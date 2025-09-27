×
Fatih Çekirge
İşte o fotoğraf: 'Bir kıvılcım yeter'

BİR denizci okurum;

Dün çektiği bu fotoğrafı gönderiyor.

Bakar mısınız?

Burası Göcek Fethiye arasındaki cennet köşesi...

Kızılada...

Dünyanın en güzel koyları, ormanları.

Gulet demir atmış kıyıya. Yakmışlar mangalı. Alevler yükseliyor. Başında kimse yok.

Okurum dakikalarca yanan mangalın videosunu çekiyor.

Guletin önündeki mangaldan dakikalarca alevler yükseliyor.

Bir de not düşüyor fotoğrafın altına: “Allah korusun. Bir kıvılcım yeter...”

Rüzgâr kuvvetli...

Gerçekten de öyle. Bir kıvılcım yeter.

Oysa çok iyi biliyoruz ki, bu şekilde mangal yakılması yasaklandı.

Ama yakıyorlar işte.

Yahu kardeşim bunu yaparak kendi geleceğini tehlikeye atıyorsun. Bu harika koylar, bu muhteşem bitki örtüsüyle, ağaçlarla başka nerede böylesine bir güzellik var...

Oysa buralara en çok bu yörenin insanlarının sahip çıkması gerekiyor. Bu denizlerden, bu doğadan ekmek yiyen yöre halkının sahip çıkması gerekiyor.

Çoğunlukla sahip çıktıklarını da biliyorum. 

Yangınları söndürmek için canları pahasına nasıl mücadele ettiklerini biliyorum. 

Ama işte bir sorumsuz.

Bir kıvılcım yetiyor. 

Bu fotoğrafta kendi guletini görecek olan kaptana sesleniyorum: “Yapmayın kardeşim, yakmayın...”

ALANYA’DA İZMARİT VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Daha önce Alanya’da kırmızı bir SUV’dan elindeki yanan sigarayı atan sürücüyü yazmıştım.

Alanya Belediyesi’nin izmarit attığını tespit ettiği 8 sürücüye kestiği cezayı aktarmıştım.

Ne acıdır ki, o günlerde Alanya’mız yanıyordu. 

Ve İçişleri Bakanlığı’na bir çağrıda bulunmuştum: “Bu sürücüleri bulup ehliyetlerine el koyma imkânı var mı?” 

Bir cevap çıkmamıştı...

Hâlâ bekliyorum...

İŞTE YOL KESEN TRAFİK MAGANDASINA OLANLAR

Kendi şeridinizde gidiyorsunuz.

Hız sınırına uymuşsunuz. Trafik işaretlerine uyuyorsunuz. 

Ama arkadan bir araç;

Flaşlar yakıyor. Kornalar... 

Yahu arkadaş önümde araç var.  Solumda araç var.”

Yok kardeşim.

Uzunlar, flaşlar, farlar. Gözünüze gözünüze çakıyor.

Kendinizi zor atıyorsunuz ki...

Yanınızdan geçerken küfür, günah. Camlar açılıyor. Eller, kollar...

İşte böyle bir olay önceki gün Çanakkale’de yaşanıyor. 

B.G. isimli sürücü aracıylaG.A.’nın önünü kesiyor.

DHA’dan Nazif Şen sonrasını şöyle haberleştiriyor: “Olay saat 13.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Troya Caddesi’nde meydana geldi. 17 AHA 491 plakalı otomobille seyir halinde olan G.A., ‘yol verme’ nedeniyle B.G. adlı otomobil sürücüsü ile tartıştı. G.A. ve araçtaki Ö.B., el ve kol işaretleri yaparak araçtan inip, B.G.’yi hakaret ederek, tehdit etti. Daha sonra ilerleyen otomobili takip eden G.A., akaryakıt istasyonunda B.G.’nin otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen G.A. tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. O anlar araç kamerasına yansıdı. B.G.  polise şikâyette bulundu.”

Evet arkadaşlar; çoğumuzun başına gelen bir olay.

Trafik magandasının saldırısı.

Kimimize pompalı tüfekle saldırırlar.

Kimimizin aracını tekmeleyip camları, aynaları kırarlar. 

Sonra da çekip giderler...

Ama artık öyle değil. 

O anlar araç kamerasına yansıdı. B.G. polise şikâyette bulundu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, G.A. ve Ö.B.’yi yakaladı. Şüpheliler hakkında idari para cezası uygulandı. Sürücü G.A.’nın sürücü belgesine de doktor raporu alana kadar el koyuldu.”

İşte bu kadar.

Yazının başında kıyıda mangal yakan gulet için:

Bir kıvılcım yeter” diye uyarmıştım.

Bu defa trafik magandalarına karşı uyarıyorum:

Bir kamera yeter.”

Ben araç kamerası aldım. Size de tavsiye ederim.

Ve Çanakkale polisini de tebrik ederim...

