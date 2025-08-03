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Kırmızı ışıkta, kırmızı bir SUV. Sürücünün camı açılıyor. Sürücünün kolu. Sol elinin iki parmağı arasında bir sigara izmariti. Ve... Biz yangınlarda şehitler verirken, Ormanlar, ağaçlar cayır cayır yanarken, Alev kapanına düşmüş hayvanlar çığlık çığlığa kavrulurken, Bakanlıklar, valilikler, belediyeler peş peşe duyurularla; “Aracınızdan pet ya da cam şişe, izmarit atmayın” diye uyarırken, İşte o kırmızı SUV’un sürücüsü; İki parmağının arasındaki izmariti fırlatıyor. Yer Alanya. Yangınlarla kavrulan Alanya’mız. Canımız, ormanlarımız... Önceki gün o, “utanmaz arlanmaz” kırmızı SUV’un sürücüsünün hem fotoğraflarına baktım, Hem de videosunu izledim. Gerçekten de adam camı açıp izmariti atıyor. DHA’dan Alkın Biricik’in haberinden okuyorum: “Alanya ilçesinde kamuya açık alanlarda araçlarından yere sigara izmariti attığı kamerayla tespit edilen 8 sürücüye para cezası uygulandı. Alanya Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde 8 ayrı sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. Görüntülerle belgelendirilen ihlaller, ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek para cezasına dönüştürüldü.”

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Önce belediyeyi kutluyorum.

Peki yeterli midir bu ceza?

Para cezasına neden dönüşüyor?

Dönüşüyorsa, kaç lira?

Ya da; Neden ehliyetine el konmuyor?

Kundakçıya 10 yıl yetmez... Bu vurdumduymazlara da para cezası yememeli.

Böyle bir pervasızın ehliyeti olmamalı.

Ben o videoyu izlerken “bu ahlaksızlık” karşısında içimde fırtınalar koptu.

Ey sekiz pervasız sürücü.

Ey sekiz ruhsuz şoför.

Yahu hiç mi utanmanız yok kardeşim...

Hiç mi inancınız kalmadı.

Hiç mi vatan sevginiz kalmadı.

Hiç mi doğaya saygınız kalmadı.

Aslında her birinizi deşifre etmek lazım. Ehliyetlerinizin alınması lazım. Milletin vicdanı karşısında içinizin yanması lazım. Doğanın ve hayvanların korunmasıyla ilgili yeni ve daha keskin cezaların olduğu düzenlemeler lazım.

Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sayın Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İkinizin de ne kadar duyarlı olduğunuzu biliyorum. Bu pervasızlığa karşı bir şeyler yapın. Yangınlarla kavrulan ruhlarımız için, Gelecek nesillerimizin ortak mirası için, Biraz olsun içimiz soğusun.

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Ve Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya... Muazzam operasyonlar yapıyorsunuz. Uyuşturucu baskınları. FETÖ operasyonları. Trafikte mücadele. Ama aracından izmarit ya da şişe atan sürücülere de bir caydırıcı ceza gerekmiyor mu?

Lütfen bu konuda bir mevzuat ya da yasa değişikliği için bir şeyler yapın.

En azından ehliyetleri alınsın.

ADAM HÂLÂ MANGAL YAKIYOR

İşte bir başka haber: Bütün uyarılara rağmen, ormanlara giriş yasaklanırken mangal yakıyorlar. Sonra da ormanı yakıyorlar...

Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi Cennet Deresi Mevkii yakınlarında önceki gün saat 21.00 sıralarında bir tarım arazisinde yangın çıktı. Yangının mangal ateşinden kaynaklandığı üzerinde durulurken, alevler kısa sürede rüzgârın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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BİR DE İYİ HABER

Her defasında felaketi anlatmak istemedim. Bu da iyi bir haber olsun. Yani “alev savaşçılarımız” ormancılarımız da boş durmuyorlar demek istedim.

Haberi de Orman Genel Müdürlüğü’nden aldım: “Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Çeşme Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında çıkan orman yangını ekiplerimizin 8 dakika içerisinde başlattığı erken müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

- Yangının ardından yapılan incelemeler neticesinde yangının ormana bitişik parselde mangal yakılması sonucu çıktığı belirlenmiş, konu Cumhuriyet savcılığına bildirilmiştir.

- Şüpheli şahıs kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.”

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Bu noktada; Tekrar yangınla mücadele eden bütün kardeşlerime buradan bütün kalbimle şükranlarımı sunuyorum.

Şehit olanlara rahmet,

Yaralılarımıza şifalar diliyorum.

YANGIN SORUŞTURMA TİMLERİ

Şu son yangınlar sırasında kundakçılık nedeniyle tutuklananlar oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: “Türkiye genelinde son 15 gün içinde yaşanan yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklanmıştır.” Burada iki soru var.

1- Bu tutuklananlar acaba ne kadar ceza alacaklar?

2- Yangına neden olanlar nasıl takip ediliyor?

Ve daha önemli bir soru:

-Yalnızca ormanlarımız için bir “jandarma timi” ya da benzeri bir uzman “adli kolluk gücü” oluşturulamaz mı?

Jandarma her türlü suçla mücadele ediyor. Uzmanlıkları var. Terör, uyuşturucu vs...

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Bunlara bir de “yangınla mücadele ve istihbarat” timleri eklenemez mi?

Ormanları yakanlarla ilgili yeni ve caydırıcı bir yasal düzenleme olamaz mı?

Bu da bir vatan savunmasıdır elbette.