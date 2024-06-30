Karayolu sıcağından deniz yolculuğuna… Didim’den Bodrum’a Marmaris’ten Fethiye’ye deniz otobüsleri başlıyor

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Didim’den Bodrum’a, Marmaris’ten Fethiye’ye kadar feci bir karayolu trafiği başlar. O yollar yetmez...

Asfalt sıcağı aşağıdan, güneş yukarıdan ve sıkışan trafiğin öfkesi birleşince tatil yolu işkenceye dönüşür.

Sonra... Kazalar, acı haberler...

İşte son bayramda Muğla kavşağından gelen o feci trafik kuyruğu...

Ve şimdi; Aydın ve Muğla arasındaki tatil kasabalarını, tarihi yerleri gezmek isteyen vatandaşlarımız için harika bir haberim var.

1 Temmuz Kabotaj Bayramı’yla birlikte,

Didim’den deniz otobüsüne binince,

Denizyolundan, harika sahilleri seyrederek Bodrum’a kadar gidiyorsunuz.

Turgut Reis’e varış.

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Diyelim ki Marmaris’ten bindiniz;

Muhteşem sahillerimizi, körfezlerimizi seyrederek Fethiye’ye ulaşıyorsunuz.

Yarından itibaren en güzel körfezlerin denizyolu açılıyor.

KARAYOLU DENİZYOLU FARKI

Şöyle de düşünebiliriz; Aydın Didim-Muğla Bodrum Turgutreis arası karayolu ile 140 km... Yaz aylarındaki trafik yoğunluğu ile bu mesafe 3 saat.

Didim-Turgutreis arası 21 deniz mili uzunluğunda ve bu mesafe deniz otobüsleri ile 1 saat. Dedim ya...

Üstelik o manzarası harika sahiller...

Asfaltın sıcağı, trafiğin işkencesi yok.

Ya da... Turgutreis-Bodrum merkezin arası 14 km. Yaz aylarında trafik yoğunluğu dikkate alındığında bu mesafe 1 saate gidilebilirken, deniz otobüsleri ile 35 dakikaya inecek.

Hadi diyelim; Marmaris’ten Fethiye’ye geçmek istiyorum...

Marmaris-Fethiye arası karayolu ile yaklaşık 140 km. Yaz aylarındaki trafik yoğunluğu ile 2 saat. Marmaris-Fethiye arası 48.5 deniz mili uzunluğunda...

Yine 2 saatte gidiyorsunuz. Ama o muhteşem kıyıları seyrederek; üstelik asfaltın sıcağı, trafiğin işkencesi yok...

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Şimdilik bu deniz otobüsü seferleri iki hat arasında başlıyor.

Umarım, Bodrum-Marmaris hattı da eklenir.

Gerçi Bodrum-Datça, Gökova-Köremen deniz seferi var.

Belli ki bu hat da birleştirilecek.

EGE ADALARINDA VAR BİZDE NEDEN YOK

Yıllardır sorardım:

Ege adaları arasında Yunanistan onlarca deniz otobüsü, arabalı vapur seferleri yapar. Turistleri taşır. Bizim 2 bin kilometreyi bulan muhteşem sahillerimiz, koylarımız var. Neden sahillerde karayollarını büyütürüz de denizyolunu düşünmeyiz.

Deniz turizmi ve taşımacılığı geliştirmeyiz.

İşte şimdi bu sorunun cevabını nihayet buluyoruz. Bu kararı alıp uygulamayı başlatan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı kutluyorum.

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Belediyeler arası işbirliği için harika bir örnek veriyorlar.

BENDEN DE İKİ ÖNERİ: DENİZ TAKSİ VE ANTALYA

Madem asfalt sıcağı ve karayolu işkencesinden, manzaralı denizyoluna geçiyoruz.

İki öneri de yıllarını denizciliğe vermiş ‘bendeniz’den gelsin...

Önerilerim şöyle: Aydın ve Muğla Belediyeleri arasındaki bu harika işbirliği acaba Antalya’ya ulaşır mı?

Yani Didim’den Antalya’ya... Fethiye’den sonra Kalkan, Kaş limanlarına uğrayıp oradan Antalya’ya giden feribot seferleri...

Tabii işletmecilik kısmını bilemem. Madem bu kadar harika kıyılarımız var. Denizlerimizi neden kullanmayalım?

Diğer önerim çok daha geniş kapsamlı...

DENİZ UÇAĞI TAKSİ-DOLMUŞ

Dünyanın bütün turistik bölgelerinde, denizlerde, göllerde deniz uçağı taksi ve dolmuş uygulaması var.

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Hep diyoruz ya; “Üç tarafı denizlerle çevrili...”

Evet güzel ülkemizin denizlerinde neden deniz uçağı kullanılmaz!

Ambulansından yolcu taşımacılığına kadar neden böyle bir sistemi kurmuyoruz?

Üstelik bu konuyu çok iyi bilen ve Kocaeli Belediyesi ile Körfez’de çevre denetimleri yapan deniz uçağının tecrübeli kaptanı Hakan Osanmaz var.

Ulaştırma Bakanlığı ilgili birimleri Osanmaz’ı arayıp sorsalar,

Kıyı belediyeleri birleşip bir ortak merkez kursalar, gerek turizm açısından, gerek taşımacılık ve gerekse sağlık hizmetleri açısından bu olanak kullanılır hale gelemez mi?

Neyse... Şimdilik Aydın Muğla arasında 1 Temmuz’da başlayacak bu seferleri alkışlayalım. Sonrasını da takip edip izleyelim... Bu vesile ile tüm denizcilerin Kabotaj Bayramı’nı kutluyorum.

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Rüzgârlarınız kolayına, dümenleriniz viya, pruvalarınız neta olsun...