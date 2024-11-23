Kimbilir hangi ocaklar yanacaktı

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İyi hazırlanmış, pratik, kolay anlaşılır bir sunum. 2024 yılındaki faaliyetleri ve Yerlikaya’nın bakan olduktan sonra yaptığı icraatları da toplam olarak aktarıyor.

Her sayfası ayrı bir haber. Ben içlerinden yalnızca birkaçını seçtim.

ÖNLENEN BOMBALAR: 2024 yılında 92 terör eylemi engellemiş.

Bunların 81’i terör örgütü PKK’nın... 11 ise terör örgütü DEAŞ’ın

Olayın en dikkat çekici noktası ise engellenen eylemlerin 72’sinin bombalı eylem olması.

Tabii bunları bütçe konuşmasında verilen sıradan bir istatistik, basit birer rakam olarak görebiliriz.

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Ama son TUSAŞ eyleminde vücudundaki bombayı patlatan terörist kadını hatırlayınca...

Ankara’da 109 kişinin ölümüne neden bombalı intihar saldırısını hatırlayınca...

İçimizin yandığı, ruhumuzun karardığı, evlere düşen ateşleri hatırlayınca...

Beyoğlu’nda patlayan tuzak bombanın kıydığı masumları hatırlayınca...

Doğrusu içim titredi.

Kim bilir hangi ocaklar sönecekti? Kim bilir hangimizin canı yanacaktı?

72 bombalı eylemin engellenmesi elbette patlayan bombalar kadar ilgi çekmeyebilir.

Ama ben çok önemsiyorum ve o bombalı eylemleri engelleyen bütün kahramanları alınlarından öpüyorum.

İyi ki varsınız çocuklar.

KADIN CİNAYETLERİ: 2024’ün ilk on ayında 276 kadın cinayeti işlenmiş. 62 ilde 764 kadın düşmanı elektronik kelepçe ile takip ediliyor.

Bu noktada yakalandıktan sonra “iyi hal” denilerek serbest bırakılan saldırganları da hatırlatıyorum.

Hakimlerimize “lütfen” diyorum.

YAKA KAMERASI: Özellikle toplumsal olaylarda, ev baskınlarında çok çeşitli iddialar ortaya atılıyor. İşte bu iddiaları ortadan kaldırmak ve şeffaflık adına yaka kamerası uygulaması başlamış. Şu anda polise 13 bin yaka kamerası verilmiş. Jandarmaya 10 bin... Sahil Güvenlik için 30 yaka kamerası. 2025 yılında 70 bin yaka kamerası takılmış olacak.

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Şeffaflık adına çok önemli bir gelişme.

ÇETELER VE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE: Sunumun bu bölümlerinde çok çarpıcı bilgiler var.

Uyuşturucu kullanımının çok küçük yaşlara indiği bilgilerini Yeşilay’dan almıştım. İşte o mücadele için, Yerlikaya’nın bakanlığı döneminde 250 ton kokain, eroin, afyon, esrar türevi uyuşturucu yakalanıyor. 148 milyon adet hap. 378 milyon kök kenevir ve türevi yakalanıyor. Müthiş operasyonlar var.

Tabii biz yalnızca sonuçları görüyoruz. Geceli gündüzlü aylarca süren takipler. Zorlu ilişkilerden süzülen “ajan” faaliyetleri gibi ancak filmlerde görebileceğimiz operasyonları yapan o kahramanların adlarını elbette bilmiyoruz.

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Çetelerle, terörle mücadele eden isimsiz kahramanlar sizi elbette hatırlıyorum. Kalpten selamlarımı gönderiyorum. Bu vatan evlatlarını alınlarından öpüyorum.

SAHİL GÜVENLİK İÇİN BU ARAÇ KAPASİTESİ YETER Mİ

Dikkatimi çeken bir başka detay araç sayıları.

Emniyet için 8 bin 755 araç. Jandarma için 2 bin 754 araç. Hava araçları 33.

Sahil güvenlik için 40 genel maksat aracı ve 29 yüzer araç var.

Üç tarafı denizlerle çevrili mavi vatanda Sahil Güvenlik Kuvvetleri için 29 yüzer araç çok az değil mi?

Sahil Güvenlik’in son dönemde göçmen kaçaklığı için varını yoğunu ortaya koyduğunu ve bu nedenle asli görevleri arasındaki diğer görevlerini yapmakta zorlandığını biliyorum.

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Bu hatırlatmayı gazeteci kimliğimden çok denizci kimliğimle yapmak istedim.

YERLİKAYA İÇİN BARİKAT OLDU MU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldiği andan itibaren canla başla çalışan bir isim.

Çok başarılı da oluyor. Başarısını da bütçe sunumuyla belgeliyor.

Ancak komisyona girerken CHP’li vekiller tarafından bakana barikat kuruluyor. İçeri girmesi engelleniyor. Doğrusu bu görüntü TBMM’ye de siyaset kültürümüze de yakışmadı.

CHP’DE ORGANİZASYON SORUNU

Dikkat ediyorum. Son dönemde CHP içinde ciddi bir disiplin ve organizasyon sorunu var.

Dün Kemal Kılıçdaroğlu’nun davası sırasında adliye koridoruna giren CHP’liler için de yine aynı organizasyon ve disiplin sorunu vardı. Sanki adliye koridorunu işgal etmiş gibiydiler. Koridorda bir korsan miting gibiydi. Bağıranlar, “Arkadaşlar lütfen” diyenler.. Yine olmaması gereken görüntüler.

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ATATÜRK’TEN ALINTIYLA BİTİRDİ

İçişleri Bakanlığı’nın bütçe sunumuna dönersek;

Bakan Yerlikaya sunumu Atatürk’ten aktardığı harika bir mesajla bitiriyor:

“Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa, orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde başarı vardır.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

Arkadaşlar;

Disiplin yalnızca askeri bir terim değildir.

Atatürk’ün dediği gibi;

Sevgi ve saygıdan gelen disiplin en değerlisidir. Huzura ve başarıya dönüşür.

Şu aralar en çok ihtiyacımız olan şey de budur.