İşte yeni Göcek rejimi

Göcek Körfezi üzerine müthiş bir tartışma yaşanıyor...
Koyların satıldığı iddiaları var.
Teknelerin artık eskisi gibi koylara giremeyeceğini öne sürenler var...
Doğa harikası koylarda marinalaşma başlayacağını savunanlar var.
Fethiye ve Göcek körfezinde yat turizminin biteceğini söyleyenler var...
Peki işin aslı nedir?
Yapılan ihalelerin ardından Göcek’te artık tekneler demir atamayacak mı?
Demir atma yasaklandığına göre bir şamandırada en fazla kaç gün kalınabilir?
Hangi boyuttaki tekneler bu koylara girebilecek?
Bütün bu sorular için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı aradım.
Ben sordum, onlar cevapladı...
İşte yeni Göcek rejiminin gerekçesi ve uygulama şartları...
İHALE NEDEN YAPILDI?
Bakanlığın cevabı:
“Bu proje ile Göcek Körfezi’nde su kalitesinin bozulması engellenecektir. Aynı şekilde teknelerin rastgele demir atarak deniz altındaki bitki ve canlı türlerine zarar vermesi sonlanacaktır. Böylece deniz ekosistemi korunacaktır. Binlerce rastgele demir atmış tekneler yerine, koyların kapasitesi dahilinde sistemli ve düzenli bağlama yapılması sağlanacaktır. Böylece Göcek koylarındaki eşsiz miras korunacaktır.”
İHALE HERKESE AÇIK MI YAPILDI?
Bakanlığın cevabı:
“Fethiye-Göcek koylarında yürütülmekte olan koruma projesinin ilk etabına ilişkin ihale 15.03.2022 tarihinde yapılmıştır. İhale 2886 sayılı kanun kapsamında tüm yasal ilanlar yapılarak herkesin özgürce dosya alıp müracaat edebileceği şekilde açık ihale olarak gerçekleştirilmiştir. İhaleye 14 firma başvurmuş, artırımda 12 firma teklifi vermiştir. Müzayede sonucunda en yüksek teklifi veren firmaya geçici ihalesi yapılmıştır...”
STK VE YEREL KOOPERATİFLER NEDEN İTİRAZ ETTİLER?
Bakanlığın cevabı:
“ Bölgedeki genel eğilimin Mapa-Şamandıra sisteminin işletilmesinin yerel STK veya dernek ve belediyelerce yapılması yönünde olduğudur. Ancak yerel dernek, belediye ve tekne kooperatifleri birlikleri, iştiraka açık olan ihaleye katılmamıştır...”
ŞAMANDRA REZERVASYONU NASIL OLACAKTIR?
Bakanlığın cevabı:
“Şamandıra rezervasyonu mobil uygulama ve internet üzerinden online olarak yapılacaktır. Online işlemler ile herkesin rezervasyon kolaylığı ve imkânı olacaktır. Bu uygulama kişi ve firmalara özel olmayıp herkesin kullanımına açıktır. Hiç kimseye özel bir ayrıcalık tanınmayacaktır. Özel ve ticari teknelerin tamamı aynı haklara sahiptir...”
DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR MI
“Amerika, Asya ve denize kıyısı olan Avrupa ülkelerinde bulunan koruma alanlarında da benzer bir sistem uygulanmaktadır. Bu koruma alanlarında her türlü demirleme yasaklanmıştır. Şamandıra sistemlerinin taviz vermeden uygulanması deniz ekosistemlerinin başarılı bir şekilde korumaktadır. Hırvatistan’da Telas Cica doğal parkı, İspanya’da Cabrera Milli Parkı, İtalya’da Fox ve Pevera limanları, Egadi Adası, Amerika’da Moraine State Park, Catalina Adası gibi çok sayıda benzeri uygulamalar vardır...”
KAÇ METRE BOYUNDAKİ TEKNELER BAĞLANACAK?
Bakanlığa uygulamayla ilgili sorular da sordum...
Soru:
Şamandıralarda bir tonaj değerlendirmesi olacak mı? Yani 50 tonluk bir tekne, 25 ton kapasiteli bir şamandıraya bağlanırsa sorun olmaz mı?
Cevap:
“Bu sistemde en fazla 10-21 metre (33-71 feet) boyutundaki tekneler belirlenen koylarda güvenle bağlanacaktır. 21 metre üzerindeki su araçları ihaleye konu alanların dışında ve bilimsel raporlarla ortaya konan deniz çayırlarının bulunmadığı alanlar ile mevcut iskele ve marinalara bağlanabilecektir.”
EN FAZLA ÜÇ GÜN
Soru: Bağlanmak için bir süre kısıtlaması olacak mı? Yani bir tekne bütün sezon bir şamandırayı kapatabilecek mi?
Bakanlığın cevabı:
“Bir teknenin bir koyda bağlanma süresi en fazla 3 gündür. Tüm koylarda ise fasılasız 11 gün süreyle sınırlandırılmıştır...”
ÜCRETLENDİRME
“Mapa şamandıra ihalesi 6 ayrı bölge olarak planlanmıştır. Böylece tekelleşmenin önüne geçilmiştir. Her bir bölge için piyasa değeri zamanla kullanıma bağlı olarak oluşacaktır.”
TİCARİ TEKNELER GULETLER
Soru: Ticari teknelerin günlük turlarda sürekli demir attıkları koylar vardır, örneğin Yassıca adaları gibi. Bunlar bazen iki saatlik öğle yemeği için demir atarlar. Bunların durumları nasıl olacaktır?
Bakanlığın cevabı:
“Göcek-Dalaman koylarında günübirlik gezi tekneleri, sabah 10.00 akşam 20.00 saatleri arasında yat mola noktaları ile Göcek körfezinde Göcek Adası güneyi, Zeytinli Adası, Domuz Adası, Yassıca Adası batı kısmı, Sarsala, Taşyaka, Boynuzbükü, Atbükü, Günlüklü, Kargılı, Kille, Merdivenli, Kurşunlu, Uzunali ve Tersane Adası Yaz Limanı koylarına girebilirler...”
DENETİM NASIL OLACAK?
Soru: Bir tekne yasak alana demir atarsa bunu kim engelleyecek?
Bakanlığın cevabı:
“Muğla Valiliği Çevre İl Müdürlüğü, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Üçüncü Bölge Müdürlüğü, Göcek Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan oluşan komisyon denetimi yapacaktır...”
Evet arkadaşlar...
Yeni “Göcek rejimi”ndeki uygulamaya yönelik Bakanlığın cevapları böyle...
Bugün bilgilendirme yaptım...
Önümüzdeki günlerde bu konuya kendi yorumlarımla devam edeceğim..
İşte yeni Göcek rejimi
Göcek Körfezi üzerine müthiş bir tartışma yaşanıyor...
Koyların satıldığı iddiaları var.
Teknelerin artık eskisi gibi koylara giremeyeceğini öne sürenler var...
Doğa harikası koylarda marinalaşma başlayacağını savunanlar var.
Fethiye ve Göcek körfezinde yat turizminin biteceğini söyleyenler var...
Peki işin aslı nedir?
Yapılan ihalelerin ardından Göcek’te artık tekneler demir atamayacak mı?
Demir atma yasaklandığına göre bir şamandırada en fazla kaç gün kalınabilir?
Hangi boyuttaki tekneler bu koylara girebilecek?
Bütün bu sorular için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı aradım.
Ben sordum, onlar cevapladı...
İşte yeni Göcek rejiminin gerekçesi ve uygulama şartları...
İHALE NEDEN YAPILDI?
Bakanlığın cevabı:
“Bu proje ile Göcek Körfezi’nde su kalitesinin bozulması engellenecektir. Aynı şekilde teknelerin rastgele demir atarak deniz altındaki bitki ve canlı türlerine zarar vermesi sonlanacaktır. Böylece deniz ekosistemi korunacaktır. Binlerce rastgele demir atmış tekneler yerine, koyların kapasitesi dahilinde sistemli ve düzenli bağlama yapılması sağlanacaktır. Böylece Göcek koylarındaki eşsiz miras korunacaktır.”
İHALE HERKESE AÇIK MI YAPILDI?
Bakanlığın cevabı:
“Fethiye-Göcek koylarında yürütülmekte olan koruma projesinin ilk etabına ilişkin ihale 15.03.2022 tarihinde yapılmıştır. İhale 2886 sayılı kanun kapsamında tüm yasal ilanlar yapılarak herkesin özgürce dosya alıp müracaat edebileceği şekilde açık ihale olarak gerçekleştirilmiştir. İhaleye 14 firma başvurmuş, artırımda 12 firma teklifi vermiştir. Müzayede sonucunda en yüksek teklifi veren firmaya geçici ihalesi yapılmıştır...”
STK VE YEREL KOOPERATİFLER NEDEN İTİRAZ ETTİLER?
Bakanlığın cevabı:
“ Bölgedeki genel eğilimin Mapa-Şamandıra sisteminin işletilmesinin yerel STK veya dernek ve belediyelerce yapılması yönünde olduğudur. Ancak yerel dernek, belediye ve tekne kooperatifleri birlikleri, iştiraka açık olan ihaleye katılmamıştır...”
ŞAMANDRA REZERVASYONU NASIL OLACAKTIR?
Bakanlığın cevabı:
“Şamandıra rezervasyonu mobil uygulama ve internet üzerinden online olarak yapılacaktır. Online işlemler ile herkesin rezervasyon kolaylığı ve imkânı olacaktır. Bu uygulama kişi ve firmalara özel olmayıp herkesin kullanımına açıktır. Hiç kimseye özel bir ayrıcalık tanınmayacaktır. Özel ve ticari teknelerin tamamı aynı haklara sahiptir...”
DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR MI
“Amerika, Asya ve denize kıyısı olan Avrupa ülkelerinde bulunan koruma alanlarında da benzer bir sistem uygulanmaktadır. Bu koruma alanlarında her türlü demirleme yasaklanmıştır. Şamandıra sistemlerinin taviz vermeden uygulanması deniz ekosistemlerinin başarılı bir şekilde korumaktadır. Hırvatistan’da Telas Cica doğal parkı, İspanya’da Cabrera Milli Parkı, İtalya’da Fox ve Pevera limanları, Egadi Adası, Amerika’da Moraine State Park, Catalina Adası gibi çok sayıda benzeri uygulamalar vardır...”
KAÇ METRE BOYUNDAKİ TEKNELER BAĞLANACAK?
Bakanlığa uygulamayla ilgili sorular da sordum...
Soru:
Şamandıralarda bir tonaj değerlendirmesi olacak mı? Yani 50 tonluk bir tekne, 25 ton kapasiteli bir şamandıraya bağlanırsa sorun olmaz mı?
Cevap:
“Bu sistemde en fazla 10-21 metre (33-71 feet) boyutundaki tekneler belirlenen koylarda güvenle bağlanacaktır. 21 metre üzerindeki su araçları ihaleye konu alanların dışında ve bilimsel raporlarla ortaya konan deniz çayırlarının bulunmadığı alanlar ile mevcut iskele ve marinalara bağlanabilecektir.”
EN FAZLA ÜÇ GÜN
Soru: Bağlanmak için bir süre kısıtlaması olacak mı? Yani bir tekne bütün sezon bir şamandırayı kapatabilecek mi?
Bakanlığın cevabı:
“Bir teknenin bir koyda bağlanma süresi en fazla 3 gündür. Tüm koylarda ise fasılasız 11 gün süreyle sınırlandırılmıştır...”
ÜCRETLENDİRME
“Mapa şamandıra ihalesi 6 ayrı bölge olarak planlanmıştır. Böylece tekelleşmenin önüne geçilmiştir. Her bir bölge için piyasa değeri zamanla kullanıma bağlı olarak oluşacaktır.”
TİCARİ TEKNELER GULETLER
Soru: Ticari teknelerin günlük turlarda sürekli demir attıkları koylar vardır, örneğin Yassıca adaları gibi. Bunlar bazen iki saatlik öğle yemeği için demir atarlar. Bunların durumları nasıl olacaktır?
Bakanlığın cevabı:
“Göcek-Dalaman koylarında günübirlik gezi tekneleri, sabah 10.00 akşam 20.00 saatleri arasında yat mola noktaları ile Göcek körfezinde Göcek Adası güneyi, Zeytinli Adası, Domuz Adası, Yassıca Adası batı kısmı, Sarsala, Taşyaka, Boynuzbükü, Atbükü, Günlüklü, Kargılı, Kille, Merdivenli, Kurşunlu, Uzunali ve Tersane Adası Yaz Limanı koylarına girebilirler...”
DENETİM NASIL OLACAK?
Soru: Bir tekne yasak alana demir atarsa bunu kim engelleyecek?
Bakanlığın cevabı:
“Muğla Valiliği Çevre İl Müdürlüğü, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Üçüncü Bölge Müdürlüğü, Göcek Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan oluşan komisyon denetimi yapacaktır...”
Evet arkadaşlar...
Yeni “Göcek rejimi”ndeki uygulamaya yönelik Bakanlığın cevapları böyle...
Bugün bilgilendirme yaptım...
Önümüzdeki günlerde bu konuya kendi yorumlarımla devam edeceğim..