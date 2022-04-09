Kahraman çevreciler 'seri katiller'e karşı

Yine aynı bela...
Yine aynı cinayet...
Yine o “seri çevre katilleri”...
Yüzlerce yıldır onlarca medeniyete su olan...
Asırlara hayat olan...
Ergene Nehri’nin Çorlu Deresi yine simsiyah akıyordu.
Kaan Bey masanın etrafındaki çalışma arkadaşlarına baktı ve:
“Yılmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hadi arkadaşlar...” dedi.
Kalktılar ve başladılar araştırmaya...
Kirlenmenin tek tek izini sürdüler. Havayı, karayı, suyu kirleten ne varsa, kim varsa, hangi fabrika varsa buldular...
Uzun bir çalışmanın sonunda DHA’dan Mehmet Yirun ve Şafak Taşoyar önceki gün onlardan şu haberi geçti:
“Tekirdağ Çevre Müdürlüğü’nce yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 45 işletmeye yönelik 6 milyon 799 bin 850 lira ceza uygulandı.”
BU KAÇINCI CİNAYET
Bu haberi okuyunca gerilere gittim...
Yine Tekirdağ... Yine Ergene Nehri... Yine balıkların öldüğü, simsiyah akan Çorlu Deresi...
Tam 1 yıl önce...
7 Mart 2021’de yazmıştım.
Hatırlatayım:
“Bir zamanlar masallardaki gibi akan ama şimdi balık ölümlerinin yaşandığı bir derede...
Ahali toplanmıştı.
Kimisi umutsuzca şöyle dedi:
‘Arkadaş, bu derenin üzerinde dev fabrikalar var, oranın pislikleri akıp bu dereyi bitiriyor. Bizim tarlaları çürütüyor, balıkları öldürüyor. Ama o fabrikaların sahiplerine güç yeter mi? Şikâyet etsek ne olur?’
Diğeri: ‘Olur mu öyle şey, hakkımızı aramalıyız. Ne yani, bırakıp gidelim mi ata topraklarını... Yine ekip biçeceğiz...’
Bir başkası ve genç olanı: ‘Yahu ne zamandır bu dereyi böyle kirletiyorlar. Başka köyler de aynı durumda. Onlar uğraştı, bir sonuç çıkmadı... Yıllardır böyle...’
Sonunda şikâyete karar verildi.”
UZAKLARDA BİR TOPLANTI
9 Mart 2021.
Tekirdağ Çevre Müdürü her sabah yapılan toplantıya bu defa özel bir gündemle gelmişti. “Arkadaşlar” dedi. “Ciddi bir kirlilik ihbarı var. Bu konuyu tam anlamıyla araştıralım.”
Hemen haritalar açıldı. İhbarın geldiği dere tespit edildi. Paftalar, dere akış debileri çıkarıldı.
Giriştiler araştırmaya...
Sonuç:
Medyada haberler:
- Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 1 yıl içinde 120 tesise Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle toplam 10 milyon 283 bin 854 lira ceza uyguladı.
- Standartlara aykırı atıksu deşarjında bulunan 46 tesise 4 milyon 853 bin 444 lira... (Bizim dereyi kirletenler dahil...)
- Standartlara aykırı hava emisyonunda bulunan 21 tesise 1 milyon 622 bin 80 lira...
- Atık yönetimi konusunda yapılan 395 denetimde 22 tüzel ve gerçek kişiye 3 milyon 93 bin 447 lira...
Bu haberi okuyunca nasıl da sevinmiştik.
Nihayet bu “çevre katilleri”ne bir dur diyen çıkmıştı...
Genç çevre mühendisi Kaan Bey ve arkadaşları...
GELDİK YİNE BUGÜNE
Bu haberi de yine DHA önceki gün geçti...
Yani tam 1 yıl sonra...
“Kirlilikten en fazla etkilenen Ergene Nehri’nin kollarından Çorlu Deresi, yine simsiyah akıyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar, ağır kokuya neden oluyor. Koku nedeniyle evlerinin pencerelerini dahi açamayan Sağlık Mahallesi halkı isyan etti...”
Sorun bakalım, bunca cezaya, bunca mücadeleye rağmen ne değişmiş...
O seri çevre katilleri...
O gözlerini para hırsı bürümüş doğa düşmanları, kesilen para cezalarını ödüyor.
Ama cinayete devam ediyor.
Çünkü cezalar etkilemiyor...
O yüzden merak ediyorum:
Son 5 yılda o bölgede üst üste ceza kesilen kaç tesis var?
Yani, “Cezasını verir, yine kirletirim” diyen kaç arsız patron var?
SAKIN YILMAYIN KARDEŞLERİM
Sayın çevre mühendisi Kaan Sinan Tohumcu...
Çevre savaşçısı kardeşim... Tekirdağ Çevre Müdürü...
Biliyor musun ki kardeşim...
Kahraman, yalnızca bu vatanın sınırlarını korurken olunmaz...
Böyle nehirlerini, balıklarını, ağaçlarını korurken de olunur...
O yüzden benim için siz...
O masanın etrafında mücadele veren tüm arkadaşlarınızla birlikte birer çevre kahramanısınız...
Yılmayın...
Bu arsızlarla mücadeleye devam edin...
Sayın Çevre Bakanı Murat Kurum... Biliyorum, siz de çok duyarlısınız.
Muhtemelen Kaan gibi genç çevreci mühendisler sizden güç alıyor...
Öyleyse üst üste ceza yiyen tesisler varsa...
Lütfen onlara ibretiâlem için okkalı bir ceza kesin. Kapatın...
Böylece Tekirdağ’ın Ergene’sindeki kardeşlerimiz de memleketin dört bir tarafındaki kardeşlerimiz de bilsinler ki...
Çevreyi koruyanlar var...
Kahraman çevreciler 'seri katiller'e karşı
Yine sabah erkenden toplandılar...
Yine aynı bela...
Yine aynı cinayet...
Yine o “seri çevre katilleri”...
Yüzlerce yıldır onlarca medeniyete su olan...
Asırlara hayat olan...
Ergene Nehri’nin Çorlu Deresi yine simsiyah akıyordu.
Kaan Bey masanın etrafındaki çalışma arkadaşlarına baktı ve:
“Yılmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hadi arkadaşlar...” dedi.
Kalktılar ve başladılar araştırmaya...
Kirlenmenin tek tek izini sürdüler. Havayı, karayı, suyu kirleten ne varsa, kim varsa, hangi fabrika varsa buldular...
Uzun bir çalışmanın sonunda DHA’dan Mehmet Yirun ve Şafak Taşoyar önceki gün onlardan şu haberi geçti:
“Tekirdağ Çevre Müdürlüğü’nce yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 45 işletmeye yönelik 6 milyon 799 bin 850 lira ceza uygulandı.”
BU KAÇINCI CİNAYET
Bu haberi okuyunca gerilere gittim...
Yine Tekirdağ... Yine Ergene Nehri... Yine balıkların öldüğü, simsiyah akan Çorlu Deresi...
Tam 1 yıl önce...
7 Mart 2021’de yazmıştım.
Hatırlatayım:
“Bir zamanlar masallardaki gibi akan ama şimdi balık ölümlerinin yaşandığı bir derede...
Ahali toplanmıştı.
Kimisi umutsuzca şöyle dedi:
‘Arkadaş, bu derenin üzerinde dev fabrikalar var, oranın pislikleri akıp bu dereyi bitiriyor. Bizim tarlaları çürütüyor, balıkları öldürüyor. Ama o fabrikaların sahiplerine güç yeter mi? Şikâyet etsek ne olur?’
Diğeri: ‘Olur mu öyle şey, hakkımızı aramalıyız. Ne yani, bırakıp gidelim mi ata topraklarını... Yine ekip biçeceğiz...’
Bir başkası ve genç olanı: ‘Yahu ne zamandır bu dereyi böyle kirletiyorlar. Başka köyler de aynı durumda. Onlar uğraştı, bir sonuç çıkmadı... Yıllardır böyle...’
Sonunda şikâyete karar verildi.”
UZAKLARDA BİR TOPLANTI
9 Mart 2021.
Tekirdağ Çevre Müdürü her sabah yapılan toplantıya bu defa özel bir gündemle gelmişti. “Arkadaşlar” dedi. “Ciddi bir kirlilik ihbarı var. Bu konuyu tam anlamıyla araştıralım.”
Hemen haritalar açıldı. İhbarın geldiği dere tespit edildi. Paftalar, dere akış debileri çıkarıldı.
Giriştiler araştırmaya...
Sonuç:
Medyada haberler:
- Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 1 yıl içinde 120 tesise Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle toplam 10 milyon 283 bin 854 lira ceza uyguladı.
- Standartlara aykırı atıksu deşarjında bulunan 46 tesise 4 milyon 853 bin 444 lira... (Bizim dereyi kirletenler dahil...)
- Standartlara aykırı hava emisyonunda bulunan 21 tesise 1 milyon 622 bin 80 lira...
- Atık yönetimi konusunda yapılan 395 denetimde 22 tüzel ve gerçek kişiye 3 milyon 93 bin 447 lira...
Bu haberi okuyunca nasıl da sevinmiştik.
Nihayet bu “çevre katilleri”ne bir dur diyen çıkmıştı...
Genç çevre mühendisi Kaan Bey ve arkadaşları...
GELDİK YİNE BUGÜNE
Bu haberi de yine DHA önceki gün geçti...
Yani tam 1 yıl sonra...
“Kirlilikten en fazla etkilenen Ergene Nehri’nin kollarından Çorlu Deresi, yine simsiyah akıyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar, ağır kokuya neden oluyor. Koku nedeniyle evlerinin pencerelerini dahi açamayan Sağlık Mahallesi halkı isyan etti...”
Sorun bakalım, bunca cezaya, bunca mücadeleye rağmen ne değişmiş...
O seri çevre katilleri...
O gözlerini para hırsı bürümüş doğa düşmanları, kesilen para cezalarını ödüyor.
Ama cinayete devam ediyor.
Çünkü cezalar etkilemiyor...
O yüzden merak ediyorum:
Son 5 yılda o bölgede üst üste ceza kesilen kaç tesis var?
Yani, “Cezasını verir, yine kirletirim” diyen kaç arsız patron var?
SAKIN YILMAYIN KARDEŞLERİM
Sayın çevre mühendisi Kaan Sinan Tohumcu...
Çevre savaşçısı kardeşim... Tekirdağ Çevre Müdürü...
Biliyor musun ki kardeşim...
Kahraman, yalnızca bu vatanın sınırlarını korurken olunmaz...
Böyle nehirlerini, balıklarını, ağaçlarını korurken de olunur...
O yüzden benim için siz...
O masanın etrafında mücadele veren tüm arkadaşlarınızla birlikte birer çevre kahramanısınız...
Yılmayın...
Bu arsızlarla mücadeleye devam edin...
Sayın Çevre Bakanı Murat Kurum... Biliyorum, siz de çok duyarlısınız.
Muhtemelen Kaan gibi genç çevreci mühendisler sizden güç alıyor...
Öyleyse üst üste ceza yiyen tesisler varsa...
Lütfen onlara ibretiâlem için okkalı bir ceza kesin. Kapatın...
Böylece Tekirdağ’ın Ergene’sindeki kardeşlerimiz de memleketin dört bir tarafındaki kardeşlerimiz de bilsinler ki...
Çevreyi koruyanlar var...