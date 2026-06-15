 İşte meteorolojinin resmi yaz tahminleri

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Örnekler:

- El Nino geliyor. Yanacağız...

- Bulut hırsızlığı var. Yağmurları çalıyorlar.

- Felaket geliyor. Seller taşkınlar...

Aynı zamanda bütün bu soruları denizciler de soruyor.

Evet önümüz yaz...

Ben de bir denizci olarak merak ettim.

Ve bu ülkenin, bu devletin en güvenilir kurumu olan Çevre Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nü aradım.

Genel Müdür Volkan Mutlu’ya açık açık sordum.

O da açık açık cevapladı. Detayları raporlar ve grafikler halinde gönderdi.

İşte o sorular:

EL NİNO YAKACAK MI

- El Nino, Türkiye’de kesin kuraklık anlamına gelir mi?

- Hayır. El Nino bazı risklerin görülme olasılığını artırabilir, ancak tek başına kuraklık veya aşırı yağışın garantisi değildir.

- El Nino, Türkiye’yi doğrudan etkiler mi?

- Hayır. Etkiler atmosferik dolaşım sistemleri aracılığıyla dolaylı olarak ortaya çıkar. Türkiye’yi doğrudan etkilemez.

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- El Nino sıcaklıkları artırabilir mi?

- Evet. Küresel sıcaklıkların yükselmesine katkıda bulunabilir ve sıcak hava dalgalarının görülme olasılığını artırabilir. Ancak ülkemize olan etkisi beklenen kadar değildir.



Son 66 yılın en yağışlı su yılındayız

YAZ AYLARI NASIL GEÇECEK

*

Gelelim önümüzdeki yaz aylarına...

Gerçekten aşırı sıcaklar, felaketler olacak mı?

Seller, hortumlar, taşkınlar yaşayacak mıyız?

Anladığım şu:

- Özel sektörden gelen hava analizlerini aldıktan sonra mutlaka bir de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesine bakın.

Yaz ayları için cevap aynen şöyle:

TEMMUZ-AĞUSTOS

Yaz Dönemi (Temmuz–Ağustos)

- Sıcak hava dalgalarında artış,

- Tarımsal kuraklık riskinde artış,

- Su kaynakları üzerinde baskının artması,

- Orman yangını riskinin yükselmesi.

EYLÜL-KASIM

Sonbahar Dönemi (Eylül–Kasım)

- Deniz yüzeyi sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle atmosferde nem miktarının artması,

- Kısa süreli kuvvetli sağanaklar,

- Ani sel ve su baskınları,

- Yerel dolu ve taşkın olayları.

- Özellikle son 66 yıllık dönemin en yağışlı su yılının yaşanmış olması ve bazı havzalarda toprak neminin yüksek seviyelerde bulunması nedeniyle kısa süreli kuvvetli yağışlar taşkın riskini artırıyor.

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2026 YILININ RİSK ANALİZİ

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Bey’e 2026 yılı içinde bizi ne tür atmosferik riskler beklediğini de sordum.

Mutlu, bilimsel bir çalışma yaptırttı ve şöyle bir özet gönderdi:

2026 yılı açısından öne çıkan riskler:

- Yaz aylarında sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha uzun süreli görülmesi,

- Tarımsal kuraklık ve su stresi riskinin artması,

- Yaz sonu ve sonbahar döneminde kısa süreli kuvvetli yağışların, ani sel ve su baskınlarının görülme olasılığı.

GENEL MÜDÜRDEN AÇIK UYARI

Son dönemde artan şaşırtıcı hava olaylarının yorumlarıyla ilgili olarak Genel Müdür Volkan Mutlu bir de çağrı yapıyor:

“2059 meteorolojik gözlem sistemi ile teknik, stratejik ve bilimsel çerçevede 7/24 hizmet veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uluslararası standartlarda raporlar üretiyor. Lütfen kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili meteorolojik tahminler ve erken uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gerçek zamanlı paylaşımlarına bakın.”