KKTC’nin bağımsızlık gününde Akdeniz’de bir hayal kurdum

İki gündür okurlardan aynı soru geliyor: “Joe Biden seçilmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine ağır sözler söylemişti. Şimdi ABD Başkanı oluyor. Türkiye ile gerilimli bir dönem mi başlayacak?”

Benim cevabım:

“Devletler arasında aşk ilişkisi yoktur. Yalnızca menfaat ilişkisi vardır. Türkiye ve ABD’nin menfaatlerinin buluştuğu çok önemli noktalar ve konular vardır. Sonuçta Türkiye’nin dış politikasında bir değişiklik olmaz. Karşılıklı menfaatler boyutunda ilişki sürer. Keskin krizler olmaz. İnişler çıkışlar olabilir.”

Ankara’dan edindiğim izlenim:

“Türkiye’nin ABD ile ilişkilerindeki politikada bir değişiklik olmaz. Karşılıklı menfaatler çizgisinde ilişki birer müttefik olarak devam eder...”

Yani diyorum ki...

Kur ve siyaset üzerine oynayanlar...

Boşuna kriz beklemeyin... Krize yatırım yapmayın...