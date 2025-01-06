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-Kim demiş Suriye, Afganistan olur diye?

-Kim demiş Şam’da kaos olur diye?

Haber de şu:

“Suriye’nin başkenti Şam’da belediye hizmetlerinin henüz başlamaması nedeniyle temizlik çalışmalarını halk ve gönüllü ekipler üstlendi. Temizlik çalışmaları ‘My Syria’ ekibiyle birlikte Arnous Meydanı ve Al-Salihiya Pazarı’nda bölgeyi güzelleştirmek üzerine halk seferber oldu.”

Görüyor musunuz arkadaşlar?

-Daha patlayan bombaların, roketlerin çukurları kapanmadan.

-Daha binaları delik deşik eden mermilerin izleri kaybolmadan.

-Rejimin işkence odalarının acısı hâlâ yankılanırken.

-Millet harabe haline gelen evlerine henüz girmişken.

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-Yol, su, elektrik yokken. Marketlerde raflar boşken.

Şam halkının şu medeniyetine bakar mısınız?

Özgürlüğün heyecanıyla nasıl sarılmışlar birbirlerine. Evlerini, sokaklarını, apartmanların duvarlarını birlikte temizliyorlar.

Şehirlerini yeniden kuruyorlar.

Bunca felaketin içinde böyle bir dayanışma ancak büyük bir medeniyetin eseri olabilir.

Suriye işte budur. Özgürlük budur.

Şam’ın medeniyet kültürü budur.

‘BENİM SURİYEM’ EKİBİ

Şam’da bu dayanışmayı yapabilmek için kurdukları organizasyonun adına bakar mısınız?

“MY SYRİA”

Benim Suriyem.

“Suriye’de kaos çıkar” diyenler,

“Suriye Afganistan olacak” diyenler,

Bu fotoğraflara iyi bakmalıdır.

En azından bu fotoğraflarda medeniyetin umudu vardır.

Sonrasını hep birlikte izleyeceğiz.

KEDİYİ PARÇALAYAN KÖPEĞİN SAHİBİ NİYE TAKMIYORSUN O AĞIZLIĞI

Hem yasaklı köpek besliyorsun.

Hem sokağın ortasında gezdiriyorsun.

Hem de ağızlık takmıyorsun.

Ne oldu işte?

O yasaklı köpek, Avcılar’da zavallı kediyi parçalaya parçalaya öldürdü. Kimse bir şey yapamadı.

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Canım kedi kanlar içinde can verdi.

İki kedisi olan bir hayvansever olarak ben kabahati o köpeğe bulmuyorum.

O köpeği öyle yetiştirene, sorumsuzca sokakta gezdirene kabahat buluyorum.

Evet suçlu sensin köpeği gezdiren G.E..

Ve ben, o feci fotoğraflara baktıkça kedilerim Sea ve Myra’yı düşündüm. Ağladım.

Yapmayın efendim. Tasmasız, ağızlıksız köpek gezdirmeyin.

Sonuç ne oldu?

G.E. tutuklandı.

Biz de bu vahşet karşısında perişan olduk.

Helal olsun hâkim kardeşimize.

Hiç olmazsa ibret olur.