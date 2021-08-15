İzmir’den bir genç kız Forbes’un ilk 10 kadın yatırımcısı arasına nasıl girdi?

2 yıllık kapanmalar...
AB’nin, İngiltere’nin “kırmızı listeleri” derken...
Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la “yangın sonrasını” konuştum...
- Sayın Bakan, bunca sıkıntı, badire, kapanmalar. Bir de üstüne yangınlar... Hiç böylesini görmemiştik. Bu kadar badirenin arasında turizm gelirlerimiz ne oldu?
- Evet zorlu bir dönemden geçtik ve geçiyoruz. Siz de saydınız. Dünya çapında bir olay. Sıkıntılar yok değil elbette.
- Yani zararda mıyız?
(Bakan Ersoy gülerek)
- Yok... Yok... Biz zaten her türlü sıkıntıya göre bir planlama yapmıştık.
1. Basmış gaza gidiyor.
Zavallı hayvan perişan... Koşuyor yetmiyor. Sürünüyor...
O gaza bastıkça görenler çılgına dönüyor.
Sonra birkaç kişi bu iğrenç olayı kaydedip sosyal medyaya koyuyor...
1. En makul ve en masum haliyle düşünsen bile...
Bu fotoğrafların karşılığındaki söz şudur: “Yahu arkadaş. Dosyalarla, isimlerle, belgelerle, fotoğraflarla YPG ve PKK’nın birlikte terör örgütü olduklarını ortaya koyduk. Anlattık. Ama şu hale bakın ki, biz içimizdeki yangınla boğuşuyoruz. Siz hâlâ dışarıdan kundaklıyorsunuz. Nerede kaldı müttefik olmak... Nerede kaldı NATO...”
Evet bu pazar Suriye’de yapılan bir toplantıyı ve sahnedeki aktörlerini anlatıyorum.
Önce Antalya’dan Tilkili Köyü’ne yardım götürürken cehennemin ortasına düşen 4 kahraman esnafı yazdım...
Sonra Kaş-Fethiye gençliğinin kurduğu “motorize tulumbacıları”...
Bugün de Marmaris’ten iki işinsanının olağanüstü çabasını anlatıyorum.
Önceki gün bir konuşma:
- Serkancım hepimize geçmiş olsun. Ada girişine 500 hp ile denizden su emen pompa sistemi kurdum. Yarın öğlen hazır olur. 3 dakikada 20 tonluk tankeri doldurur halde olacağız... İki adet 1000 hp pompa saatte 750 ton basınçlı su verebilecek, 7 hortum cuma hazır olacak...
- Sağ ol abi, bu bizim işi görür. Ben 10 tanker aldım. Eğer suyu da oradan alırsam... Tamamdır...
- Arkadaşlara duyurabilirsin... 12 kişilik deniz uçağı ve iki pilot da hazır olacak. Tıbbi tahliye için... Ben bütün ekiple yangına karşı temizlik yapıyorum. Allah yardımcımız olsun...
Arkadaşlar bu konuşma Marmaris’te iki işinsanı arasında geçiyor...
Gerçekten videodaki konuşmalar tüyler ürperticiydi.
İnsan izlerken kendisini o cehennemin ortasında hissediyordu...
Bugün de başka bir dayanışma örneği.
İşte Kaş’ın Çavdır Mahallesi...
Yangın haberleri ateş gibi düşmeye devam ederken Emre atlıyor motosikletine; doğru mahalle kahvesine...
Kim varsa o sırada oturuyorlar masaya. Emre diyor ki:
Hangi videoyu izlesem yanıyorum.
Ama dün gece öyle bir sahne izledim ki...
İşte o yüzden sordum:
“Siz hiç otomobilin camlarından cehennemi gördünüz mü?”
Bu pazar Manavgat Tilkiler Köyü’ne malzeme yardımı götürmek için yola çıkan 4 esnafın hikâyesini anlatmak istedim.
Yakın köy alevler arasında kalınca pideden ayrana ne buldularsa yardım olarak yanlarına alıp arabaya atlıyorlar...
Ve yardım için çıktıkları yolda cehennemin ortasına düşüyorlar...
Tam Manavgat’a doğru alçalırken...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle konuşuyoruz.
Acı büyük. Alevler durmuyor...
Soruyorum:
- Sayın Pakdemirli, önce milletçe hepimize geçmiş olsun. Bir sabotaj endişeniz var mı?
- Her yangında kafamızdaki soru budur. Ama kolluk kuvvetleri bulacak bunu... Sabotajın bulunmasına yönelik teknikler var. Polisimiz, jandarmamız bu konuda çok deneyimli...
- Bir de bazı eleştiriler var. Yangınları söndürmek konusunda yeterli olunamıyor türünden. Muhalefet liderleri bunu iddia ediyor.
İçimdeki ayyıldız öyle bir dalgalandı ki..
Ve hele bir de Eda’nın sözünü duyunca..
Özellikle hayata ve geleceğe karşı korkuları olan gençler için o sözü yazmak istedim..
Dün onlar son olimpiyat şampiyonu Çin’le oynarken biz yüreğimiz ağzımızda...
Sinir uçlarımızda birkaç damla gözyaşı...
Sevinç desen... Heyecan desen...
Ne dersen de...
- Hadi biz kendi içimizde bu betondan işgali ve rezaleti yaşayıp eleştiriyoruz... Peki ya karşıdan bakınca, dışarıdan nasıl görülüyoruz...
- İşte o nedenle kimseyi suçlamak değil...
- Kimseye öfkelenmek değil...
-“Bak sen şu rantiyecilere”
Karşı tarafta kardeşi Esra telefonda aramalarını bekliyordu.
Böylece Erol ve Nermin birbirlerini görerek konuşabiliyordu.
Nermin, Erol aramadan kızına saçını başını düzelttiriyor. Erol’a bitkin görünmemek için elinden geleni yapıyordu.
Böylece Erol ve Nermin hiç olmazsa birbirlerinin gözlerinin içine bakabiliyorlardı.
“Bugün nasılsın canım?” diyen tatlı bir ses...
Bir gülümseme o günü ışıtıyordu.
Yazının başlığında sordum ya...
“80 yaşında aşk ilk günkü gibi olur mu?”
Rodos’ta Nicos Taverna’nın sahibi Nicolas: “Her yıl düğünler için gelinlik ve damatlığı İzmir’den alırdık. Çok kaliteli ve hesaplı olurdu. Bu sene hükümet Türkiye’ye kapıları kapatınca kaldık. Çocuklara da söz vermiştik..”
Nicos o kadar samimi ve Türk dostu birisi ki gülerek sordu:
“Ben sana ölçüleri versem bana damatlık kargolar mısın?”
Rodos üzerinden Leros’a kadar geçtik. Kimle konuşsam “Türkler nerede?” diye sordu.
Rodos’taki acenta Figen “Herkes dört gözle Türkleri bekliyor” diyor. Lindos’ta hediyelik eşya satıcısı “Bakın kalenin yolları bomboş. Oysa buraları Türkler doldururdu” diye şikâyet ediyor.
Ve Türk bayrağını gören, “Siz nasıl gelebildiniz yoksa açıldı mı?” diye heyecanlanıyor.
Evet. Ege adalarında esnaf, turizmci bunalmış durumda.
Yüzünü yıkayıp ekmeğin arasına peyniri koyduktan sonra...
“Haydi Bismillah”diye kapıya çıkıyor...
Hayatı ve her şeyi olan küçük kasa yeşil kamyonetine atlıyor...
Aydın’ın ilçelerinde cadde cadde, sokak sokak geziyor.
DÜNYA ajanslarının ilk sıralarında hep aynı başlık:
“NATO çekiliyor. Türkiye Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nı koruma görevini alacak mı?”
“Alırsa ne olur?”
Dünya merak ediyor çünkü
Taliban’la merkezi hükümet arasındaki savaş kızışıyor. Taliban ilerliyor...
Peki Türkiye oraya giderse, riskleri ve faydaları nedir?
Şimdi detaylara geçelim.
Türkiye ABD ile Kabil Havalimanı’nın güvenliği meselesini konuşurken Afganistan’da son durum şöyle:
Taliban ülkenin önemli sınır kapılarını ele geçirmiş.
İran sınırındaki İslamkale ve Türkmenistan sınırındaki Torkundi ilçeleri Taliban’ın kontrolünde.
Uluslararası ajanslardan gelen fotoğraflar Taliban’ın ilerleyişini doğruluyor.
Arkadaşlar eğer bu coğrafyada ABD bir yerden çekiliyorsa...
Orada mutlak bir Rusya ağırlığı başlıyor demektir.
Bakınız Suriye...
Bir şehit verdik...
Gencecik aile babası Görkem...
Marmaris dağlarından denize doğru akan o canım ağaçlar şimdi yok...
Kötü, kirli bir çirkinlik...
Bir ‘katliam karası’ olarak bize doğru baktığı için yazıyorum...
Unutmadık demek için yazıyorum bu yazıyı...
Çünkü. Unutuyoruz...
Geçenlerde efsane atletimiz Muharrem Dalkılıç’ın hastanede yattığını yazmıştım.
Sayısız şampiyonluğu olan Muharrem Dalkılıç...
“Vefa” dedim... “Hatırlanmak” dedim...
“Muharrem Abi” çok mutlu oldu...
Ve Hıncal Uluç...
Hıncal Abi spora, atletizme gönül ve değer veren bir gazetecidir. Bana da örnek olmuştur.
Öyle bir yazı yazdı ki...
“Neden spor sayfalarında atletlerimizi göremiyoruz”
Döndüm bir daha okudum.
Şaşırdım... Bir daha okudum...
Haber şöyle başlıyor:
“6 gün süren bilirkişi incelemesi sonucu; yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı rapor edilerek Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.”
Ne demek bu?
Bir şehit verdiğimiz o yangın...
Türkiye’nin en güzel kıyılarına doğru inen ormanlarımızı kül eden o yangın...
Enerji hatlarındaki bakımsızlık yüzünden mi çıkmış?
ANKARA’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çok yakında programını açıklıyor. Hem de muhteşem yeni salonunda.
Bu haberi alınca nasıl mutlu oldum bilemezsiniz. Çünkü CSO, gençlik yıllarımızın, aşklarımızın, heyecanlarımızın çoksesli tarihidir.
Bunu en iyi kim bilir?
Mesela akşamları CSO’dan gelen sanatçılarla oturduğumuz Replik Bar’da Selçuk Yöntem bilir. Selçuk o zaman da sahiciydi şimdi de öyle.
Prof. Dr. Mustafa Sarı bir süre önce müsilajın son durumunu raporlamak için bir dizi dalış kararı almıştı.
Çanakkale’den Göcek’e kadar inecekti.
Merakla bekliyordum...
Mustafa Hoca o dalışlara başladı. Önce Çanakkale-Babakale arasında daldı.
Son olarak perşembe günü Avşa Adası’nda daldı...
İzmir’den bir genç kız Forbes’un ilk 10 kadın yatırımcısı arasına nasıl girdi?
Melda, Van Gogh’un şu sözünü “hayatının önsözü” haline getirmiş: “Önce resim yapmayı düşlüyorum. Sonra hayalimi boyuyorum...”
Biliyorum...
Steve Jobs’tan bu yana hepimiz “internet yatırımı” üzerine hayaller kuruyoruz...
Meşhur “garaj çocukları” hikâyesi yani...
Bir fikir... Bir ışık. Bir yazılım. Bir hayal. Çılgın bir adım. Yemek Sepeti... Angry Birds... Amazon... Mask...
Ve ardından gelecek milyonlarca, hatta milyarlarca dolar...
Hayal bu...
Ve çok güzel...
Ben bu hayalleri destekliyorum... Ve tam içimizden bir örnek veriyorum.
İşte, İzmirli bir genç kız: Hayallerinin peşinden koştu ve...
Tam 4 yıl içinde Forbes’un Ortadoğu’daki en önemli 10 kadın yatırımcısı listesine girdi...
Bu da işte onun hikâyesidir... Buyurun...
1. MELDA’NIN HAYATINA YÖN VEREN O BİLGİSAYAR
Melda babasından TÜPRAŞ’ın hikâyelerini dinledikçe içinde bir şeyler kıpırdıyordu...
Babası Celalettin Bey TÜPRAŞ’ta baş operatördü. Ve en sevdiği şey bir şeyler yaratmaktı...
Bu hep böyle gitti.
Melda böyle yaratıcı hikâyelerle büyüdü...
Çözüm bulmak. Bir şeyler yaratmak. Yeni fikirler, tasarımlar. Sorunlar ve çözümler...
9 yaşına geldiğinde babası ona bir bilgisayar hediye etti.
İşte o an dünyası değişti Melda’nın.
Sürekli bilgisayarın başındaydı. Soruyor, sorguluyor... Öğreniyor... Sonra bir daha soruyordu.
Daha 12 yaşında hafiften kod yazmaya başlamıştı.
Yıllar geçti.
2. ÜNİVERSİTE YILLARI
Melda üniversite sınavlarına hazırlanıyordu.
Elbette tek tercih bilgisayar programcılığı...
Ve kendi şehri İzmir’in Ekonomi Üniversitesi’ni kazandı.
Tabii Bilgisayar Mühendisliği...
Peki 12 yaşından bu yana bilgisayarla yaşayan bir çocuk böyle bir okulu nasıl bitirir?
Elbette o da erken bitirdi...
Sonradan üniversitede asistan oldu. Eğitim verdi.
3. ‘MELDA’NIN VERDİĞİ BU CEVAP VAR YA...’
Ardından bir Belçika firmasında işe başladı.
Öylesine çalıştı ki...
Sonunda girdiği işin direktörü oldu.
Peki sonra...
İşte ne olduysa bu soruyla başladı...
Melda’ya sordum:
- Çalıştığın firmada direktör olmuşsun. Güzel maaş. İyi çalışma koşulları... Neden bıraktın?
Melda bir saniye durdu. Ve şöyle dedi:
Bazı insanlar var... Güzel bir maaşı olsun. İyi bir ev. Yazlık... Akşamları iş çıkışı bir iki kadeh. Yani garantili bir hayat ister...
- Yani?
Yani ben baktım, her sabah işe gidiyorum. Akşama kadar aynı kişilerle benzeri sözler. Ve akşam ev. Ertesi sabah yine aynı. ‘Dur’ dedim kendime... Ben bir şeyler başarmak ve yaratmak istiyorum... Maaşa ayarlı böyle bir hayat istemiyorum. Kendi kendime dedim ki... Melda daha 28 yaşındasın. Kaybetsen de yeniden başlarsın... Haydi...
4. İŞTE O KARAR
Ve böylece Melda işinden ayrılıp kendi şirketini kurar...
Peki kurar da ne mi olur?
Hemen bir başarı. Milyonlar falan mı? Hayır...
Melda 2016’da FETÖ darbesinin yarattığı o çöküntü anında bir karar verir...
“Dünyaya açılmalıyım.”
Bu sırada gözünde Dubai vardır. Yatırım için fırsat alanı...
Buradan sonrasını şöyle anlatıyor: “Tabii bize en yakın, kültürümüze uygun yatırım yapılabilecek yerlere baktım. Gözümde Dubai belirdi. O zaman böyle... Baktım bazı fuarlar var. Ben de aldım fikirlerimi, ürünlerimi, o fuarlara katılmaya başladım. Sonra tanışmalar. Sonra ilgi duyan yatırımcılara sunumlar...”
Böyle başlamış işte macera...
Kolay olmuyor tabii...
Kapanan her kapıyı açılan bir fırsat olarak görmüş.
İnat etmiş...
Sonunda...
Melda’nın fikirleri o kadar ilgi görmüş ki... Dubai’nin büyük aileleriyle tanışmış...
Bağlantılar, yatırımlar... Ofisler açılmış...
Ve Melda birkaç yatırımı birden yürütmeye başlamış.
5. VE BUGÜN
Evet arkadaşlar. Bu hikâyenin daha çok detayı var ama... Ben uzatmadan sonuca geliyorum.
28 yaşında maaşı bırakıp “kendi hayallerini boyamaya” başlayan Melda Akın...
Bugün Forbes tarafından Ortadoğu’nun teknoloji dalında en başarılı 10 kadınından birisi seçilmiş...
Peki bu bir mucize mi? Hayır...
Melda şöyle açıklıyor:
“Hayal kurmak ve kurduğun hayalden asla vazgeçmemek. Gelecekten korkmamak...”
Melda Akın’la sohbet ederken şunu gördüm...
Kendisi gibi birisi. Yani sahici... Başarılı olmuş genç kadın rolü oynamıyor...
O yüzden ben de şunu ekliyorum: “Kimsenin rolüne soyunmayın.”
6. MELDA’NIN SİHİRLİ SÖZÜ
Sohbetin sonuna doğru Melda Münih’ten bir başka kente geçiyordu...
Bana bir mesaj attı...
Hayallerinin peşinde koşmak isteyenler için Melda’nın çok sevdiği Benjamin Franklin sözünü buraya alıyorum:
“İnsanların çoğu 25 yaşında ölür. Ama 75 yaşında gömülür...”
Daha ne desin size Melda...
7. MELDA NEYİ YARATTI
Melda’nın artık ofisleri var. 20 kişi olmuşlar. Bu eylül ayında Dubai’de iki önemli sağlık kliniğine verdikleri program ve yazılımın açılışı yapılacak...
Konusu: “İleri programlama...”
Yani diyelim ki bir hastanede doktor-hasta ilişkisinde tutulan kayıt süresi manuel olarak çok uzun sürüyor... İşte Melda’nın yazdığı program bu süreyi 3 dakikaya indiriyor...
Ayrıca doktoru saatlerce bilgisayarın başında hasta kayıtlarıyla uğraştırmıyor.
Hangi hastanın nereye yönlendirileceği, doktor randevu saatiyle birlikte anında belirleniyor...
Yapay zekâ yani...
Diyelim ki bir lojistik şirketisiniz. Ya da yemek dağıtıyorsunuz. Bu program o gün bulunduğunuz şehirdeki bütün etkinlikleri tarıyor. Diyelim ki futbol maçı var. O çevrede erkekler hamburger isteyebilir. Ona göre siparişleri ve bölgedeki en yakın kuryeleri birleştiriyor...
Ortalama siparişin ulaşım süresini dakikalara indirebiliyor.
Özetle...
Dev şirketlere yeni bir “çalışma temposu” sunuyor Melda...
8. ALAÇATI’DAN EV
Telefonu kapatırken sordum:
- Peki şimdiki hayalin nedir?
Melda güldü...
Yani ben şimdi gidip Alaçatı, Çeşme’den 3-5 milyon dolara ev almayı hayal etmiyorum. Kazandığım para şirketin. Bugün 34 yaşındayım ve daha yapacak çok şey var...
Evet bu pazar bir düşün nasıl kurulduğunu ve o hayalin nasıl boyandığını anlattım.
Arkadaşlar...
Kim bilir sizleri ufuklarınızda ne hayaller bekliyor... Haydi... Çıkarın ruhunuzdaki fırçayı. Boyayın hayallerinizi...