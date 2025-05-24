İşte o büyük savaşın gerçek nedeni

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Çin’in Şensi eyaletinin başkenti Xi’an’da...

Dünyanın en büyük lojistik merkezine bakarken; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şöyle diyor: “Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, bu kadim kenti, modern lojistik ağların öncüsü haline getirirken; Türkiye olarak bizler de Asya ile Avrupa arasındaki bu yeni Çelik İpek Yolu’nun önemli bir bileşeniyiz. Türkiye, Asya ile Avrupa arasındaki köprü işlevini yerine getiren stratejik konumuyla, kuşak yol girişiminin modern dünyadaki en önemli bağlantı noktalarından birini oluşturmaktadır.”

Ne demektir bu?

HARİTA KONUŞUYOR

Geçen pazar günü bir harita yayınladım.

ABD’nin Körfez’deki askeri varlığı. En büyük askeri üslerinin bulunduğu yerler.

Basra, Umman...

“Niye?” diye de sormuştum.

Cevap olarak da üç sihirli ve zehirli kelime yazmıştım: “Güç, para ve silah...”

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Uraloğlu’nun anlattığı bu “çelik kuşak yol” dünya ticaretinin seyrini değiştirecek bir yatırımdır.

Bir devrimdir.

ABD Başkanı Trump’ın Çin’i hedef ilan etmesinin en büyük nedenlerinden birisi de işte budur.

Ukrayna üzerinden Rusya ile anlaşıp;

Umman üzerinden İsrail’e karşı İran’ı sessizleştirmek isteyen Trump’ın tek amacı; Çin’in gelmekte olan ticari devrimini durdurmaktır.

Aden Körfezi’nden, Umman Denizi’nden, Basra’dan Güney Çin Denizi’nde Tayvan’a kadar olan bu sular;

ABD ile Çin arasındaki devasa ticaret savaşının kara sularıdır.

Pentagon’un Tayvan’da yaptığı askeri tatbikatın;

Ya da Çin’in Tayvan’ı kuşatmasının başka ne anlamı olabilir...

İşte bu nedenle;

Pekin’den Londra’ya uzanan bu yol için Bakan Uraloğlu’nun özellikle Çin’de şu sözleri söylemesi anlamlıdır: “Türkiye olarak son yıllarda lojistik altyapımıza büyük yatırımlar yaptığımızı hatırlatmak isterim. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, Marmaray Tüneli gibi mega projelerimizle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz ulaşımı sağlamak için gereken altyapıyı tamamladık. Bu yatırımlar, Xi’an’dan Türkiye’ye ve oradan da Avrupa’ya giden yüklerin daha verimli ve hızlı bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır.”

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Şimdi Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hatlarının;

Ve Marmaray’ın değeri daha iyi anlaşılmıyor mu?

Dünya ticaretini belirleyecek bir devrimin, kilit taşları, anahtarları değil mi?

Bu açıdan bakınca ABD ile Çin arasındaki bu devasa rekabette Türkiye’nin önemi daha iyi anlaşılıyor.

Emin olun;

Trump’ın bize olan “aşk”ı da biraz buralardan geçiyor.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin önemi daha da artacaktır.

ABD ile Çin arasındaki bu muazzam savaşı dikkatle izleyeceğiz.

İşte dün bir haber: “Çin’in ürettiği elektrikli araç BYD’nin satışları Avrupa’da Tesla’yı geçti...”

Çin’in bu aracı artık Türkiye’de de üretilecek.

ALTIN KÜRE SİSTEMİ

ABD Başkanı Trump, yeni hava savunma sistemi ‘Altın Küre’yi kim için inşa ettiriyor?

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Milyarlarca dolarlık bu uzay ve yeryüzü savunma sisteminin hedefi yine önce Çin ve Rusya’dır.

Altın Küre’nin inşasını ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı koordine edecek.

İlginç olan Trump’ın ‘Altın Küre’yi açıkladığı günlerde Çin; Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden 7 uydu daha uzaya gönderdi. Elbette bu uydular süs için gönderilmedi.

Rekabet ezeli. Rekabet feci...

Rekabet yeryüzünden gökyüzüne.

Rekabet, teknolojiden, ticaretten silaha.

Sonuç olarak;

Devletler arasında aşk ilişkisi olmaz...

Devletler arasında menfaat ilişkisi olur.

Yeryüzündeki ticaret savaşlarından;

Uzaydaki füze ve uydu savaşlarına kadar;

ABD ve Çin/Rusya arasında artan gerilim nedeniyle;

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Bakalım daha ne savaşlar göreceğiz.