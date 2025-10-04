Kıbrıs’ın güneyinde Türk savaş gemisinin operasyonu: ‘Ramform Hyperion gemisi, burası Türk savaş gemisi!’

Haberin Devamı

Norveç bayraklı Ramform Hypreion araştırma gemisi KKTC’nin haklarının bulunduğu koordinatlara giriyor.

Ve az sonra...

O sularda devriye görevi yürüten deniz kuvvetlerimiz Norveç bayraklı gemiye doğru dümen tutuyor.

Ve göz teması noktasında (İngilizce) anons ediyor:

- 33.7... Kuzey/ 34.14... Doğu koordinatlarında 309 (baş) derece üzerinde seyreden Ramform Hypreion isimli gemi... Burası Türk savaş gemisi... Tamam.





Kısa bir sessizlik ve cevap:

- Burası Ramform Hypreion gemisi. Dinlemede... Tamam.

- Ramform Hypreion bize görevinizi ve rotanızı bildiriniz. Tamam.

- Türk savaş gemisi, biz bir araştırma gemisiyiz. Tamam.

Haberin Devamı

- Bulunduğunuz koordinatlar KKTC haklarının olduğu sulardır. İkaz ediyoruz ki. Derhal terk edin.

Kısa bir sessizlik.

Türk savaş gemisi Norveç bayraklı geminin seyir rotasını takip ediyor.

Ve araştırma gemisi rotasını Lübnan’a doğru çevirerek uzaklaşıyor...

Bu olay önceki gün Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından şöyle özetleniyor:

“Norveç bayraklı bir

geminin Kıbrıs Adası’nın güneyinde gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) yayımladığı NAVTEX’e karşı KKTC ve Türkiye tarafından gerekli protestolar yapılmıştır. Gemi sahada sorgulanarak ikaz edilmiş ve bölgede KKTC hakları resmen kayda geçirilmiştir.”

DEVRİYE GÖREVİ DEVAM

Gemi her ne kadar Türk savaş gemisinin uyarı yaptığı koordinatlardan ayrılmış olsa da...

Ara ara kısa sürelerle yine aynı koordinatlara yaklaşıyor.

Belli ki Rum yönetiminden, yani Atina’dan “araştırmayı sürdürün” talimatları alıyor.

Bu tespitler üzerine Türk savaş gemisi Kıbrıs’ın güneyindeki devriye görevini sürdürmeye devam ediyor.

Nitekim MSB yetkilileri bu durumu şöyle açıklıyor:

“Garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin yanında olmaya devam edilecektir. GKRY’nin Ada’daki dengeyi bozan faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirler alınacaktır. KKTC’nin bölgedeki mevcut ruhsat sahaları ve adadaki haklarının göz ardı edilmeden gemi faaliyetleri denetlenmekte ve sahadaki durum yakından takip edilmektedir.”

Haberin Devamı

KARŞILIKLI UYARILAR

Hatırlayacaksınız...

Geçen hafta pazar günü Ege’de karşılıklı olarak süren “Navtex”leri yazmıştım.

Atina’nın bir Amerikan petrol arama şirketiyle yaptığı anlaşmayı ve Navtex ilanıyla Washington’ı arkasına almayı planladığını aktarmıştım.

Denizcilik terimiyle “Navtex yayınlamak”, Navigational Telex sistemi aracılığıyla uluslararası denizcilere duyuru göndermek anlamına geliyor. Yani o koordinatlar için açık uyarı anlamına gelir.

Atina o Navtex’le Ege’de ve Kıbrıs’ın güneyindeki enerji alanlarında hak iddia etmeyi planlıyordu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Chevron ve Helleniq Energy’nin Girit ve Mora açıklarındaki ihaleye katılımını şöyle açıklamıştı:

Haberin Devamı

“Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarının fiilen tanınmasıdır. Böylece Yunanistan’ın jeopolitik rolü ve hakları güçlenmiştir.”

ABD’li şirkete verilen bu izin ve ortaklık üzerine Türkiye, 15 Eylül’den itibaren 10 gün süreyle Piri Reis Araştırma Gemisi’nin Ege’de bilimsel çalışmalar yapacağını duyurmuş ve İzmir istasyonu üzerinden 0863/25 numaralı Navtex’i yayınlamıştı.

Türkiye’nin bu hamlesine karşılık Atina, önce sert açıklamalar yapmış ardından Limni İstasyonu üzerinden İzmir İstasyonu’na karşılık vermişti.

154/25 numaralı Navtex’i ilanıyla Yunanistan hükümeti, sözde “caydırıcılık” amacıyla orta ölçekli bir askeri tatbikat başlatmıştı.

Haberin Devamı

Türkiye ise Yunanistan’ın tatbikat ilanının ardından 18 Eylül 2025 tarihinde ikinci bir Navtex yayınlayarak bölgedeki adaların silahsızlandırılmış statüsünü hatırlatmıştı.

İşte Yunanistan’ın başlattığı bu gerilim 20 Eylül itibarıyla Kıbrıs’ın güneyine iniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington gezisinde Trump’ın gösterdiği “yakın dostluk”;

Atina’nın Ege ve Akdeniz’de ABD’li şirketlerle ortaklık kurarak sırtını dayamak istediği ABD yönetimine yönelik planlarını da bozuyor.

Artık çok iyi biliyoruz ki;

Bugünkü dünya düzeninde gücünüz yoksa diplomasinin bir anlamı kalmıyor.

Ukrayna’nın, Gazze’nin durumu bunun yaşanan örnekleridir.

Rusya Kırım’ı işgal ediyor. Ukrayna’nın gücü yok.

Haberin Devamı

İsrail Gazze’yi işgal ediyor. Filistin’in gücü yok.

BM zaten bir “Tiyatro sahnesi”ne dönmüş durumda.

İşte bu açılardan Türk savaş gemisinin Kıbrıs’ın güneyinde araştırma yapan Norveç bayraklı gemiyi sorgulayarak ve “ikaz ederek” o koordinatlardan göndermesinin anlamı;

Türkiye ve KKTC’nin egemenlik hakları açısından;

Hem güç hem de diplomasi noktasında çok değerlidir.

Türkiye “Yok öyle, burası Akdeniz” demiştir.