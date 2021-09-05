Jandarma katilleri arıyor... Peki carettaları kim öldürdü

- Kamplaşma...
En çok korktuğumuz şey:
- Trolleşme...
En çok üzüldüğümüz şey:
- Birinin ötekini dinlememesi.
En çok sıkıntısını çektiğimiz şey:
- Fikirler üzerinden değil, semboller üzerinden tartışmak...
Televizyonlarda ve gazete köşelerinde, açık oturumlarda, dost sohbetlerinde hep aynı şeyi söylüyoruz:
Bir ibret ve bir dehşet sahnesi...
Ama önce zaferler ayı...
950 yıl önce Sultan Alparslan’ın yiğitleriyle Malazgirt’ten açtığı Anadolu kapısı;
Mustafa Kemal’in önderliğinde Millet Meclisi’nin ordusuyla ve bir milletin top yekün taarruzuyla vatan olmuştur...
Bu nedenle ağustos bu millet için zaferler ayıdır...
Kutlu olsun...
AHLAT: Ahlat’ta bulunan mezar taşlarının anlamı büyüktür. Daha haberi duyduğum ilk gün “İşte” dedim. “Anadolu’nun kitabeleri...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle
1. Sevim ve Serpil de yaylaya çıkmaya hazırlanıyordu...
Elanur hemen söze girdi:
“Kızlar bir fikrim var. Şu bizim Filenin Sultanları var ya...”
Sevim: “Evet. Nasıl güzel oynuyorlar. Hayranım ben...”
Serpil: “Vallahi ben de. Bayılıyorum. Heyecandan ölüyorum.”
Elanur bu defa daha bir heyecanla:
HAYVANLAR için oluşturulan Asya Koalisyonu (AfA) önceki gün çok önemli bir rapor yayınladı...
Asya Koalisyonu dünyanın değişik ülkelerinden seçilen 22 hayvan hakları kuruluşundan oluşuyor... Bu nedenle yayınladığı rapor ayrıca değerli.
Raporun en çarpıcı bölümü ise Facebook, YouTube, Tiktok gibi sosyal medya devlerinin “hayvanlara zulüm yapan” videolardan kazandıkları paralar.
Evet yanlış okumadınız.
Kan donduran insanlık dışı görüntüler.
Taliban korkusuyla ölümüne kaçan insanlar. Anneler, çocuklar.
Uçakların tekerlekleri arasına sıkışan...
Çıktığı uçak kanadında can veren, parçalanan insanlar.
Dünya ajanslarının geçtiği bu fotoğraflar, görüntüler, televizyonlardan yayınlandıkça insanlığın kanı donmuştu.
Dehşet içinde izliyorduk..
Ve herkesin ağzında şu söz:
“Bu nasıl bir adalet. Bu insanlara yardım edecek birisi yok mu? BM nerede? ABD nerede?”
1. Vietnam askerleri ABD’nin devasa ordusunu bu tünellerle yenmişti...
Dağlar, ormanlar ve tüneller...
Tonlarca napalm bombasının döküldüğü, her yerin cayır cayır yakıldığı o topraklarda ancak yeraltı tünellerinde yaşayabilmişlerdi. Bizi gezdiren rehber tüneli gösterince şoka girmiştim.
“Nasıl yani buradan mı giriyorlardı?”
“Evet” demişti rehber “Buradan giriyorlardı tünele...”
Tünel deyince yanlış anlamayın.
Bir kovuk...
İki aylık hamileydi. Ve şiddet başlamıştı.
Bir gece hırlayan bir ses:
“Defol bu evden. Eğer gelirsen seni kıtır kıtır keserim...”
Sevil böylece baba evine döndü. İyi bir işi vardı. Kendi hayatını kuracaktı.
Bir fabrikada muhasebeciydi.
Ama İ.K. bir türlü peşini bırakmıyordu.
Sürekli tehdit...
Kardeşine durumu anlattı...
Varlığını ABD desteğine borçlu birinin böyle bir suçlama yapmasını nasıl yorumlayacağız?
Bu sorunun cevabını ararken; emekli Büyükelçi Naci Koru’nun haftalık yazısına konu ettiği son BM Güvenlik Konseyi raporunu gördüm.
‘Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi’nin hazırladığı S/2021/486 sayılı, 22 sayfalık ‘Afganistan’da barış, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturan Taliban ile diğer bağlantılı kişiler ve oluşumlar’ başlıklı 12’nci rapor...
Çok çarpıcı bulgular var.
Koru’nun şu alıntısı dikkatimi çekti:
“Raporun yeni ve ilginç bir yönü, ‘Taliban ve El-Kaide’ başlıklı alt bölümün 41. maddesinde kayıtlı. Bu maddede, ABD’yle Taliban arasında Şubat 2020’de Doha’da imzalanan anlaşmanın kamuoyuna açıklanan ana metnine ilave ‘gizli eklerinin’ olduğu ilk kez bir BMGK belgesinde açıklanıyor.”
Müthiş...
ABD’nin Taliban’la gizli anlaşma yaptığı ilk kez bir BM raporuyla duyurulmuş oluyor..
Biliyorum...
Steve Jobs’tan bu yana hepimiz “internet yatırımı” üzerine hayaller kuruyoruz...
Meşhur “garaj çocukları” hikâyesi yani...
Bir fikir... Bir ışık. Bir yazılım. Bir hayal. Çılgın bir adım. Yemek Sepeti... Angry Birds... Amazon... Mask...
Ve ardından gelecek milyonlarca, hatta milyarlarca dolar...
2 yıllık kapanmalar...
AB’nin, İngiltere’nin “kırmızı listeleri” derken...
Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la “yangın sonrasını” konuştum...
- Sayın Bakan, bunca sıkıntı, badire, kapanmalar. Bir de üstüne yangınlar... Hiç böylesini görmemiştik. Bu kadar badirenin arasında turizm gelirlerimiz ne oldu?
- Evet zorlu bir dönemden geçtik ve geçiyoruz. Siz de saydınız. Dünya çapında bir olay. Sıkıntılar yok değil elbette.
- Yani zararda mıyız?
(Bakan Ersoy gülerek)
- Yok... Yok... Biz zaten her türlü sıkıntıya göre bir planlama yapmıştık.
1. Basmış gaza gidiyor.
Zavallı hayvan perişan... Koşuyor yetmiyor. Sürünüyor...
O gaza bastıkça görenler çılgına dönüyor.
Sonra birkaç kişi bu iğrenç olayı kaydedip sosyal medyaya koyuyor...
1. En makul ve en masum haliyle düşünsen bile...
Bu fotoğrafların karşılığındaki söz şudur: “Yahu arkadaş. Dosyalarla, isimlerle, belgelerle, fotoğraflarla YPG ve PKK’nın birlikte terör örgütü olduklarını ortaya koyduk. Anlattık. Ama şu hale bakın ki, biz içimizdeki yangınla boğuşuyoruz. Siz hâlâ dışarıdan kundaklıyorsunuz. Nerede kaldı müttefik olmak... Nerede kaldı NATO...”
Evet bu pazar Suriye’de yapılan bir toplantıyı ve sahnedeki aktörlerini anlatıyorum.
Önce Antalya’dan Tilkili Köyü’ne yardım götürürken cehennemin ortasına düşen 4 kahraman esnafı yazdım...
Sonra Kaş-Fethiye gençliğinin kurduğu “motorize tulumbacıları”...
Bugün de Marmaris’ten iki işinsanının olağanüstü çabasını anlatıyorum.
Önceki gün bir konuşma:
- Serkancım hepimize geçmiş olsun. Ada girişine 500 hp ile denizden su emen pompa sistemi kurdum. Yarın öğlen hazır olur. 3 dakikada 20 tonluk tankeri doldurur halde olacağız... İki adet 1000 hp pompa saatte 750 ton basınçlı su verebilecek, 7 hortum cuma hazır olacak...
- Sağ ol abi, bu bizim işi görür. Ben 10 tanker aldım. Eğer suyu da oradan alırsam... Tamamdır...
- Arkadaşlara duyurabilirsin... 12 kişilik deniz uçağı ve iki pilot da hazır olacak. Tıbbi tahliye için... Ben bütün ekiple yangına karşı temizlik yapıyorum. Allah yardımcımız olsun...
Arkadaşlar bu konuşma Marmaris’te iki işinsanı arasında geçiyor...
Gerçekten videodaki konuşmalar tüyler ürperticiydi.
İnsan izlerken kendisini o cehennemin ortasında hissediyordu...
Bugün de başka bir dayanışma örneği.
İşte Kaş’ın Çavdır Mahallesi...
Yangın haberleri ateş gibi düşmeye devam ederken Emre atlıyor motosikletine; doğru mahalle kahvesine...
Kim varsa o sırada oturuyorlar masaya. Emre diyor ki:
Hangi videoyu izlesem yanıyorum.
Ama dün gece öyle bir sahne izledim ki...
İşte o yüzden sordum:
“Siz hiç otomobilin camlarından cehennemi gördünüz mü?”
Bu pazar Manavgat Tilkiler Köyü’ne malzeme yardımı götürmek için yola çıkan 4 esnafın hikâyesini anlatmak istedim.
Yakın köy alevler arasında kalınca pideden ayrana ne buldularsa yardım olarak yanlarına alıp arabaya atlıyorlar...
Ve yardım için çıktıkları yolda cehennemin ortasına düşüyorlar...
Tam Manavgat’a doğru alçalırken...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle konuşuyoruz.
Acı büyük. Alevler durmuyor...
Soruyorum:
- Sayın Pakdemirli, önce milletçe hepimize geçmiş olsun. Bir sabotaj endişeniz var mı?
- Her yangında kafamızdaki soru budur. Ama kolluk kuvvetleri bulacak bunu... Sabotajın bulunmasına yönelik teknikler var. Polisimiz, jandarmamız bu konuda çok deneyimli...
- Bir de bazı eleştiriler var. Yangınları söndürmek konusunda yeterli olunamıyor türünden. Muhalefet liderleri bunu iddia ediyor.
İçimdeki ayyıldız öyle bir dalgalandı ki..
Ve hele bir de Eda’nın sözünü duyunca..
Özellikle hayata ve geleceğe karşı korkuları olan gençler için o sözü yazmak istedim..
Dün onlar son olimpiyat şampiyonu Çin’le oynarken biz yüreğimiz ağzımızda...
Sinir uçlarımızda birkaç damla gözyaşı...
Sevinç desen... Heyecan desen...
Ne dersen de...
- Hadi biz kendi içimizde bu betondan işgali ve rezaleti yaşayıp eleştiriyoruz... Peki ya karşıdan bakınca, dışarıdan nasıl görülüyoruz...
- İşte o nedenle kimseyi suçlamak değil...
- Kimseye öfkelenmek değil...
-“Bak sen şu rantiyecilere”
Karşı tarafta kardeşi Esra telefonda aramalarını bekliyordu.
Böylece Erol ve Nermin birbirlerini görerek konuşabiliyordu.
Nermin, Erol aramadan kızına saçını başını düzelttiriyor. Erol’a bitkin görünmemek için elinden geleni yapıyordu.
Böylece Erol ve Nermin hiç olmazsa birbirlerinin gözlerinin içine bakabiliyorlardı.
“Bugün nasılsın canım?” diyen tatlı bir ses...
Bir gülümseme o günü ışıtıyordu.
Yazının başlığında sordum ya...
“80 yaşında aşk ilk günkü gibi olur mu?”
Jandarma katilleri arıyor... Peki carettaları kim öldürdü
Gece yarısına doğru saat 23.35...
1. Plajın ortasında... Stefan bağırıyor:
“Stop... Stop... Stoppp”
Ardından Seher...
“Durun... Durun gitmeyin. Ne işiniz var burada?..
ATV’deki adam bir süre öylece boş boş bakıyor...
Sonra ATV’yi Stefan’ın üzerine sürerek oradan uzaklaşıyor...
Stefan acı içinde yere yığılıyor. Sonra ambülans. Jandarma.
Evet arkadaşlar burası Manavgat...
Caretta carettaların üreme alanı. Yasak bölge...
Tam da üreme mevsimi... Daha 100 civarında yavru yeni suya kavuşmuş...
Ama ertesi sabah bakıyorlar ki... Yuvalar dağılmış. Onlarca yavru caretta ezilmiş.
O ATV’deki adamları durdurmaya çalışanlar ise;
Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol...
Ve geçen yıl oraya tatile gelip, carettaların korunması için gönüllü olan Avusturyalı Stefan Feuchtinger...
Doğrusu o adamlar ATV’leri üzerine sürdüklerinde Stefan’ın ne hissettiğini çok merak ettim...
Çünkü normalde durup dinlemeleri gerekir...
Çünkü dünyada çok nadir yerde üreyen carettalar için inanılmaz örnekler var...
Mesela Yunanistan’ın Zakhintos Adası... Bırakın üreme bölgesi ilan edilmiş olan plaja girmeyi, önüne demir atmak bile yasak...
2. ÇEVRECİLER LÜTFEN SİZ DE İZLEYİP KARAR VERİN
DHA o gece yaşananların videosunu yayınladı.
Dikkatle izledim. Birkaç kez baktım.
Evet ATV ile yasak olan o plaja girmişler. Ve Stefan’ı yaralamışlar.
Görüntüler böyle diyor...
Sevgili çevreciler lütfen sizler de izleyin...
Dikkatlice bakın. Ve karar verin... Çünkü Manavgat Jandarması başka bir yorum yapıyor...
3. LASTİK İZLERİ UYUŞMAMIŞ
Evet ertesi gün şikâyet üzerine, görüntülerden plakalar tespit ediliyor. Ve o isimler gözaltına alınıyor. (İsimleri burada vermiyorum. Çünkü yargı süreci var...)
Jandarma hemen soruşturmaya başlıyor...
Manavgat Jandarması’nın ulaştığı sonuç şöyle...
Buradan sonrasında sözü DHA Manavgat Muhabiri Ömer Karça’nın haberine bırakıyorum: “Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede, caretta carettaların ölümüne neden olan ATV araçlarının izleri ile şüphelilerin kullandığı ATV’lerin lastik izlerinin farklı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine şüphelilere, caretta caretta yavrularının ölümüne neden olma suçlaması yöneltilmedi. Jandarma ekipleri, yavruları kimin öldürdüğünü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.” Acaba ATV’lerin kaç çeşit lastiği olabilir.
Jandarma soruşturmayı sürdürdüğüne göre katilleri arıyor olmalı... Bekleyeceğiz. Ve hep soracağız...
4. VE SERBEST KALIYORLAR
Evet, Jandarma’nın bu raporu üzerine gece yarısı yasak olan caretta plajına giren ve Stephan’ı yaralayan kişiler serbest kalıyor...
Peki...
O zaman ben de şimdi sormak istiyorum:
5. CEVAP BEKLİYORUZ
1) Dünyadaki bu tür doğal üreme alanları yasak bölge ilan edilince oraya giriş çıkış için kolluk kuvvetleri önlem almaz mı? Burada bir eksiklik olabilir mi?
2) Bu kişiler ifadelerinde oraya girişin yasak olduğunu belirten bir tabela olmadığını söylüyorlar. Bu doğru olabilir mi?
3) Ve Çevre Bakanlığı’nın her saniye çevrenin korunmasıyla ilgili açıklama yaptığı bir dönemde...
Orman Bakanlığı’nın her an doğal yapıların ve yaşamların korunması için uyarı yaptığı bir dönemde...
Bu doğal yaşam ve üreme alanına ATV ile nasıl dalabiliyorlar?
MANAVGAT BELEDİYESİ:
Tabii bir çift söz de Manavgat Belediyesi’ne...
Sayın başkan bu plajın bir üreme alanı olduğunu vurgulamak için bir şey yapamaz mısınız?
Neden yalnızca gönüllülere kalıyor burayı korumak?
BAŞKAN BÖCEK:
Bir de Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i aradım... Aynen şöyle dedi:
“Çok üzgünüm. Üzgünüm. Üzgünüm. Onları korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama maalesef durum bu...”
6. SON SORU JANDARMA’YA
Sayın Manavgat Jandarma Komutanı... Eminim canla başla görevinizi yapıyorsunuz... Ama şu soruyu da sormadan edemiyorum:
“Sizin tespitlerinize göre carettaları öldüren ATV lastik izleri ile o gece oraya dalan ATV lastik izleri uyuşmuyor... Peki o zaman bu yavru carettaları katleden katil kim sayın komutanım... O lastik izlerine göre katilleri tespit edebilecek misiniz? Bana göre bu olay bir doğa cinayetinin polisiye takibidir... Bütün çevreciler olarak bekliyoruz. Saygılarımla...”
SULTANLAR VE EFELER İÇİN MASUM BİR SORU
Ebrar, Eda, Simge, Zehra, Banu...
Hangi birini saysam.
Hepsini çok seviyoruz. Müthiş bir takım. Kadın Milli Voleybol Takımı.
Her maçını nefes nefese izliyoruz. Olimpiyatlarda kalbimiz onlar için çarptı.
Şimdi Avrupa şampiyonasında yine yalnızca gözlerimizle değil, bütün ruhumuzla izledik.
Ay yıldızın parladığı o yüzler... Ama dün itibarıyla bir soru takıldı aklıma.
Sultanlar Sırbistan’a kaybettiler... Tamam. Başımızın üstüne... Ama aynı gün Filenin Efeleri, Rusya gibi bir takımı yendiler.
Erkek Voleybol Milli Takımımız... Ama baktım, Rusya’yı yenen erkek takıma o kadar alkış ve ilgi yok gibi.
Spor sayfalarında küçük bir yer bulmuşlar... “Sultanlar” var. Rusya’yı deviren “Efeler” yok gibi...
Sosyal medyada alkış az...
Doğrusu merak ettim:
“Neden Efeler’e böyle?”
Belki ben yanılıyorum. O yüzden masum bir soru diyorum: “Efeler’e bir haksızlık mı var?”