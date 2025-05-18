×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarFatih ÇEKİRGEİşte her şeyi anlatan harita
Fatih Çekirge
Fatih Çekirge
Fatih ÇekirgeYazarın Tüm Yazıları

İşte her şeyi anlatan harita

#Trump#ABD#Prens Selman

1) ABD Başkanı Trump’ın Körfez gezisini nasıl analiz edeceğiz?

Haberin Devamı

Bunun cevabı için iki sihirli başlığımız var...

İşte her şeyi anlatan harita

“Para” ve “silah”, eşittir: “Güç”

Trump, daha önceki başkanlar gibi Körfez ve Ortadoğu’ya geldiklerinde; ABD’nin emperyal çıkarlarını “demokrasi ve medeniyet” türünden kavramların arkasına gizlemiyor.

Doğrudan açık açık söylüyor...

Dahası...

Diplomatik konuşmalar yerine duygusal da davranıyor.

Seviyor ya da sevmiyor.

Örneğin Suudi Veliaht Prens Selman için aynen şöyle diyor:

Onu çok seviyorum. Onu biraz fazla seviyorum. O yüzden bu kadar çok veriyoruz.

Ve elbette bu sevginin bir karşılığı var.

Trump’ın 2017’de yaptığı Suudi Arabistan gezisini hatırlayın.
Yaklaşık 500 milyar dolarlık bir silah satış anlaşması imzalanmıştı.

Ve önceki gün...

Haberin Devamı

Riyad’da Trump, 142 milyar dolarlık silah satış anlaşması daha imzalıyor.

Dahası var...

Suudi Arabistan, ABD’ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacağını taahhüt ediyor.

Tabii böyle olunca Trump’ın heyetinde ABD iş dünyasının en ünlü isimleri de orada oluyor.

Devam edelim...

Suudi Arabistan’a hava kuvvetlerinin geliştirilmesi ve uzay teknolojilerini sağlıyor.

Füze sistemleri, deniz ve kıyı koruması...

Ve daha onlarca madde.

Türkçesi:

Seni bütün tehditlerden korurum. Elbette bedeli var.

Sakın bu satırları eleştiri için yazdığım anlaşılmasın. Ne yazık ki dünyanın gerçeği bu.

Trump da zaten bu açıklıkta söylüyor.

İşte her şeyi anlatan harita

2) KATAR EN BÜYÜK HAVA ÜSSÜ

Gelelim Katar’a... ABD Başkanı, Katar’la da 1.4 trilyon dolarlık anlaşma imzalıyor. Katar, 200 milyar dolarlık Boeing yolcu uçağı siparişi veriyor. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti var. BAE’deki anlaşmanın faturası 1.3 trilyon dolar. Böylece Trump’ın Körfez ülkeleri gezisi 3 trilyon doları aşkın bir pastaya dönüşüyor.

3) ÜSLER VE İRAN ÇİN DENGESİ

Dikkat ederseniz; Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, BAE ve Bahreyn ile Umman’da ABD’nin dünyadaki en büyük hava ve deniz üsleri bulunuyor.

Haberin Devamı

50 bini aşkın ABD askeri görev yapıyor. Niye? Çünkü 2030 yılına doğru Çin’in planladığı “Deniz-İpek Yolu”ndan milyonlarca varil petrol geçecek.

Niye? Çünkü dünya deniz ticaretinin muazzam bir bölümü bu hatta gelişecek.

Niye? Çünkü ticaret ve paranın bekçisi silahtır.

Ve bu nedenle egemenlerin menfaatleri çatışır. Bölüşmekte zorlanırlar.

İşte bir örnek haber: “Rus ordusuna ait Pasifik filosundan yapılan açıklamaya göre, güdümlü füze kruvazörü ‘Varyag’, denizaltı karşı gemisi ‘Admiral Tributs’ ve deniz tankeri ‘Boris Butoma’dan oluşan müfreze, İran’ın Çabahar Limanı’na demir attı. Açıklamada, ‘Rus donanmasının resmi heyeti; Rusya, İran ve Çin savaş gemilerinin ortak deniz tatbikatlarının düzenlenmesi konusunda planlanan konferansa katılacak’ ifadelerine yer verildi.”

Haberin Devamı

İşte her şeyi anlatan harita

4) RUSYA-İRAN VE ÇİN

Geldik mi paranın ve ticaretin rotasındaki bir başka güç birliğine. Çin ve İran’ın ilişkileri sürekli gelişiyor. Çin-Rusya öyle. Daha geçen hafta Putin ve Ji Cinping birlikte poz verdiler. Şimdi Trump hem bu üçlüye karşı bir askeri güç oluşturuyor hem de İran ve Rusya’ya göz kırparak bu bloku kırmayı planlıyor. Bu noktada Umman’ın İran için arabuluculuk temasları yaptığını biliyoruz. Trump’ın Putin’le İstanbul’da görüşme talebi de buradan geliyor.

5) TÜRKİYE FAKTÖRÜ

Şimdi bütün bu gelişmeleri bizim açımızdan değerlendirirsek; Trump’ın Körfez ziyareti. Aynı anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği övücü sözler.

İstanbul’da yaşanan Rus ve Ukrayna arasında başlayan barış görüşmeleri. Takas kararı. Ve en önemlisi; PKK terör örgütünün silah bırakmasıyla Türkiye’nin iç barışında yaşanan tarihi dönem. Ek olarak Trump’ın Suriye’deki istikrar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret etmesi. Bütün bunlar önümüzdeki dönemin oyun değiştiren etkin faktörleri olacaktır.

Haberin Devamı

Belli ki çok hızlı gelişmeler yaşayacağız. Ve üstelik bu gelişmelerin merkezinde olacağız. Para, ticaret, güç ve silah... Binlerce yıllık medeniyetlerden sonra; Ne yazık ki dünyanın anladığı sihirli ve zehirli dil budur.

O nedenle bu haritayı esas alarak önümüze bakacağız.

#Trump#ABD#Prens Selman
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Bak bu şehit annesi hiç de mırın kırın etmiyor

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

İzmir dijital kafalı bir şehir olmalı

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Satürn hem döver hem de büyütür

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Müziğin Kısa Tarihi

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Bergama tulumu AB’den coğrafi işaret bekliyor

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ
TÜM YAZARLARIMIZ