruz.
Askerin moral değerleri üzerinden süren bu tür tartışmalar zehirli bir sarmaşık gibidir. Nice çınarları sarıp çürütür.
O yüzden “Yapmayın” diyorum.
Cevaplara gelince...
TÜRK ASKERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİREN ABD’Lİ KOMUTAN HULUSİ AKAR PAŞA’YA LİYAKAT NİŞANI VERDİ Mİ?
“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Yüksek Liyakat Nişanı, 23 Ocak 2015 tarihinde John Michael McHugh ve Savunma Bakanı Chuck Hagel onaylarıyla verildi. Basında çuval geçirme olayı olarak ifade edilen hadisenin yaşandığı (Irak, Süleymaniye) 04 Temmuz 2003 tarihinde birlik komutanı Alb. William Mayville (173’üncü Hv.İnd.Tug.K./Kerkük) olup, bağlı olduğu Musul’daki 101’inci Hv.İnd.Tüm.Komutanı Tümg. David Petraeus’tur. ‘Türk askerinin başına çuval geçirdiği komutandan liyakat nişanı aldı’ denilen Raymond T. Odierno ise, Temmuz 2003-Mart 2004 tarihleri arasında Tikrit’te görevlendirilen (4’üncü Piyade Tümen Komutanlığı/Texas-ABD) askerdir.”
Evet, olayın resmi cevabı budur...
Cuma akşamı anladık ki ciddi bir tehlike var.
Nereden mi anlıyorum.
Bağcılar tramvayı söylüyor her şeyi.
Bakar mısınız tramvayın içine...
Millet burun buruna gelmemek için daha ne yapsın.
Yüzlerde bir korku, bir tedirginlik...
Birisi hapşırsa millet birbirini ezecek.
Metro, otobüs, minibüs ne varsa bakın...
Hatırlayın. Salgının ilk çıktığı aylarda yine böyle sokağa çıkma yasakları başlamıştı.
O zaman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyordu ki;
“Ne olur gereksiz yere sosyal hayatta olmayın. Sokağa çıkmayın.”
Aradan aylar geçti.
Bakın dün sokağa çıkma yasağının başlamasına 2 saat kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne dedi?
“Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.”
Geriye gidiyorum.
Bakan Koca
Olmadı...
Türk balıkçı gemilerini taciz ettiler.
Olmadı...
Türkiye’yi karşı sürekli NAVTEX ilan ettiler.
Yine olmadı...
Sonra Libya’ya yardım malzemesi götüren Türk bayraklı gemiye karşı “haydutluk” yaptılar.
Türk personelin başına silahlı asker dikip, o anların görüntülenmesine izin verdiler.
İstediler ki o görüntüler yayınlanınca Türkiye’de infial olsun...
Evde bir heyecan.
Dr. Kathleen, önce çocukları öptü.
Sonra eşine sarıldı:
“Uzun bir seyahat olacak. Ama ne yapalım iş bu...”
Elinde bavul kendisini almaya gelen araca bindi.
Sonra bu gezegenin yüzlerimize nasıl kustuğunu anlatayım...
*
Orta Afrika’da bir yer...
Gece yarısı...
Ellerinde projektörlerle bir grup bölgeyi sarıyor.
“Vahşi hayvan kaçakçıları”...
Yavru fil peşindeler...
Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan peş peşe gelen açıklamalar...
Reform hazırlıkları...
Ekonomi çevrelerine karşı “daha sıcak” bir bakış...
Özel sektörü dinleyen bir anlayış...
Ve son olarak “Bize ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz” sözü...
Ben “Niye” ya da “Şöyle oldu da ondan mı” gibi sorular ve senaryolar yerine, “Hadi hep birlikte, Türkiye için” demekten yana olduğumdan merak ettim.
Türkiye Ekonomi Şurâsı için Türkiye’nin dört bir tarafından gelen esnaf, sanayici, acaba Erdoğan’ın konuşmasından nasıl etkilenmişti?
İnandırıcı gelmiş miydi?
Arkasındaki duvar gibi...
Yani o kirli mor ve sıvaları dökülmüş bir duvar gibi...
Umutları yıkılmış, hayalleri dökülmüş öylece duruyor...
Mahcup ve masum... Ve artık kirlenmiş...
Fatih Mahallesi sakinleri silah sesleriyle camlara çıkıyor.
Merak... Panik... Korku...
Acaba kim kimi vurdu?
Caddeye bakan evlerdeki birkaç kişi hemen polisi arıyor.
Polis zaten anında harekete geçmiş, caddeyi tarıyor.
Ve cadde boyunca kan izleri...
Ambulans çağrılıyor.
Ve yaralı en yakın hastaneye kaldırılıyor.
Heyecanlandım. Gururlandım. Ve umutlandım...
Çünkü...
Kıbrıs’tan yükselen şu sesler bir “ay-yıldız müjdesi”ydi.
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözü:
“Yakın zamanda KKTC Cumhurbaşkanı, kardeş Azerbaycan’ı ziyaret edecek.”
Arkadaşlar, bu söz çok önemlidir.
Çünkü bugüne kadar KKTC’yi resmen bir devlet olarak tanımayan Azerbaycan...
Bu ilk resmi ziyaretle, dünyaya resmen
VALİ KAFEDEKİ GENÇLERİ UYARIYOR
Vali Kemal Çeber, sosyal mesafe kurallarının aşıldığı ve uzmanlar tarafından bulaş noktası olarak görülen yerlerdeki vatandaşları uyarıyor. Kentteki en önemli bulaş noktalarından biri de, tabure üzerinde çay içilen mekanlar. Vali Bey aslında denetimden çok sohbet ediyor. Maskesi olmayan gençleri babacan bir dille uyarıyor. Koronavirüsten korunmak için maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmelerini tavsiye ediyor.
VATANDAŞ, ‘ MASKE ŞART’ DİYOR
İşte o sırada DHA muhabiri bir vatandaşla konuşuyor. Ağzında maskeyle konuşan vatandaş şöyle diyor:
“Sokakta dolaşmaktan daha iyi burada oturmamız. Ama burada otururken de kurallara uyuyoruz, sosyal mesafemizi sağlıyoruz, çayımızı içmediğimiz zamanlarda maskemizi de takıyoruz. ”
HERKES MASKESİNİ TAKMIŞ
Üç vatandaş taburede sohbet ediyor... Hepsinin maskeleri var. Ve gelen muhabire ağızlarında maskelerle şöyle diyorlar:
“Burada vakit geçiriyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Maske takmayanları uyarıyoruz. Bu şekilde inşallah bu hastalığı def edeceğiz...”
Rahmetli Ecevit ve Erbakan Hoca nur içinde yatsın...
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz çok yaşasın...
Ve şimdi...
Barış harekâtı günlerinde Türkiye’ye uygulanan ambargoyu hatırlıyorum da...
Savaş uçaklarımızın yedek tekerlekleri için bile ambargo konmuştu.
Öylesine yukarıdan konuşuyorlardı ki...
“Hibe” adı altında, bizim yerli sanayimizi tıkıyorlardı.
“Ne gerek var? Bak biz müttefik olduk. Ben sana veririm. Yeter ki sen üretme...”
Benim cevabım:
“Devletler arasında aşk ilişkisi yoktur. Yalnızca menfaat ilişkisi vardır. Türkiye ve ABD’nin menfaatlerinin buluştuğu çok önemli noktalar ve konular vardır. Sonuçta Türkiye’nin dış politikasında bir değişiklik olmaz. Karşılıklı menfaatler boyutunda ilişki sürer. Keskin krizler olmaz. İnişler çıkışlar olabilir.”
Ankara’dan edindiğim izlenim:
“Türkiye’nin ABD ile ilişkilerindeki politikada bir değişiklik olmaz. Karşılıklı menfaatler çizgisinde ilişki birer müttefik olarak devam eder...”
Yani diyorum ki...
Kur ve siyaset üzerine oynayanlar...
Boşuna kriz beklemeyin... Krize yatırım yapmayın...
Denizciliğe merak salmıştım. Amatör denizciliğin efsane ismi Sadun Boro, dünya gezgini Osman Atasoy ve Meriç Köyatası’nın verdiği cesaretle küçük bir yelkenli almıştım. Bu üçlüden epey bir ders de aldım.
Ve tek başına bir gezi sonrasında Göcek’te bir marinaya yanaşıyordum.
Hava sertti. Dümen tutmak zordu. Korkuyordum...
Marinaya girmiş “Şimdi ne yapacağım” diye şaşkın şaşkın bakarken, sancak tarafından bir ses geldi:
Korkutan harita
En yetkili ağızdan duydum... Prof. Birpınar: “Hortumlar, yağışlar artacak... Kuraklık tehlikesi var.”
İnsan nedense başına gelmeden çevre felaketini algılamıyor.
Sanıyorum o nedenle MGM bu haritayı ciddi bir uyarı olarak yayınladı.
Haritaya bakarsanız, Türkiye genelinde bir “kuraklık alarmı” var.
Elbette, bugünden yarına, “Öldük bittik, susuz kaldık” demiyorum. Ama risk var.
Dikkat edin...
Haritada yeşil bölge yok. Siyah ve kırmızı hâkim.
Önceki gün bu konuyla ilgili Çevre Bakanı Yardımcısı ve BM nezdinde İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’la konuştuk.
Prof. Birpınar’la bir İspanya gezisi sırasında tanışmıştık. Bakan Murat Kurum ve Birpınar Hoca’yla Madrid sokaklarından yürüyerek Real Madrid stadına gitmiştik.
Hoca esprili ve açık sözlü bir insan. O yüzden de konu ‘iklim’ olunca kesin konuşuyor.
Örneğin açıktan şöyle diyor:
“Yağışlar, hortumlar artacak. Bu artışı hem sayısal olarak hem de etki olarak yaşayacağız. Bunu son yıllarda görüyoruz. Trabzon’da, Samsun’da, Akçakoca’da, Antalya’da, İstanbul’da gördük. Hem de yaz sıcağının en yüksek olduğu temmuz ve ağustos aylarında.”
PEKİ NE YAPACAĞIZ?
- Evet, göller kuruyor... Nehirler cılızlaşıyor... Düzensiz iklim hareketleri geliyor...
Peki ne yapacağız?
Birpınar Hoca o kadar dolu ki... Anlattıklarını sayfalarca yazabilirim.
Özete gelince...
1) Yalnızca barajlar, nükleer enerjiler yetmez. Artık insanoğlu enerjiyi uzun süre depolayacak teknolojiyi geliştirdi. Lityum piller var. Buna yönelmek gerekir.
2) Bireyler olarak su kullanımına dikkat etmeliyiz. Dere yataklarına yapılaşma olmaz.
3) Suyun kullanımına yönelik, tarımsal sulamaya yönelik okulöncesi bile eğitim gerekir. Okullarda ayrıca ders olarak okutulmalı.
Evet, harita gerçeğin en acı halini gösteriyor.
Prof. Birpınar hem uyarıyor, hem yol gösteriyor.
Lütfen dinleyelim bu sesleri.
Evde suyu kullanırken dikkat edelim. Oto yıkamaları dahil şehir yaşamındaki su tüketimini yerel yönetimler denetlemeli artık.
‘HAKİM BEY YALVARIYORUM BU ADAM BENİ ÖLDÜRECEK’
ANTALYA’da bir mahkeme...
Sevgilisi tarafından otomobili yakılan Fatma Y. aynen şöyle diyor:
“Hakim Bey size yalvarıyorum, bu adamı bırakmayın. Bu adam içeriden çıkarsa beni öldürecek. Can güvenliğim yok.”
Kendisine hukuk dilinde ‘adam’ denilen A.H.Y. yine de serbest kaldı..
Ve Fatma’nın avukatı Mehmet Çalık sordu:
“Eğer bu şahıs serbest bırakılırsa, bir ay sonra müvekkilimin öldürüldüğüne dair dosya aynı mahkemeye gelecek. Müvekkilimi kanun, mahkeme korumazsa kim koruyacak? Bunu Türk milletine kamuoyu önünde soruyorum.”
Avukat Çalık bunu sordu çünkü, son anda polislerin tuttuğu zabıt ortaya çıktı.
O zabıt da şöyle:
“A.H.Y olayın ardından polislere ‘Fatma’nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine’ demiştir...”
Evet arkadaşlar olayımız bu...
Sayın Antalya Emniyet Müdürü, lütfen Fatma’yı koruyun...
Acı bir haber görmek istemiyoruz. Artık adaletin serbest bıraktığı yaratıkların kadınlara yaşattığı bu işkenceden bıktık.
BRAVO SANA GENEL MÜDÜR
ÖNCEKİ hafta sormuştum:
“Bu fotoğraftan bir Avrupa şampiyonu çıkar mı?”
Çünkü fotoğraf şuydu:
Muş’un Konukbekler beldesinde... Dağlara doğru bir yaylada... Bir genç, anne babasının getirdiği plastik sandalyelere koyduğu tahtaların üzerinden atlıyor ve antrenman yapıyordu.
Bunu böyle yazdım...
Çünkü bu genç, 3 bin metre su engelli koşusunda Balkan Şampiyonu İbrahim Karateker’di..
Şimdi Avrupa pist şampiyonasına hazırlanıyordu.
DHA’nın geçtiği haberi pazar günü fotoğraflarıyla yazınca ve o soruyu sorunca...
Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan aradı...
Baykan tam bir spor âşığıdır. Anadolu’nun her yerinde hiç durmadan o çocuklar için koşturduğunu biliyorum...
Gülerek dedi ki:
“Evet, salgın nedeniyle o çocuğumuz köyünde hazırlanıyor. Ama eksiklik varmış, onu da gördük. Ve gereğini yaptık.”
Gerçekten de gereğini yaptı.
Ekipler o köye gitti. Ayakkabısından engellisine kadar her türlü malzeme ulaştırıldı.
Doğrusu bunda payım olduğu için ben de biraz gururlandım.
Ve en önemlisi...
Genel müdür Baykan bu yazı nedeniyle, bürokrasinin tipik gereği olarak, ona buna kızmadı. İnkâr etmedi. Büyük bir tevazuyla spor ahlakının gereğini yaptı.
O nedenle ayrıca alkışlıyorum...
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