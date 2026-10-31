Kayıp Alman kız bulundu... Güvenlik olmadan Likya Yolu açılmasın

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Elisabeth’in tek isteği, dünya kültürünün Akdeniz’deki bu tarihi yolunu yürümekti.

4 bin yıllık muhteşem bir coğrafya ve tarih...

Ama işte dün gece bize gelen haber: “Antalya’da Likya Yolu’nun Kaş-Demre etabında yürüyüş yapan 33 yaşındaki Alman turist Friederike Elisabeth Newrzella’nın cansız bedeni...”

24 Ekim günü yazmıştım: “Antalya’dan Fethiye’ye kadar Likya Yolu...

Tam o tarihi yolun “masal durağı” Fethiye’de “Geleneksel Hava Oyunları” düzenlenirken...

Antalya Likya Yolu’ndan bir haber: ‘Likya Yolu’nun Kaş-Demre arasındaki bölümünde yürüyüş yaparken kaybolan Friederike Elisabeth Newrzella için arama çalışması başlatıldı.’

Babadağ’dan Akdeniz’in derin mavisine doğru süzülen paraşütlere mi sevinsem; Yoksa kim bilir kaçıncı kez Likya Yolu’ndan gelen bu habere mi üzülsem.”

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Paraşütlere sevinemiyorum. Şimdi Elisabeth’e üzülüyorum.

Ve işte o yüzden soruyorum:

-Neden önlem alınmıyor?

İŞTE O FOTOĞRAF

Arkadaşlar bu fotoğrafa iyi bakın. Bu fotoğraf dün öğle saatlerinde çekildi.

Elisabeth’in ölüm haberi gelmişti. Demre savcısı otopsi kararı almış, haber Alman Konsolosluğu’na bildirilmişti. Ama bakın aynı gün öğle saatleri...

Dünyanın değişik coğrafyalarından gelen “tarih ve coğrafya yürüyüşçüleri” Likya Yolu kapısında bekliyor.

Alman kızın ölümüyle ilgili haberleri yok.

Bu fotoğrafı bana gönderen rehber okuyucum diyor ki; “Fatih Bey hava güzel diye şimdi yola çıkacaklar. Bilmiyorlar ki, yarın ve sonraki günler aşırı yağış var...”

Evet işte bu fotoğraf bize bir şeyler söylüyor... Bugüne kadar bu yolda kaybolan, ölen turistler için bir şey söylüyor.

Diyor ki; “Ne olur dünyanın en eski tarih yolu için güvenlik önlemi alın.”

Evet geçen hafta Elisabeth için yazmıştım.

Bundan aylar önce defalarca yazmıştım:

“Kayıp Çinli turist... Kayıp İngiliz turist... Ve hala kayıp olan Polonyalı turist...”

İşte yine aynı acıyı yaşıyoruz.

Yazsak; “Turizme zarar” diyenler var...

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Yazmasak; “Yazmadığınız için önlem alınmıyor. Daha çok zarar oluyor” diyenler var.

Evet yazıyorum ve artık önlem alınsın istiyorum.

Dünyada bu şekilde yüzlerce tarihi yürüyüş yolu var.

Oralarda önlemler alındığı için gezginler güvenle geliyorlar. Acaba bizim Likya Yolu’nu da öyle zannettikleri için mi rahatça yola çıkıyorlar.

İşte dün yine yola çıkanların fotoğrafını yayınladım.

Umarım bir kötü haber almayız.

NE YAPMALI

Geliyorum ne yapmalı sorusuna... Tane tane cevap veriyorum:

1- Bu yol gerçek anlamda güvenlik alınmadıkça açılmasın. Zaten sezon bitti. Önümüzde önlem için fırsat var.

2- İçişleri Bakanlığı ve Turizim Bakanlığı bir ortak çalışma başlatsa...

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3- Yöredeki rehberlerle bir toplantı yapılsa...

-Antalya ve Muğla valilikleri ve belediyeleri güzergâh üzerlerinde gerekli işaretleme ve konaklamalar için proje hazırlasa... (Çünkü işaretler silindiği için turistler kayboluyor.)

4- Güzergâhlarda konaklama ve su alanları çok kısıtlı. Hatta bir bölümü uçurumlarla yürünüyor. Bunlar için yeni ve güvenli güzergâhlar Turizm Bakanlığı’nın resmi sitesinden ilan edilse...

5- İçişleri Bakanlığı jandarma teşkilatı sayesinde güvenlik işaretlerini koysa...

6- Şu andaki güzergâhta, bazı yollar özel mülklerden geçiyor. Adam orayı ekmiş biçmiş, geçiş için bahçesini kapatıp uçurum kenarını gösteriyor. Bunun önlemi alınsa... Ve en önemlisi; Dünyanın bu en tarihi ve en kültürel yolunu...

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Bu 4 bin yıllık medeniyet köprüsünü; muhtarlara ve yerel yönetimlere bırakmak yerine; Bir devlet projesi geliştirilse...

EVET ARKADAŞLAR

Dünya yürüyüş ve kültür yollarında bulunmaz bir hazine olan Likya Yolu için bana gelen bilgileri ve önerileri buraya yazdım.

Yıllardır da yazıyorum.

Bütün uyarılarıma rağmen işte yine bir acı haber aldık.

Friederike Elisabeth Newrzella’nın cesediyle yüzleştik.

Nasıl öldüğü üzerine şu anda bir yorum yapmıyorum.

Demre savcılığı soruşturması var. Adli tabip süreci var. Ben yine “bir daha olmasın” diyorum.

Lütfen sayın bakanlar...

Lütfen sayın valiler...

Artık gereğini yapın...

Bu kadar tarihi bir yolu güvenli kılmak bu kadar zor mu?