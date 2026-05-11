‘Kıyamet 2’nin sırrı

Tam burnunda“Apocalypse II” yazıyor.

Kıyamet 2...

Apocalypse adını görünce çok gerilere gidiyorum.

Marlon Brando’nun efsane filmi.

Vietnam Savaşı’nda Wagner çalarak Vietnamlı direnişçilerin üzerine bomba yağdıran o helikopter sahnesi.









Napalm vahşeti... Bombaların kavurduğu çocuklar.

Ve...

Önceki ay hangardan çıkan bombardıman uçağına Apocalypse adı verildiğine göre...

“Demek ki 55 yıllık Amerikan algısı değişmemiş” dedim.

Yine kıyamet. Yine bombalar ve yine kavrulan insanlar.

Ve sordum:

-Askeri deyişle “mezarlıkta bekletilen hurda” kategorisindeki B-1 bombardıman uçağı neden tekrar aktif filoya katılıyor?

Cevabı mırıldandığınızı duyar gibiyim.

Günlerdir “ABD ordusunun stokları tükeniyor” iddialarını hatırlıyoruz.

Şimdi başlıktaki “sır” vurgusuna gelebiliriz.

Kıyamet 2’nin mezarlıktan çıkışı, ABD ordusunda çekilen ekipman ve araç sıkıntılarının bir işareti olarak yorumlanıyor.

Haber ise şu: “2027 Mali Yılı bütçe belgelerine göre, Hava Kuvvetleri 2027 ile 2031 yılları arasında 44 adet B-1B uçağını modernize etmek için 342 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.”

27-28 Şubat’ta ABD’nin İran’a karşı başlattığı “Destansı Gazap Operasyonu”nda bu bombardıman uçaklarının yeni serilerinin kullanıldığını biliyoruz.

Şimdi daha fazla uçağın talep edildiği anlaşılıyor.

Demek ki ABD yönetimi, başta İran olmak üzeri dünyanın değişik yerlerinde benzeri operasyonlar yapacağı ihtimalini masada tutuyor.

Belli ki uzun mesafelere de ağır bombardıman içeren operasyonlar ihtimali azaltılmıştı. Bu kapsamda da ağır bombardıman uçaklarının sayısı sabitlenmişti.

Ama şimdi yeniden “uzak mesafeler”...

Çok ciddi bir stratejik değişikliktir bu.

Bir zamanlar Arizona’daki hurda uçak mezarlığında bekletilen uçağın tekrar bakım yapılarak devreye alınması başka nasıl açıklanabilir...

TRUMP HAZIRLIK İÇİN VAKİT Mİ KAZANIYOR

ABD ile İran arasındaki “belirsiz barış” sürerken 2027 bütçesine “eski bombardıman uçakları”nın modernize edilmesi için bütçe ayrılması;

2037’ye kadar ağır bombardıman uçaklarıyla ilgili bu projenin devamına karar verilmesi;

Elbette birçok yorumu tetikleyecektir.

Bugüne gelirsek;

Trump’ın Ortadoğu’ya yaptığı yığınak, Hürmüz Boğazı ve çevresine taşıdığı güç öyle kolay kolay bölgeden ayrılacak gibi durmuyor.

Belli ki bu “gerilim diplomasisi” uzunca bir süre devam edecek.

Arada sıcak çatışmalar, keskin açıklamalar görmeye devam edeceğiz.

Mezarlıktaki Kıyamet 2’nin hangardan çıkışı bu açıdan önemlidir