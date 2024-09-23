 İzmir Valisi Elban açıkladı: Geçen yıl cinayetler işlenen Çeşme ve Alaçatı’ya huzur nasıl geldi

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İşte Hürriyet’in geçen yazdan bir manşeti:

“Alaçatı’da neler oluyor?”

“Peş peşe meydana gelen cinayetler ve saldırılar, Türkiye’yi şoke etti...”

Peki geçen yaz bu kadar kanlı olayların gerçekleştiği Çeşme, Alaçatı, Urla gibi İzmir’in turistik bölgelerinde bu yaz ne oldu da “çıt” çıkmıyor?

Öğreniyorum ki;

Geçen yıl gibi kanlı baskın, çatışma, plaj mafyası yok.

Peki neden?

Bu soruyu İzmir Valisi Süleyman Elban’a soruyorum.

‘BODYGUARD VE VALELERİ TAMAMEN KALDIRDIK’

İşte cevap:

“Evet elimizden geleni yapıyoruz. Çok şükür kansız, olaysız bir yaz geçirdik. İnşallah sezon da böyle biter. Ben İzmir’e tayin oldum. İkinci gün bir olay oldu. Bir cinayet. Zaten bu olay bardağı taşırdı. Çok ciddi tedbirler aldık. Tek tek işletmeleri taradık. İzmir’den 500 civarında polisimizi oralara günü birlik gönderdik. Bodyguard, vale hepsini kaldırdık. Zaten problemler de buralardan çıkıyordu. Çok sıkı denetim yaptık. Allah’a şükür eğlence mekanları anlamında kimsenin burnu kanamadan, adli bir vaka olmadan sezon sonuna geldik.”

Bu noktada soruyorum:

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-Çeşme ve Alaçatı’da kaç eğlence mekanı var? Denetim zor değil mi?

-Evet Çeşme ve Alaçatı’da 602 eğlence mekanı var. Tamamını denetime aldık. Ama öyle rahatsızlık vererek değil. İzmir’den gönderdiğimiz arkadaşlar mekanları yakın kontrole aldılar. Böyle olunca müşteriler de huzurla geldiler. Mekan sahipleri de memnun oldular.

‘BEN ORALARI TEK TEK GEZDİM’

Vali Süleyman Elban bu kanlı hesaplaşmaları engellemek eğlence mekanlarındaki sistemi ve durumu öğrenmek için kendisi de gezmiş.

Diyor ki:

“Ben tek başıma oraları gezdim. Vatandaşa sordum. Biz denetim yapıyoruz, sizi rahatsız eden bir şey varsa lütfen söyleyin. Olur ya kontrol eden arkadaşların tavrından bir rahatsızlık duyulabilir. Onu sordum. Bir sıkıntı olmadığını söylediler. Memnundular. İyi bir sistem kurduk. Seneye daha farklı bir çalışma hazırlıyoruz. Ama oradaki insanları ekmeğinden etmeden, eğlenmeye gelenleri de rahatsız etmeden profesyonel bir sistem kuracağız.”

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Bizim meslekte “fikritakip” diye bir gelenek vardır.

Daha önce yazılıp unutulmuş olayların zaman geçtikten sonraki durumu incelenir.

Bu da öyle oldu.

Çeşme ve Alaçatı’da geçen yıl akan kan, mafya hesaplaşmaları bu sene yoktu.

Cevabını da Vali Elban’dan almış olduk.

Vali Süleyman Elban’ı Ağrı valiliğinden tanıyorum.

Ağrı’ya o kadar büyük hizmetler yapmıştı ki.

Uzun uzun yazmıştım. Tebrik etmiştim.

Merak edenler için o yazının linkini buraya bırakıyorum.

(https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/fatih-cekirge/bunu-basaran-ulke-her-seyi-basarir)

Vali Elban o günlerde “terör yorgunu, işsizlik vurgunu, kurak, çorak” bir kent olan Ağrı’ya;

Dışarıdan tekstil ustaları getirtip, Ağrılı hanımlara, gençlere tekstil işini öğretiyor.

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Sonra gidiyor Bursa’ya... Yeşim Tekstil’e Ağrı’da fabrika kurmasını teklif ediyor. 1 ay uğraşıp ikna ediyor.

Fabrikanın inşaatını valilik yapıyor, Yeşim Tekstil de makinaları getirip üretime başlıyor. Ciddi bir iş sahası açılıyor. Bunun gibi meydanlardan millet parklarına kadar onlarca örnekle Ağrı modern bir kent haline geliyor.

Evet işte o Süleyman Elban şimdi İzmir Valisi.

Geçen yıl cinayetlerin peşpeşe işlendiği mafya hesaplaşmalarının yaşandığı İzmir’in turizm merkezlerine huzur getirdi.

Eminim Ağrı’da olduğu gibi İzmir ve çevresinde de hayata ve yatırıma dönük çok daha iyi şeyler yapacaktır.