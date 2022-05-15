İşte o taciz ateşinin perde arkası

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1- Kalp doktoru olan bir amatör kaptanımız ve eşi, Dilek Boğazı’ndan geçerken bir Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından üzerlerine taciz ateşi açılıyor.

Bu olaydan hemen sonra, yakın dostu olan bir kaptan bilgiyi şöyle veriyor:

“Kaptanlarım merhaba,

S. teknesinin sahibi arkadaşımız O.K., biraz önce Dilek Boğazı’na kuzeyden yaklaşırken Yunan Sahil Güvenliği’nin suya yapmış olduğu taciz atışına maruz kaldı. Geceyi Didim’de geçirecek.”

Tabii herkes soruyor...

Nasıl olabilir bu... Niye... Neden ateş açılmış?

Durumu daha iyi anlamak için harita üzerinden bakmamız gerekiyor:

Haritaya bakarsak, Dilek Boğazı’nda üç önemli nokta göreceğiz...

1) Dilek Yarımadası’nın Dip Burnu...

2) Bayrak Adası...

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3) Ege Adası Samos’un Katsoui Burnu...

Şimdi soralım arkadaşlar.

- Bu geçit 1.3 mil uzunluğunda. Yani Türk ve Yunan sahilleri tabir yerindeyse birbirlerine girmiş durumdadır. Ortada Bayrak Adası...

Her yıl yüzlerce tekne bu boğazdan geçer...

İşte amatör kaptanımız 32 feet yelkenlisiyle bu boğazdan geçerken bir Yunan Sahil Güvenlik botu yaklaşıp suya taciz ateşi yapıyor...

2- NİYE?

Taciz ateşi neden açılır? Sivil tekneye açılır mı? Her iki taraf da biliyor ki Dilek Boğazı yakın bir geçiş alanıdır.

Silah sesi üzerine kaptanımız panik halinde Türk Sahil Güvenliği’ne anons ediyor. Yunan Sahil Güvenliği’ne çağrı yapıyor.

Ve işte bu arada ateş eden Yunan Sahil Güvenlik botu gelip özür diliyor...

3- YUNAN JETLERİ TACİZ EDİYOR

Şimdi sıradan bir “taciz” gibi görünen bu olayın derinlerine inelim.

Rastlantıları alt alta yazalım.

RASTLANTI 1:

Bu olayın yaşandığı gün Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç bir açıklama yapıyor:

“Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalaman’da ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir.”

İlginç, değil mi?

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Bizim amatör kaptana ateş açıldığı günün bir önceki haftasında, aynı sahillerin gökyüzünde...

Yunan jetleri Türk kıyılarına yakın tahrik edici uçuşlar yapıyor...

Bitmedi...

RASTLANTI 2:

4- TÜRK HAVA KUVVETLERİ TATBİKATTAN ÇEKİLİYOR

Yine aynı hafta...

Yani bizim amatör kaptana Dilek Boğazı’nda “taciz ateşi açıldığı” günlerde...

Türk Hava Kuvvetleri, Yunanistan’ın ev sahipliğinde yapılacak olan tatbikattan çekiliyor...

Şok ve hayret. Neden?

Türkiye’nin açıklaması şöyle:

“Tatbikata Balıkesir’deki 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu Kaplan Çağrı adlı 192’nci Filo unsurlarının da katılması planlandı. Bu seneki teknik düzenlemeyi hazırlayan Yunanistan’ın söz konusu belgeye Türkiye’yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden yaklaşımla ilaveler yaptığı tespit edildi.”

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5- HEPSİ AYNI TARİHLERDE

Evet arkadaşlar...

Bizim amatör kaptana Dilek Boğazı’nda açılan taciz ateşi, öyle sıradan ve keyfi bir taciz değildir... Dikkat edin.

Rastlantılar halinde yazdığım olaylar da aynı hafta gerçekleşiyor.

Yunan jetlerinin tacizi. Bizim jetlerin karşılık vermesi.

Ardından Türkiye’nin, Yunanistan’ın ev sahipliğindeki tatbikattan çekilmesi...

6- FOTOĞRAFI BİRAZ BÜYÜTELİM

Türkiye son günlerde ilişkilerinde kriz yaşadığı bazı ülkelerle yeni bir sayfa açma diplomasisi yürütüyor...

Hangi ülkeler... İsrail... Mısır... Suudi Arabistan... Birleşik Arap Emirlikleri... Fransa...

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye’ye geldi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan kriz halinde olduğumuz Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Önemli anlaşmalar imzalandı...

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Ve son olarak Suudi Arabistan’la açılan yeni sayfa...

Ardından Mısır geliyor... Mısır’la “kapatılan resmi kanalların yeniden açılacağı” duyuruldu.

Peki bu ülkelerin ortak özellikleri nedir?

Şimdi asıl meseleye geliyoruz.

Arkadaşlar, bu 4 ülkenin tamamı, Türkiye ile krizdeyken Yunanistan’la bazı anlaşmalar imzalamışlardı.

BBC’nin haberi:

“Yunanistan, Doğu Akdeniz’de Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Suudi Arabistan’la da ortak tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Bunun için Suudi Arabistan’a ait altı savaş uçağı, Girit Adası’ndaki Suudi Askeri Üssü’ne konuşlandı.”

7- ENERJİ ANLAŞMALARI

Bir de Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi sıkıştırmak için yaptığı enerji anlaşmaları var...

Bu haber de DW’den:

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“Mısır, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs, İtalya ve Ürdün’ün kuruluşunu ocak ayında ilan ettiği Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu, atılan imzalarla resmi statü kazandı.”

8- GELDİK BUGÜNE

Özetle, bizim son iki yıl içinde kiminle sorunumuz varsa...

Yunanistan onunla ya enerji anlaşması ya da savunma anlaşması yaptı.

Güney Kıbrıs başta olmak üzere üsler verdi.

9- ANİDEN TACİZ VE TECAVÜZ BAŞLADI

İşte Türkiye son günlerde bir diplomatik atak yapıp sorunlu ülkelerle yeni sayfa açmaya başlayınca...

Yunanistan da anında Ege sorununu yeniden bir çatışma gibi göstermek için provokasyona başladı.

Son günlerde...

“Yaz geliyor, nereden çıktı bu Yunanistan krizi?” diye soranlar olursa...

En azından bendeki cevap budur.

Ki soranlar da haklıdır.

Çünkü Türkiye ile Yunan halkları arasında bir mesele yoktur.

10- DIŞIŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NUN GEZİSİ

Son dönemde gerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerekse Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la bu konuyu derinlemesine konuşmuştuk.

Hatta Çavuşoğlu ile gittiğimiz Atina gezisinden “çok olumlu mesajlarla” dönmüştük.

Milli Savunma Bakanı Akar’ın Yunan Savunma Bakanı’na çok samimi bir şekilde “Niko” diye hitap ederek, “Ya sen gel ya da çağır, ben geleyim de şu sorunları açık açık konuşalım” dediğini yazmıştım...

Ama yine geldik bugüne...

Yine aynı kriz...

11- KARA SULARI 6 MİL HAVA SAHASI 10 MİL

Dünyanın hangi coğrafyasında kara suları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke vardır?

Yunanistan işte bunu dayatıyor.

Olmaz komşu. Olmaz arkadaşım... Yapma etme...

Bak, Ege’nin iki yakasının evlatları barış içinde yaşıyor...

Bir Yunanlı denizci ile bir Türk denizci karşılaşsa selamlaşır. Yardımlaşır.

Balıkçıları dosttur.

Ağları onların ekmek kapısıdır.

Ve denize düşürdükleri ağları bulup birbirlerine geri verirler...

Onlar arasında “kıta sahanlığı” yoktur.

Denizin ortasında sabaha karşı yedikleri “sahanda balık” vardır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir sohbetimizde şöyle demişti:

“Birbirimize ses mesafesinde yakınız...”

Gerçekten de öyle.

Dilek Boğazı iki kıyıdan ses mesafesindedir.

Kaş’ta hapşırsanız Meis Adası’ndan duyulur.

Evet...

“Ses mesafesinde yakınız...” Ama ne yazık ki konuşamıyoruz.

İşte buna üzülüyorum...

Ege’de barış rüzgârları esen bir yaz dilerim...

İyi pazarlar...