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Fatih Çekirge
Fatih Çekirge
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Kanlı kafesin dibindeki Trump’ın derin devleti

#Trump#Kanada#Elon Musk

1) Vergileri saldı.

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Kanada’ya, “Gelip alırım seni” dedi.

“Meksika Körfezi benimdir” diye çıkıştı...

“Panama Kanalı benim hakkımdır” dedi.

“Gazze’yi tatil köyü” ilan etti.

Ticaret savaşlarını başlatıp Çin’den, Afrika’dan, Latin Amerika’dan Avrupa’ya kadar dünyayı salladı.

Bu çılgınlığa karşı;

Oturaklı devlet adamları “Yok canım, durun biraz normale gelir” türünden açıklamalar yaptı.

Kimisi;

“Aslında pazarlık yapıyor” dedi.

Kimisi;

“Sonunda devlet aklı işler” diye avundu.

Kanlı kafesin dibindeki Trump’ın derin devleti

Peki arkadaşlar;

Acaba hangi Trump’ı konuşuyoruz?

Acaba bu Trump neden hoşlanır?

Duygu dünyası var mıdır?

Varsa nasıldır?

Defalarca yazdım.

Trump’ı anlamak için UFC’ye bakın” dedim.

Onun en zevk aldığı şey nedir?

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İşte yine onun fotoğraflarını yayınlıyorum.

İşte...

Dünyanın en kanlı dövüşlerinin yaşandığı UFC kafesi...

Bakar mısınız?

Başkan olmadan önce yalnızca Elon Musk’la geldiği o kafesin dibinde.

13 Nisan 2025 günü kimlerle oturuyor?

İşte...

Dışişleri Bakanı Marco Rubio.

Hemen yanında FBI Direktörü Kash Patel. Ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard.

Yani... Bir nevi ABD derin devleti...

Acaba şöyle mi dedi:

Arkadaşlar gelin Miami’deki dövüşe giderken konuşalım.

Muhtemeldir. ABD topraklarında yabancı avı sürdüren FBI...

Gazze’de akan kanlar üzerinde tatil köyü planlaması için görüşmeler yapan Dışişleri Bakanı Marco Rubio için bundan güzel bir motivasyon olabilir mi?

Kafeste Roma döneminin gladyatörleri gibi birbirlerini bayıltana kadar dövenlerin bu kanlı savaşını seyredenler için...

Elbette çok iyi bir motivasyon dekorudur bu.

Kanlı kafesin dibindeki Trump’ın derin devletiKanlı kafesin dibindeki Trump’ın derin devletiKanlı kafesin dibindeki Trump’ın derin devleti
Hemen yanında FBI Direktörü Kash PatelKanlı kafesin dibindeki Trump’ın derin devletiDışişleri Bakanı Marco RubioKanlı kafesin dibindeki Trump’ın derin devletiUlusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard.Kanlı kafesin dibindeki Trump’ın derin devleti

Kanlı kafesin dibindeki Trump’ın derin devleti

KANLAR İÇİNDE KUTLAMA

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2) İşte... Rakibinin ağzını burnunu kırıp kanlar içinde bırakan dövüşçü Silva... Kafesin üzerine çıkıp Trump’ı selamlıyor. Trump alkışlıyor.

İşte... Alnı yarılmış, kaşı açılmış.

Kanlar içinde boğazını mengene gibi sıkan rakibinden kurtulmak için neredeyse can çekişen bir başka gladyatör.

Trump neredeyse yumruğunu kaldırıp Roma imparatoru gibi baş parmağını aşağı ya da yukarı yapacak.

Öl ya da öldür...

Evet bütün bunlar... Bu kanlı sahneler...

ABD Başkanı Trump’ın önünde gerçekleşiyor.

Ulusal İstihbarat Direktörü Hanımefendi’nin önünde yaşanıyor. FBI Direktörü seyrediyor. Ve en önemlisi de arkadaşlar;

Trump bu kanlı dövüşten zevk alıyor.

Belki de bir ABD Başkanı ilk kez böyle bir görüntü veriyor.

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Dünyanın en güçlü ve en büyük devletinin başkanı ve derin temsilcileri,

İnsanlığın açlığı, mazlum halklar gibi kavramların çok uzağında,

Bu kanlı dövüşleri zevkle seyrediyorlar.

Güçlünün güçsüzü ezdiği bu gladyatör dünyasında mutlular.

Ve eğer böyleyse; Ey dünya ahalisi... Hiç boşuna kendimizi kandırmayalım.

Gladyatör dövüşlerinin yapıldığı Roma döneminden daha uzakta değiliz.

Bunlar ne Gazze’deki zulmü düşünür. Ne de insan hakkını.

Ne yazık... İnsanlık hiç ders almıyor. Ama inanın Roma’nın sonu ne olduysa, aynısı olacaktır.

Kaostur bu.

O yüzden ben yine;

Geçen hafta gittiğim Özbekistan’ın Buhara’sını hatırlıyorum.

Hoca Ahmet Yesevi’yi. Hocası Yusuf Hemedani’yi, Mevlânâ’yı düşünüp;

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İnsana saygının manevi iklimine sığınıyorum.

#Trump#Kanada#Elon Musk
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