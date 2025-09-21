İşte seri cinayetin takvimi

Haberin Devamı

1)- Emral Hanım: “Gece bizi uykumuzdan uyandırıyor.”

Nedir bu?

Arkadaşlar seri cinayetler yalnızca insanlar arasında olmuyor.

Asıl insanın doğaya karşı işlediği cinayetler var ki...

Önceki gün DHA Tekirdağ’dan Mehmet Yirun ve Mehmetcan Arslan o haberi geçince; “Bu nasıl bir cinayettir. Ben yazmaktan bıktım kardeşim” diye isyan ettim.

Ben de Cansu ve Emral hanımlar gibi isyan ettim çünkü;

Ergene/Çorlu Havzası’nda yıllardır devam eden bu katliam bir türlü durdurulamıyor.

Bu muhteşem ovayı kaç kez kuşattılar? Kaç kez zehirlediler? Su kuşlarını kaç kez öldürdüler?

Kaç kez Ergene insanlarını o ağır kimyasal gazla boğdular? Nazlı nazlı akan o nehirleri, köpüren dereleri kaç kez kızıla, siyaha boyadılar?

Balıkları katlettiler...

Yıldız Dağları’ndan doğup 283 km’lik yolculuğunda Meriç Nehri’yle birleşerek Saros’tan Ege Denizi’ne dökülen bir nehir Ergene. Trakya’nın tarlalarını sulayıp içinde barındırdığı canlı yaşamla birlikte insanlara su kaynağı olan bir nehir. Çeltiğin, buğdayın, arpanın, mısırın kaçıncı başkenti.

Haberin Devamı

Ama ne yazık ki sürekli bir katliam var.

İşte o seri katliam takvimi:

2)- 2012 TEMMUZ KUŞATMASI

13 yıl önceden bir örnek: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından bir yıl içinde Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerini içine alan Ergene Havzası’ndaki denetimlerde mevzuata uymayan tesislere 7 milyon lira para cezası verildi, 2 tesis de kapatıldı.”

O gün “Acaba kapatılan tesisler kendilerini düzelttiler mi?” diye sormuştum.

3)- 2013 SALDIRISI

Aradan daha 1 yıl geçmedi...

Bu defa başka bir haber: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan uyarılara uymayan ve Ergene Havzası’nda kirliliğe neden olan 17 fabrikaya 979 bin lira para cezası kesildi.”

Ben yine soruyorum: “İşte yine Ergene... Yine aynı saldırı... Yine kirlenme... Acaba ceza kesilen fabrikalar kendilerini düzeltti mi?”

Bu sırada Çorlu, Ergene çevresinde sanayi tesisleri artmaya devam ediyor.

Tamam arkadaş yatırım güzel. İş sahası iyi. Ama çevreye uyum nasıl? Kirlenme ne alemde? Atıklar, zehirli sıvılar nereye akıyor?

Haberin Devamı

Ben sormaya devam ettim. Onlar da kirletmeye...

4)- 2014 MÜCADELESİ

Tabii zamana yayılan tek tek haberlere bakınca meselenin ne boyutta olduğu anlaşılmıyor.

Ama yakından takip edince çevreyi hiçe sayan bir büyük “utanmazlık ve arsızlık” ortaya çıkıyor.

Çevre Bakanlığı büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadeleyi veren kahraman memurları yazıyorum.

Daha nice çevreci kahramanları yazıyorum. Niye yazıyorum?

Verdikleri bu “vatan mücadelesi” boşa gitmiyor demek için...

Yalnız değiller demek için...

Ama bu seri çevre katilleri durmuyor.

5)- 177 TESİSE 50 MİLYON CEZA

Geliyoruz 2023’e... Bu defa bir başka haber: “Tekirdağ Çevre Müdürlüğü ekipleri, çevre kanununa aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen 177 tesise toplam 50 milyon 539 bin lira idari para cezası uyguladı. 37 tesis kapatıldı. Tekirdağ’ın Ergene Çorlu Deresi’ne karışan endüstriyel ve evsel atıklar çevreye ağır koku yaymaya devam ediyor.”

Haberin Devamı

Gördünüz mü arkadaşlar; haberleri yıllarla toplayınca nasıl bir manzara çıkıyor karşımıza. 2012’de Ergene’yi kirletenlere ceza kesilmiş. 11 yıl sonra cezalar katlanarak artmış. O arsızlar, cezayı ödeyip kirletmeye devam ediyor. Acaba birkaç kez ceza kesilen kaç tesis var?

6)- 2025 ERGENE MUHAREBESİ

Çorlu DHA’dan Mehmet Yirun yine bildiriyor: “Çevre Bakanlığı İl Müdürlüğü, Ergene Belediyesi ve jandarma ekipleri, kokuyu yaydığı belirlenen kimya fabrikasına gitti. Geçici olarak durdurma kararını tebliği etti.”

Alınan o numuneler nasıl çıktı bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var; o da kirlenme artarak devam ediyor.

Ve geldik bugüne...

Yine Mehmet Yirun bildiriyor:

Haberin Devamı

(Acaba Mehmet kardeşim yıllardır kaç kez yaptı bu haberleri?)

Bu bir çevre savaşıdır artık.

Bir vatan mücadelesidir.

Bir vatan aşkıdır.

Onlar kirletmeye devam ettikçe,

Çevre Bakanlığı’nın kahraman memurlarıyla, çevrenin sivil savaşçılarıyla birlikte ben de mücadeleye devam edeceğim.

Gördüklerinizi lütfen yazın bana.

Bu bir vatan görevidir arkadaşlar.

MANGAL FACİALARI İÇİN SORUYORUZ

Orman Bakanı İbrahim Yumaklı defalarca açıkladı: “Yangınların çıkış nedeni yüzde 90 insan hatası ve dikkatsizliğidir. Çöp, izmarit, pet ve cam şişeleri atmayalım.”

Valiler açıkladı: “Orman girişleri yasak. Mangal yakmak yasak.”

Dün yazdım... Ne yazık ki Türkiye’nin en güzel körfezi Göcek’in Killebükü Koyu’nda adam gelip mangalı yakıyor.

Haberin Devamı

Yahu aynı anda birkaç mil ötede Tersane Adası tarafından dumanlar çıkıyor.

Köyceğiz yanıyor. Milas yanıyor. Adam yine mangalı yakıyor.

İhbar üzerine Muğla Orman İdaresi ekipleri geliyor, ateşe söndürüyor ama o kadar. Sonra o mangalı yakanları orada bırakıp gidiyorlar.

Niye?

Neden bir ceza yok?

Neden o mangalı yakanlar orada bırakılıyor?

Bu şekilde yangınla mücadele olur mu?

Bir cevap bekliyorum...