İşte insanlığın eli

Pekin’de Çinli seyircilerin hayranlıkla izleyip ayakta alkışladığı Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisini izlerken...
Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Çinli meslektaşına Troya’yı anlatıyor, ben içimden soruyordum:
- Troya Yılı nasıl ilan edildi?
- Kimin aklına gelmişti?
Bu soruların hikâyesini Muğla’da bir sohbet sırasında buldum.
1- Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşı İsmet Bey’e haber gönderdi:
“Sivrihisar’a geliyorum. Sizde kalırım. Hem konuşur hem de dertleşiriz..”
İsmet Bey, Sivrihisar’ın hatırı sayılır isimlerindendi. Kuva-yı Milliyeciydi...
Atatürk her geldiğinde oturur uzun uzun sohbet ederlerdi.
O günlerde Ankara’da Milli Meclis...
Anadolu’da Türk ordusu işgale direnmek için hazırlanıyordu.
Sivrihisar ahalisi de taşı toprağı silah yapıyordu. Ama ne yazık ki Türk ordusunun hava gücü yok denecek kadar azdı.
İşte o günlerde Sivrihisar ahalisi ve
Ara seçimler yapılacaktı...
Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım Akbulut neredeyse iki ateş arasında kalmıştı...
Muhalefet de parti içi muhalefet de kaybetmesini bekliyordu.
Eğer kaybederse parti içi muhalefet, genel başkanlıktan düşürmeyi planlıyor...
Muhalefet de kaybedince genel seçimlere gitmeyi hedefliyordu.
Akbulut, sakin cevaplarıyla tanınırdı.
Kolay kolay sinirlenmezdi.
Dünya lojistik sektörünün krize girdiği haftada...
Mısır’ın kanal geçişinden büyük zararlar ettiği bir dönemde...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü’yü arıyor.
Ve aralarında şöyle bir diyalog geçiyor:
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Sayın Bakan çok geçmiş olsun... Umarım bir an önce kanal açılır. Bu arada bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormak istedim. Bizim donanımlı kurtarma gemilerimizden yardım için gönderebiliriz.
SAMİ ŞÜKRÜ: Sayın Çavuşoğlu. Nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi değerlendiriyoruz. İhtiyaç olursa sizi mutlaka arayacağım...
Ve önceki gün Mısır Dişişleri Bakanı Şükrü, Bakan Çavuşoğlu’nu arıyor:
- Sayın bakan size yardım talebiniz için çok teşekkür etmek istedim. Neyse ki sorun çözüldü. Bu vesileyle mübarek ramazan ayınızı tebrik etmek istedim...
Devasa boyları, gökyüzünü tutan kolları ve uzayıp giden gölgeleriyle...
Dallarında biriken çocuk kahkahaları, aşk hikâyeleri, savaşlar, keşifler, yüzlerce yıllık hatıralar... Köklerinde binlerce yıllık tarih...
Ne zaman birisinin gölgesine uğrasa, öylece bakıp kalıyordu... Ve bir gün dedi ki:
“Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini taşıyan bu ağaçları anıtlaştıralım...”
Derim ki:
- Bir hüznü mutluluğa çevirmek. Kırık bir kalbi onarmak.
- Doğa, çevre ve tarihi koruyacak her çabaya bir nebze katkıda bulunmak.
Niye sordum bu soruyu?
İşte sessizce yok olma sınırına gelen bir tarih...
Kaya mezarları...
Geçtiğimiz cumartesi, 5 bin yıllık tarihin, denizin ve doğanın merkezindeki “kaya mezarları”nı yazmıştım:
Fethiye ve Bodrum’daki
Orada TSK’nın lojistik gücüne büyük katkı yapacak dev uçakların yenilenme ve bakım hangarlarının son halini gezdik...
Sohbetler ettik...
Akar, Türkiye’nin uluslararası bir güç olarak kendi bekasını koruması için nasıl fedakârca çalışıldığını anlatıyordu.
Suriye’den Libya’ya, Azerbaycan’dan Somali’ye kadar başarılı bir ordu.
Hain darbe girişimine rağmen, kendi sınırları dışında dünyanın en zor harekâtlarını başarıyla yapan bir ordu...
Erciyes manzarasına doğru sohbet ederken “Ölürsek şehit, kalırsak gazi” diyordu...
Akar her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini vurguluyordu.
Bunları konuşmuştuk.
PANDEMİ... Virüs... Karantina... Yasaklar... Korku... Ölümler... Artan vaka sayıları... Kapanan işyerleri... Derken...
Geçen yaz, korku dolu bir yazdı... İşte yine yaz geliyor.
Ve ben içine düştüğümüz bu karantinalı günlere inat...
Bu yaz başındaki karamsarlığımızı, “masmavi bir umutla” delmek istedim.
Yılların denizci/yazarı dostum Ali Boratav’ın çıkardığı “mavi yolculuk rehberi”ni koyuyorum önümüze...
İçinden martı çığlıkları geçen ve lacivert sulardan gelen bir rehber...
İlk olarak rapordan bir cümle aktarıyorum:
“Kaunos kaya mezarları, kayaçlarındaki bozulma nedeniyle gün geçtikçe yapısal bütünlüğünü kaybetmekte, hatta yok olma tehlikesi ile de karşı karşıyadır.”
Bu çarpıcı tespitten sonra şimdi detaylara girebilirim.
Düşünün ki...
Pers işgallerinden, Bizans ordularından, Roma baskınlarından kurtulmuş bir tarih.
Şimdi “ilgisizliğin sinsi işgali”nden kurtulamıyor.
Genç kadını karnındaki bebeğiyle birlikte delik deşik edip öldürdü....
Yine haberler. STK tepkileri.... Gazete manşetleri.... Kınamalar.... Bela okumalar....
Ama sonuçta gencecik bir kadın kalbindeki ve karnındaki hayalleriyle birlikte gömüldü gitti....
Daha öncekilerde olduğu gibi yine 3-5 gün geçecek.... Yine unutulacak....
Ama buna rağmen önceki gün Antalya’dan umut dolu bir haber geldi...
DHA’dan Aslı Duran geçmiş:
“Antalyalı iş insanlarından Melek İpek’e:
Tahliye olduğunda işin, aşın hazır...”
Annesine soruyor, annesi de dili döndüğünce anlatıyordu.
Ayşe Bursa’nın Orhaneli Gümüşpınar köyündeydi. Ama aklı dünyada...
Ayşe okumak istiyordu. Ama köyünde olanak yeterli değildi.
Ayşe
Öylesine etkilenmiştim ki.
Bir DHA muhabirinin gündelik haber takibiydi bu...
Şırnak... Beytüşşebap...
2800 metre yukarıda... Sarp dağlarda...
Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin hassasiyetini bildiğim için de umutla sonuç bekliyorum.
Dalyan’dan... Dalaman’dan... Göcek Göbün Koyu’ndan Urla’ya kadar ihbar ediyorum.
Orman Bakanlığı lütfen araştırsın...
Ekolojik tarım destekleniyor ya...
Özel çevre korumasındaki koylarda bir bakıyorsunuz, bir gecede bazı ağaçlar kesilmiş.
Sonra ilana bir bakıyorsunuz...
Videolu bir ilan:
“Deniz manzaralı ekolojik arsa...”
Suç kimde?
Aslında birçok dalda Türkiye olimpiyatlarda kalıcı bir başarı elde edemiyor.
Futbol dahil...
Dopingler... Kaybolan madalyalar... Çöken hayaller... Neden?
İşte bu soruların cevapları için bu pazar sizi bir zaman yolculuğuna davet ediyorum.
Şimdi 67 model kıyafetlerimizi giyip gelecekten geldiğimizi gizleyerek izleyelim.
Evet yıl 1967... Ve aylardan haziran...
Ankara 19 Mayıs Atletizm Federasyonu Binası’nda efsane başkan
“17 milyonluk Hollanda şampiyon oluyor da...”
“Yunanistan madalya alabiliyor da...”
“80 milyonluk Türkiye neden bir tek madalya bile alamıyor?”
Sorular net ve keskin...
Spor Bakanı’ndan beklenen cevaplar...
Atletizm Federasyonu’na eleştiriler...
Önceki gün Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ı aradım.
“Başkan, ne diyorsun bu sorulara?”
Başkan Gürün, özellikle Bodrum’daki ve Muğla genelindeki nüfus artışına dikkat çekmişti.
Ben de bunu “Bu yaz kıyılara tsunami gibi göç dalgası vuracak” diye özetlemiştim.
Maddeler halinde devam edersek...
Marmaris-Kaş hattı: Bodrum’un aksine Marmaris’te o düzeyde bir nüfus artışı yok. Çünkü Marmaris’te Bodrum ve Fethiye gibi bir “yerleşim grafiği” yok.
Marmaris’in ve Dalaman-Kaş hattının gözü kulağı, 12 Nisan’da Londra’dan gelecek haberde...
İngiltere ya kapıları açacak... Ya da açmayacak...
Güney Ege Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu çok net konuşuyor:
“Eğer İngiltere 12 Nisan’da bu kararı vermezse, yani mayıs ortası Türkiye için güvenli hava koridorunu açmazsa büyük sıkıntı olur.”
"Stajyer sistemi” yıllardır bürokrasinin çukurunda amaçsız, ufuksuz bir hal almıştı.
Bilirsiniz... Yaz ayları yaklaşırken bir “stajyer” gündemi başlar.
Falanca kurumun başkanına, patronuna ya da genel müdürüne açılan telefonlar:
“Bizim kızın bir staj işi vardı da... Senin marka bizim kız için çok önemli...”
“Yahu sen staja al, gerisi önemli değil...”
Evet tam da böyledir öğrencinin staj arayışı.
Salgınla birlikte “kaçış noktası” haline gelen Muğla kıyılarına tsunami gibi vuran o müthiş “yerli göç dalgası”...
Normalde 1 milyon olan nüfus, kışın yaklaşık 2 milyona ulaşmış...
Yaz aylarıyla birlikte bu rakam 4 milyonu aşacak.
Bodrum... Fethiye... Marmaris...
Gökova, Hisarönü, Göcek, Fethiye körfezleri... Uzunluğu 1480 kilometreye varan sahil şeridi...
Bodrum’dan Kaş’a kadar uzanan, Türkiye turizminin en önemli körfezleri...
İşte insanlığın eli
Bu fotoğraf Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin inşa ettiği hastanelerin birinde Suriyeli bir çocuğa Türk doktorlarının eli uzanırken çekildi.
Bu fotoğrafı görünce bütün ruhumla gittim o anlara... Bu pazar işte orada, insanlığın tam ortasındayız...
Suriye’de şifa dağıtan Türk doktorları, sağlık çalışanlarının o meşakkatli ve fedakâr günlerine... İşte...
Sınırın hemen ötesinde bir sahra çadırı...
Ve oradan bir anı...
Karnından ve bacağından yaralanmış bir askerimizi sedyeye alıyorlar...
Doktor geliyor? Mehmetçiğin elinden tutuyor.
O sahneyi Suriye saha koordinatörü Uzm. Dr. Bahadır Karaca şöyle anlatıyor:
“O askerimizin elinden tutup göz göze geldiğimizde öyle bir şey oluyor ki... Kanını vermiş, canını ortaya koymuş bir evlat... Yaşama tutunması için gözlerimizi ayırmıyoruz. Onunla birlikte hayata tutunuyoruz... İşte yine öyle bir gün... Askerimizin bacağında şarapnel parçaları vardı. Tabii acil müdahale için botlarını çıkarmam lazım. O konuşmayı hatırlayınca, tüylerim diken diken oluyor.”
İŞTE GÖZLERİMİN DOLDUĞU KONUŞMA
- Evladım sesimi duyuyor musun? Şimdi botlarını çıkarıyorum...
- Aman... Çıkarmayın komutanım..
- Ama çıkarmamız lazım. Müdahale edeceğiz.
- Komutanım çıkarmayın ne olur?
Asker üsteleyince doktor sorar:
- Oğlum niye istemiyorsun. Benim için sorun olmaz. Çıkarırım botlarını.
- Yok komutanım ondan değil. 3-5 gündür dağlardayız. Şimdi çıkarırsanız, burası çok kötü kokar, rahatsızlık olur...
Dinleyince gözlerim doluyor. Anadolu’nun kahraman Mehmetçiği bu...
Onun terbiyesi... Saflığı...
Bu diyaloğu aktardıktan sonra Dr. Bahadır Karaca şöyle diyor:
“Yani şimdi bu evladımıza ne diyelim. Canını, kanını ortaya koymuş. Düşünün ki bu asker yaralı. Kan içinde. Botunu çıkarınca ayağının kokacağını düşünüyor. Rahatsızlık vereceğini düşünüyor. İşte böyle gözlerimizi yaşartan olaylar. Birisi var ki, yaralanmış, botları çamur içinde, kirletirim diye ambulansa binmek istemiyor... Böyle vatan evlatları...”
Evet arkadaşlar...
Bu pazar size cephenin öteki yüzünü anlatmak istedim. Özellikle Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde kurduğu hastaneler ve sağlık ocaklarında görev yapan doktorlarımız, sağlık çalışanlarımızı hatırlatmak istedim...
Düşünün ki...
Suriye’de birçok yabancı devlet var.
Kimisi “deniz üssü”ne oturmuş.
Kimisi terör örgütleriyle kol kola petrol sahalarına çökmüş. Sözde “insanlara yardım” için oradalar.
İşte böyle bir coğrafyada, Türkiye hastaneler kurmuş. Sağlık ocakları... Üniversiteler...
Türkiye’den giden doktorlar orada görev yapıyor.
Peki o hastaneler nasıl çalışıyor. Bizim doktorlar nasıl gidiyor? Neye göre seçiliyorlar?
Suriye saha koordinatörü Dr. Bahadır Karaca’yla konuşuyorum...
GÖNÜLLÜ DOKTORLAR
Dr. Karaca’ya soruyorum:
* Orada hastalarla nasıl anlaşıyorsunuz.
Acillerde Türk doktor yöneticiler var. Hastanelerde başhekimlerimiz var. Tercüman kullanılıyor. Türkmenler, Kürtler, Araplar var. Yani bir şekilde anlaşıyoruz. İletişim sıkıntısı pek olmuyor. Biraz vücut dili, biraz çat pat Türkçe, çat pat Arapça..
* O yörede daha önce böyle bir sağlık altyapısı var mıymış?
Çok yıkıcı bir savaş olmuş. Bunu görüyoruz. Tabii yıllarca o yöre halkları itilmiş, ötekileştirilmiş. Hastane, sağlık ocağı yok. Eğitim, üniversite yok. Ama şimdi ayaklarına bir hizmet gidiyor. Şaşırıyorlar. Bize karşı çok nazikler. Her fırsatta teşekkür ediyorlar.
* Bizim doktorlar oraya kurayla mı gidiyor? Nasıl oluyor?
Bakanlık dönem dönem başvuru alır. Gitmek isteyenler başvurur. Yani gönüllü olur doktorlar. Yani tamamen gönüllülük esası var. Tam anlamıyla fedakârlık, içtenlik var.
* Başka ülkeler de böyle bizim gibi hastaneler yaptı mı?
Şu anda en önemli altyapıyı biz yaptık. En organize çalışma bizde. Bunu övünmek için, laf olsun diye söylemiyorum. Sonuçta ben bir hekimim, sağlıkta gördüğümü söylemek zorundayım.
‘ACILI İNSANLARA DOKUNMAK’
Dr. Karaca anlatırken, ben bir yandan önümdeki haritaya bakıyorum.
Savaş geçirmiş, kanlı, acılı, sürgünlü zor bir coğrafya. Yıllarca yokluk içinde eğitimsiz kalmış insanlar.
Dr.Karaca o yokluğu ve acıyı o kadar derinden hissetmiş ki: “O insanlara dokunuyoruz... Burada çalışmak insani bilinç gerektirir. Dokundukça, temas ettikçe mutlu oluyoruz. Onlara verdiğimiz mutluluk çok değerli... Bunu hissediyoruz...”
HARİTADA İŞARETLER
2016’dan bu yana o bölgeye yapılan sağlık yatırımlarına bakıyorum.
Dünyada acaba bunun bir başka örneği var mıdır?
Terörü önlemek için gittiğiniz bir ülkede, halka müthiş bir sağlık altyapısı sunuyorsunuz. Evler, üniversiteler yapıyorsunuz...
FIRAT KALKANI-ZEYTİN DALI
İşte iki büyük harekâtın yapıldığı bölge. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı.
* Çobanbey, Azez ve Elbab’da 200’er yataklı, Mare’de 75 yataklı, Cerablus’ta 75 yataklı ve Afrin’de 83 yataklı olmak üzere 6 hastane kurmuşuz.
* 52 sağlık ocağı...
BARIŞ PINARI HAREKÂT BÖLGESİ
* Telabyad ve Rasulayn’da 275 yataklı iki hastane ile 10 sağlık ocağı..
* Suluk beldesinde 20 yataklı kadın doğum hastanesi...
* Şark çıbanı hastalığıyla mücadele için 5 dispanser..
* 1 verem savaş dispanseri. 50 ambulansın hizmet verdiği merkezi ambulans iletişim sistemi...
* 2017 yılından bu güne 1498 personel görev yapmış...
Evet...
Bu pazar uzaklara gittik. Acılı ve kanlı bir coğrafyaya.
Korkunç silahları ve uçaklarıyla oraya giden... Petrole, deniz üslerine çöken menfaat devlerine karşılık...
Yıllarca, sürgün, hapis ve göç arasına sıkışmış bir toplumun coğrafyasında şifa ve sevgi dağıtan...
Gencecik doktorlarımız, sağlık personelimizi anlatmak istedim...
O acılı cephenin görünmeyen kahramanlarını...
O zorlu şartlarda...
Dokundukları her insan için...
Kurtardıkları her can için...
Güldürdükleri her yüz için...
İnsanlığa örnek oldukları için...
Alınlarından öpüyorum.
Ülkemle ve onlarla gurur duyuyorum.