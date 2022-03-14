‘Kirli savaş’ın künyesine tepki yağdı

Ukrayna’da öldürülen bir Rus askerinin boynundan çıkan künyenin izini sürünce karşıma “kirli savaş”ın o ahlaksız yüzü çıktı...
Künyedeki telefon numarasını aradığımda Arapça konuşan bir bant buldum...
Suriye...
Öyle ya, Ukrayna’da ölen Rus askerinin künyesinde Arapça’nın ne işi vardı?
Çünkü o Rus askeri değil, dünyanın en acımasız paralı askerlerinin bağlı olduğu Wagner’in bir üyesiydi.
Wagner, Libya’da, Suriye’de, Orta Afrika ülkelerinde Putin’in talimatlarıyla “kirli savaşı” yürüten bir gruptur...
Şimdi Ukrayna’da şehir savaşlarında para karşılığı insan avlıyorlar...
Dün bu gerçeği yazınca Türkiye’den ve dünyanın birçok yerinden mesajlar aldım.
Müthiş bir tepki...
İnsanlar öfke kustular...
Bu “kirli savaş”ta para için “insan öldüren”, işkence yapan, sivilleri katleden yaratıklara lanet okudular.
Çok iyi biliyoruz ki...
Aynı şekilde Rus Wagner’i gibi ABD’nin paralı askerleri de dünyanın değişik coğrafyalarında kan kusturuyorlar...
Suriye’de PKK/YPG’ye ABD’nin verdiği para ve paralı asker desteğini biliyoruz.
Devlet destekli “katiller”...
Ukrayna’da Putin’in yaptığı da budur işte...
Yani “gönüllü” asker falan yok...
Tamamıyla “duygusal” bir durum bu...
Para karşılığı örgütlü cinayet...
Ne yazık ki...
Dünyanın yeni düzeninde bu “kirli yapı” giderek güç kazanıyor.
Yani artık “milli ordular” değil, “paralı askerler” var...
Adamlar sanki AVM için güvenlik şirketi alır gibi, işgal ettiği ülkeye paralı asker gönderiyor.
Yani diyorlar ki:
“Evdeki çocukları riske atmayalım. Paralı askerler cinayet işlesin...”
Libya’da, Suriye’de, Panama’da, Kolombiya’da, Orta Afrika’da yıllardır yaşanan bu acı gerçek...
Ukrayna polisinin bulduğu bu “künye” sayesinde bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır.
Bu gerçek karşısında ben bir insan olarak utanıyorum...
Sizlerden gelen mesajlarla yalnız olmadığımı anladım.
BM NE YAPACAK
Bu gerçeği bilen Birleşmiş Milletler bugüne kadar sustu...
Duymadım, görmedim, “bilmiyorum”dan öte geçemedi.
Bunca BM genel sekreteri geldi geçti. Hiçbiri bu konuya değinmedi...
Neden?
Çünkü iki süper güç ABD ve Rusya işin içindeydi.
Filmlerdeki “paralı asker ahlaksızlığı” ve “vahşeti” gerçek olmuştu.
Peki şimdi bu “paralı asker terörü”ne karşı BM ne yapacak?
Emin olun yine bir şey yapmayacak...
Bu azgınlar çetesi para karşılığı insan öldürmeye devam edecek...
Geçen ay gittiğim Saraybosna’nın “Soykırım Müzesi”nde görmüştüm.
Sırp ırkçıları, Rusya’dan gelen paralı askerlere kuşatma altındaki Saraybosna’da dürbünlü tüfeklerle “müslüman avı” yaptırtmıştı...
İşte bizim tepkimiz bunadır.
Dün yazdığım “Künyenin esrarı” yazısında ortaya çıkan “paralı asker” gerçeğine karşı duyulan tepki bunadır...
Bana mesaj gönderen...
Bu duruma isyan eden...
İnsanlık adına utanç duyan, tepki gösteren...
Herkese selam olsun.
İyi ki varsınız.
İyi ki varız.
Çünkü biz insanız...
‘Kirli savaş’ın künyesine tepki yağdı
Ukrayna’da öldürülen bir Rus askerinin boynundan çıkan künyenin izini sürünce karşıma “kirli savaş”ın o ahlaksız yüzü çıktı...
Künyedeki telefon numarasını aradığımda Arapça konuşan bir bant buldum...
Suriye...
Öyle ya, Ukrayna’da ölen Rus askerinin künyesinde Arapça’nın ne işi vardı?
Çünkü o Rus askeri değil, dünyanın en acımasız paralı askerlerinin bağlı olduğu Wagner’in bir üyesiydi.
Wagner, Libya’da, Suriye’de, Orta Afrika ülkelerinde Putin’in talimatlarıyla “kirli savaşı” yürüten bir gruptur...
Şimdi Ukrayna’da şehir savaşlarında para karşılığı insan avlıyorlar...
Dün bu gerçeği yazınca Türkiye’den ve dünyanın birçok yerinden mesajlar aldım.
Müthiş bir tepki...
İnsanlar öfke kustular...
Bu “kirli savaş”ta para için “insan öldüren”, işkence yapan, sivilleri katleden yaratıklara lanet okudular.
Çok iyi biliyoruz ki...
Aynı şekilde Rus Wagner’i gibi ABD’nin paralı askerleri de dünyanın değişik coğrafyalarında kan kusturuyorlar...
Suriye’de PKK/YPG’ye ABD’nin verdiği para ve paralı asker desteğini biliyoruz.
Devlet destekli “katiller”...
Ukrayna’da Putin’in yaptığı da budur işte...
Yani “gönüllü” asker falan yok...
Tamamıyla “duygusal” bir durum bu...
Para karşılığı örgütlü cinayet...
Ne yazık ki...
Dünyanın yeni düzeninde bu “kirli yapı” giderek güç kazanıyor.
Yani artık “milli ordular” değil, “paralı askerler” var...
Adamlar sanki AVM için güvenlik şirketi alır gibi, işgal ettiği ülkeye paralı asker gönderiyor.
Yani diyorlar ki:
“Evdeki çocukları riske atmayalım. Paralı askerler cinayet işlesin...”
Libya’da, Suriye’de, Panama’da, Kolombiya’da, Orta Afrika’da yıllardır yaşanan bu acı gerçek...
Ukrayna polisinin bulduğu bu “künye” sayesinde bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır.
Bu gerçek karşısında ben bir insan olarak utanıyorum...
Sizlerden gelen mesajlarla yalnız olmadığımı anladım.
BM NE YAPACAK
Bu gerçeği bilen Birleşmiş Milletler bugüne kadar sustu...
Duymadım, görmedim, “bilmiyorum”dan öte geçemedi.
Bunca BM genel sekreteri geldi geçti. Hiçbiri bu konuya değinmedi...
Neden?
Çünkü iki süper güç ABD ve Rusya işin içindeydi.
Filmlerdeki “paralı asker ahlaksızlığı” ve “vahşeti” gerçek olmuştu.
Peki şimdi bu “paralı asker terörü”ne karşı BM ne yapacak?
Emin olun yine bir şey yapmayacak...
Bu azgınlar çetesi para karşılığı insan öldürmeye devam edecek...
Geçen ay gittiğim Saraybosna’nın “Soykırım Müzesi”nde görmüştüm.
Sırp ırkçıları, Rusya’dan gelen paralı askerlere kuşatma altındaki Saraybosna’da dürbünlü tüfeklerle “müslüman avı” yaptırtmıştı...
İşte bizim tepkimiz bunadır.
Dün yazdığım “Künyenin esrarı” yazısında ortaya çıkan “paralı asker” gerçeğine karşı duyulan tepki bunadır...
Bana mesaj gönderen...
Bu duruma isyan eden...
İnsanlık adına utanç duyan, tepki gösteren...
Herkese selam olsun.
İyi ki varsınız.
İyi ki varız.
Çünkü biz insanız...