Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

İşte hepimizi çıldırtan an… 'Sen mi geçersin ben mi'

#Trafik#Yol Hakkı#Trafik Terörü

İşe yetişecek. Kafasında onlarca düşünce. Atlıyor arabasına, çıkıyor yola.

1)-Hava daha aydınlanmamış. Trafik yoğun. Herkes yetişme derdinde. Herkesin acelesi var.

Güç bela şehrin merkez kavşağına geliyor. Biraz yavaşlıyor.

Ve bakıyor kavşağa giriş hakkı kendisinde.

Yavaşça basıyor gaza, ama...

“Ama”dan sonrası felaket.

İşte bir minibüs. O kavşağa olanca hızıyla giriyor.

Güç bela bir fren. Ama aynı anda kavşağa giren o kadar çok araç var ki...

Zincirleme bir saygısızlık.

Kimse diğerini dinlemiyor. Yol hakkı kimin?

Minibüs şoförü sanki o yollar kendisininmiş gibi.

Bir durak sonra bir yolcu daha alsın diye...

Basıp gaza giriyor kavşağa.

İşte hepimizi çıldırtan an… ‘Sen mi geçersin ben mi’

Oysa kavşağın dönüşünde yol hakkı işaretleri var. Yani kendisinden önce kavşağa girmiş araca yol vermek zorunda. Ama kimin umurunda.

İşte arkadaşlar, bu pazar bu fotoğrafın tam ortasındayız.

Yani... Hepimizi çıldırtan o fotoğrafın içindeyiz.

Her gün, her saniye içine düştüğümüz bu trafik kaosundayız.

Düşünün ki...

Ankara’da Kuğulu ya da Ulus’ta bir kavşaktasınız.

İstanbul Nişantaşı döner kavşak.

Adana’dan Kayseri’ye kadar,

İşte hepimizi çıldırtan an… ‘Sen mi geçersin ben mi’

Yol hakkı kimin

İşte bu görüntüleri anlatmak istedi Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş.

O yüzden de bu gerçeği görüntüleriyle yayınladı.

Işıksız modern kavşaklarda öylesine kazalar, öylesine kavgalar çıkıyor ki...

Kırmızı ışık yok. Yeşil ışık yok.

Peki yol hakkı kimin?

Emniyet Genel Müdürlüğü önceki gün öyle örnekler verdi ki...

Seyrettikçe sordum.

Sordukça üzüldüm.

Neden yol vermeyiz?

Neden sıraya girmeyiz?

Neden sıraya girmeden iş yapmayı “uyanıklık” olarak algılarız?

Neden bir sabır yok?

Neden bir nezaket yok?

Neden ötekine saygı yok?

İşte Sakarya’da DSİ kavşağı.

Modern bir döner kavşak. Şu kargaşaya bakar mısınız?

Sen tam kavşağa girmişsin, diğer taraftan bir minibüs de girip geçiyor önüne. Onun önünde de dönmek isteyen bir araç. Böylece bir konvoy oluşuyor. Herkes birbirinin önünü tıkamış durumda.

İşte hepimizi çıldırtan an… ‘Sen mi geçersin ben mi’

Kavşağa hızla giren minibüs

Tam bir kargaşa.

Zincirleme saygısızlık.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Sakarya’dan yayınladığı bu görüntüleri aslında bütün Türkiye’de yaşıyoruz.

Yol verme kavgalarında sönen hayatları düşünürsek,

Şerit ihlalleri nedeniyle yaşanan ölümleri.

Makas atan magandaların yarattığı trafik terörü.

İşte hepimizi çıldırtan an… ‘Sen mi geçersin ben mi’

Siyah aracın motora çarptığı an

Hız sınırını aşanlar. Bakımları yapılmamış araçlar. Mesaisiz çalışan otobüs ve kamyon/TIR şoförlerinin uyudukları için neden oldukları feci kazalar.

İşte Sakarya DHA’dan Serhat Yılmaz’ın haberi: “İlçede meydana gelen 4 farklı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazalardan 3’ünün kavşakta yaşandığı belirtildi.”

Benzeri bir uygulama Aydın’da yapıldı. 108 sürücüye, 126 bin lira ceza uygulandı.

 

İşte hepimizi çıldırtan an… ‘Sen mi geçersin ben mi’

 

2)-OKULLARDA ÖNCE SAYGI ÖĞRETİLMELİ

Peki nasıl aşacağız bu sorunu?

O yüzden hep yazıyorum:

-Okullarda okuma yazma kadar birlikte yaşamanın önemi de öğretilmeli.

Matematik kadar ötekine saygı anlatılmalı.

Aritmetik kadar “sıraya girme kültürü” öğretilmeli.

Trafikte yaşadığımız kavgaları düşünün.

Eksik olan “kırmızı” ya da “yeşil” ışık değil.

“Saygı ve nezaket” eksik.

 

 

 

#Trafik#Yol Hakkı#Trafik Terörü
