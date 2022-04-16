İşte insanlığın en vahşi röntgeni

Bu fotoğrafta insanoğlunun en vahşi röntgeni çekilmiştir... Nerede mi çekildi? Neyin fotoğrafı mıydı? Hepsini sırayla anlatıyorum... Buyurun...
ARZU Mermerci sinirden çıldıracak haldeydi...
Bu kaç etmişti...
Bu kaç cinayet...
Bu kaç saldırı...
Arzu Mermerci, Yaşamkent’te yaşıyordu.
Evinin karşısındaki boş arazide köpekleri besliyordu. Devlet tarafından kulağındaki küpelerle koruma altına alınmış köpekler...
Beslediği her köpeğin bir adı vardı. Dayı, Arzu’ya en bağlı olanıydı.
İFTAR SAATİ KAPIDA ŞOK
Önceki hafta iftar saatiydi.
Arzu sokak kapısında çok derinden gelen bir inleme duydu. Önce ilgilenmedi. Ama az sonra inlemenin yerini hırıltılar almıştı. Hızla masadan kalktı. Kapıyı açtı...
Ve Arzu’nun iç parçalayan o çığlığı:
“Dayııııııı... Canım ne oldu sanaaaaa...”
Dayı’nın ağzından köpükler geliyordu. Zavallı hayvan güçlükle Arzu’nun kapısına kadar gelip yığılmıştı.
Ambülans, veteriner derken, Dayı’nın zehirlendiği ortaya çıktı.
Polis araştırma başlattı.
Görgü tanıkları şöyle diyordu:
“Siyah bir arabadan köpeklerin olduğu yere etler atılmıştı...”
Belli ki canavarlar, köpekleri zehirliyordu...
“Dayı” ölümle pençeleştikten sonra hayata dönebilmişti. Arzu mutluydu. Polis ise hâlâ araştırıyordu.
Aradan birkaç hafta geçti. Bu defa yine aynı şekilde zehirli et atılan iki köpek can verdi.
Arzu artık onlara “seri katil” diyordu...
VE HEDEF TEKRAR DAYI
Peki kimdi bu seri katiller?
Arzu sosyal medyadan öylesine keskin yayınlar yaptı ki... Polis de araştırmayı derinleştiriyordu...
Ve önceki gün o mahalledeki herkesi çıldırtacak bir gelişme daha yaşandı.
O canavarlar yine aynı arsaya gelip “Dayı”nın önüne zehirli et atmışlardı.
Zavallı hayvan yine ağzından köpükler saçarak, hırlayarak kendisini Arzu’nun kapısına zor atmıştı...
Ve DHA’dan Şaduman Unutmaz, mahallede yaşayan Arzu Mermerci ve Elif Kutlugün’ün şu sözlerini aktardı:
“İkinci kez zehirlenen köpeğimiz yaşam mücadelesi veriyor. Biz o hayvanları oradan aldık. Bir kliniğe yerleştirdik. Yoksa hepsini tek tek zehirleyecekler. Emniyet’e şikâyetçi olduk. Ne olur buna bir son verilsin.”
VE İŞTE O RÖNTGEN
Şimdi hikâyemizin başlığına gelebiliriz:
“İnsanlığın en vahşi röntgeni.”
Arkadaşlar, bu fotoğrafta bir köpeğin vücudundaki 100 saçmayı görüyorsunuz.
Neden “insanlığın en vahşi röntgeni” dedim?
Çünkü bu fotoğraf aslında insanlıktan çıkmış o canavarların röntgenidir...
Bu haberi de DHA, zehirlenen “Dayı” isimli köpeğin haberiyle aynı anda geçti.
Antalya’da İbrahim Bey’e ait kangal kırması köpeğe caniler av tüfeğiyle ateş etmişler. Kanlar içinde veterinere götürülen köpekten tam 100 saçma çıkarıldı.
Bakın veteriner hekim Faruk Ogan ne diyor:
“Köpek bize getirildiğinde her yeri kan içindeydi. Çektiğimiz röntgende baş ve boyun kısmında 100’e yakın av tüfeği saçması tespit ettik.”
Evet arkadaşlar, bu canavarlara karşı hiç durmadan mücadele edeceğiz.
Polis kardeşlerim.
Lütfen peşlerini bırakmayın.
Size güveniyoruz...
İşte insanlığın en vahşi röntgeni
Bu fotoğrafa bakın...
Bu fotoğrafta insanoğlunun en vahşi röntgeni çekilmiştir... Nerede mi çekildi? Neyin fotoğrafı mıydı? Hepsini sırayla anlatıyorum... Buyurun...
ARZU Mermerci sinirden çıldıracak haldeydi...
Bu kaç etmişti...
Bu kaç cinayet...
Bu kaç saldırı...
Arzu Mermerci, Yaşamkent’te yaşıyordu.
Evinin karşısındaki boş arazide köpekleri besliyordu. Devlet tarafından kulağındaki küpelerle koruma altına alınmış köpekler...
Beslediği her köpeğin bir adı vardı. Dayı, Arzu’ya en bağlı olanıydı.
İFTAR SAATİ KAPIDA ŞOK
Önceki hafta iftar saatiydi.
Arzu sokak kapısında çok derinden gelen bir inleme duydu. Önce ilgilenmedi. Ama az sonra inlemenin yerini hırıltılar almıştı. Hızla masadan kalktı. Kapıyı açtı...
Ve Arzu’nun iç parçalayan o çığlığı:
“Dayııııııı... Canım ne oldu sanaaaaa...”
Dayı’nın ağzından köpükler geliyordu. Zavallı hayvan güçlükle Arzu’nun kapısına kadar gelip yığılmıştı.
Ambülans, veteriner derken, Dayı’nın zehirlendiği ortaya çıktı.
Polis araştırma başlattı.
Görgü tanıkları şöyle diyordu:
“Siyah bir arabadan köpeklerin olduğu yere etler atılmıştı...”
Belli ki canavarlar, köpekleri zehirliyordu...
“Dayı” ölümle pençeleştikten sonra hayata dönebilmişti. Arzu mutluydu. Polis ise hâlâ araştırıyordu.
Aradan birkaç hafta geçti. Bu defa yine aynı şekilde zehirli et atılan iki köpek can verdi.
Arzu artık onlara “seri katil” diyordu...
VE HEDEF TEKRAR DAYI
Peki kimdi bu seri katiller?
Arzu sosyal medyadan öylesine keskin yayınlar yaptı ki... Polis de araştırmayı derinleştiriyordu...
Ve önceki gün o mahalledeki herkesi çıldırtacak bir gelişme daha yaşandı.
O canavarlar yine aynı arsaya gelip “Dayı”nın önüne zehirli et atmışlardı.
Zavallı hayvan yine ağzından köpükler saçarak, hırlayarak kendisini Arzu’nun kapısına zor atmıştı...
Ve DHA’dan Şaduman Unutmaz, mahallede yaşayan Arzu Mermerci ve Elif Kutlugün’ün şu sözlerini aktardı:
“İkinci kez zehirlenen köpeğimiz yaşam mücadelesi veriyor. Biz o hayvanları oradan aldık. Bir kliniğe yerleştirdik. Yoksa hepsini tek tek zehirleyecekler. Emniyet’e şikâyetçi olduk. Ne olur buna bir son verilsin.”
VE İŞTE O RÖNTGEN
Şimdi hikâyemizin başlığına gelebiliriz:
“İnsanlığın en vahşi röntgeni.”
Arkadaşlar, bu fotoğrafta bir köpeğin vücudundaki 100 saçmayı görüyorsunuz.
Neden “insanlığın en vahşi röntgeni” dedim?
Çünkü bu fotoğraf aslında insanlıktan çıkmış o canavarların röntgenidir...
Bu haberi de DHA, zehirlenen “Dayı” isimli köpeğin haberiyle aynı anda geçti.
Antalya’da İbrahim Bey’e ait kangal kırması köpeğe caniler av tüfeğiyle ateş etmişler. Kanlar içinde veterinere götürülen köpekten tam 100 saçma çıkarıldı.
Bakın veteriner hekim Faruk Ogan ne diyor:
“Köpek bize getirildiğinde her yeri kan içindeydi. Çektiğimiz röntgende baş ve boyun kısmında 100’e yakın av tüfeği saçması tespit ettik.”
Evet arkadaşlar, bu canavarlara karşı hiç durmadan mücadele edeceğiz.
Polis kardeşlerim.
Lütfen peşlerini bırakmayın.
Size güveniyoruz...